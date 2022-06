ΕΚΚ: Εγκρίσεις και προεγκρίσεις χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων -Για ποιες ταινίες - iefimerida.gr

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει εγκρίσεις και προεγκρίσεις κινηματογραφικών σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρώτη Ταινία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΓΡΑΦΗ, ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ – DEVELOPMENT και ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ του Κανονισμού Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών σχεδίων και έργων του ΕΚΚ, αποφάσισε την έγκριση δεκατρίων (13) κινηματογραφικών σχεδίων και την προέγκριση έξι (6) κινηματογραφικών σχεδίων. Τα δεκαεννέα (19) σχέδια χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό των 850.000 €.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα από το ΕΚΚ

Στο Πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΓΡΑΦΗ, κατά την Β Περίοδο με καταληκτική ημερομηνία 31.01.2022, υποβλήθηκαν σαράντα εφτά (47) επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 61.000 € για τα παρακάτω δώδεκα (12):

CUM AS YOU ARE (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΜΑΡΤΙΝΑ ΑΛΜΠΑΚΡΙ

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΤΙΝΑ ΑΛΜΠΑΚΡΙ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 4.000 €

JURE MATRIMONII (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΛΙΝΑ ΠΑΤΣΙΟΥ

Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 7.000 €

LIONFISH (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 5.000 €

SONO UN RIBELLE, MAMMA (μυθοπλασία)

Σενάριο: MATTEO PIZZOCARO, MASSIMO PIZZOCARO

Σκηνοθεσία: MATTEO PIZZOCARO

Παραγωγή: HAPPYANT-TV

Ποσό έγκρισης: 7.000 €

ΑΓΡΑΦΗ ΓΗ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ

Σκηνοθεσία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 4.000 €

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ; (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σκηνοθεσία: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 4.000 €

ΚΑΝΤΡΑΠΟΥΝΤΟ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΦΑΝΗ ΜΠΗΤΟΥ

Σκηνοθεσία: ΦΑΝΗ ΜΠΗΤΟΥ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 4.000 €

ΤΕΤΤΙΞ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΣΤΕΛΛΑ ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ

Σκηνοθεσία: ΣΤΕΛΛΑ ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ

Παραγωγή: OPEN BORDERS PRODUCTIONS

Ποσό έγκρισης: 5.000 €

ΤΟΠΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΛΙΝΑ ΠΑΝΙΚ)

Σκηνοθεσία: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΛΙΝΑ ΠΑΝΙΚ)

Παραγωγή: ΚΑΡΝΑΒΑΣ-ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Ποσό έγκρισης: 5.000 €

ΤΣΙΡΙΓΟΤΟ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΚΑΨΑΛΗ

Σκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΚΑΨΑΛΗ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 4.000 €

ΧΑΜΑΜ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΥΚΑ

Σκηνοθεσία: ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΥΚΑ

Παραγωγή: SOUL PRODUCTIONS

Ποσό έγκρισης: 5.000 €

ΤΟ ΧΡΕΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

Σκηνοθεσία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

Παραγωγή: ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ MEDIAVOX

Ποσό έγκρισης: 7.000 €

Στο Πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ - DEVELOPMENT, κατά την Β Περίοδο με καταληκτική ημερομηνία 31.01.2022, υποβλήθηκαν τρία (3) επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 9.000 € για το παρακάτω ένα (1):

Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ (ντοκιμαντέρ)

“Η Άρτεμις Μπίτα, μια 89χρονη γυναίκα από την Λάρισα, στρατεύεται το 1948 σε ηλικία μόλις 16 ετών, παρά τη θέλησή της, από τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος και οδηγείται μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα.”

Σενάριο: ΕΛΕΝΗ ΚΑΒΟΥΚΗ

Σκηνοθεσία: ΕΛΕΝΗ ΚΑΒΟΥΚΗ

Παραγωγή: HONEYBEE LTD

Ποσό έγκρισης: 9.000 €

Στο Πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, κατά την Β Περίοδο με καταληκτική ημερομηνία 31.01.2022, υποβλήθηκαν δεκαεννέα (19) επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία προεγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 780.000 € για τις παρακάτω έξι (6):

BABY (μυθοπλασία)

“Αντιμέτωπος με το σκληρό περιβάλλον της Αθήνας και το νέο ρόλο της πατρότητας, ο έφηβος Ζαχαρίας θα χρειαστεί να ενηλικιωθεί απότομα στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια ιδιότυπη μορφή οικογένειας.”

Σενάριο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Παραγωγή: ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ

Ποσό προέγκρισης: 200.000 €

PAPER PLANES (μυθοπλασία)

“Υπό την απειλή ενός πρωτόγνωρου ιού, η Νεφέλη βρίσκεται εγκλωβισμένη στο σπίτι ενός άγνωστου και η καραντίνα μαζί του θα την αλλάξει για πάντα.”

Σενάριο: ΣΕΛΗΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σκηνοθεσία: ΣΕΛΗΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παραγωγή: MARNI FILMS ΜΟΝ. ΕΠΕ

Ποσό προέγκρισης: 200.000 €

ΤΟ ΑΛΟΓΑΚΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ντοκιμαντέρ)

“Ένα ντοκιμαντέρ για το σύγχρονο ελληνικό ταφικό τοπίο και τα δικαιώματα των νεκρών.”

Σενάριο: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

Σκηνοθεσία: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

Παραγωγή: LAIKA PRODUCTIONS E.E.

Ποσό προέγκρισης: 50.000 €

ΑΧΙΝΟΣ (μυθοπλασία)

“Δύο αδερφές 6 και 9 χρονών ζουν με την οικογένειά τους κοντά στην φύση. Προκειμένου να προφυλαχθούν από την σκληρή πραγματικότητα της ζωής, γίνονται αχινοί και μετατρέπουν τον θάνατο σε παιχνίδι.”

Σενάριο: ΙΡΙΣ ΜΠΑΓΛΑΝΕΑ

Σκηνοθεσία: ΙΡΙΣ ΜΠΑΓΛΑΝΕΑ

Παραγωγή: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό προέγκρισης: 200.000 €

ΕΚΤΟΣ ΕΑΥΤΟΥ (ντοκιμαντέρ)

“Mία ξέφρενη εμπειρία ελληνικού παγανισμού, που ψυχορραγεί στα όρια του συγχρόνου κόσμου.”

Σενάριο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ, ΚΛΩΝΤΙΑΝΑ ΤΣΑΜΑΤΗ

Σκηνοθεσία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ

Παραγωγή: KICK ASS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΒΙΝΤΕΟ Ο.Ε.

Προτεινόμενο ποσό: 40.000 €

Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥ (animation, μυθοπλασία)

“Σε ένα χωριό που ζει κάτω από την «σκιά του καλικάντζαρου», η δημιουργικότητα των μαθητών σε παιχνίδια σκιάς και φωτός φέρνει τα πάνω–κάτω, αποκαλύπτοντας το μυστήριο της.”

Σενάριο: ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΣ

Σκηνοθεσία: ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΣ

Παραγωγή: HAST PRODUCTIONS ΙΚΕ

Ποσό προέγκρισης: 90.000 €