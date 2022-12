Στήθηκε Χριστουγεννιάτικο Pop-Up Bar στη βεράντα του ΚΠΙΣΝ -Με απέραντη θέα και «ψαγμένες» μουσικές - iefimerida.gr

Τα Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος είναι πολύχρωμα, με μουσικές, ποικίλες δράσεις και μυρίζουν ζεστή σοκολάτα.

Οι χώροι ντύνονται με χιλιάδες λαμπιόνια, οι φωτιστικές εγκαταστάσεις μεταμορφώνουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ένα ονειρικό σκηνικό, τα φωταγωγημένα έλατα δεσπόζουν στην Αγορά και το παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί πατινέρ κάθε ηλικίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συναυλίες και τα θεατρικά αναλόγια δίνουν όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τον τόνο, ωστόσο αυτά τα Χριστούγεννα κάτι νέο συμβαίνει στο ΚΠΙΣΝ.

Το εορταστικό pop - up bar του ΚΠΙΣΝ

Σηκώνοντας το κεφάλι ψηλά, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, στην βεράντα με την απέραντη θέα σε όλη την Αττική, τη Σαλαμίνα, την Αγίαν, τα φωτορυθμικά παίζουν, τα κοκτέιλ ετοιμάζονται και οι μουσικές εναλλάσσονται. Ενα εντυπωσιακό pop up bar -ειδικά σχεδιασμένο για τις γιορτές- κάνει την εμφάνισή του

Το εορταστικό pop - up bar του ΚΠΙΣΝ ανοίγει στις 23 Δεκεμβρίου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 23 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, η Bεράντα του Φάρου μεταμορφώνεται στο απόλυτο χριστουγεννιάτικο σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες.

Με πανοραμική θέα σε όλο το στολισμένο ΚΠΙΣΝ και τις φαντασμαγορικές φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το Χριστουγεννιάτικο αυτό μπαρ, κάθε βράδυ, την περίοδο των εορτών επιφυλάσσει και μία έκπληξη. Το εορταστικό μπαρ θα λειτουργεί 17:00 με 23:00 το βράδυ.

Τρία μεγάλα χρωματιστά αντικείμενα, εμπνευσμένα από χριστουγεννιάτικα στολίδια, προσκαλούν τους επισκέπτες να ακούσουν μουσική και να κοιτάξουν την πόλη απο ψηλά

Το 360° Christmas Pop-Up Bar, σχεδιασμένο από την αρχιτέκτονα - σκηνογράφο Ελίνα Λούκου, προτείνει έντονα χρώματα και αφαιρετικές γραμμές μετατρέποντας την Bεράντα του Φάρου σε ένα εορταστικό μπαρ με σύγχρονη αισθητική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρία μεγάλα χρωματιστά αντικείμενα, εμπνευσμένα από χριστουγεννιάτικα στολίδια, προσκαλούν τους επισκέπτες να ακούσουν μουσική και να κοιτάξουν την πόλη μέσα από ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο φίλτρο.

Κάθε βράδυ και άλλος DJ με «ψαγμένες» μουσικές προτάσεις

Ποιοι DJs θα παίξουν στο ΚΠΙΣΝ

Αγαπημένοι DJs και μουσικοί παραγωγοί και μια μεγάλη λίστα από κοκτέιλ συμπληρώνουν την εμπειρία.

23/12/2022 – 08/01/2023 | 17.00-23.00

DJ sets: 20.00-22.30

Παρασκευή 23/12: Mr Z

Σάββατο 24/12: George Garavellos

Κυριακή 25/12: Terra Exotica + Γιώργος Αργιτάκης

Δευτέρα 26/12: RSN

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρίτη 27/12: Dimitris Lilis

Τετάρτη 28/12: Chevy

Πέμπτη 29/12: D'Arcy Foxx

Παρασκευή 30/12: The Dreamer

Κυριακή 01/01: Panos Dimitropoulos (The Steams)

Δευτέρα 02/01: Fotini Galani

Τρίτη 03/01: Express Skopelitis

Τετάρτη 04/01: S for Sugar

Πέμπτη 05/01: Katia & Mr Stinson

Παρασκευή 06/01: Jo (Black Athena)

Σάββατο 07/01: A Taste Of Method To The Madness by Dimitri Papaioannou