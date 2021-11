Γκαλερί Citronne: Φωτογραφίες-ημερολόγια της Μαργαρίτας Μαυρομιχάλη -Οι ανέλπιστες πόζες [εικόνες] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Η CITRONNE Gallery στην Αθήνα παρουσιάζει την ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαργαρίτας Μαυρομιχάλη με τίτλο «Εσωτερικός χώρος».

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021, 19.00 - 22.00.

Η Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη παρουσιάζει ένα νέο σώμα δουλειάς, μια ενότητα από 19 φωτογραφίες της περιόδου 2019-21, που «απεικονίζουν» μια «ένδον» πραγματικότητα μέσα από εσκεμμένες προσεκτικές σκηνοθεσίες στον χώρο ενός αστικού διαμερίσματος. Στις φωτογραφίες αυτές προτάσσεται η ίδια η καλλιτέχνις ως μοντέλο, είδωλο, πρωταγωνίστρια – αλλά και θύμα μιας αδιέξοδης ατμόσφαιρας. Κρατά ένα «ημερολόγιο», όπου ψηλαφείται το όνειρο και η νοσταλγία, αλλά και η αυτο-ειρωνεία, ο σαρκασμός. Το νήμα-νόημα της ενότητας συγκροτείται μέσα από αυτό το μείγμα από εντυπώσεις, αναφορές, αναμνήσεις και τα απορρέοντα συναισθήματα.

Η φωτογράφος Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη θεωρεί ότι «αν μια φωτογραφία αναδεικνύει περισσότερο τον φωτογράφο από το αντικείμενό της, τότε κάθε φωτογραφία είναι μια αυτοπροσωπογραφία… Ο «Εσωτερικός χώρος» είναι μια προσωπική εξερεύνηση…μιας ανάγκης του ανήκειν σε έναν εφήμερο κόσμο, των συναισθημάτων της μοναξιάς και της μελαγχολίας, καθώς και μια εξερεύνηση των θεμελιωδών σχέσεων στη ζωή μας. Είναι μια σιωπηρή διερεύνηση των σκέψεων και των πεποιθήσεών μου και, ταυτόχρονα, μια επιθυμία να δραπετεύσω από τα όριά τους».

Η επιμελήτρια της έκθεσης Ελισάβετ Πλέσσα σημειώνει: «Με πολύπτυχο φωτογραφικό παρελθόν και παρόν, η Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη παρουσιάζει εδώ ένα σύνολο φωτογραφιών των τελευταίων δύο ετών, που δημιούργησε στην πλειονότητά τους κατά την περίοδο του πρώτου εγκλεισμού. Οι αναφορές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ευδιάκριτες, όμως θα μπορούσαν να έχουν τραβηχτεί σε ένα αστικό σπίτι μιας οποιασδήποτε πόλης του δυτικού κόσμου. Στην πορεία αυτής της διαδρομής η Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη σκηνοθετεί και απεικονίζει την έκφραση του σώματός της ανιχνεύοντας την πολλαπλότητα του εαυτού. Έγκλειστη σε χώρους εσωτερικούς αποτυπώνει στις φωτογραφίες της τη διαρκή αναζήτηση του δικού της εσωτερικού χώρου».

Η φωτογράφος Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη κινείται και δημιουργεί εντός, intra muros. Ο κλειστός ορίζοντας των φωτογραφιών εντάσσεται ανεμπόδιστα μέσα στην ατμόσφαιρα ενός αστικού διαμερίσματος στο Κολωνάκι, δηλαδή στον αθηναϊκό εκθεσιακό χώρο της γκαλερί CITRONNE. Ο χώρος αυτός δεν εγκλωβίζει τα έργα, αλλά αντιθέτως τα πλαισιώνει και τα νοηματοδοτεί, καθώς λειτουργεί ως ομόλογο πλαίσιο.

Η ένδον οπτική της Μαργαρίτας Μαυρομιχάλη λειτουργεί σε έναν ένδον χώρο, αλλά, ασφαλώς, με ένα ευρύτερο αντίκρισμα που τον υπερβαίνει.

Η έκθεση σχολιάζεται σε ένα δίγλωσσο κατάλογο, με επεξηγηματικά κείμενα της Τατιάνας Σπινάρη, της Μαίρης Μιχαηλίδου, της Ελισάβετ Πλέσσα και της Μαργαρίτας Μαυρομιχάλη.

Οπως αναφέρει η Διευθύντρια της CITRONNE Gallery Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη «H CITRONNE Gallery έχει μια ξεχωριστή σχέση με τη φωτογραφία. Στα 15 χρόνια της λειτουργίας της έχει στεγάσει 7 φωτογραφικές εκθέσεις στις αίθουσές της, στον Πόρο και στην Αθήνα. Η Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη παρουσιάζει μια ενότητα από 19 φωτογραφίες της περιόδου 2019-2021. Προσπαθεί να δείξει μια «ένδον» πραγματικότητα μέσα από εσκεμμένες προσεκτικές σκηνοθεσίες στον χώρο ενός αστικού σπιτιού. Η πραγματικότητα αυτή προκύπτει ως συνέπεια του γενικού εγκλεισμού τον οποίο επέβαλε η πανδημία. Ο αποκλεισμός από τον έξω κόσμο, η ανατροπή των δεδομένων, η συνεπαγόμενη έλλειψη επικοινωνίας έχουν ως αποτέλεσμα τη στροφή προς τα μέσα –είτε πρόκειται για την «κλειστή» ασφάλεια της ιδιωτικής κατοικίας είτε για μια βαθύτερη εσωστρέφεια.

Ο περιχαρακωμένος ιδιωτικός χώρος είναι οικείος και ασφαλής. Ταυτοχρόνως, όμως, η προδιαγεγραμμένη καθημερινότητα τον καθιστά ανοίκειο. Στις φωτογραφίες αυτές προτάσσεται η ίδια η καλλιτέχνις ως μοντέλο, είδωλο, πρωταγωνίστρια – αλλά και θύμα μιας αδυσώπητης παρακμιακής αδιέξοδης ατμόσφαιρας. Κρατά ένα «ημερολόγιο», όπου ψηλαφείται το όνειρο και η νοσταλγία, αλλά και η αυτο-ειρωνεία, ο σαρκασμός. Το νήμα-νόημα της ενότητας συγκροτείται μέσα από αυτό το μείγμα από εντυπώσεις, αναφορές, αναμνήσεις και τα απορρέοντα συναισθήματα».

Η Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη σπούδασε φωτογραφία στο International Center of Photography (ICP), στη Νέα Υόρκη. H δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στη Νέα Υόρκη, στη Βοστώνη, στο San Diego, στο Museum of the City of New York, στο Brooklyn Historical Society και πιο πρόσφατα στη Βουδαπέστη, στην Αθήνα, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη Βαρκελώνη και στο Λονδίνο.

Φωτογραφίες της αποτελούν μέρος της μόνιμης συλλογής του Museum of the City of New York και του Brooklyn Historical Society. Έχει βραβευτεί με το Pollux Award το 2016 και το Julia Margaret Cameron Award (2018, 2020). Ήταν ανάμεσα στους τελικούς υποψήφιους για το Miami Street Photography Festival (2018, 2020) και υποψήφια για το Prix Pictet Award το 2019. Πολύ πρόσφατα βραβεύτηκε με το αργυρό μετάλλιο του 2021 στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό Prix de la Photographie, Paris (PX3). Πρόκειται να λάβει μέρος στη φωτογραφική διοργάνωση 6th Biennial of Fine Art and Documentary Photography (Βαρκελώνη, 9 Δεκεμβρίου 2021 – 9 Ιανουαρίου 2022).

CITRONNE GALLERY - ΑΘΗΝΑ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη, «Εσωτερικός χώρος», Επιμέλεια: Ελισάβετ Πλέσσα

Εγκαίνια: 30 Νοεμβρίου 2021, 19:00-22:00, Διάρκεια: 30 Νοεμβρίου 2021-19 Φεβρουαρίου 2022 /(Πατριάρχου Ιωακείμ 19, Κολωνάκι)