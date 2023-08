Κάμπινγκ στο ΚΠΙΣΝ με την πανσέληνο: Με υπνόσακους, σινεμά ως το πρωί και γιόγκα [πρόγραμμα] - iefimerida.gr

Απόψε, Τρίτη 1η Αυγούστου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται τη μεγαλύτερη πανσέληνο του καλοκαιριού και προσκαλεί όλες και όλους να διανυκτερεύσουν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και να ζήσουν μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Προβολή ταινιών μέχρι το ξημέρωμα, silent disco πάρτι, επιτραπέζια παιχνίδια, διαλογισμός, yoga, αλλά και βόλτες με θαλάσσια ποδήλατα στο Κανάλι περιμένουν όσους έχουν (ξε)μείνει στην Αθήνα για μια νύχτα στο Πάρκο με θέα το γεμάτο φεγγάρι. Απαραίτητος εξοπλισμός: υπνόσακοι, αντικουνουπικά και διάθεση για ξενύχτι στην Αυγουστιάτικη πανσέληνο.

Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα στο ΚΠΙΣΝ με την πανσέληνο

Σινεμά ως το ξημέρωμα…

Κάτω από την Πανσέληνο του Οξύρρυγχου, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, η 1η του Αυγούστου μετατρέπεται σ’ έναν κινηματογραφικό μαραθώνιο που η πόλη της Αθήνας δεν έχει ξαναζήσει ποτέ! Δυο animated σκυλάκια ανακαλύπτουν τον έρωτα τρώγοντας μακαρονάδα υπό το σεληνόφως, ένας άνδρας παρεξηγημένα κυνηγημένος από το μισό Μανχάταν δεν βλέπει την ώρα να ξημερώσει για να βρει τη λύτρωσή του, ένας insomniac μπλέκει ολονύκτια με τον κόσμο της παρανομίας στο Λος Άντζελες, ένας Αμερικανός κολεγιόπαις δέχεται μια μυστηριώδη δαγκωματιά που, σε συνδυασμό με την πανσέληνο τον κάνει να δει τη ζωή με πιο… ζωώδη ένστικτα κι ένας απέθαντος Κόμης διψά για φρέσκο αίμα με διορία την εμφάνιση των πρώτων αχτίδων του ηλίου, προτού αναγκαστεί να επιστρέψει στο φέρετρό του! Τι νύχτα κι αυτή!

Το πρόγραμμα των ταινιών επιμελήθηκε ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης.

Πρόγραμμα προβολών:

Τρίτη 01/08, Ξέφωτο

21.00 Η Λαίδη και ο Αλήτης / Lady and the Tramp (1955)

22.30 Μετά τα μεσάνυχτα / After Hours (1985)

Τετάρτη 02/08, Ξέφωτο

00.15 Κυνηγητό μέσα στη νύχτα / Into the Night (1985)

02.20 Ένας λυκάνθρωπος στο Λονδίνο / An American Werewolf in London (1981)

04.05 Δράκουλας: Ο βρυκόλακας των Καρπαθίων / Dracula (1958)

Silent Disco πάρτι

Τρίτη 01/08, 22.00-02.00, Μεσογειακός Κήπος

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Mαραθώνιος ταινιών στο ΚΠΙΣΝ

DJs μιξάρουν ζωντανά στο ΚΠΙΣΝ

Στον Μεσογειακό Κήπο του ΚΠΙΣΝ στήνεται ένα διαφορετικό πάρτι με πολλή μουσική, καθόλου ηχεία και πολλά ασύρματα ακουστικά! Δύο DJs μιξάρουν ζωντανά διαφορετικά είδη μουσικής και το κοινό μπορεί να επιλέξει τι θα ακούσει στα ακουστικά του με το πάτημα ενός κουμπιού. Ένας πρωτότυπος τρόπος έκφρασης όπου όλοι μαζί (και μόνοι) χορεύουν και διασκεδάζουν σε ένα υπαίθριο club όπου -όταν βγουν τα ακουστικά- επικρατεί απόλυτη ησυχία. Τα Silent Disco πάρτι έγιναν ευρέως γνωστά στα μέσα της δεκαετίας του 2000 όταν εμφανίστηκαν στο Glastonbury Festival και από κει και πέρα άρχισαν να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο με μεγάλη επιτυχία.

Game Zone στο ΚΠΙΣΝ

Τρίτη 01/08, 21.00-03.00, Park Kiosk

Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Ανακαλύψτε τον κόσμο των ομαδικών παιχνιδιών και ζήστε με τους φίλους ή την οικογένειά σας συναρπαστικές στιγμές.

Το παιχνίδι ερωτήσεων «Πες Βρες» συνδυάζει γνώσεις, οξυδέρκεια και ανταγωνισμό, προσφέροντας άφθονο γέλιο και διασκέδαση σε όλη την παρέα. H ομάδα του «Πες Βρες» σχεδίασε ένα παιχνίδι ειδικά για το Full Moon Sleepover στο ΚΠΙΣΝ: οι ερωτήσεις θα προβάλλονται σε οθόνη και ένας παρουσιαστής θα συντονίζει το κοινό

Επιπλέον, κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής, φαντασίας και επιδεξιότητας που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες θα καθηλώσουν τους επισκέπτες για ώρες, συνδυάζοντας σκέψη, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία.

Μάθημα Hatha Υoga

Τρίτη 01/08, 19.00-20.30, Νότια Μονοπάτια

Τετάρτη 02/08, 05.30-06.30, Νότια Μονοπάτια

Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Λίγο πριν βραδιάσει αλλά και μόλις ξημερώσει, στα Νότια Μονοπάτια του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, το σώμα συνδέεται με τον νου με μαθήματα Hatha Yoga με τον δάσκαλο Yoga Γιάννη Γιαπλέ.

Το βραδινό μάθημα θα περιέχει αναπνευστικές ασκήσεις (pranayama), ήπια με μέτρια άσκηση μέσω Asana (θέσεις σώματος) και χαλάρωση. Η δομή του μαθήματος στοχεύει στη σωματική και ενεργειακή αποφόρτιση έτσι ώστε να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες για τον διαλογισμό που θα ακολουθήσει.

Το πρωινό μάθημα θα ξεκινήσει με ήπιες διατάσεις του σώματος, θα συνεχίσει με κάποιες θέσεις του σώματος (Asana) που θα το εξισορροπήσουν ενεργειακά και θα καταλήξει με «Χαιρετισμούς στον Ήλιο» (ένας συνδυασμός θέσεων του σώματος σε συνέχεια/ροή που έχει ήπιο αερόβιο χαρακτήρα και ενεργοποιεί το σώμα).

Τα μαθήματα θα έχουν ήπιους και μέτριους ρυθμούς έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με μαθήματα yoga να μπορούν να ακολουθούν άνετα και στους προχωρημένους να εμβαθύνουν στην τεχνική τους. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γιάννης Γιαπλές, Δάσκαλος Yoga

Γιόγκα και διαλογισμός στην πανσελήνο

Διαλογισμός Πανσελήνου

Τρίτη 01/08, 20.30-21.10, Νότια Μονοπάτια

Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Λίγο πριν βραδιάσει, στα Νότια Μονοπάτια του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, το σώμα συνδέεται με τον νου με ασκήσεις διαλογισμού με τον Γιάννη Γιαπλέ.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος, το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου μέσα στον έναστρο, καλοκαιρινό ουρανό είναι μια υπέροχη ευκαιρία που μας δίνει η φύση να αισθανθούμε την εμπειρία της σύζευξης δύο ενεργειακών κέντρων του σώματός μας, του Swadhisthana και του Ajna. Μέσα από το Ajna βιώνουμε την βασική μας ύπαρξη, την πνευματική καταβολή του Εαυτού μας. Μέσα από το Swadhisthana βιώνουμε την ύπαρξή μας ως προσωπικότητες, με τους συσχετισμούς που κάνουμε στον υλικό μας κόσμο. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γιάννης Γιαπλές, Δάσκαλος Yoga

Διαλογισμός στον Ήλιο

Τετάρτη 02/07, 06.30-06.50, Νότια Μονοπάτια

Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Μόλις ξημερώσει, στα Νότια Μονοπάτια του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, οι ασκήσεις διαλογισμού συνεχίζονται με τον Γιάννη Γιαπλέ.

Ο ήλιος είναι η ζωοποιός δύναμη του κόσμου που ζούμε. Ο διαλογισμός στον ήλιο λειτουργεί ως κάθαρση. Μας επαναφέρει στα βασικά χαρακτηριστικά που μας έχει δώσει η φύση. Το Φως έχει τη δυνατότητα να κάψει οτιδήποτε αρνητικό για μας, να μας θεραπεύσει, να παρηγορήσει, να δημιουργήσει θαλπωρή, να μας ενεργοποιήσει, να μας εμπνεύσει, να δώσει τη δύναμη να γίνουμε δημιουργοί των ονείρων μας.

Στον συγκεκριμένο διαλογισμό οι συμμετέχοντες θα «εισπνεύσουν» φως μέσα από μια συγκεκριμένη διαλογιστική τεχνική οραματισμού και θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τις ζωτικές επιδράσεις του φωτός. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γιάννης Γιαπλές, Δάσκαλος Yoga

Θαλάσσια ποδήλατα στο κανάλι

Θαλάσσια Ποδήλατα

Τρίτη 01/08, 21.00-03.00, Κανάλι

Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Απολαύστε μία ειδυλλιακή βόλτα με ένα θαλάσσιο ποδήλατο, υπό το σεληνόφως, σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία του ΚΠΙΣΝ, το Κανάλι.