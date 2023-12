Χριστουγεννιάτικα camp σε μουσεία: Δράσεις στο Κυκλαδικό, παιχνίδια στο Μπενάκη, λιχουδιές στο Γουλανδρή - iefimerida.gr

Δημιουργικές δράσεις για παιδιά, αφηγήσεις παραμυθιών, παιχνίδι και πολλές Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές στα μουσεία της πόλης. Τα Χριστουγεννιάτικα camp φιλοδοξούν να δημιουργήσουν αναμνήσεις σε παιδιά κάθε ηλικίας.

Μουσεία και χώροι πολιτισμού δημιούργησαν κατάλληλα εορταστικά προγράμματα για παιδιά με στόχο να περάσουν δημιουργικές στιγμές μέσα στις γιορτές.

Λίγο πριν το κλείσιμο των σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων εντοπίσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με δημιουργικές δραστηριότητες στο κλίμα των ημερών.

Χριστουγεννιάτικα camp για παιδιά

Χριστούγεννα στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή έχει ετοιμάσει και για τις φετινές γιορτές ένα πλούσιο και διασκεδαστικό πρόγραμμα με δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Από τις 22 Δεκεμβρίου και έως τις 5 Ιανουαρίου, οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κλασικές Χριστουγεννιάτικες ταινίες στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος, να πάρουν μέρος σε δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και οικογενειακές ξεναγήσεις, να νιώσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από την αφήγηση παραμυθιών, να παρακολουθήσουν συναυλίες από την Χορωδία των Μικρών Μουσικών του Ωδείου Αθηνών και την Big Band του Δήμου Αθηναίων και να συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις.

Παράλληλα, οι Χριστουγεννιάτικες προτάσεις του Πωλητηρίου προσφέρουν πολλές ιδέες για πρωτότυπα και ιδιαίτερα δώρα, ενώ ειδικά για την περίοδο των γιορτών το Καφέ-Εστιατόριο του Μουσείου θα υποδέχεται τους επισκέπτες του με πολλές Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, όπως και το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας από τις 10.30 το πρωί, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή θα προβάλλονται κλασικές ταινίες για όλη την οικογένεια όπως Home Alone, Fantasia 2000, Lion King, Mary Poppins, E.T. the Extra-Terrestrial, Singin’ in the Rain, Nightmare before Christmas, 101 Dalmatians και άλλες.

Φύση, τέχνη και αναδημιουργία! – Christmas Camp για παιδιά 6-9 ετών

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό Christmas Camp και καλεί παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών να αποχαιρετήσουν δημιουργικά το 2023, ανακαλύπτοντας πώς η φύση δίνει φτερά στη φαντασία και αποτελεί το έναυσμα για καλλιτεχνική δημιουργία! Από τις 27 έως τις 29 Δεκεμβρίου έργα μεγάλων ζωγράφων που «κατοικούν» στο Μουσείο ξυπνούν το ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και μέσω της τέχνης προκύπτει η ανάγκη για αναδημιουργία, με τα παιδιά να αναζητούν νέους βιώσιμους τρόπους έκφρασης μέσα από το παιχνίδι.

Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή υποδέχεται τους μικρούς του φίλους με γιορτινά δημιουργικά εργαστήρια που αντλούν έμπνευση από τη Συλλογή έργων τέχνης του!

· Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, στο Χριστουγεννιάτικο εργαστήριο για παιδιά 5 έως 10 ετών «Σχήμα, Χρώμα, Στολίδι!» το έργο του Wassily Kandinsky Και τα δυο ριγέ ζωντανεύει και μετατρέπεται σε Χριστουγεννιάτικο στολίδι.

· Το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, στο εργαστήριο «Κρύψε μια Ευχή!» παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών εμπνέονται από το έργο του Max Ernst Ενώ η γη κοιμάται για να φτιάξουν το δικό τους γούρι.

· Στις 3, 4 και 5 Ιανουαρίου, στο εργαστήριο «Ο κόσμος ενός σουρεαλιστή!» παιδιά ηλικίας 3-4 ετών και ένας/μια συνοδός αφήνουν τη φαντασία τους να καλπάσει και με τη βοήθεια της μαγικής ακρίδας του Joan Miró δημιουργούν τον δικό τους πλανήτη από χαρτόνι.

Χριστούγεννα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Στα χριστουγεννιάτικα εργαστήρια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, θα πλάσουμε τα δικά μας μυρωδάτα στολίδια και θα γνωρίσουμε τον Αμερικανό καλλιτέχνη Alexander Calder και τα κινούμενα γλυπτά του! Θα ανακαλύψουμε τους διαφορετικούς τρόπους που χρησιμοποιεί η Eileen Agar για να αποτυπώσει στα έργα της τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα όνειρά της και θα προσεγγίσουμε τα Xριστούγεννα με την οπτική της Georgia O'Keeffe.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Σαββατοκύριακου υλοποιούνται με την υποστήριξη της Eurolife FFH, Στρατηγικού Συνεργάτη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Raycap, Υποστηρικτή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου.

Για γονείς και παιδιά 2-4 ετών

Γύρω γύρω όλοι…

«Mπάλα-μπάλα!»

Σάββατο 16/12, 11:00-13:00

Κυριακή 17/12, 11:30-13:30

Τα Χριστούγεννα είναι κοντά και τα παιχνίδια μας είναι γεμάτα κέφι, τρέλα και μαγεία! Μια μπάλα θα μας δώσει τον ρυθμό και φύγαμε για μήλα, μπάσκετ και αυγοδρομίες! Και αφού έχουμε ζεσταθεί, παίρνουμε νερό και αλεύρι και φτιάχνουμε τις δικές μας χριστουγεννιάτικες μπάλες από ζυμάρι.

Θα ζυμώσουμε, θα πλάσουμε και θα διακοσμήσουμε με διάφορα υλικά, θα βάλουμε χρώματα ζαχαροπλαστικής, μπαχαρικά σε σκόνη και κλωναράκια με μαγικές μυρωδιές. Όλο το εργαστήρι θα γεμίσει αρώματα και θα γίνει κατάλευκο, όπως και τα Χριστούγεννα.

Ελάτε να παίξουμε παρέα με το πνεύμα των Χριστουγέννων!

Υ.Γ: Φορέστε άνετα και καθημερινά ρούχα κι ετοιμαστείτε να λερωθούμε, γιατί σίγουρα θα λερωθούμε!

Για γονείς και παιδιά 2-4 ετών Με την Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Δέσποινα Σακελλαρίου και τη Μουσειοπαιδαγωγό-Μουσικό Όλια Ντακογιάννη

Χριστουγεννιάτικο Camp για παιδιά 5-10 ετών

Το Μουσείο Σχολικής ζωής και Εκπαίδευσης φοράει τα γιορτινά του και ετοιμάζει για εσάς, ένα διασκεδαστικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 5-10 ετών, από τη Τρίτη 26 έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023, και τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 ώρα 09:00-13:00.

Βιωματικές δράσεις, αφιερωμένες στην όμορφη αυτή εποχή, παιχνίδια με τις τέχνες και δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία κάθε παιδιού.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα Χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα του τόπου μας, μέσα από μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων βασισμένες στα παραμύθια, τα εικαστικά, τη μουσική, το θέατρο, με στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων, μέσα από τρόπο ευφάνταστο και φυσικά πάντα μέσα από το ομαδικό πνεύμα και την κατάκτηση καινούριων εμπειριών.

Αναλυτικά:

Μια διαφορετική ιστορία, βασισμένη σε χριστουγεννιάτικα έθιμα, ξεδιπλώνεται κάθε μέρα, μέσα από τη δραματοποιημένη αφήγηση. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τη μουσικοκινητική αγωγή, τα παιδιά γίνονται μέρος κάθε ιστορίας. Με συνεργασία και ομαδικότητα, ανακαλύπτουν πόσο διασκεδαστικές γίνονται οι ιστορίες που ζωντανεύουν και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, μέσα από χειροποίητες, θεματικές κατασκευές.

· Περίοδοι διεξαγωγής: 26/12/23-29/12/23 και 02/01/24-05/01/24, διάρκεια τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών ανά περίοδο και ώρες 9:00 έως 13:00.

· Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών

· Τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους: σακίδιο, παγούρι και άνετα ρούχα.

· Το κόστος συμμετοχής είναι για κάθε περίοδο είναι εξήντα ευρώ (60€) ενώ η συμμετοχή και για τις δύο περιόδους είναι εκατό ευρώ (100€). Προβλέπεται έκπτωση στα αδέλφια.

· Το ημερήσιο κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ (20€).

· Τα εργαστήρια διεξάγονται από έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες του μουσείου.

· Υπεύθυνο προσωπικό φροντίζει για την ομαλή ροή του προγράμματος και την ασφάλεια των παιδιών.

· Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο κτίριο που στεγάζεται το Μουσείο, στο κέντρο της Πλάκας.

· Προσφορά ατομικού σετ γραφικής ύλης (μαρκαδόροι, μολύβια κτλ) και υλικών για τα εικαστικά εργαστήρια.

Χριστούγεννα στο Μουσείο Μπενάκη

Το Μουσείο Μπενάκη λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, σας προσκαλεί στο κτήριο της οδού Πειραιώς να περάσετε μαζί με τους φίλους και την οικογένειά σας μια γιορτινή μέρα, με ξεναγήσεις στις εκθέσεις, προγράμματα για παιδιά, πολλές προτάσεις για τα δώρα σας,

μουσικές και γευστικές εκπλήξεις στο πνεύμα των ημερών.

11:00-13:00

«Διπλώνοντας ένα στολίδι»

Εργαστήρι χαρτοδιπλωτικής: Με τη βοήθεια της Κατερίνας Χριστοφορίδη, μικροί και μεγάλοι δημιουργούν χριστουγεννιάτικα στολίδια με την ιαπωνική τεχνική origami.

Υπεύθυνη εικαστικός: Κατερίνα Χριστοφορίδη

11:30-15:00

«Θέλω να πιστεύω»

Ανάγνωση παιδικού βιβλίου και μικρό δρώμενο για παιδιά 4-12 ετών από τους ηθοποιούς Λένα Παπαληγούρα και Μιχάλη Σαράντη, την Ολυμπιονίκη της Ρυθμικής Γυμναστικής, Κλέλια Πανταζή και τη δημοσιογράφο, Νίκη Λυμπεράκη.

Επιμέλεια: Μία Κόλλια

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

12:00-14:00

Ξενάγηση στην έκθεση ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ. Έργα από το 1966 έως το 2022 - ΜΕΡΟΣ Β’ από τον εικαστικό Κύριλλο Σαρρή.

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Δυνατή η προαγορά εισιτηρίου μέσω tickets.benaki.org

ή από τα ταμεία εισιτηρίων του Μουσείου κατά τις ημέρες και ώρες επίσκεψης

12:00-14:00

«Κοιτάζοντας τον ουρανό από μία χαραμάδα»

Εργαστήριo για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών

Υπεύθυνη εικαστικός: Βασιλική Τζούτη

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Δυνατή η προαγορά εισιτηρίου μέσω tickets.benaki.org

ή από τα ταμεία εισιτηρίων του Μουσείου κατά τις ημέρες και ώρες επίσκεψης

16:00-18:00

Ξενάγηση στην έκθεση ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ. Έργα από το 1966 έως το 2022 – ΜΕΡΟΣ Β’, από τον ίδιο των καλλιτέχνη Γιώργο Χατζημιχάλη.

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Santa’s Workshop Camp

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί με τη μαγεία φέρνουν και έναν μεγάλο βραχνά για πολλούς γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά.

Τι θα λέγατε αν, την ώρα που εσείς ήσασταν στο γραφείο, τα παιδιά σας (5-11 ετών) ανέπτυσσαν σπουδαίες δεξιότητες για τη ζωή τους, έκαναν νέους φίλους και διασκέδαζαν με την καρδιά τους;

Σ’ ένα προστατευμένο και άκρως εορταστικό περιβάλλον! Από 27 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου. Από τις 08:00 έως και τις 17:00, στο INDAK art lab στο Παγκράτι.

Ραντεβού με τον Άγιο Βασίλη

Μυρωδιά φρεσκοψημένων μπισκότων και κανέλας. Ζεστασιά από τζάκι. Αστραφτερά, πολύχρωμα λαμπάκια. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ζωηρά καμπανάκια. Ζεστή σοκολάτα και μελωμένα γλυκίσματα. Όσφρηση, αφή, όραση, ακοή και γεύση επιστρατεύονται για να βιώσουν τα παιδιά με όλες τις αισθήσεις μία αξέχαστη Χριστουγεννιάτικη εμπειρία στο Santa’s Workshop Camp.

Στο πιο φωτεινό κέντρο στο Παγκράτι, η ομάδα του INDAK art lab δημιουργεί μια ζεστή, χαλαρωτική ατμόσφαιρα ακολουθώντας τις αρχές του hygge, της δανέζικης κουλτούρας. Τα παιδιά επιδίδονται σε μία σειρά από δημιουργικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως: θεατρικό παιχνίδι, messy play, χορό, κατασκευές σκηνικών και κοστουμιών και χειροτεχνίες από ανακυκλώσιμα υλικά.

Τα παιδιά θα μεταμορφωθούν σε καλικαντζαράκια, θα κατασκευάσουν παιχνίδια και στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά, θα δημιουργήσουν με τους έμπειρους θεατροπαραγωγούς παραμυθοπαράσταση για να την απολαύσει ο Άγιος Βασίλης, θα μοιράσουν δώρα σε παιδάκια που δεν έχουν δικά τους παιχνίδια, θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν, ώστε να πάρει δύναμη ο Ρούντολφ και να πετάξει και φυσικά θα φτιάξουν γιορτινά γλυκίσματα!

Στο INDAK art lab δημιουργούν μικτές ηλικιακές ομάδες με στόχο τη μείωση του σχολικού εκφοβισμού και την ενίσχυση της ζώνης σταδιακής ανάπτυξης, επιτρέποντας στο ένα παιδί να συμβάλλει στην εκπαίδευση του άλλου.

EXTRA BONUS: Στο τέλος του Camp, οι γονείς λαμβάνουν μία ταινία μικρού μήκους, ώστε να απολαύσουν μαζί με τους μικρούς συμμετέχοντες όλες τις Χριστουγεννιάτικες περιπέτειες που έζησαν στο Εργαστήρι του Άγιου Βασίλη!

Μια μέρα στο Εργαστήρι του Άγιου Βασίλη  Άφιξη

Yoga Καλημέρα

Μουσικοκινητική για Καλικαντζαράκια

Διάλειμμα για δεκατιανό

Συναισθήματα και Θεατρικό Παιχνίδι

Ζωντανεύουμε Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια

Messy Play «Σκανταλιές στο Χωριό του Άγιου Βασίλη»

Κατασκευάζουμε στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά

Μεσημεριανό για να πάρουμε δύναμη

Φύλαξη-Χαλάρωση & Ταινία

INDAK art lab, Υμηττού 154, Αθήνα