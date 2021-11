Ποιος έπαιξε πινγκ πονγκ με τους Rolling Stones, ο νονός των Πελόμα Μποκιού -Η ιστορία του ελληνικού ροκ σε ένα βιβλίο | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Η rock συμπεριφορά, η rock σκέψη, οι ιστορικές συναυλίες και ηχογραφήσεις, τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα, τα στέκια, τα clubs, μια ολόκληρη εποχή ζωντανεύει σε 360 σελίδες γεμάτες αλήθειες και μυστικά του Ελληνικού Rock που έρχονται στο φως για πρώτη φορά.

Η συναρπαστική ιστορία του Ελληνικού Rock από τη δεκαετία του 60 έως σήμερα σ’ ένα πρωτότυπο βιβλίο. Πέντε δεκαετίες γεμάτες ηλεκτρισμό, με τους πρωτοπόρους του Ελληνικού Rock ν’ αφηγούνται, χωρίς περικοπές, την εποποιία του Rock’n’Roll στην Ελλάδα στον δημοσιογράφο και συλλέκτη Γιάννη Αλεξίου.

Οι «Πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock» κυκλοφορούν από το Ogdoo Music Group.

H εξέλιξη του Rock στην Ελλάδα από την εποχή των ορχηστρών και των μοντέρνων συγκροτημάτων στα rock groups, το new wave και το punk έως την alternative rock σκηνή. Πενήντα πρωταγωνιστές και συγκροτήματα αφηγούνται πρόσωπο με πρόσωπο και με το χέρι στην καρδιά τι συμβαίνει εδώ και μισό αιώνα χωρίς να μασάνε τα λόγια τους.



Προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλα το σημάδι τους στο Ελληνικό Rock και αφιέρωσαν τη ζωή τους σ’ αυτό χωρίς να «λοξοδρομήσουν» όπως οι Δημήτρης Πολύτιμος, Αλέκος Καρακαντάς, Δημήτρης Πουλικάκος, Λουκάς Σιδεράς, Γιάννης Δρόλοπας, Socrates Drank The Conium, Πελόμα Μποκιού, Σταύρος Λογαρίδης, Κώστας Τουρνάς, Δέσποινα Γλέζου, Ηρακλής Τριανταφυλλίδης, Τάσος Φωτοδήμος, Θοδωρής Τρύφωνας, Ηλίας Ασβεστόπουλος, Τζόνι Βαβούρας, Λήτης, Γιώργος Βανάκος, Magic de Spell, Παρθενογένεσις, Κυριάκος Δαρίβας, Θοδωρής Δημητρίου, Παύλος Παυλίδης, Θάνος Ανεστόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Ενδελέχεια, The Earthbound κ.α. αποτυπώνουν την ιστορία του Ελληνικού Rock, όπως την έζησαν.

Afrodite's Child

Τι έζησε η τελευταία γενιά του φεγγαριού “πριν αυτό κατακτηθεί και χάσει την ομορφιά του”, το κέφι και το μεράκι των πρώτων ελληνικών συγκροτημάτων, τα όνειρά τους, τα στέκια και η ατμόσφαιρα της χρυσής δεκαετίας, τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, το Rock στην Πλάκα και οι τσαμπουκάδες, οι συνθήκες ηχογράφησης ιστορικών δίσκων στα στούντιο τα άγρια χρόνια τoυ punk και new wave, η κίνηση των ελληνικών γκρουπ στα 90s, η νέα σκηνή σ’ ένα βιβλίο χωρίς προηγούμενο.

Η έκδοση συνοδεύεται με σπάνιο φωτογραφικό υλικό από το αρχείο των Ελλήνων rockers, αλλά και του συγγραφέα που ερευνά επί σειρά ετών το Ελληνικό Rock ως μουσικός δημοσιογράφος και συλλέκτης δίσκων.

Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης ένα αδημοσίευτο συγκλονιστικό κείμενο του Δημήτρη Πολύτιμου γραμμένο σε δύσκολες συνθήκες το καλοκαίρι του ’68 για το pop-rock, επιπλέον υλικό με μαρτυρίες από μορφές της Ελληνικής Rock για σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής, καθώς και ένα κατάλογο δίσκων που προτείνει ο συγγραφέας για Ελληνική Rock Δισκοθήκη.

Socrates

Tο βιβλίο προλογίζει ο Δημήτρης Πολύτιμος. Επιμέλεια : Νίκος Σταμπάκης



Η συλλεκτική έκδοση «Οι Πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock» αποκαλύπτει μεταξύ άλλων :

Για ποιον έγραψε το «Που Να Γυρίζεις» ο Παύλος Σιδηρόπουλος

Πώς έγινε τραγουδιστής ο Δημήτρης Πουλικάκος

Η κόντρα του Βλάσση Μπονάτσου στους Πελόμα Μποκιού

Ποιο συγκρότημα έμεινε για δύο μήνες φυλακή στο εξωτερικό

Πώς συνέβη ακριβώς το δυστύχημα των Juniors

Τι είδε στο “τριπάρισμά” του γνωστός rocker

Ποιος τραγουδιστής δεν μπήκε ποτέ στο αεροπλάνο στερώντας έτσι την καριέρα του συγκροτήματός του στην Αμερική

Η πραγματική ιστορία του θρυλικού κομματιού «Mountains»

Ποιος έπαιξε πινγκ πονγκ με τους Rolling Stones

Από πού πήραν το όνομά τους οι 2002 GR

Ποιος έπαιζε με δανικές κιθάρες στα 70ς

Οι «νονοί» των συγκροτημάτων

Ποια πολιτική νεολαία απείλησε τους Socrates

Ποιο συγκρότημα έγινε επερώτηση στη βουλή

Ποιος rocker υπήρξε ραδιοπειρατής

Τι συνέβη πραγματικά στην πρώτη συναυλία των Μουσικών Ταξιαρχιών

Ποιος ξεκίνησε την καριέρα του από κακόφημο καμπαρέ

Εξαιτίας ποιού rocker παραιτήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου

Πώς ο Παύλος Παυλίδης παραλίγο να γίνει μέλος των Απροσάρμοστων

Πώς βιώσαν τον Παύλο οι «συμπαίκτες» του

Ποιο συγκρότημα πέταγε πιπίλες στο κοινό του !

Ποιος έκαψε όλα τα βινύλια του David Bowie !

Ποιος μουσικός είναι και «ουφολόγος» !

Ποιος ιστορικός δίσκος δεν απέδωσε ούτε δραχμή στο δημιουργό του

Ποιος όταν άκουσε Μίκη Θεοδωράκη ξενέρωσε και σχημάτισε κορυφαίο γκρουπ

Μόδα και μουσική

Ποιοι ήταν ο «Μεσίας», ο Τζονιχάκης, ο «Βεζύρης», ο «Jagger» και άλλες θρυλικές φιγούρες του Ελληνικού Rock

Το ξύλο στην Πολυτεχνούπολη μεταξύ πάνκηδων και ροκάδων

Τσαμπουκάδες στην Πλάκα

Ποιο συγκρότημα «πέταξε» 50.000 λίρες και την καριέρα του στην Αμερική

Ποιος δίσκος που γνώρισε επιτυχία στην Αμερική γράφτηκε μέσα σε 8 ώρες!

Ποιά ξένη τραγουδίστρια έκανε επιτυχία παίζοντας τραγούδια ελληνικού γκρουπ στο δίσκο της ;

Τι ομάδα ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος ; Ποιες ποδοσφαιρικές ομάδες υποστηρίζουν οι πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock ;





Αφισα της εποχής

Στο «Κύτταρο» η παρουσίαση του βιβλίου

Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου.. ο «Ναός του Rock» θα γεμίσει με «Πρωτοπόρους του Ελληνικού Rock»!!

Στο χώρο που πήραν το βάπτισμα του πυρός, ανδρώθηκαν και καταξιώθηκαν οι περισσότεροι από τους 50 (!!) μουσικούς και συγκροτήματα που έδωσαν την συνέντευξή της ζωής τους στον συγγραφέα και παρέθεσε χωρίς περικοπές, θα πραγματοποιηθεί μια διαφορετική, rock, παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Αλεξίου που γιορτάζει την δεύτερη έκδοσή της.



Live Rock Happenings, special guests, D.J. sets αποκλειστικά με βινύλια του Ελληνικού Rock, προβολές και φυσικά ένα πάνελ με καταξιωμένους ανθρώπους της σκηνής μας, σας περιμένουν στο μεγάλο πάρτι του βιβλίου «Πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock».

«Πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock» του Γιάννη Αλεξίου

Ο Γιάννης Αλεξίου γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1967 στην Αθήνα. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και είναι δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ από το 2000. Εργάστηκε αρχικά ως αθλητικός ρεπόρτερ και στην συνέχεια ως ρεπόρτερ με πεδίο το ελεύθερο και οικονομικό ρεπορτάζ σε πολιτικές εφημερίδες. Η πολύπλευρη γνώση του πάνω στην μουσική και η αγάπη του γι' αυτήν τον οδήγησαν σταδιακά στην εξειδίκευσή του ως μουσικού δημοσιογράφου. Επιπλέον, δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Παράλληλα έχει συνεργαστεί με ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Έχει εργαστεί στα περιοδικά : «Ήχος & Hi-Fi», «Δίφωνο», «Voice», «Ozon», «Θεός και Θρησκεία», «Θεαθήναι», «Dolce Vita», «Τηλεθεατής», «Ατζέντα της Γυναίκας», στις εφημερίδες : «Φως των Σπορ», «Φλόγα των Σπορ», «Ακρόπολις», «Αδέσμευτος Τύπος», «Ελεύθερος Τύπος», «Βραδυνή», Κόκκινη Καρφίτσα (μουσικό ένθετο της «Αυγής»), στους ραδιοφωνικούς σταθμούς : ΕΡΑ, Κανάλι 15, Cool Fm και στην τηλεόραση της ΕΡΤ1.

Αρθρογραφεί στο περιοδικό «Ήχος & Hi-Fi» από το 1997 έως σήμερα και από το 2013 στο Ogdoo.gr.

Την περίοδο 1992-2004 υπήρξε μάνατζερ των blues συγκροτημάτων Blues Family και Drifting Around. Την σεζόν 2004-5 παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την μουσική παραγωγή του «Magic Bus» με την συμμετοχή των : Socrates Drank The Conium, Δημήτρης Πουλικάκος και οι Άσσοι του Καράτε Νο2, Σταύρος Λογαρίδης στο «Club 22» του Μάκη Σαλιάρη.

Είναι φανατικός συλλέκτης δίσκων βινυλίου. Ξεκίνησε την συλλογή του το Δεκέμβριο του ’78 και σήμερα διαθέτει μια από τις πιο πλούσιες και ολοκληρωμένες συλλογές. Τον Οκτώβριο του 2014 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο «Βινύλιο, τα καλύτερά μας χρόνια!» (εκδόσεις Φαρφουλάς), εξαντλημένο σήμερα.

Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και προβολής του Vinyl is Βack, της κορυφαίας εκδήλωσης για το βινύλιο, από τον Μάρτιο του ’13.

Φωτογραφίες απο το βιβλίο του Γιάννη Αλεξίου