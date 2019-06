Ενα ξύλινο ελληνικό γλυπτό στη Νέα Υόρκη -Με φόντο το Αγαλμα της Ελευθερίας [εικόνες]

Η υποβλητική εγκατάσταση Life Without Tragedy του Κωστή Βελώνη φιγουράρει στη Νέα Υόρκη, με φόντο το Άγαλμα της Ελευθερίας. Η εγκατάσταση που υλοποιήθηκε μετά από ανάθεση και παραγωγή του Onassis Cultureανοίγει για το κοινό στο Governors Island στη Νέα Υόρκη.

Η εγκατάσταση εκτίθεται αμέσως μετά τα εγκαίνια του έργου στο Astor Place, στο πλαίσιο του Onassis Festival 2019: Democracy Is Coming, που παρουσιάστηκε από το Onassis USA και το Public Theater.



Τρία ξύλινα γλυπτά σαν αρχαίο θέατρο

Το Life Without Tragedy (Ζωή χωρίς τραγωδία) του Έλληνα καλλιτέχνη Κωστή Βελώνη, το μεγάλης κλίμακας γλυπτό έργο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Onassis Festival 2019: Democracy is coming, έχει πλέον εγκατασταθεί στο Governors Island στη Νέα Υόρκη, όπου και θα εκτίθεται, με ελεύθερη είσοδο, έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Το Life Without Tragedy, που υλοποιήθηκε με τον αρχιτέκτονα Christian Kotzamanis και δημιουργήθηκε για το Onassis Festival 201 στη Νέα Υόρκη (στη διάρκεια του οποίου μπορούσε κανείς να το δει σε πολύ κεντρικό σημείο του στο Astor Place, από τις 10 έως τις 30 Απριλίου), διερευνά τη σύνδεση της δημοκρατίας και του θεάτρου – δύο κορυφαίες συνεισφορές της Ελλάδας στην εξέλιξη του κόσμου.

Το έργο αποτελείται από τρία ξύλινα γλυπτά που θυμίζουν αρχαιοελληνικό αμφιθέατρο, ένα μέρος που αποτελούσε κοινωνικό θεσμό και τόπο δημόσιου πολιτικού διαλόγου πέρα από χώρο τέχνης.

Το αρχαίο θέατρο ως χώρος δημοκρατίας

Το αρχαιοελληνικό αμφιθέατρο είναι ένα φαινόμενο και ένας φυσικός χώρος με πλούσια πολιτική, δημοκρατική σπουδαιότητα. Στην αθηναϊκή δημοκρατία, οι θεατρικές παραστάσεις ήταν βαθιά εδραιωμένες στην πολιτεία και τους θεσμούς της. Το θέατρο έγινε ένας χώρος της δημοκρατίας, καθώς άνθισε παράλληλα με το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Η δημοκρατία απελευθέρωσε την αρχαιοελληνική τραγωδία από τη θρησκευτική της φύση, δίνοντάς της έναν πιο ανθρωποκεντρικό και πολιτικό χαρακτήρα. Και εντός του θεάτρου, οι Αθηναίοι συμμετείχαν στον διάλογο και στη διαμάχη των ιδεών.



Το Life Without Tragedy αποτελεί ένα έμπρακτο παράδειγμα της εξέλιξης του Onassis USA σε έναν σημαντικό οργανισμό που επενδύει στην καλλιέργεια τεχνών και ιδεών, τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά σε επίκαιρες εθνικές και διεθνείς συζητήσεις. Το Ίδρυμα έχει διερευνήσει τη δημοκρατία στον πρόσφατο προγραμματισμό του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: το Onassis Festival 2019: Democracy Is Coming, που παρουσιάστηκε με το Public Theater· το Onassis Festival 2018: The Birds, ένα φεστιβάλ εμπνευσμένο από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη· τη σειρά Speaking Truth to Power, σε συνεργασία με την Brooklyn Academy of Music· και την αναβίωση του 2018 στο The Gospel at Colonus, αυτό το ορόσημο των Lee Breuer και Bob Telson, στο Delacorte Theater, σε συνεργασία με το Public Theater.



Ο Vallejo Gantner, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε Καλλιτεχνικός και Εκτελεστικός Διευθυντής του Onassis USA, αναφέρει: «Ο Κωστής Βελώνης μας έκανε υπερήφανους και είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτό το τολμηρό κομμάτι βρήκε τη θέση του. Αυτό το έργο, που δημιουργήθηκε για ένα φεστιβάλ τεχνών και δημοκρατίας, επικαλείται τόσο πολλές αξίες που θεωρούμε πολύτιμες – τον διάλογο, την ανταλλαγή ιδεών, τη συμμετοχή και τις τέχνες. Είμαστε απεριόριστα ευγνώμονες που το Life Without Tragedy φιλοξενείται στο Governors Island και υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με αυτό το ζωτικό νέο κομμάτι του νεοϋορκέζικου πολιτιστικού οικοσυστήματος.»



Η Karen Brooks Hopkins, Σύμβουλος του Onassis USA, επισημαίνει: «Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο του Onassis USA όσο και του Governors Island, είμαι ενθουσιασμένη που αυτοί οι δύο μεγάλοι οργανισμοί συνεργάζονται για να δώσουν σε εκατοντάδες επισκέπτες μια ευκαιρία να δουν αυτό το έργο.»



Αλλάζει το πολιτιστικό τοπίο της Νεας Υόρκης

Το Governors Island διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο πολιτιστικό τοπίο της Νέας Υόρκης, παρέχοντας μια μοναδική στο είδος της πλατφόρμα για καλλιτέχνες, πολιτιστικούς οργανισμούς και παιδαγωγούς, ώστε να δημιουργούν πρωτοποριακό και βιωματικό προγραμματισμό. Δημόσια τέχνη, που ανατίθεται είτε από εξωτερικούς οργανισμούς είτε και από το ίδιο το Trust for Governors Island, έχει συνδέσει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με πρωτοποριακά έργα σύγχρονης τέχνης σε ένα προσβάσιμο, φυσικό περιβάλλον. Με το βλέμμα στο μέλλον, ο οραματικός στόχος για το Governors Island είναι να καταστεί ένας απαράμιλλος χώρος δωρεάν δημόσιας τέχνης για τη Νέα Υόρκη, που να επιτρέπει σε ποικιλόμορφα κοινά να αποκτήσουν μια βαθιά σύνδεση με εμβυθιστικά, στοχαστικά, προκλητικά, παιγνιώδη και πειραματικά έργα σε ανοιχτούς χώρους πρασίνου και ιστορικής αρχιτεκτονικής, με φόντο το λιμάνι και τον ορίζοντα.



Με φόντο το άγαλμα της Ελευθερίας

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φιλοξενούμε το έργο του Κωστή Βελώνη στο Picnic Point του νησιού, έναν χώρο στενά συνδεδεμένο με τα εμβληματικά σύμβολα της δημοκρατίας και του πολιτικού λόγου στο Λιμάνι (Harbor) της Νέας Υόρκης» επισήμανε η Meredith Johnson, Αντιπρόεδρος Τεχνών και Πολιτισμού στο Trust for Governors Island. «Χάρη στη γενναιοδωρία του Onassis USA, οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με αυτό το έργο και με τις σημαντικές συζητήσεις που πυροδότησε το Onassis Festival 2019: Democracy Is Coming.»



Το Life Without Tragedy θα εκτίθεται καθημερινά στη διάρκεια της σαιζόν του 2019 στο Picnic Point, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού. Το Governors Island είναι ανοιχτό καθημερινά, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου. Το Life Without Tragedy δημιουργήθηκε μετά από ανάθεση και παραγωγή του Onassis Culture στο πλαίσιο του Onassis Festival 2019: Democracy Is Coming, που παρουσίασαν το Onassis USA και το Public Theater. Στη διάρκεια του φεστιβάλ, το έργο ήταν εγκατεστημένο στην Astor Place South Plaza και παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Τεχνών του Υπουργείου Μεταφορών του Δήμου Νέας Υόρκης και τη The Village Alliance. Είναι μια γενναιόδωρη προσφορά του Onassis USA στο Governors Island.

Ο Κωστής Βελώνης (γενν. 1968) είναι ένας καλλιτέχνης γνωστός για την εξερεύνηση της δυστοπίας ανυλοποίητων μοντερνιστικών και αβανγκάρντ έργων.

Τα γλυπτά και ζωγραφικά του έργα, καθώς και οι μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις του χαρακτηρίζονται καλύτερα ως χειροτεχνικές συνθέσεις που κατασκευάζουν αλληγορίες από τις περίπλοκες σχέσεις ιστορίας, τάξης, ταυτότητας και τις συγκρούσεις της ανθρώπινης ψυχής. Ο Βελώνης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (MRes) στις Ανθρωπιστικές και Πολιτισμικές Σπουδές από το London Consortium (Birkbeck College, ICA, AA, Tate). Σπούδασε Πλαστικές/Αισθητικές Τέχνες στο Université Paris 8 (D.E.A) και πήρε το διδακτορικό του από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.



Το Onassis USA ιδρύθηκε το 2000. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού οράματος του Ιδρύματος Ωνάση για την παιδεία και τον πολιτισμό και οργανώνει τις δράσεις του με βάση την εξωστρέφεια και την πολιτική συνεργασιών. Συνεργαζόμενο τόσο με τη Στέγη στην Αθήνα όσο και με εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα της Αμερικής, προάγει τις τέχνες και τα γράμματα. Παρουσιάζει παραστάσεις θεάτρου και χορού, εικαστικές εκθέσεις, συζητήσεις, διαλέξεις και άλλες δράσεις. Σύμμαχοί του είναι κάποιοι από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της Νέας Υόρκης: η Μουσική Ακαδημία του Μπρούκλιν (ΒΑΜ), η Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, το Pioneer Works, το Public Theater, το St. Ann’s Warehouse, το Public Theater. Οι πρωτοβουλίες του Onassis New York αφορούν από τη μία το ευρύ κοινό των ΗΠΑ, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, και από την άλλη, την ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω του προγράμματος ενίσχυσης των ελληνικών σπουδών και του Onassis Humanities Impact Program (HIP).



Εγκατάσταση στο Governors Island

Το Governors Island (Νησί των Κυβερνητών) είναι ένας δημοφιλής εποχιακός προορισμός, ανοιχτός στο κοινό την περίοδο μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Οκτωβρίου. Σχεδόν για δύο αιώνες, στο νησί δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση, καθώς λειτουργούσε ως στρατιωτική βάση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και, αργότερα, της Ακτοφυλακής. Σήμερα, είναι ένα βραβευμένο νέο πάρκο που αποτελείται από δεκάδες μοναδικά ιστορικά κτίρια, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, ένα πλούσιο πρόγραμμα τεχνών και πολιτισμού και ένα Εθνικό Μουσείο έκτασης 22 στρεμμάτων που τελεί υπό τη διαχείριση της δημόσιας Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ. Απώτερος στόχος για το νησί είναι να λειτουργεί σε ετήσια βάση ως ένα βιώσιμο campus για μάθηση και επιχειρηματικότητα, με πλάνα για εκτεταμένες εμπορικές και μη κερδοσκοπικές χρήσεις στο μέλλον του.

Trust for Governors Island

Το Governors Island Corporation, που λειτουργεί επιχειρηματικά ως Trust for Governors Island, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από τον Δήμο της Νέας Υόρκης, επιφορτισμένος με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την ανασυγκρότηση και τις τρέχουσες λειτουργίες στα 150 στρέμματα έκτασης του Governors Island. Αποστολή του είναι να μεταμορφώσει το Governors Island σε έναν ζωντανό πόρο για την Πόλη της Νέας Υόρκης, κάνοντας το νησί προορισμό με τεράστιους δημόσιους ανοιχτούς χώρους, καθώς και με εκπαιδευτικές, μη κερδοσκοπικές και εμπορικές εγκαταστάσεις.