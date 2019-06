Καλοκαιρινό pop up της διεθνούς φουάρ Art Athina στην Αιόλου -Με Μαρίνα Αμπράμοβιτς [εικόνες]

Για πρώτη φορά μία pop up εκδοχή της διεθνούς φήμης εικαστικής φουάρ, της Art Athina, έρχεται αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

Η μεταφορά της έκθεσης για τον Σεπτέμβρη και η αλλαγή διεξαγωγής χώρου της κεντρικής έκθεσης της Art Athina 2019 από το Ακροπόλ Παλας, που είχε αρχικά ανακοινωθεί, στο Ζάππειο όπου και θα πραγματοποιηθεί, κρίθηκε επιβεβλημένη από την οργανωτική ομάδα για δύο λόγους. Πρώτον λόγω της προκήρυξης εθνικών εκλογών και δεύτερον διότι παρά τις προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού η διαδικασία παραχώρησης του Ακροπόλ Παλάς, το οποίο σχεδιαζόταν να εγκαινιαστεί με την Art Athina 2019, αποδείχθηκε εξαιρετικά γραφειοκρατική και χρονοβόρα.

Η Αίθουσα Τέχνης Καππάτος συμμετέχει με την Marina Abramovic

Η Art Athina είναι η έκθεση-θεσμός που καταγράφει τον εικαστικό παλμό διεθνώς και δίνει ραντεβού από 13 έως 16 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα συστήνει στους φίλους της τέχνης το Art Athina Summer Pop Up. Μια διεθνής καλοκαιρινή έκθεση στην καρδιά της πόλης που λειτουργεί ως προάγγελος της φθινοπωρινής Αrt Athina 2019.

40 γκαλερί στο pop up της Art Athina

Το pop up της Art Athina στήνεται σε κτίριο επί της οδού Αιόλου 48-50 και μέσα στους άδειους χώρους γραφείων, γκαλερί από την Ελλάδα, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία και την Αυστρία, θα προϊδεάσουν τους επισκέπτες για την φουάρ του Σεπτεμβρίου παρουσιάζοντας από έναν καλλιτέχνη.

Η γκαλερί citronne συμμετέχει με Γιώργο Λάππα

Συνολικά στο Art Athina Summer Pop Up συμμετέχουν 34 ελληνικές γκαλερί και έξι από το εξωτερικό. Οι ελληνικές συμμετοχές έχουν ως εξής: a. antonopoulou.art με τη Στεφανία Στρούζα, Alibi με τον Ιάκωβο Βολκώφ, Allouche Benias με τον Vassilis H., Alma Contemporary Art Gallery με την Βάνα Φερτάκη, Art Appel Gallery με τον Νίκο Γαβρόπουλο, Art Ζone 42 με τον Konstantinos TheMonk, Artforum Gallery με τον Παναγιώτη Τανιμανίδη, CAN Christina Androulidaki με την Έφη Χαλιόρη, Cheapart με τον Μπάμπη Καραλής, Citronne με τον Γιώργο Λάππα, Crux Galerie με τον Ηλία Παπαηλιάκη, Cube με τον Μάκη Κυριακόπουλο, Elika Gallery με τον Βαγγέλη Γκόκα, EPsilon Art Gallery με την Εύη Κυρμακίδου, Gallery Genesis με την Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, Kalfayan Galleries με τον Κωστή Βελώνη, Miharalias Art με την Chryssa, Rodeo με την Tamara Henderson, Technohoros Art Gallery με τον Στάθη Βατανίδη, The Breeder με τον Αριστείδη Λάππα, Αγκάθι Καρτάλος με τον Φίλιππο Φωτιάδη, αίθουσα τέχνης kaplanon5 με τον Δημήτρη Αθανασίου, Αίθουσα Τέχνης Καππάτος με την Marina Abramovic, Αιθουσα Τέχνης Ρεβέκκα Καμχή με τον Μωρίς Γκανή, ArtΠρίσμα με την Κατερίνα Κοκκινάκη, Αστρολάβος με τον Γιώργο Παπακαρμεζή, Γκαλερί "7" με τον Κωσταντίνο Αρχανιώτη, Γκαλερί Έρση με τον Δημήτρη Χιωτόπουλο, Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου με τον Γιώργο Γυπαράκη, Γκαλερί Παπατζίκου με τον Κωστής (Τριανταφύλλου), Γκαλερί Σκουφά με τον Παναγιώτη Μπελντέκο, Εικαστικός Κύκλος Sianti με τον Cacao Rocks, έκφραση-γιαννα γραμματοπουλου με τον Άγγελο Σκούρτη και Περιτεχνών Καρτέρης με τον Γιώργο Γιώτσα.

Η γκαλερί ekfrasi με Αγγελο Σκούρτη

Στο διεθνές πρόγραμμα του Art Athina Summer Pop Up οι γκαλερί Edel Assanti από το Λονδίνο και η γκαλερί Anat Ebgi από το Los Angeles συμμετέχουν με δύο ατομικές παρουσιάσεις των ζωγράφων Dale Lewis και Neil Raitt αντιστοίχως. Οι καλλιτέχνες έμειναν για ένα μήνα στην Αθήνα δουλεύοντας σε εργαστήρια που παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο συνέργειας της Art Athina με τον Δήμο Αθηναίων και το Athens Culture Net, εμπνεύστηκαν από την πόλη και δημιούργησαν εδώ τα έργα που θα εκτεθούν στο Art Athina Summer Pop Up. Η Loyal Gallery που έρχεται από τη Στοκχόλμη παρουσιάζει δημιουργίες του Jim Thorell, η Soft Opening από το Λονδίνο θα δείξει έργα των Alix Vernet και Ryan Driscoll.

Miharalias Art με την Chryssa

Η εκ Βιέννης ορμώμενη Sophie Tappeiner μας συστήνει την φωτογράφο Sophie Thun (με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας) και τον γλύπτη Sydney Shen. H Zeller Van Almsick, τέλος, επίσης από την αυστριακή πρωτεύουσα παρουσιάζει τη δουλειά του Jonny Niesche.

Η 24η Αrt Athina 2019 διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης και υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020.

Art Athina Summer Pop Up 19-23 Ιουνίου 2019 Αιόλου 48-50

Ωράριο Λειτουργίας: Τετάρτη 19 Ιουνίου 16:00-23:00 Πέμπτη 20 Ιουνίου έως και Κυριακή 23 Ιουνίου: 13:00 – 21:00

Αrt Athina 2019 13-16 Σεπτεμβρίου 2019, Ζάππειον Μέγαρο