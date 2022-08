Καλοκαιρινές χορογραφίες για τα συντριβάνια του ΚΠΙΣΝ -Κάθε μέρα και άλλο σόου, οι μουσικές - iefimerida.gr

Τα χορορογραφημένα συντριβάνια στο ΚΠΙΣΝ αποτελούν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους.

Με την έναρξη της κάθε μελωδίας, οι επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ, συρρέουν με μία κάμερα στο χέρι για να απαθανατίσουν και να απολαύσουν το θέαμα.

Τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια στο Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αποτελούν μια εντυπωσιακή υδάτινη εγκατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2019 χάρη στην πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και αγαπήθηκε πολύ από όλους τους επισκέπτες.

Ένα σύμπλεγμα από 59 κατακόρυφους πίδακες , οι οποίοι συμβαδίζουν με την αρχιτεκτονική του κτιριακού συγκροτήματος που σχεδίασε το Renzo Piano Building Workshop, σε συνδυασμό με 10 περιστρεφόμενα σιντριβάνια, έχουν αναπτυχθεί στο Κανάλι κατά μήκος της Αγοράς, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό αξιοθέατο τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Η εγκατάσταση είναι εξοπλισμένη με υποβρύχια LED φώτα τελευταίας τεχνολογίας.

Τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια παρουσιάζουν καθημερινά εντυπωσιακές χορογραφίες εμπνευσμένες από μελωδίες μεγάλων δημιουργών και αγαπημένα pop κομμάτια.

Οι χορογραφίες εναλλάσσονται και θα παρουσιαζόνται καθημερινά κάθε μισή ώρα για το διάστημα 10.00-15.00 και 18.00-24.00.

10.00 Hungarian Dance

10.30 Giacomo Puccini, Madama Butterfly

11.00 Vivaldi, Four Seasons

11.30 Ludwig Minkus, Don Quixote, Kitri Entrance

12.00 Antonín Dvořák, Furiant

12.30 Tchaikovsky, Nutcracker

13.00 Don Giovanni: Fin che dal vini, Composer: Wolfgang Amadeus Mozart

13.30 John Williams, theme from Harry Potter

14.00 Μάνος Χατζιδάκις, Χορός με τη σκιά μου

14.30 Νίκος Σκαλκώτας, Ηπειρώτικος χορός (Ser. I/4)

15.00 Μίκης Θεοδωράκης, Χαρταετοί

18.00 Dmitri Shostakovich, Βαλς II

18.30 Ludwig Minkus, Don Quixote, Kitri Entrance

19.00 Hungarian Dance

19.30 Michael Nyman, theme from The Piano

20.00 Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold

20.30 Carlos Gardel, Por una Cabeza (Scent of a Woman)

21.00 θεματικό

21.30 Vangelis, theme from Conquest of Paradise

22.00 θεματικό

22.30 John Williams, theme from Harry Potter

23.00 Dmitri Shostakovich, Βαλς II

23.30 Carlos Gardel, Por una Cabeza (Scent of a Woman)

24.00 Michael Nyman, theme from The Piano

Καθημερινές Θεματικές Χορογραφίες Σιντριβανιών στο ΚΠΙΣΝ

Το πρόγραμμα των Σιντριβανιών εμπλουτίζεται με εντυπωσιακά water shows που θα παρουσιάζουν καθημερινά στις 21.00 και στις 22.00 θεματικές χορογραφίες πάνω σε διαφορετικό είδος μουσικής ανά ημέρα.

Ακολουθεί αναλυτικά το καθημερινό πρόγραμμα:

Δευτέρα

Soundtracks

Michael Nyman, theme from The Piano

John Williams, theme from Harry Potter

Carlos Gardel, Por una Cabeza (Scent of a Woman)

Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold

Τρίτη

Έλληνες Συνθέτες

Γιώργος Κουμεντάκης, Serra

Εστουδιαντίνα, Ανατολή

Μάρκος Βαμβακάρης/ διασκευή Μ. Χατζηδάκις, Τα ματόκλαδά σου λάμπουν

Σταύρος Ξαρχάκος, Βαρκαρόλα

Τετάρτη

Opera

Georges Bizet, Habanera

Don Giovanni: Fin che dal vini, Composer: Wolfgang Amadeus Mozart

Giacomo Puccini, Madama Butterfly, Act II, Un bel di vedremo (Instrumental)

Πέμπτη

Soundtracks

Michael Nyman, theme from The Piano

John Williams, theme from Harry Potter

Carlos Gardel, Por una Cabeza (Scent of a Woman)

Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold

Παρασκευή

Κλασική μουσική

Antonín Dvořák, Furiant, χορός αρ.1 σε ντο μείζονα, από τους Σλαβικούς χορούς, έργο 46

Dmitri Shostakovich, Βαλς II, από την Σουίτα Τζαζ αρ. 2

Ludwig Minkus, Don Quixote, Kitri Entrance

Hungarian Dance

Σάββατο

Έλληνες Συνθέτες

Νίκος Σκαλκώτας, Ηπειρώτικος χορός (Ser. I/4)

Μάνος Χατζιδάκις, Χορός με τη σκιά μου, από το Χαμόγελο της Τζοκόντας

Μάνος Χατζιδάκις, Το βαλς των χαμένων ονείρων

Μίκης Θεοδωράκης, Χαρταετοί

Κυριακή

Κλασική μουσική

Antonín Dvořák, Furiant, χορός αρ.1 σε ντο μείζονα, από τους Σλαβικούς χορούς, έργο 46

Dmitri Shostakovich, Βαλς II, από την Σουίτα Τζαζ αρ. 2

Ludwig Minkus, Don Quixote, Kitri Entrance

Hungarian Dance

Σε περίπτωση δυνατού αέρα ή δυσμενών καιρικών συνθηκών τα water shows δεν θα πραγματοποιούνται.