Iron Maiden: Ανακοίνωσαν νέο tour που μπορεί να παίξουν το «Alexander the Great», αλλά να μην έρθουν Ελλάδα - iefimerida.gr

Μια ακόμη περιοδεία ανακοίνωσαν οι Iron Maiden και μάλιστα το αναμενόμενο setlist περιλαμβάνει ωραία και άκρως ενδιαφέροντα πράγματα.

Όπως έκανε γνωστό την Πέμπτη (6/10) η θρυλική heavy metal μπάντα, θα κάνει ξανά τουρ στην Ευρώπη το επόμενο καλοκαίρι και το setlist θα εστιάσει στους δίσκους «Somewhere in Time» και το «Senjutsu». Δεδομένα η είδηση αυτή έκανε πολλούς οπαδούς των Iron Maiden να ενθουσιαστούν, καθώς θα δουν ζωντανά κάποια κομμάτια που είτε δεν τα έχουν δει ποτέ live, είτε έχουν πολλά χρόνια να τα ακούσουν δια ζώσης από το συγκρότημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιοδεία θα έχει τίτλο «The Future Past», όνομα που προέρχεται από το τραγούδι στον τελευταίο δίσκο της μπάντας «Days Of Future Past» και περιλαμβάνει τις λέξεις «μέλλον» («future») και «παρελθόν («past), σηματοδοτώντας πού θα εστιάσει όσον αφορά τα κομμάτια που θα παίξουν. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί 12 πόλεις, πολλές εξ αυτών στη Μεγάλη Βρετανία, κάτι που σημαίνει ότι θα προστεθούν πολλές ακόμη στην πορεία.

Γίνεται να μείνει η Ελλάδα εκτός της περιοδείας των Iron Maiden;

Το ίδιο το συγκρότημα έκανε σαφές ότι αυτές οι 12 πόλεις είναι απλώς η αρχή και οι περισσότερες εμφανίσεις θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα. Σε αυτές δεν υπάρχει η Αθήνα (ή κάποια άλλη της Ελλάδας -δύσκολα φυσικά), ενώ θα είναι έως και τραγικό για το κοινό της χώρας μας να παίξει από το «Somewhere in Time» το «Alexander the Great» και αυτό να μην συμβεί στα μέρη μας.

Άλλωστε, οι Iron Maiden έχουν πολλές φορές δει το ελληνικό κοινό να τους ζητά μετ' επιτάσεως να τραγουδήσουν το κομμάτι που δημιούργησαν για τον Μέρα Αλέξανδρο, αλλά ποτέ δεν το εκτέλεσαν live. Μάλιστα, ο τραγουδιστής της μπάντας, Μπρους Ντίκινσον, πάντα βρίσκει έναν τρόπο να «παίζει» με τους οπαδούς στη χώρα μας με αυτήν την επιθυμία, αλλά ποτέ να μην γίνεται πραγματικότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά την κυκλοφορία του Senjutsu, ανανεώσαμε το setlist της "Leagacy of the Beast" περιοδείας, ανοίγοντας τις εμφανίσεις μας με τα πρώτα τρία τραγούδια και το σκηνικό του ιαπωνικού παλατιού. Πιστεύαμε ότι δεν θα έβγαζε νόημα να το επαναλάβουμε για μία περιοδεία που θα εστιάζει στο "Senjutsu". Έτσι, σκεφτήκαμε εναλλακτικές ιδέες και αποφασίσαμε να επισκεφθούμε ξανά το "Somewhere in Time", αφού αυτό το άλμπουμ δεν είχε μπει στις περιοδείες με υλικό συγκεκριμένων εποχών που είχαμε κάνει», είπε αρχικά ο μπασίστας και αρχηγός των Iron Maiden, Στιβ Χάρις.

Ο θρυλικός μουσικός συνέχισε: «Βασίζονταν στα βίντεο εκείνης της εποχής, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε βιντεοσκοπήσει την περιοδεία του "Somewhere in Time". Κατηγορήστε τον μάνατζερ γι' αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια έλαβε πολλές εκκλήσεις από οπαδούς να παίξουμε τραγούδια από το άλμπουμ. Έτσι θα τα παίξουμε, μαζί φυσικά με κάποια άλλα που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσουν. Θα είναι επίσης μεγάλη ικανοποίηση να παρουσιάσουμε μερικά από τα πιο επικά κομμάτια του "Senjutsu"».

«Ο συνδυασμός αυτών δύο άλμπουμ νιώθουμε ότι είναι συναρπαστικός. Ξέρουμε ότι οι οπαδοί θέλουν να ακούσουν κάποια από τα πιο επικά τραγούδια του Senjutsu και συνδυάζοντας τα με ένα εμβληματικό άλμπουμ όπως το Somewhere in Time θα έχουμε μία σπέσιαλ περιοδεία για παλιούς και νέους οπαδούς», είπε από την πλευρά του ο μάνατζερ της μπάντας, Ροντ Σμόλγουντ.