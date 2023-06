Φεστιβάλ Glastonbury: Εμφάνιση έκπληξη των Foo Fighters και ιστορική συναυλία του Έλτον Τζον [βίντεο] - iefimerida.gr

Το Μουσικό Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, το μεγαλύτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο διοργανώθηκε από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου με κορυφαία ονόματα να ανεβαίνουν στην κεντρική σκηνή του, Pyramid Stage.

Καλλιτέχνες ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους, ενώ υπήρξαν και πολλές έκτακτες συμμετοχές που ενθουσίασαν το κοινό.

Ένα ερώτημα που απασχόλησε τους εκατοντάδες χιλιάδες θαμώνες ήταν ποιο ήταν το μυστηριώδες συγκρότημα The Churnups. Οι διοργανωτές του Γκλάστονμπερι είναι γνωστό ότι επιφυλάσσουν εκπλήξεις για το κοινό και πάντα κρατούν κρυφή έως την τελευταία στιγμή την εμφάνιση ενός γκρουπ. Όλοι είχαν την απορία ποιοι είναι οι The Churnups, οι οποίοι, σύμφωνα με την αφίσα θα έπαιζαν στην κεντρική σκηνή πριν από το ροκ ντουέτο Royal Blood.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Foo Fighters: Η αφιέρωση στον αείμνηστο ντράμερ

Οι θαυμαστές γρήγορα υπέθεσαν ότι θα ήταν οι Foo Fighters και οι φήμες επιβεβαιώθηκαν μία ώρα πριν από τη συναυλία τους, όταν με ανάρτηση στο Twitter δημοσίευσαν φωτογραφία με σημαίες του Φεστιβάλ, τη φράση Churn It Up και ετικέτα #Glastonbury 2023.

Το συγκρότημα αφιέρωσε στον αείμνηστο ντράμερ του, Τέιλορ Χόκινς το Everlong. «Ας το τραγουδήσουμε δυνατά και ας τραγουδήσουμε για τον Τέιλορ» είπε ο αρχηγός του γκρουπ Ντέιβιντ Γκρολ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το BBC ξεχώρισε επικές εμφανίσεις, όπως των Blondie και του WizKid, ο οποίος χόρεψε με την Κάρλι Ρέι Τζέμπσεν και τους Guns N' Roses.

Η «Lydia Tár» έκανε το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ όταν η ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ νωρίτερα φέτος για τον ρόλο της στην ομότιτλη ταινία ανέβηκε στη σκηνή με τους Sparks και χόρεψε σε μία live αναπαραγωγή του βίντεο του συγκροτήματος για το «The Girl Is Crying in Her Latte».

Έχασε τη φωνή του στη σκηνή

Ο Λιούις Καπάλντι έχασε τη φωνή του στη σκηνή, αλλά το κοινό τον ενθάρρυνε και τον υποστήριξε. Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής, ο οποίος είχε ακυρώσει προηγουμένως συναυλίες για να ξεκουραστεί και να αναρρώσει, ζήτησε συγγνώμη καθώς ετοιμαζόταν να τραγουδήσει το Someone You Loved στη σκηνή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα είμαι ειλικρινής σε όλους, αλλά αρχίζω να χάνω τη φωνή μου εδώ πάνω» είπε. «Αλλά θα συνεχίσουμε και θα πάμε μέχρι το τέλος. Απλώς χρειάζομαι να τραγουδήσετε όλοι μαζί μου όσο πιο δυνατά μπορείτε, εντάξει;» πρόσθεσε.

Στη σκηνή η Λάνα Ντελ Ρέι

Η Λάνα Ντελ Ρέι εμφανίστηκε στη σκηνή The Other Stage με καθυστέρηση με αποτέλεσμα προτού τραγουδήσει τα τελευταία έξι τραγούδια να τεθεί η απαγόρευση λόγω ωραρίου.

Χωρίς μικρόφωνο άρχισε να απευθύνεται στο κοινό. Συνομίλησε με τους θαυμαστές, τους αγκάλιασε και εξέφρασε τη λύπη της. Ήταν μια όμορφη στιγμή, που σε έκανε να λυπάσαι καθώς μέχρι εκείνο το σημείο, ήταν μια μαγική συναυλία, αναφέρει το BBC.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρικ Άστλεϊ ήταν ο βασιλιάς του Γκλάστονμπερι, διασκεύασε επιτυχίες του Χάρι Στάιλς, έπαιξε ντραμς στους AC/DC και απάντησε στα μηνύματα σε σημαίες θαυμαστών.

Το φετινό Φεστιβάλ θα μείνει στην ιστορία, καθώς ο Έλτον Τζον έδωσε την τελευταία συναυλία του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο θρυλικός τραγουδιστής -τραγουδοποιός μετά από 52 χρόνια σε περιοδείες έδειξε ότι ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους να ευχαριστεί το κοινό.