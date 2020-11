Ακούστε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι του Ρόμπι Ουίλιαμς -Για τις γιορτές με κορωνοϊό [βίντεο]

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς κυκλοφόρησε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για την επιβίωση κατά την εορταστική περίοδο στην εποχή του κορωνοϊού.

Το τραγούδι, με τίτλο «Can't Stop Christmas» (Δεν μπορώ να σταματήσω τα Χριστούγεννα), περιγράφει πως όλοι είχαν μια «άθλια χρονιά» και ότι «αισθάνεται σαν να είμαστε σε πόλεμο». Στη συνέχεια ο Γουίλιαμς αναρωτιέται αν θα επιτρέπεται στις οικογένειες να βρεθούν μαζί τα Χριστούγεννα, ρωτώντας: «Έτσι αναρωτιέμαι ποιος θα αποφασίσει;».

Ωστόσο, στο ρεφρέν τονίζει ότι «τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τα Χριστούγεννα» και ότι ο «Άγιος Βασίλης βρίσκεται στο έλκηθρο του / Αλλά τώρα είναι δύο μέτρα μακριά». Στο τραγούδι υπάρχουν κι άλλες αναφορές στην πανδημία του κορωνοϊού, με τον Γουίλιαμς να λέει ότι θα βάλει «κάλτσες και απολυμαντικά» στη λίστα του και ακούγεται επίσης για τη δυστοπική εποχή να προτρέπει: «Ας πούμε στον Άγιο Βασίλη ψέματα / Να του πούμε ότι είναι το 1984». Ακούστε το τραγούδι του Ρόμπι Ουίλιαμς

Το «Can't Stop Christmas» θα συμπεριληφθεί σε μια νέα έκδοση του άλμπουμ του 2019 του τραγουδιστή, The Christmas Present, το οποίο περιλαμβάνει ντουέτα με τους Ροντ Στιούαρτ, Μπράιαν Άνταμς και άλλους. Νωρίτερα φέτος, ένα meme του 2017 που δείχνει τον Άγγλο τραγουδιστή, πρώην μέλος των Take That να χρησιμοποιεί απολυμαντικό χεριών κατά τη διάρκεια συναυλίας παραμονή της Πρωτοχρονιάς έγινε επίκαιρο την περίοδο της πανδημίας.