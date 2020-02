«Η Κυρά της Ρω»: H παράσταση της Κατερίνας Μπερδέκα αποθεώθηκε στο Λος Αντζελες [εικόνες]

H παράσταση της Κατερίνας Μπερδέκα «Η κυρά της Ρω» παρουσιάστηκε με εξαιρετική επιτυχία στο Freud Playhouse, UCLA στο Λος Αντζελες.

Η παράσταση καταχειροκροτήθηκε και φιλοξενήθηκε στα περισσότερα Μέσα Ενημέρωσης ενώ η ιστορία καθήλωσε και συγκίνησε το κοινό.

Η παράσταση «Η Κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μπερδέκα και ερμηνεία της Φωτεινής Μπαξεβάνη έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβρη του 2017 στο θέατρο Σφενδόνη και έκτοτε παρουσιάστηκε με συγκινητική αποδοχή από κοινό και κριτικούς σε τρία θέατρα στην Αθήνα, δυο στην Θεσσαλονίκη, στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας, στην Κύπρο, την Αυστραλία και την Αμερική.

Παράσταση για την ηρωική φιγούρα του καστελόριζου

Το κείμενο εμπνέεται από την ηρωική φιγούρα της Κυράς της Ρω, την κατά κόσμον Δέσποινα Αχλαδιώτη, και εστιάζει στο πορτρέτο μιας ελεύθερης και ασυμβίβαστης γυναίκας. Πρόκειται για μια ιστορία με φόντο την πολύπαθη ιστορία του Καστελλόριζου, το τραγικό σκηνικό των διαδοχικών πολέμων, την απόγνωση και τις μύχιες σκέψεις μιας γυναίκας αντιμέτωπης με τα στοιχεία της φύσης αλλά και την ελπίδα της ότι η πίστη της στον άνθρωπο μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο.

Η παράσταση «Η Κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μπερδέκα και ερμηνεία της Φωτεινής Μπαξεβάνη εχει παρουσιαστει με τεράστια επιτυχία σε Ελλάδα και εξωτερικο

Η Κυρά της Ρω ανεβοκατεβάζει καθημερινά την ελληνική σημαία στη νήσο Ρω, συμβολίζοντας το κομμάτι της ελληνικής ψυχής που αντλεί δύναμη από τα ελάχιστα. Απομονωμένη και αντιμέτωπη με αντίξοες συνθήκες, γίνεται το πιο επίκαιρο και ουσιαστικό σύμβολο μιας χώρας που επανέρχεται στις βασικές της αρχές, τοποθετώντας ξανά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της ιστορίας της. Ενσαρκώνει τη δύναμη του ανίσχυρου ανθρώπου, και κυρίως την ελπίδα ότι, σε δύσκολες περιόδους, η ακεραιότητα και οι λύσεις δεν είναι υπόθεση των πολλών αλλά του καθένα μας ξεχωριστά.

Το κείμενο εμπνέεται από την ηρωική φιγούρα της Κυράς της Ρω, την κατά κόσμον Δέσποινα Αχλαδιώτη

«Η Κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μπερδέκα. Στον ομώνυμο ρόλο η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Η παράσταση στην Αμερική διοργανώθηκε από το CAP UCLA σε συνεργασία με το UCLA SΤAVROS NIARHOS FOUNDATION, CENTER FOR THE STUDY OF HELLENIC CULTURE, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και χρηματοδοτήθηκε από τους Deborah Irmas, Tina και George Kolovos, Daphne Valentina και το Office of the Dean Humanities και είναι η δεύτερη ελληνική παραγωγή που έχει λάβει επίσημη πρόσκληση από το διάσημο Center for the Art of Performance του UCLA στο Λος Άντζελες, μετά την παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου “The Great Tamer”, για να ενταχθεί στο πρόγραμμα της σεζόν 2019-2020.

Μετά το τέλος της απόλυτα επιτυχημένης πορείας της η παραγωγή θα ήθελε να ευχαριστήσει τους καλλιτεχνικούς συντελεστές της παράστασης, τους χιλιάδες θεατές που τη στήριξαν, τα θέατρα που τη φιλοξένησαν, τη Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τις ελληνικές κοινότητες του Περθ της Αυστραλίας και του Λος Άντζελες της Αμερικής και όσους βοήθησαν στην πραγμάτωση του μεγάλου ταξιδιού της.