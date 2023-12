Χριστουγεννιάτικο Silent Disco πάρτι στο ΚΠΙΣΝ: Χωρίς ηχεία, με ακουστικά, επιλέγεις τι θα ακούσεις - iefimerida.gr

Αυτές τις γιορτές ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική και προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με διαφορετικά ακούσματα για όλα τα γούστα.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο ΚΠΙΣΝ

Στην ενότητα Cosmos, δύο συναυλίες θα πλημμυρίσουν με μελωδίες την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στις 11 Δεκεμβρίου η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία νέων του El Sistema Greece υποδέχονται το κοινό με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τις πέντε ηπείρους, ενώ, παραμένοντας σε εορταστική διάθεση, ανήμερα τα Χριστούγεννα, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει τις Γιορτές του Παπαγκένο, μια μουσική παράσταση εμπνευσμένη από τον Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ.

Το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) αποτελεί κι αυτό κομμάτι της μεγάλης γιορτής, διοργανώνοντας μια σειρά διαφορετικών δράσεων. Ανερχόμενα μουσικά σχήματα θα παρουσιαστούν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, δίνοντας τον ρυθμό με μια σειρά open air gigs. Η μουσική και ο χορός, όμως, δε σταματούν εκεί - ένα σετ ακουστικά, δύο DJs με ταυτόχρονη παρουσία και μια εντυπωσιακή φωτιστική εγκατάσταση στον Θόλο είναι αυτά που χρειάζονται για ένα πετυχημένο Silent Disco Party.

Την εορταστική περίοδο θα κλείσει μία απολαυστική συναυλία στην Αγορά αφιερωμένη στον βασιλιά του ροκ εν ρολ Elvis Presley (07/01) που θα καλύψει όλη τη δισκογραφία του.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών (23/12 – 07/01) το 360° Christmas Pop-Up Bar στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ περιμένει τους επισκέπτες με DJ sets από γνωστούς παραγωγούς σε συνδυασμό με χριστουγεννιάτικα κοκτέιλ και υπέροχη θέα στην πόλη.

Το 360° Christmas Pop-Up Bar στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Όλες οι συναυλίες πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ αναλυτικά:

Cosmos: El Sistema Greece - Χριστουγεννιάτικο ταξίδι με κάλαντα από όλο τον κόσμο / Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 20.00 / Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Κάλαντα με την El Sistema Greece

Το ΚΠΣΙΝ υποδέχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τη διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και τη χορωδία νέων του El Sistema Greece για ένα συναρπαστικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερα από 80 παιδιά και νέοι ηλικίας 8-26 ετών, που εκπροσωπούν πάνω από 30 εθνικότητες, ενώνουν τις δυνάμεις τους για αυτή τη μεγάλη γιορτινή συναυλία. Οι νεαροί καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν εμβληματική εορταστική μουσική από τις πέντε ηπείρους, ενώ ταυτόχρονα θα γιορτάσουν τις πολιτιστικές τους ρίζες, ερμηνεύοντας κομμάτια από τις χώρες καταγωγής τους. Τη συναυλία θα διευθύνει η μαέστρος Κυριακή Κουντούρη.

Μια γιορτή δημιουργικότητας, που στόχο έχει να εμπνεύσει το κοινό και να μεταφέρει το μήνυμα της σύμπραξης και της ενότητας με τη δύναμη της μουσικής.

Οι ειδικά διαμορφωμένες μουσικές ενορχηστρώσεις που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την Kατεύθυνση Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Τρυπάνη, ζωντανεύουν τη μαγεία των Χριστουγέννων και των παραδόσεων από διάφορα μέρη του κόσμου.

Συντελεστές:

Ορχήστρα: El Sistema Greece Youth Orchestra

Χορωδία: El Sistema Greece Youth Choir

Μουσική Διεύθυνση: Κυριακή Κουντούρη

Διεύθυνση Χορωδίας: Βάγια Παπαγιαννοπούλου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ζωή Ζενιώδη, José Ángel Salazar Marín

Ενορχηστρώσεις: Αντώνιος Νταχλί, Αλέξανδρος Νατζάρ, Νίκος Σωφρόνης

Σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Τρυπάνη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται χάρη στο πρόγραμμα δωρεών SNF Nostos x Release Athens, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.

Εισιτήρια: Ζώνη Α - γενική είσοδος €15 / Ζώνη Β - γενική είσοδος €10, μειωμένο €5

Σημεία προπώλησης:

• διαδικτυακά στον ιστότοπο της Ticket Services

• τηλεφωνικά: 210 7234567 (Υπηρεσίες Εισιτηρίων)

• στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

Cosmos: Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ - Οι Γιορτές του Παπαγκένο

Μουσική παράσταση εμπνευσμένη από τον Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Tο ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τη μουσική παράσταση Οι γιορτές του Παπαγκένο, μια σύμπραξη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ με τη λιμπρετίστα Σοφιάννα Θεοφάνους και τον συνθέτη Τάσο Ρωσόπουλο σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Οικονόμου και με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Βασίλη Μαυρογεωργίου.

Μετά από αιώνες εγκλωβισμένοι στη ζέστη και τη σκόνη της Αιγύπτου, ο Παπαγκένο και η Παπαγκένα αποφασίζουν να επαναστατήσουν! Φέτος, θα κάνουν για πρώτη φορά Χριστούγεννα, θα ντυθούν με τα καινούρια τους παλτά, θα βάλουν τις χοντρές τους κάλτσες και τις μαύρες τους μπότες, θα πάρουν τη φωτογραφική τους μηχανή και θα πάνε στην Αυστρία, στις Άλπεις και το Ροβανιέμι να νιώσουν λίγο κρύο. Από εκεί θα μας στείλουν καρτ ποστάλ και θα μας πουν τελικά αν η απόδραση στα χιόνια ήταν αυτό που ονειρεύτηκαν! Έκαναν σκι, δοκίμασαν Γκλουβάιν, γνώρισαν τον Άι Βασίλη ή μήπως το κρύο τους έπεσε βαρύ; Όλα αυτά θα τα μάθουμε ανήμερα τα Χριστούγεννα!

Ο Μαγικός Αυλός, ένα έργο πλούσιο σε συμβολισμούς, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να συγκινεί μικρούς και μεγάλους, καθώς η μελωδική μουσική του Μότσαρτ αγγίζει το ευρύ κοινό, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σπουδή για τους μυημένους στο είδος.

Συντελεστές:

Κείμενο: Σοφιάννα Θεοφάνους

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ

Διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

Μουσική διασκευή: Τάσος Ρωσόπουλος

Σκηνοθετική επιμέλεια: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Παπαγκένα: Παναγιώτα Πολυζωίδου, σοπράνο

Παπαγκένο: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Α Tribute to Elvis Presley: Looking for Trouble

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024 στις 20.00

Αγορά

Η αυλαία του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ πέφτει με ακόμα περισσότερη ενέργεια για να ξεκινήσει δυναμικά το νέο έτος. Στην καρδιά του ΚΠΙΣΝ, στην Αγορά, ο βασιλιάς του ροκ εν ρολ ζωντανεύει, για μία και μοναδική βραδιά και προσκαλεί όλες και όλους σε μία γιορτή με ελεύθερη είσοδο.

Καμία άλλη φιγούρα της pop κουλτούρας δεν υπήρξε τόσο διαχρονικά συναρπαστική και τόσο συναρπαστικά γοητευτική όσο ο Elvis Presley –κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή μόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν σχεδόν 100.000 επίσημοι μίμοι του.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, o Elvis αναστάτωσε τις εφηβικές συνειδήσεις, ανέτρεψε τις κοινωνικές νόρμες και κατέρριψε τους μουσικούς καθωσπρεπισμούς. Την ίδια στιγμή, μετατράπηκε ο ίδιος στη μία ιδιαίτερη ενσάρκωση του Αμερικανικού Ονείρου: υπήρξε, ταυτόχρονα, καινοτόμος και υπερβολικός σε όλα του. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε νέα γενιά μουσικόφιλων συνεχίζει να ανακαλύπτει τη μουσική του παρακαταθήκη με την ίδια θέρμη και λαχτάρα.

Για το αφιέρωμα του ΚΠΙΣΝ στον Elvis Presley ενώθηκαν μουσικοί από τις τρεις πιο «καθαρόαιμες» ροκ εν ρολ μπάντες της Αθήνας, τους DK & The Band, τους Jitterbugs και τους HiRollers, σε μια απολαυστική βραδιά που καλύπτει ολόκληρη τη δισκογραφία του, από το «That's All Right» και το «Mystery Train» μέχρι το «Heartbreak Hotel» και το «Blue Suede Shoes» και από το «Hound Dog» και το «Jailhouse Rock» μέχρι το «It's Now or Never», το «A Little Less Conversation» και το «Suspicious Minds».

Η Elvis Tribute Band αποτελείται από τους:

Δημήτρης Κελένης - Tραγούδι (D.K. & The Band)

Νίκος Ταλιαδούρος - Κιθάρα (D.K. & The Band - Jitterbugs)

Χρήστος Ζώης - Κοντραμπάσο, Τραγούδι (Jitterbugs - HiRollers)

Παναγιώτης Ήντας - Τύμπανα (D.K. & The Band - Jitterbugs - HiRollers)

Άγγελος Τσουρέλης - Πιάνο (HiRollers)

Λευτέρης Δερλός – Σαξόφωνο (HiRollers)

Κώστας Κρανιδιώτης - Σαξόφωνο (HiRollers)

Ειρήνη Δημοπούλου – Τραγούδι (Swing Shoes - Maximum High - Φέλλα)

Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη.

SNFCC Youth Council Silent Disco Party

Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2023, 22:00 – 02.00

Θόλος

Αντλώντας έμπνευση από τη φετινή θεματική του Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με τίτλο Gatherings: συναντήσεις ανθρώπων, το SNFCC Youth Council διοργανώνει στον Θόλο ένα Χριστουγεννιάτικο Silent Disco Party.

Κάτω από το φως της εγκατάστασης Rhizome των Tom και Lien Dekyvere - ενός ιστού με διαφορετικά επίπεδα από τεντωμένα λεπτά σχοινιά που θυμίζουν χορδές - θα στηθεί ένα πάρτι δίχως ηχεία, αλλά με πολλά ασύρματα ακουστικά. Μια διαφορετική συνάθροιση, όπου όλοι μαζί οι παρευρισκόμενοι θα μοιραστούν μια μουσικοχορευτική εμπειρία, με τα ακουστικά να παραμένουν κοινό σημείο επαφής.



Δύο DJ επιμελούνται και μιξάρουν, ζωντανά, διαφορετικά είδη μουσικής δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να επιλέξει τι θα ακούσει στα ακουστικά του: εσείς, θα ακολουθήσετε μόνο τους φίλους σας ή θα γνωρίσετε και νέους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεστε τα ίδια μουσικά ενδιαφέροντα;

DJ Sets: DJ Bellas | DJ Floba

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

SNFCC Youth Council Open Air Gigs

Τρίτη 19/12: Hiraeth & Kostas Sidirokastritis Group

Παρασκευή 22/12: Boforia & Ποζαύλι Duo

Παρασκευή 29/12: Monozim & Yama

Παρασκευή 05/01: Colorgraphs & Billie Kark

20.00-22.00

Πευκώνας

Στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, το SNFCC Youth Council διοργανώνει τέσσερα Open Air Gigs που αναδεικνύουν ανερχόμενους εκπροσώπους διαφορετικών μουσικών ειδών, από indie folk και γκρούβες, μέχρι παραδοσιακά ακούσματα και ηλεκτρονικούς πειραματισμούς. Οκτώ διαφορετικά σχήματα έρχονται να γεμίσουν μουσικά τον δημόσιο χώρο, να συστηθούν στο κοινό και να συνυπάρξουν - μια ξεχωριστή συνάντηση δημιουργών, οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία να «συνομιλήσουν» μεταξύ τους.

Η είσοδος στις συναυλίες είναι ελεύθερη.

To SNFCC Youth Council δημιουργήθηκε και οργανώνει τις δράσεις του χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

23 Δεκεμβρίου 2023 – 07 Ιανουαρίου 2024, 17.00 - 23.00

360° Christmas Pop-Up Bar

Φάρος

Από τις 23 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, από τις 17.00 έως τις 23.00, στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου, η Bεράντα του Φάρου μεταμορφώνεται στο 360° Christmas Pop-Up Bar, το απόλυτο χριστουγεννιάτικο σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ. Με πανοραμική θέα στις φωτιστικές εγκαταστάσεις του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος αλλά και όλη την πόλη, το εντυπωσιακό 360° Christmas Pop-Up Bar, είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις γιορτές από την αρχιτέκτονα - σκηνογράφο Ελίνα Λούκου. Γνωστοί DJs και μουσικοί παραγωγοί στα decks από τις 20.00 έως τις 22.30 και μια μεγάλη λίστα από κοκτέιλ συμπληρώνουν την εμπειρία.

DJ sets: 20.00-22.30

23/12: Giganta

24/12: Super Mario

25/12: General Sticks

26/12: Fotini Galani

27/12: Mister Kentro

28/12: Junior SP.

29/12: D’Arcy Foxx

30/12: Maria Pappa

01/01: Panos Dimitropoulos (The Steams)

02/01: Dimitris Lilis

03/01: DJ Snatch

04/01: Terra Exotica & Γιώργος Αργιτάκης

05/01: Miss Trouli

06/01: DJ Pitsouni