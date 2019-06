Η Ολίβια Χατζηιωάννου, μετά τις Κάννες, συνεχίζει να σαρώνει τα βραβεία

Η Ελληνίδα progressive rock and metal artist, Oh! (Olivia Hadjiioannou) μετά το βραβείο της στις Κάννες τιμήθηκε για το μουσικό της βίντεο «Red Lion» από το άλμπουμ της Metallia.

Το «Red Lion» κέρδισε το βραβείο Best Experimental Mixed Media Short Film στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Paleochora Lost World Short Film Festival στην Κρήτη. Το Red Lion προβλήθηκε σε υπαίθριο θέατρο μπροστά από το δημαρχείο στην όμορφη μεσογειακή πόλη της Παλαιοχώρας.

Δείτε το τραγούδι με τις τέσσερις διεθνείς διακρίσεις:

Το φεστιβάλ Lost World ήταν ένα από τα πρώτα φεστιβάλ που δέχθηκαν το Red Lion φέτος. Υπήρχαν πάνω από 350 υποβολές ταινιών και 67 επίσημα επιλεγμένες ταινίες από 19 χώρες. 20 από τους διεθνείς και Έλληνες κινηματογραφιστές και σκηνοθέτες παρακολούθησαν το φεστιβάλ από τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Το βραβείο απονεμήθηκε στην Olivia από την ιδρυτή/σκηνοθέτη Linda McGuire και τα μέλη της κριτικής επιτροπής Paul McGuirk (Καθηγητής Κινηματογράφου & Συγγραφέας) και τον βετεράνο στην διανομή ταινιών και κινηματογραφικό ατζέντη Bruno Chatelin (CEO της FilmFestivals.com) αμέσως μετά το ντοκιμαντέρ κλεισίματος του φεστιβάλ Living in Future’s Past κι ένα αποκλειστικό μήνυμα που έστειλε για το φεστιβάλ ο ηθοποιός και παραγωγός, Jeff Bridges.

Η τέταρτη διάκριση για την Ολίβια

Είναι η τέταρτη κορυφαία διάκριση στη σειρά για το Red Lion αυτόν τον μήνα. Νικητής Βραβείου Best Music Video στο εναρκτήριο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γαλλικής Ριβιέρα French Riviera Film Festival (FRFF) στις Κάννες της Γαλλίας. Ένα διήμερο φεστιβάλ που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο περιελάμβανε προβολές, VIP δεξιώσεις, τελετή απονομής βραβείων και γκαλά κλεισίματος.

….Και το βραβείο Best Music Video στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Cosmocinema στο Λονδίνο.

…Και νικητής του βραβείου Best Music Video Short στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Μουσικής The Psychedelic and Transpersonal Film and Music Festival που έλαβε χώρα στις 25 Μαΐου 2019 στο The Producer's Club της Νέας Υόρκης.

Βραβείο για τη μουσική της εφευρετικότητα

Η καλλιτέχνης Oh. έχει τιμηθεί για την αυθεντικότητα, την εφευρετικότητα και τη δημιουργικοτητά της, στη μουσική και στο βίντεο με πολλά διεθνή βραβεία. Έκανε το ντεμπούτο της ως Oh. στη διεθνή μουσική σκηνή με το βραβευμένο μουσικό βίντεο Trials το 2013- αναφερόμενο σαν ένα από τα 50 σημαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια της Ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Δημιουργός του 1ου 360 μοιρών immersive video

Με την χρήση της τεχνολογίας του immersive video έβγαλε στο YouTube το 2017, το σινγκλ Love of Avalanches, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα 360 μοιρών immersive videos που έγιναν στην Ελλάδα. Το EP άλμπουμ Metallia έχει λάβει 32 κριτικές από 13 χώρες και συγκαταλέγεται στο top 10 progressive rock και metal charts, και ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 2018 από το Metal Nation Radio.

Δείτε το βίντεο με την τεχνολογία των 360 μοιρών