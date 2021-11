Γκόραν Μπρέγκοβιτς και Εμμα Σάπλιν στο Christmas Theater -Και ακόμα τρία θρυλικά σόου μέχρι τις γιορτές | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Δύο χρόνια μετά την μεγάλη της επιτυχία με δύο Sold out συναυλίες στο Christmas Theater, η μοναδική Emma Shapplin έρχεται ξανά στην Ελλάδα. Με διαφορά λίγων ημερών θα δούμε επί σκηνής τον αγαπημένο μας Γκόραν Μπρέγκοβιτς.

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς θα παίξει στις 15 Δεκεμβρίου με τη μπάντα του, του The Wedding and Funeral Band και η Εμμα Σάπλιν, 22 Νοεμβρίου, αυτή τη φορά, με μια σύμπραξη που θα είναι ένα συναυλιακό γεγονός. Δίπλα της θα έχει έναν διάσημο Ιταλό τενόρο, τον Alessandro Safina.

Ρομαντική, μυστηριώδης και φλογερή η Emma Shapplin συνδυάζει την ένταση και την συναισθηματική φόρτιση της όπερας με τον αισθησιασμό και την αμεσότητα της ποπ μουσικής. Μια φωνή που αποτελεί την πιο τρανταχτή απόδειξη ότι η μουσική δεν εντάσσεται σε κατηγορίες, δεν υπακούει σε κανόνες και κομφορμισμούς. Μετά την τεράστια επιτυχία του «Spente le stelle» αλλά και τις απίστευτες πωλήσεις του δίσκου «Carmine Meo» που έχει φτάσει στο ρεκόρ των 1.500.000 αντιτύπων, η καριέρα της απογειώθηκε.

Ο Alessandro Safina είναι ένας ακόμα σημαντικός εκπρόσωπος της Ποπ Όπερας. Σπούδασε όπερα στην Φλωρεντία και αμέσως ανακάλυψε ένα μουσικό στυλ που συνδυάζει το λυρικό τραγούδι με την ποπ μουσική, ένα δικό του μοναδικό στυλ που οι κριτικοί το ονόμασαν “Pop Op”. Στα live του συνδυάζει διάσημες άριες με σπουδαία ροκ και ποπ τραγούδια

Η Έμα Σάπλιν δηλώνει και πάλι έτοιμη να μας καταπλήξει. Σε μια παράσταση που συμμετέχει ζωντανή ορχήστρα και χορωδία – σχεδόν 100 συντελεστές- δεν παρουσιάζει τόσο μια ντίβα της όπερας ή ένα ποπ είδωλο, αλλά μια ερμηνεύτρια της οποίας η μουσική αναδύεται από τα βάθη της ψυχής της.

Η Emma Shapplin και ο Alessandro Safina έρχονται στο Christmas Theater με ζωντανή ορχήστρα και χορωδία για να αποδείξουν την δύναμη της μουσικής, γιατί η όπερα είναι μια μοναδική εμπειρία όταν συνδυάζεται με μελωδίες που έχουν κερδίσει την καρδιά μας.

Όπως λέει και η Έμα Σάπλιν: “Η τέχνη γεννιέται και προκύπτει από το συναίσθημα, από την ευαισθησία. Ακόμη και όταν δεν θέλουμε να βάλουμε συναίσθημα στη φωνή μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την αφήσουμε να αποδώσει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων που έχει ως όργανο. Πιστεύω ότι η φωνή μας αντανακλά απόλυτα όχι μόνο την προσωπικότητά μας αλλά ακόμη και αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ακόμη και τη στιγμή που μιλάμε. H φωνή είναι ένα όργανο το οποίο συνδέεται με όλο μας το σώμα..»

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς επιστρέφει δυναμικά

Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα και γιορτάζει μαζί μας την δύναμη της μουσικής, μια πανανθρώπινη γλώσσα που ενώνει αντί να χωρίζει και καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.

«Πριν από λίγο καιρό, βρήκαν στη Γερμανία μια φλογέρα 20.000 ετών. Οι άνθρωποι έφτιαχναν μουσική πριν καλά καλά διαμορφώσουν γλώσσα. Να γιατί η μουσική έρχεται από ένα βαθύτερο μέρος μέσα μας και είναι πολύ πιο δυνατή από τις λέξεις..» αναφέρει ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς με αφορμή τη συναυλία του στην Αθήνα.

Η γιορτή που θα παρουσιάσει στο Christmas Theater περιλαμβάνει τις πιο διάσημες στιγμές του από το παραδοσιακό «Ederlezi» και τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Mesecina» και το «Kalasnjikov» αλλά και το υπέροχο «Ausencia» από το «Undergound» και φυσικά μελωδίες που ντύθηκαν με ελληνικούς στίχους και έγιναν αγαπημένα τραγούδια όπως «Το Βενζινάδικο» ή το «Θεός αν είναι» και το «Παραδέχτηκα».

Η πρώτη επαγγελματική επαφή του Μπρέγκοβιτς με τη μουσική ήταν μέσω του συγκροτήματος Kodeksi, το οποίο αργότερα εμπλουτίστηκε με νέα μέλη και μετονομάστηκε σε Bijelo Dugme (Λευκό Κουμπί). Το συγκρότημα αυτό από το Σαράγιεβο έμελλε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά της Γιουγκοσλαβίας. Όταν το συγκρότημα άρχισε να διαλύεται, εκείνος στράφηκε στη σύνθεση μουσικής για ταινίες. Το στυλ του επηρεάστηκε έντονα από τη μουσική τω Ρομά, ενώ διατήρησε και πολλά από τα στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων. Τις πιο γνωστές δουλειές του αποτελούν η μουσική για τις ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα Ο Καιρός των Τσιγγάνων, Underground στο οποίο συνεργάστηκε και με την Σεζάρια Εβόρα και το Arizona Dream στην οποία συνεργάστηκε με τον Iggy Pop καθώς και για την ταινία Βασίλισσα Μαργκό του Πατρίκ Σερό, ωστόσο έχει γράψει μουσική για πάνω από 30 ταινίες.

Ο Μπρέγκοβιτς συνεργάστηκε με διάφορους γνωστούς καλλιτέχνες των Βαλκανίων, ανάμεσα στους οποίους η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ο Γιώργος Νταλάρας αλλά και η μεγάλη Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεζέν Ακσού. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του βαλκανικού ήχου έχει δηλώσει γι’ αυτό τα εξής: «Η βαλκανική μουσική συνεχίζει να αρέσει και να παράγεται για τον ίδιο λόγο με το πανκ. Φέρνει την τρέλα, δεν είναι απλά μουσική. Και όλοι χρειαζόμαστε λίγη τρέλα…»

Η μουσική των Βαλκανίων έρχεται στην Αθήνα. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς λατρεύει την Ελλάδα και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη χώρα μας ετοιμάζοντας μια γιορτή γεμάτη αγάπη. Όπως λέει: «Θα ήθελα να σας πω κάτι. Είστε τόσο τυχεροί που έχετε γεννηθεί σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα για να παραπονεθεί κανείς, αλλά σκεφτείτε λίγο την ιστορία σας, το φως, τη θάλασσα. Και μόνο το άκουσμα της λέξης «Ελλάδα» σε κάνει να χαμογελάς από όποιο μέρος του κόσμου και αν είσαι..» Μαζί του θα έχει όπως πάντα τη μπάντα του, The Wedding and Funeral Band.

Και ακόμα, στο CHRISTMAS THEATER

FRANK SINATRA and Friends

Ζήστε μια λαμπερή γιορτινή βραδιά γεμάτη με την μαγεία της δεκαετίας του ’60

FRANK SINATRA and Friends

Το θρυλικό musical tribute με το original cast του West End που αναβιώνει την εποχή του RatPack (Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis JR) της δεκαετίας του ’60 και τη ζωή του μύθου Φρανκ Σινάτρα που για τους θαυμαστές του ακόμα και σήμερα παραμένει «Η Φωνή»

Το διάσημο musical tribute για την ζωή ενός μεγάλου τραγουδιστή και ηθοποιού έρχεται επιτέλους και στην Αθήνα, στο Christmas Theater. O Φρανκ Σινάτρα ήταν ένας θρύλος με μακρόχρονη και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο του θεάματος και ακροάματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα.

Τραγούδια όπως το “Strangers in the Night”, το “Fly me to the Moon” το “That’s Amore”, το “Chicago” το “I’ve got you under my skin” αλλά και το μοναδικό “My Way” είναι λίγα μόνο από αυτά που θα γεμίσουν την Χριστουγεννιάτικη νύχτα σε αυτό το show. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η κορυφαία παραγωγή Abbamania

ABBA MANIA!

Η κορυφαία παραγωγή Abbamania, που αναβιώνει με τον πιο πιστό τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της μουσικής των Abba, καθώς και την εκρηκτική σκηνική τους ενέργεια, παρουσιάζεται από το 1999 συνεχώς σε όλο τον κόσμο. Με πάνω από 3 εκατομμύρια θεατές σε πάνω από 30 χώρες συνεχίζει τις περιοδείες και έρχεται στην Αθήνα για μια ακόμα φορά στο Christmas Theater.

Πως ξεκίνησαν όμως όλα; Η σαρωτική επιτυχία του μιούζικαλ ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ, στα τέλη των 90’ς, (αρχικά στο Λονδίνο και μετά σ’ ολόκληρο τον κόσμο), αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσμου για τη μουσική των Abba. Ο θεατρικός παραγωγός Stuart Littlewood, δημιούργησε μια μουσική παράσταση, όσο το δυνατόν πιο πιστή στην πραγματικότητα των Abba, με σπουδαίους ερμηνευτές, σε μια παραγωγή κορυφαίου επιπέδου σε ήχο, φωτισμούς, εφέ και συνεχείς εναλλαγές κοστουμιών! Ένα εντυπωσιακό πάρτυ ακριβώς όπως ταιριάζει στους Abba.

Το ABBA MANIA δημιουργήθηκε το 1999 και από τότε έχει ταξιδέψει σε θέατρα και αίθουσες συναυλιών σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες περιοδείες που έφεραν τη μουσική του σουηδικού Supergroup ξανά στα αυτιά εκατομμυρίων οπαδών του, σε παλιούς και νέους! Υπήρξε επίσης για χρόνια μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στο West End του Λονδίνου! Το καλύτερο πάρτι με ζωντανή μουσική αφιερωμένο στους Abba. ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Το μπαλέτο των Χριστουγέννων έρχεται στο Christmas Theater

Καρυοθραύστης, μαγικά Χριστούγεννα!

Το Classical Ballet της Αγίας Πετρούπολης που αποτελείται από σπουδαίους χορευτές των φημισμένων μπαλέτων Κίροφ (Μαριίνσκι) έρχεται αυτά τα Χριστούγεννα στην Αθήνα με εξήντα συντελεστές για να παρουσιάσει το ωραιότερο παραμύθι των Χριστουγέννων, τον Καρυοθραύστη.

Δημιουργός του Classical Ballet της Αγίας Πετρούπολης είναι ο διάσημος χορευτής των Κίροφ Αντρέι Μπατάλοφ που αφού αποφοίτησε από την Ακαδημία Βαγκάνοβα έγινε αμέσως μέλος των μπαλέτων Μαριίνσκι και το 1994, μέσα σε μόλις 3 χρόνια κέρδισε τον τίτλο του κορυφαίου χορευτή (Principal Dancer). Πήρε μέρος σε μεγάλες περιοδείες των μπαλέτων Μαριίνσκι στην Ασία την Αμερική και την Ευρώπη και ήταν τόσο μεγάλη η φήμη του που αμέσως έγινε φιλοξενούμενος χορευτής σε μεγάλα μπαλέτα σε όλο τον κόσμο (αναμεσά τους το Βασιλικό Μπαλέτο της Δανίας, το Μπαλέτο της Σκάλας του Μιλάνου κ.α.) ενώ χόρεψε σε διάσημα gala όπως το Malakhov and Friends, το διάσημο γκαλά αφιερωμένο στον σπουδαίο χορευτή Maris Liepa κ.α. Το 2010 δημιούργησε το δικό του μπαλέτο που απαρτίζεται από χορευτές που έχουν αποφοιτήσει από την Ακαδημία Βαγκάνοβα και χορεύουν στα δύο μεγάλα μπαλέτα της Αγίας Πετρούπολης, τα μπαλέτα Μαριίνσκι και τα μπαλέτα Μιχαϊλόφσκι. Άλλωστε στο μπαλέτο Μαριίνσκι ακόμα και σήμερα είναι καθηγητής και παραδίδει μαθήματα στους χορευτές του, ενώ συχνά ταξιδεύει για master class στο Μπαλέτο της Κρατικής Όπερας του Βερολίνου.

Αυτά τα Χριστούγεννα το Classical Ballet της Αγίας Πετρούπολης αμέσως μετά τις παραστάσεις του στην Βιέννη τον Δεκέμβριο, έρχεται στην Αθήνα μόνο για δύο μέρες – τα Χριστούγεννα – και παρουσιάζει τον Καρυοθραύστη στην χορογραφία του Βασίλι Βαϊνόνεν που την δημιούργησε με οδηγό την πρώτη χορογραφία του Καρυοθραύστη, αυτή του Μαριούς Πετιπά. Και οι δύο αυτές χορογραφίες πρωτοπαρουσιάστηκαν στα μπαλέτα Κίροφ – Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης.

Κορυφαίοι χορευτές που συμμετέχουν στις περιοδείες του Classical Ballet του Αντρέι Μπατάλοφ είναι η Οξάνα Μποντάρεβα, ο Ευγένι Ιβασένκο αλλά και ο Λεονίντ Σαραφανόφ από το μπαλέτο Μαριίνσκι ενώ στην επίσκεψή τους στην Ελλάδα θα απολαύσουμε επίσης τους κορυφαίους σολίστ του Εθνικού Μπαλέτου της Ουκρανίας Ευγένι Σβετλίτσα και Καρίνα Σατκόφσκαγια. CHRISTMAS THEATER 25 – 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ