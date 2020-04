Κορυφαίοι δημιουργοί -από την Ροσελίνι ως τον Κεκάτο- δημιουργούν νέα έργα, στο σπίτι τους για το πρότζεκτ Enter του Ιδρύματος Ωνάση

Αναθέσειςγια τη δημιουργία νέων έργων, εν μέσω πανδημίας και με δεδομένη την συνθήκη της καραντίνας, σε κορυφαίους δημιουργούς σε όλο τον κόσμο, από το Μπρούκλιν και τη Βηρυτό ως τα Καραντινάτα της Κεφαλονιάς έκανε το Ιδρυμα Ωνάση. Μέσα σε 120 ώρες ο καθένας ετοίμασε ένα έργο που τις επόμενες μέρες θα παρουσιαστεί παγκοσμίως.

Η ανάγκη να συνεχιστεί η δημιουργία νέων έργων, μέσα σε αυτή τη συνθήκη της καραντίνας που μοιάζει να αποστειρώνει την τέχνη και την έννοια της νέας παραγωγής, οδήγησε το Ιδρυμα Ωνάση και το Οnassis USA στη δημιουργία του προγράμματος ENTER. Συγκεκριμένα ανέθεσαν σε καλλιτέχνες ανά τον κόσμο να ετοιμάσουν νέα έργα σε 120 ώρες.

«Ο χώρος που δημιούργησε, κατέκλυσε και, ενίοτε με τραγικό τρόπο, υφάρπαξε ο COVID έχει θέσει μια πρόκληση στο πώς βιώνουμε και δημιουργούμε νέα τέχνη» λέει ο Vallejo Gantner, Καλλιτεχνικός και Εκτελεστικός Διευθυντής του Onassis USA. «Αυτός ο αλλόκοτος συνδυασμός απομόνωσης και συνεχούς προσέγγισης, νέων τρόπων ακρόασης και ομιλίας, αλλά και νέων τρόπων να αγγίζουμε και να μας αγγίζουν – όλα αυτά μας έδωσαν το έναυσμα για να δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα αναθέσεων με τίτλο ENTER, το οποίο ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει εν μέρει ένα είδος καλλιτεχνικής χρονοκάψουλας, διαθλώντας τη ματαίωση, τη θλίψη, την κωμωδία και τον φόβο αυτής της χρονικής στιγμής της πανδημίας.»

Από το Μπρούκλιν ως τα Καραντινάτα Κεφαλονιάς

Οι πρώτοι καλλιτέχνες άνοιξαν στο Μανχάταν, στο Μπρούκλιν, στο Μονκλέρ και σε άλλα σημεία του αμερικανικού χάρτη είναι οι 600 Highwaymen, Maria Antelman, Kimberly Bartosik, Annie Dorsen, Kathryn Hamilton (SisterSylvester), Emily Johnson, Risa Puno, Radiohole, Isabella Rossellini & Paul Magid, Akira Takayama, Στέφανος Τσιβόπουλος. Από την Αθήνα μέχρι το Βερολίνο, από τα Βαρδούσια Όρη έως τη Βηρυτό, από τα Καραντινάτα της Κεφαλονιάς έως το Λονδίνο πατούν ENTER τις επόμενες μέρες οι Ηλίας Αδάμ, Ziad Antar, Σίμος Κακάλας, Εύη Καλογηροπούλου, Kareem Kalokoh – ATH Kids, RootlessRoot, Βασίλης Κεκάτος, Λένα Κιτσοπούλου, Μαρία Παπαδημητρίου, Κωστής Σταφυλάκης & Theo Triantafyllidis & Αλέξης Φιδετζής, Ευθύμης Φιλίππου, Αντώνης Φωνιαδάκης, Daniel Wetzel.



«Αυτοί οι καλλιτέχνες (μαζί με τις οικογένειες, τα κατοικίδια και τα σπίτια τους!) αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα ιδεών, ιδιωμάτων, κλάδων και ιστοριών – τόσο οικείων όσο και νέων για το Ίδρυμα Ωνάση. Το καθένα έχει δημιουργηθεί κάτω από αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς και μόνο με τα υλικά που υπήρχαν διαθέσιμα. Κάτι που πάει να πει πως αγαπάμε εξίσου τη φιλοδοξία και τα ψεγάδια τους» λέει ο Vallejo Gantner. Ο καθένας μόνος του, αλλά τελικά όλοι μαζί, δημιουργούν μια σειρά έργων που διακτινίζονται από το δικό τους στο δικό μας σαλόνι, διαμηνύοντας έτσι πως η τέχνη ακυρώνει την απόσταση.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=F2mNUXSUb6Q&feature=emb_logo

Πώς χορεύει ένας χορευτής στην κουζίνα του;

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου: «Χρειαζόμασταν κάτι για να αναπνεύσουμε αλλιώς. Να δούμε και να ζήσουμε κάτι που αποδεικνύει ότι το μυαλό δεν σταματά να γεννά ιδέες όταν το κλείνεις αναγκαστικά στα όρια ενός σπιτιού, ότι η φαντασία δεν φρενάρει όταν μας περικυκλώνει ο φόβος για ό,τι συμβαίνει, η αγωνία για το τι μπορεί να συμβεί. Στραφήκαμε στους ανθρώπους που μας βάζουν στον κόσμο τους και σε πολλούς άλλους, σε εκείνους που με τα εφόδια της τέχνης τους πολλαπλασιάζουν τις ζωές μας. Στους καλλιτέχνες. Αυτή την ομάδα που φροντίζει την ψυχή μας και μετακινεί τη σκέψη μας. Πώς χορεύει ένας χορευτής στην κουζίνα του; Πόσες εικόνες αιχμαλωτίζουν τα μάτια ενός σκηνοθέτη, όταν περνά τις περισσότερες ώρες του ξαπλωμένος στον καναπέ του; Είναι όλο το σπίτι μια σκηνή; Μπαίνουμε για να δούμε. Φιλοξενούμενοι. Κι εσείς. ENTER.» To πρότζεκτ ΕΝΤΕR ενώνει το σύμπαν του onassis.org και του ψηφιακού καναλιού του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προβολές και ο εμπλουτισμός του ψηφιακού καναλιού του Ιδρύματος Ωνάση με παραστάσεις, συναυλίες, ομιλίες που έχουν παρουσιαστεί στη Στέγη. Το κανάλι έχει προσελκύσει λάτρεις των τεχνών από 54 χώρες, από τη Βραζιλία έως τη Νότια Αφρική, από τη Νέα Ζηλανδία έως την Ουρουγουάη, από τον Καναδά έως το Βιετνάμ σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, φτιάχνοντας ένα εργαστήριο ιδεών, εικόνων, παραστάσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεχή ροή και ανανέωση. Πέρα από τις παραστάσεις αρχείου Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και τις πανελλήνιες πρεμιέρες, αυτή την εβδομάδα προστίθενται και podcasts σπουδαίων διανοούμενων που προσπαθούν να μας βοηθήσουν να αποκωδικοποιήσουμε τον νέο τρόπο ζωής.

Το τελευταίο σόλο του Αkram Khan, o Kαβάφης, οι Ορνιθες

Τη Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 21:00, παρουσιάζεται στο XENOS του Akram Khan, το τελευταίο σόλο στην καριέρα του σπουδαίου χορογράφου, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη τον Φεβρουάριο του 2018, με μια δημιουργική ομάδα πολλών αστέρων (διαθέσιμο έως 16 Μαΐου στις 21:00). Την Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου, στις 21:00, προβάλλονται, πάλι σε live premiere, για πρώτη φορά από την Επίδαυρο, οι Ορνιθες του Νίκου Καραθάνου, όπως παρουσιάστηκαν τον Αύγουστο του 2016, στην πρώτη «πτήση» τους στο ελληνικό κοινό, προτού ξεκινήσουν το συγκινητικό τους ταξίδι ανά τον κόσμο (θα είναι διαθέσιμο για μία εβδομάδα).

Από τις 17 Απριλίου θα είναι διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι άλλη μια παράσταση από το Onassis Youth Festival 2019, η απολαυστική Καλοκαιρινή Βροχήσε σκηνοθεσία Βάσιας Ατταριάν και Μυρτώς Μακρίδη (ομάδα Ντουθ), με τη συμμετοχή μαθητών από το 41ο Γυμνάσιο Αθηνών, ενώ στο Αρχείο Καβάφη προστίθεται η τρίτη ενότητα για την Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών. Η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει τον Ακύλλα Καραζήση να διαβάζει αποσπάσματα από το «Έρωτος Αποτελέσματα…», έργο ανώνυμου συγγραφέα, το πρώτο έντεχνο πεζό δημιούργημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στην ομιλία «Ερωτος Αποτελέσματα, Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1792» της Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Ελένης Κουρμαντζή.

Τα podcasts της καραντίνας

Και τέλος, θα είναι διαθέσιμα δύο νέα podcasts. Στο ένα, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Ωνάση στο Λος Άντζελες (OLA) και επί σειρά ετών οικοδεσπότης των διάσημων συνεντεύξεων στη New York Public Library, Paul Holdengräber, παρουσιάζει τη συνομιλία του με τη συγγραφέα Maira Kalman, στο πλαίσιο του “The Quarantine Tapes”, δηλαδή των 20λεπτων συζητήσεών του με διάφορους καλεσμένους για το πώς βιώνουν οι ίδιοι την παγκόσμια πανδημία και το social distancing. Στο δεύτερο, o φιλόσοφος, συγγραφέας, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο New School και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση, Simon Critchley, εξηγεί με το μοναδικό του στυλ τους τρόπους με τους οποίους η πανδημία του COVID-19 μπορεί να επανασυνδέει την ύπαρξή μας, στο podcast: Simon Critchley on Looking at the Contemporary World Through the Lens of Punk, Greek Tragedy, and Humor At a Distance.