Τριάντα καλλιτέχνες που εργάζονται στην Αθήνα εκθέτουν στο Μπενάκη [εικόνες]

Τριάντα καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα εκθέτουν στο Μουσείο Μπενάκη.

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζουν την έκθεση καλλιτεχνών που ζουν στην Αθήνα με τίτλο «Στο Ίδιο Ποτάμι Δύο Φορές» (The Same River Twice) σε επιμέλεια των Margot Norton και Natalie Bell.

Η έκθεση, που θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς μεταξύ 21 Ιουνίου και 22 Σεπτεμβρίου 2019, επικεντρώνεται στην πόλη της Αθήνας και το διαρκώς εξελισσόμενο εικαστικό της τοπίο με τους αναρίθμητους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους καλλιτεχνών, τις διατομεακές συνεργασίες και εκδηλώσεις και την ασίγαστη ενέργεια που έχει προσελκύσει πολλούς μη έλληνες καλλιτέχνες να εγκατασταθούν εδώ.

Στο Μπενάκη το «πορτρέτο» της Αθήνας

Με περισσότερους από τριάντα δημιουργούς κάθε ηλικίας και εθνικότητας, οι οποίοι μετέρχονται όλα τα εικαστικά μέσα, η έκθεση θα παρουσιάσει το πορτρέτο μιας πόλης της οποίας ο καλλιτεχνικός δυναμισμός συνεχίζει να ξεδιπλώνεται καθώς οι καλλιτέχνες αναζητούν νέα μοντέλα δημιουργίας και ανταλλαγής.

Ευα Γιαννακοπούλου

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από τον Ηράκλειτο, που δηλώνει ότι δεν μπορεί να μπει κανείς δυο φορές στον ίδιο ποταμό: «ποταμώ γαρ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ». Η ροή του ποταμού αποτελεί καλό παράδειγμα της διαρκούς ροής που ήθελε να περιγράψει ο φιλόσοφος, και καλύπτει και τη διαρκή μεταμόρφωση της σημερινής εικαστικής σκηνής της Αθήνας: την εξ ορισμού αδυναμία να τη συλλάβει κανείς πλήρως σε μια δεδομένη στιγμή. Η ίδια η πόλη τελεί υπό διαρκή μεταμόρφωση, και οι καλλιτέχνες της πάντοτε έβρισκαν και εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να καταγράφουν τα μεταλλασσόμενα τοπία της μελετώντας τα χαρακτηριστικά της, εξετάζοντας μνημεία και απομεινάρια ή διερευνώντας τον χαρακτήρα των ανθρώπων της και των δημόσιων χώρων.

Διαφορετικά είδη και ύφη στο Μπενάκη

Η μεταμόρφωση είναι κεντρικό στοιχείο στη δουλειά πολλών καλλιτεχνών: τα μέσα αψηφούν τη σταθερότητα και καταγράφουν τις διακυμάνσεις της φόρμας, και οι καλλιτεχνικές πρακτικές θολώνουν τα όρια ανάμεσα στα εικαστικά είδη και ύφη. Για κάποιους δημιουργούς στην έκθεση, η ροή που αναφέρεται στην ηρακλείτια ρήση προτείνει μια άλλη προσέγγιση της ταυτότητας σε μια εποχή όπου οι πολιτικοί αγώνες όσων πασχίζουν να ορίσουν τη φυλετική ή σεξουαλική τους ταυτότητα είναι και καίριοι και ταραχώδεις, στην Ελλάδα όσο και ανά τον κόσμο.

προτομή Λαμπέτη

Στα έργα της έκθεσης η αλλαγή και η μετουσίωση δεν είναι απλώς συνεχείς αλλά και ευπρόσδεκτες ως θεμέλια της ενέργειας και του χαρακτήρα που διαμορφώνει την Αθήνα και τους πολυάριθμους καλλιτέχνες της.

Την έκθεση θα συνοδεύει εικονογραφημένος κατάλογος σε σχεδίαση της An Art Service, με δοκίμιο των επιμελητριών και κείμενα από τη Νάντια Αργυροπούλου, τη Δανάη Γιαννόγλου, τη Delia Gonzalez και τον Θεόφιλο Τραμπούλη, με στόχο τη δημιουργία μιας πηγής πληροφοριών για την πολύπλευρη αθηναϊκή εικαστική σκηνή- από τα underground happenings και τις ακτιβιστικές πρωτοβουλίες μέχρι τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και τα διαδικτυακά art zines.

Αμαλία Βεκρή

Η έκθεση «Στο Ίδιο Ποτάμι Δύο Φορές» ακολουθεί την The Equilibrists / Οι Εξισορροπιστές του 2016, που είχε επίσης διοργανωθεί από το New Museum και το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και ήταν βασισμένη στο πνεύμα του Βραβείου ΔΕΣΤΕ — ενός θεσμού για την αναγνώριση υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών της Ελλάδας που δινόταν ανά διετία μεταξύ 1999–2015.

Η έκθεση αντανακλά επίσης έναν από τους σκοπούς του Μουσείου Μπενάκη, ενός ιστορικού φορέα με στόχο τη γεφύρωση παρελθόντος και παρόντος, και ευθυγραμμίζεται και με την αφοσίωση του New Museum στην παρουσίαση αναδυόμενων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με κορυφαία εκδήλωση τη γνωστή του Triennial, η οποία ετοιμάζεται και πάλι για το 2021.

Αγγελος Παπαδημητρίου

Καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην εκθεση: Αμαλία Βεκρή (γενν. 1983, Αθήνα) Νικόλας Βεντουράκης (γενν. 1981, Αθήνα) Βαγγέλης Βλάχος (γενν.1971, Αθήνα) Ειρήνη Βουρλούμη (γενν. 1979, Αθήνα) Εύα Γιαννακοπούλου (γενν. 1977, Αθήνα) Αναστασία Δούκα (γενν. 1979, Αθήνα) Neritan Zinxhiria (γενν. 1989, Τίρανα) Delia Gonzalez (γενν. 1972, Μαϊάμι, Φλόριντα) Λάκης & Άρης Ιωνάς / The Callas (Λάκης Ιωνάς [γενν. 1974, Αθήνα], Άρης Ιωνάς [γενν. 1975, Αθήνα]) Διονύσης Καβαλλιεράτος (γενν. 1979, Αθήνα) Εύη Καλογηροπούλου (γενν. 1985, Αθήνα) Κατερίνα Κομιανού (γενν. 1984, Αθήνα) Navine G. Khan-Dossos (γενν. 1982, Λονδίνο) / Σ.Υ.Δ. Παναγιώτης Λουκάς (γενν. 1975, Αθήνα) Πέτρος Μώρης (γενν. 1986, Λαμία) Ραλλού Παναγιώτου (γενν. 1978, Αθήνα) Βασίλης Παπαγεωργίου (γενν. 1991, Αθήνα) Άγγελος Παπαδημητρίου (γενν. 1952, Κιάτο) Ρένα Παπασπύρου (γενν. 1938, Αθήνα) Ευτύχης Πατσουράκης (γενν. 1967, Κρήτη) Αναστασία Παύλου (γενν. 1993, Αθήνα) Γιώργος Πρίνος (γενν. 1977, Αθήνα) Κώστας Σαχπάζης (γενν. 1977, Θεσσαλονίκη) Βαλίνια Σβορώνου (γενν. 1991, Αθήνα) Εύα Στεφανή (γενν. 1964, Αλεξάνδρεια, Βιρτζίνια) Σωκράτης Σωκράτους (γενν. 1971, Πάφος) Αλέξανδρος Τζάννης (γενν. 1979, Αθήνα) Ίρις Τουλιάτου (γενν. 1981, Αθήνα) Δημήτρης Τσουανάτος (γενν. 1944, Αθήνα) Παύλος Φυσάκης (γενν. 1969, Αθήνα) Ελένη Χριστοδούλου (γενν. 1965, Αθήνα)

Το New Museum στο Μπενάκη

Το New Museum είναι το μοναδικό μουσείο στη Νέα Υόρκη που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη σύγχρονη τέχνη. Το New Museum, το οποίο ιδρύθηκε το 1977, αποτελεί ένα κέντρο εκθέσεων, ενημέρωσης και καταγραφής υλικού για σύγχρονους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Από την ίδρυσή του σε ένα γραφείο στην οδό Hudson έως τη μόνιμη εγκατάστασή του το 2007 στο κτήριο της οδού Bowery, σε σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού γραφείου SANAA, το New Museum συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο πειραματισμού, πρωτοποριακής τέχνης και νέων ιδεών.

Αλέξανδρος Τζάννης

Το Μουσείο Μπενάκη είναι ένας από τους πιο μεγάλους και καινοτόμους μουσειακούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε από τον Αντώνη Μπενάκη και δωρήθηκε στο ελληνικό κράτος το 1930. Σήμερα χαρακτηρίζεται από τη δορυφορική του δομή, με έξι μουσειακά και πέντε αρχειακά παραρτήματα, ένα χώρο φιλοξενίας ερευνητών (Οικία Leigh Fermor), μία σημαντική βιβλιοθήκη και πάνω από 500.000 αντικείμενα που καλύπτουν όλες τις περιόδους του ελληνικού πολιτισμού και περιλαμβάνουν έργα ευρωπαϊκής, ισλαμικής, προκολομβιανής, αφρικανικής, και κινεζικής τέχνης.

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1983 από τον συλλέκτη Δάκη Ιωάννου. Το ΔΕΣΤΕ πραγματοποιεί ένα εκτεταμένο εκθεσιακό πρόγραμμα που προωθεί νεοεμφανιζόμενους όσο και καθιερωμένους καλλιτέχνες και στοχεύει στη διεύρυνση του κοινού της σύγχρονης τέχνης, τη δημιουγία ευκαιριών για νέους καλλιτέχνες, και τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ σύχρονης τέχνης και πολιτισμού. Η ευελιξία του εκθεσιακού προγράμματος του ΔΕΣΤΕ καθιστά το Ίδρυμα ικανό να ανταποκρίνεται άμεσα στις εξελίξεις του κόσμου της τέχνης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, και να υλοποιεί ενδιαφέροντα εγχειρήματα που αφορούν την κοινωνία σήμερα.

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ /Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 / Διάρκεια έκθεσης: 21 Ιουνίου - 22 Σεπτεμβρίου 2019