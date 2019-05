Η Γιαννούλα κουλουρού στο Φεστιβάλ Αθηνών -Η γυναίκα που διαπόμπευαν επειδή είχε μαράζι το γάμο

Το Φεστιβάλ Αθηνών ξεκινάει δυναμικά στην Πειραιώς 260, με τις ελληνικές παραστάσεις του θεατρικού προγράμματος να δίνουν έντονα το στίγμα της σύγχρονης ελληνικής θεατρικής σκηνής.

Στις πρώτες παραστάσεις της Πειραιώς θα δούμε νέες και ανερχόμενες ομάδες, σημαντικούς συγγραφείς, πρωτότυπες προσεγγίσεις, αριστουργηματικά έργα, δυνατές ιστορίες, πρωτότυπες σκηνοθεσίες, που συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που δίνει το ρυθμό της θεατρικής Πειραιώς, παράλληλα με τις ξένες παραγωγές.

Η Πατρινιά που είχε μαράζι να παντρευτεί

Στο Φεστιβάλ και η συγκλονιστική ιστορία της Γιαννούλας Κουλουρούς, της γυναίκας στην Πάτρα του 1868 που η αγωνία της να παντρευτεί έγινε μια διαρκής και κακόγουστη φάρσα…

Γιαννούλα Κουλουρού, την έντυναν νύφη και περίμενε τον γαμπρό που ποτέ δεν ερχότανε

Η Γιαννούλα Κουλουρού πήρε το όνομα της από τα κουλούρια που πουλούσε. Η ελαφριά νοητική υστέρηση που τη χαρακτήριζε ήταν ένα από τα στοιχεία της προσωπικότητας της που εκμεταλλεύτηκαν οι κάτοικοι και άρχισαν να την περιπαίζουν. Ζούσε με τον καημό να παντρευτεί. Μία παρέα της έδωσε ραντεβού για να την πάει στον γαμπρό, εκείνη στολίστηκε μα φυσικά γαμπρός δεν υπήρχε. Η φάρσα συνεχίστηκε πολλές ακόμα φορές.

Αναλυτικά αυτές είναι οι ελληνικές θεατρικές παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών για τον Ιούνιο:

C. for Circus / Μεταμορφώσεις του Οβίδιου

Πειραιώς 260 – Χώρος Ε / 30 Μαΐου – 2 Ιουνίου

Μεταμορφώσεις του Οβίδιου

Μία νέα ομάδα που έχει αγαπηθεί πολύ από το ελληνικό κοινό, ανοίγει το πρόγραμμα της Πειραιώς 260. Οι C. for Circus, που μόλις συμπλήρωσαν 10 χρόνια κοινής πορείας, είναι από τις ομάδες που ξεχώρισαν για την πρωτότυπη και ουσιαστική προσέγγιση στα έργα που πολύ προσεκτικά επιλέγουν να ανεβάσουν. Η ομαδική δουλειά, η έντονη μουσικότητα (συνθέτουν, παίζουν και τραγουδούν), η φρέσκια ματιά και η πηγαία έμπνευση, τους οδήγησαν σε απανωτές παρατάσεις και sold out στην παράσταση του περασμένου χειμώνα. Για το Φεστιβάλ Αθηνών, προσεγγίζουν τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου, μεταφέροντάς μας στη μοναδική μαγική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τις παραστάσεις τους.

Θάνος Σαμαράς / Χρύσιππος του Δημήτρη Δημητριάδη

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ / 31 Μαΐου – 4 Ιουνίου

Χρύσιππος του Δημήτρη Δημητριάδη με τη Ράνια Οικονομίδου

«Δεν ερωτευόμαστε τους άλλους. Αλλά αυτό, σε αυτούς, που μας λείπει και που ψάχνουμε για εμάς». Με αυτή τη φράση περιγράφει ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Θάνος Σαμαράς τον Χρύσιππο, δίνοντας το βασικό στίγμα της παράστασης.

Ο Χρύσιππος του Δημήτρη Δημητριάδη πρωτοεκδόθηκε το 2008, θα παρουσιαστεί όμως για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών φέτος το καλοκαίρι. Έργο με ιδιαίτερο χιούμορ, θεωρείται από πολλούς υπόδειγμα της ελληνικής queer γραφής.

Πρωταγωνιστούν η Ράνια Οικονομίδου, ο Νίκος Καραθάνος, η Σοφία Κόκκαλη, η Αγγελική Στελλάτου, ο Θανάσης Δόβρης, ο Γιάννης Σιαμσιάρης, ο Νικόλας Μίχας και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης. Στην Πειραιώς 260 στις 31 Μαΐου για 5 παραστάσεις.

Έλενα Καρακούλη / Himmelweg (Ο δρόμος για τον ουρανό) του Χουάν Μαγιόργκα

Πειραιώς 260 – Χώρος Ε / 7 – 10 Ιουνίου, 21:00

Himmelweg (Ο δρόμος για τον ουρανό) με τον Νίκο Ψαρρά

Σ’ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης Εβραίων κοντά στην Πράγα στήνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Η ναζιστική κυβέρνηση του Βερολίνου επιβάλλει σε επιλεγμένους κρατούμενους να δημιουργήσουν μια πλαστή εικόνα αξιοπρεπούς διαβίωσης, για χάρη της κοινής γνώμης. H Έλενα Καρακούλη, έχοντας εργαστεί ως δραματολόγος στο Εθνικό Θέατρο (2008-2013) και έχοντας στο ενεργητικό της δύο σκηνοθεσίες που εκθειάστηκαν από την κριτική (H γυναίκα από τα παλιά-2015 και Φοβάσαι;-2016), σκηνοθετεί για το Φεστιβάλ Αθηνών το αριστούργημα του πολυβραβευμένου σύγχρονου ισπανού δραματουργού Χουάν Μαγιόργκα, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα από την Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Παίζουν ο Νίκος Ψαρράς, ο Δημήτρης Παπανικολάου κ.α.

7 Ιουνίου / Συζήτηση με τον συγγραφέα και τη μεταφράστρια μετά την παράσταση

Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων - Χρήστος Θεοδωρίδης Η τραγωδία του βασιλιά Ριχάρδου Γ΄ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ / 13 – 16 Ιουνίου, 21:00

Τον Αύγουστο του 2012, κάτω από́ ένα ένα πάρκινγκ στο Λέστερ, μετά από τις επίμονες έρευνες των αρχαιολόγων βρέθηκε, στριμωγμένος σε λίγα εκατοστά́, ο

σκελετός του Ριχάρδου Γ΄. Ο πλέον παρεξηγημένος βασιλιάς της Αγγλίας, θεωρήθηκε σύμφωνα με τα ιστορικά τεκμήρια ότι είχε ένα απόλυτο ταίριασμα μεταξύ της εσωτερικής του ασχήμιας και της αποκρουστικής εξωτερικής του όψης: παραμορφωμένος, καμπούρης, αποκρουστικός, ασουλούπωτος. Μετά τον Άμλετ του Γουίλλιαμ Σαίξπηρ (2014-15) και τη Σφαγή των Παρισίων του Κρίστοφερ Μάρλοου που κέρδισε το κοινό του Φεστιβάλ το 2016 και το 2017, η Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων και ο σκηνοθέτης Χρήστος Θεοδωρίδης, επιχειρούν να συμπληρώσουν αυτήν την ελισαβετιανή τριλογία. Η ομάδα χρησιμοποιεί τη νέα ελληνική μετάφραση του της Ιζαμπέλας Κωνσταντινίδου και επικεντρώνεται στη δημιουργική συνομιλία λόγου, κίνησης και μουσικής.

Γιώργος Παπαγεωργίου / Γιαννούλα η κουλουρού

Πειραιώς 260 – Χώρος Η / 16 – 21 Ιουνίου, 21:00

Γιαννούλα η κουλουρού

Ο ευρηματικός σκηνοθέτης και ηθοποιός Γιώργος Παπαγεωργίου, που οι παραστάσεις του έχουν αγαπηθεί πολύ από το κοινό (Η ωραία του πέραν, Αρίστος, Ο επιθεωρητής), σκηνοθετεί για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών και φέρνει στη σκηνή της Πειραιώς 260 την πραγματική ιστορία της Γιαννούλας της κουλουρούς.

Η Γιαννούλα, που γεννήθηκε το 1868 στην Άνω Πόλη της Πάτρας, είχε μία ελαφριά νοητική υστέρηση και βαθιά επιθυμία να παντρευτεί. Αυτό την έκανε αντικείμενο περίγελου στην τοπική κοινωνία και οι φάρσες σε βάρος της απέκτησαν διαστάσεις μαζικής διαπόμπευσης. Ο Παπαγεωργίου ανέθεσε τη συγγραφή ενός πρωτότυπου θεατρικού έργου μ’ αυτό το θέμα στη Θεοδώρα Καπράλου και τη μουσική της παράστασης στην αγαπημένη τραγουδοποιό Ματούλα Ζαμάνη. Η μουσική ερμηνεύεται ζωντανά από τέσσερις μουσικούς. Παίζουν οι Έλενα Τοπαλίδου, Μιχάλης Συριόπουλος, Κίμωνας Κουρής και Αθανασία Κουρκάκη.

Φεστιβάλ Αθηνών, Πειραιώς 260