Νέο απολαυστικό trailer για το «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» -Ο Χάρισον Φορντ εν δράσει - iefimerida.gr

Έξι συναρπαστικά λεπτά με τον Χάρισον Φορντ και τη Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ να πηδούν από ένα φλεγόμενο αεροπλάνο προβλήθηκαν στο Star Wars Celebration στο Λονδίνο, ενώ δημοσιεύθηκε και το πρώτο επίσημο trailer για το «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου».

Το πέμπτο «Ιντιάνα Τζόουνς» έρχεται από τον σκηνοθέτη Τζέιμς Μάνγκολντ (Logan, Walk the Line, "Girl, Interrupted") και πρωταγωνιστεί και πάλι ο Χάρισον Φορντ ως καθηγητής αρχαιολογίας. Η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ πρωταγωνιστεί ως βαφτισιμιά του Ίντι, η οποία φαίνεται στο trailer να φέρνει πίσω τον αρχαιολόγο, ο οποίος είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Γεμάτο από κλασικές στιγμές «Ίντι», το trailer έδειξε πλάνα από κυνηγητά στους σκονισμένους δρόμους του Μαρόκου, τον Ιντιάνα Τζόουνς να ιππεύει ένα άλογο σε μια παρέλαση της Νέας Υόρκης και να πηδάει από ένα φλεγόμενο αεροπλάνο με τη Γουόλερ-Μπριτζ, καθώς και μια σκηνή με έναν τεράστιο ογκόλιθο που κυλάει. Διατηρώντας ζωντανό το συνεχιζόμενο ναζιστικό θέμα της σειράς ταινιών, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια αρχαία συσκευή την οποία κυνηγούν τόσο ο Τζόουνς όσο και ένας «κακός» που υποδύεται ο Μαντς Μίκελσεν, ο οποίος λέει: «Ο Χίτλερ έκανε λάθη και με αυτό θα τα διορθώσω όλα».

Στο «Ο Δίσκος του Πεπρωμένου» πρωταγωνιστούν επίσης οι Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters και Ethann Isidore.

Αυτή είναι η πρώτη ταινία του Indiana Jones που δεν σκηνοθετείται από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος είχε αναλάβει τις πρώτες τέσσερις ταινίες: «Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού» (Raiders of the Lost Ark) (1981), «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» (Indiana Jones and the Temple of Doom) (1984), «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία» (Indiana Jones and the Last Crusade) (1989) και «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) (2008).

Ο Χάρισον Φορντ, στα 80 του, ως Ιντιάνα Τζόουνς

Το Dial of Destiny ξεκινά με τον Ιντιάνα Τζόουνς στην ηλικία των 70 ετών (ο Φορντ είναι 80 στην πραγματικότητα) και η ταινία θα δείξει έναν πιο ηλικιωμένο και κουρασμένο χαρακτήρα.

«Ήθελα να ακολουθήσω το παράδειγμα του ίδιου του Χάρισον και απλά να το αντιμετωπίσω ευθέως», δήλωσε ο Μάνγκολντ στο παρελθόν στο The Hollywood Reporter. «Δεν είναι απλώς μια ταινία για έναν ήρωα που καλείται να επιστρέψει στη δράση. Είναι κάτι περισσότερο από το ότι μπορεί να πονάνε τα κόκκαλά του, είναι ότι μπορεί να πονάει η ψυχή του ή ότι μπορεί να έχει εξαφανιστεί η αισιοδοξία του ή η αίσθηση ότι ταιριάζει στον κόσμο».

Ο Τζον Γουίλιαμς, ο συνθέτης των OST πίσω από τις προηγούμενες ταινίες, επιστρέφει για τη μουσική επένδυση. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Kathleen Kennedy, Frank Marshall και Simon Emanuel. Ο Σπίλμπεργκ είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Τζορτζ Λούκας.