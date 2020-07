Η Χάρις Αλεξίου στο θεατρικό σανίδι - Θα πρωταγωνιστήσει στη «Μεταμφίεση» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

View this post on Instagram

Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ . Η Χάρις Αλεξίου, με αφορμή το θεατρικό αφήγημα «Μεταμφίεση» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, ανεβαίνει στη σκηνή του Μικρού Παλλάς από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και απευθύνεται στο κοινό μέσα από τη θεατρική πράξη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταύρος Ράγιας. . Θα μοιραστεί μαζί μας τη ζωή μιας ασυνήθιστης γυναίκας. Άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με απόλυτη σοβαρότητα θα ανοίξει μπροστά μας όλα της τα χαρτιά εξηγώντας μας πώς έμαθε να μεταμφιέζει την όψη της αλλά και την ψυχή της. Σε μία διαρκή μεταμόρφωση. Για να μπορέσει να συνεχίσει. Με αυτή την ιδιαίτερη θεατρική επιλογή, η Χάρις Αλεξίου πραγματοποιεί την πρώτη συνεργασία της με τα Αθηναϊκά Θέατρα! . Από τον Οκτώβριο κάθε Παρασκευή-Σάββατο και Κυριακή Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων . ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ερμηνεία:Χάρις Αλεξίου Κείμενο : Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης Σκηνοθεσία: Σταύρος Ράγιας Σκηνικά-Κοστούμια: Ανδρέας Γεωργιάδης Μουσική : Άγγελος Τριανταφύλλου