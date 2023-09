Χρήστος Θηβαίος - Παναγιώτης Μάργαρης στο iefimerida: Μια ανατρεπτική συνέντευξη του ενός στον άλλον - iefimerida.gr

Μια ανέλπιστη συνέντευξη - πινγκ πονγκ του Χρήστου Θηβαίου με τον Παναγιώτη Μάργαρη, με όλα όσα ήθελαν να ρωτήσουν ο ένας τον άλλον, ειδικά για το iefimerida.gr.

Αυτό το καλοκαίρι, λίγο μετά το δειλινό, σε χώρους μυσταγωγικούς, ο Χρήστος Θηβαίος και ο μάγος της κιθάρας Παναγιώτης Μάργαρης δημιουργούν όνειρα, ταξίδια και παραμύθια με τη μουσική και τα τραγούδια τους.

Οι ιδιαίτερες ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου συναντιούνται με τη μοναδική δεξιοτεχνία του Παναγιώτη Μάργαρη σε ένα πρόγραμμα που, εκτός από τα αναμενόμενα, περιλαμβάνει ανατρεπτικά κομμάτια και προκαλεί δυνατές μουσικές συγκινήσεις.

Το επόμενο ραντεβού τους είναι για το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στο Faliro Summer Theater και, με αφορμή την κουβέντα μας για το iefimerida, o ένας έμαθε όσα ήθελε να μάθει για τον άλλον και μέχρι σήμερα δεν είχε την ευκαιρία.

Χρήστος Θηβαίος: Ποιο ήταν το πρώτο μουσικό κομμάτι που διασκεύασες;

Παναγιώτης Μάργαρης: Αν θυμάμαι καλά, ήταν το «Every breath you take» των Police, στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Παναγιώτης Μάργαρης: Όταν έγραφες το πρώτο σου τραγούδι, φαντάζουν ότι θα έχεις αυτή τη σπουδαία καριέρα; Ήσουν φιλόδοξος ως νεαρός μουσικός;

Χρήστος Θηβαίος: Ναι, φιλόδοξος ήμουνα. Όχι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η πορεία μου θα είναι αυτή. Αλλά τουλάχιστον το πρώτο τραγούδι που έγραψα, που ήταν το «Ημερολόγιο», με κατέστησε ικανό να ξέρω ότι μπορώ να προστατεύσω μέσα μου αυτό που λέμε τραγούδι.

Χρήστος Θηβαίος: Πώς αντιμετωπίζεις την κούραση στα δάχτυλά σου;

Παναγιώτης Μάργαρης: Την αντιμετωπίζω με ειδικές κιθαριστικές ασκήσεις όταν αισθάνομαι ότι μειώνονται οι αντοχές των δακτύλων μου και, φυσικά, με αύξηση της εσωτερικής μου ενέργειας, κάτι το οποίο καταλαγιάζει την κούραση και τον πόνο.

Ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης συναντιούνται στη σκηνή του Faliro Summer Theater το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, για να αφηγηθούν ο καθένας με τον τρόπο του τα λυρικά τους παραμύθια

Παναγιώτης Μάργαρης: Ποια είναι τα αγαπημένα σου χόμπι, τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;

Χρήστος Θηβαίος: Να είμαι ευτυχισμένος με την οικογένειά μου, να φτιάχνω ένα καλό σάντουιτς το βράδυ, να βλέπω ταινίες. Να περπατάω μεγάλες αποστάσεις.



Χρήστος Θηβαίος: Τι σημαίνει για σένα μέλλον;

Παναγιώτης Μάργαρης: Το μέλλον σημαίνει για μένα μια διαρκή πρόκληση ώστε να βελτιώνομαι πάνω απ' όλα ως άνθρωπος και να καταφέρω να αισθανθώ μια διαχρονική γαλήνη στο μυαλό και στην ψυχή μου, όσο αυτό είναι εφικτό.

Παναγιώτης Μάργαρης: Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο προτέρημά σου ως άνθρωπος και ποιο το μεγαλύτερο ελάττωμα;

Χρήστος Θηβαίος: Σημαντικότερο προτέρημά μου θεωρώ ότι είναι πως όταν οι άλλοι μου μιλούν τους ακούω. Το μεγαλύτερο ελάττωμά μου είναι πως σε ώρες άσχετες ξεσπάω τον θυμό μου και μετά μετανιώνω.

Στο παρακάτω βίντεο μια γεύση από τη σύμπραξή τους:

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Faliro Summer Theater

*Διεύθυνση: Ολυμπιακό Ακίνητο TΑΕ KBOΝ NTO, Μωραϊτίνη 2, Παλαιό Φάληρο

Πληροφορίες: 2109213310



Στον χώρο λειτουργούν μπαρ.



Τιμές εισιτηρίων:



Α' Ζώνη: 22€ - 17€ (ΑμεΑ, Ανέργων, Φοιτητικό, Παιδί έως 10 ετών)

Β' Ζώνη: 17€ - 13€ (ΑμεΑ, Ανέργων, Φοιτητικό, Παιδί έως 10 ετών)

Γ' Ζώνη: 13€ - 10€ (ΑμεΑ, Ανέργων, Φοιτητικό, Παιδί έως 10 ετών)

Εισιτήρια προπωλούνται:



Online: viva.gr, artinfo.gr, falirosummertheater.gr

Φυσικά καταστήματα: Public, Media Markt, καταστήματα Nova

Τηλεφωνικά: 2109213310, 2111000365

Στα ταμεία του Faliro Summer Theater καθημερινά 10:30 - 17:30

*Τις ημέρες των εκδηλώσεων 10:30 - 22:30 (μία ώρα πριν την έναρξη των εκδηλώσεων τα εκδοτήρια εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα εισιτήρια για την εκδήλωση της ημέρας)Τ



How to get there:

- Μετρό: Σταθμός Συγγρού - Φιξ (ΣΕΦ) και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση Φόρος)

- ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση Φόρος) είτε τραμ / γραμμές Αριστοτέλης 4 ή Θουκυδίδης 3 (Στάση Δέλτα Φαλήρου)

- Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα - Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση Δέλτα Φαλήρου Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα - Γλυφάδα) & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση Δέλτα Φαλήρου

- Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση Φόρος)