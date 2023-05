Γιώργος Γεροντίδης: Ο νικητής του βραβείου της Art Athina εκθέτει στο MOMus, με κριτική διάθεση [εικόνες] - iefimerida.gr

Είναι ο νικητής του βραβείου νέου καλλιτέχνη της Art Athina 2022 και παρουσιάζει τα έργα του σε μία έκθεση. Έννοιες όπως το αρχείο, η ιστορική έρευνα, το μουσείο, ο πολιτισμός και η φύση μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο, την ευφάνταστη ειρωνεία και τον δημιουργικό σαρκασμό του.

Ο εικαστικός Γιώργος Γεροντίδης παρουσιάζει την έκθεση με τίτλο «A flock of fakes: ορισμοί του μη φυσικού» στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (Πλ. Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο) στην Αθήνα, από τις 11 Μαΐου έως τις 25 Ιουνίου.

H έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, ο οποίος στο πλαίσιο της Art Athina 2022 καθιέρωσε τον θεσμό του βραβείου για έναν νέο καλλιτέχνη με έπαθλο μία ατομική έκθεση στο συγκεκριμένο μουσείο. Μετά τα εγκαίνια της έκθεσης την Πέμπτη 11 Μαΐου στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί περφόρμανς του εικαστικού Δημήτρη Αμελαδιώτη.

Ο καλλιτέχνης προτείνει νέους τρόπους να αποκωδικοποίησουμε, να ερμηνεύσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε το φυσικό μας περιβάλλον

Ο Γεροντίδης προτείνει μέσα από τις τρεις ξεχωριστές «ζωντανές» εγκαταστάσεις-ενότητες που συνθέτουν την έκθεση στον χώρο («Οι τρόποι που μαθαίνουμε για τα είδη των ζώων», «Τμήμα Τεχνητών Πεταλούδων», «Εργοστάσιο Θαλάσσιου Γυαλιού») νέους τρόπους να αποκωδικοποίησουμε, να ερμηνεύσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε το φυσικό μας περιβάλλον και κατ’ επέκταση να δούμε εκ νέου τη μουσειακή καταγραφή και παρουσίαση του. Και αν αυτό αρχικά φαίνεται να αφορά μόνο τα μουσεία φυσικής ιστορίας, αυτό τελικά μεταλλάσσεται ως βεβαιότητα.

Ταριχευμένα ζώα σε έναν νέο τρόπο έκθεσης υπό νέα ηχοτοπία, πολύχρωμες πεταλούδες που αποτυπώνονται πλέον σε πλαστικό υλικό, και μια κριτική θέση απέναντι στη χρήση και τη διαχείριση του ίδιου του γυαλιού, βάζουν στο στόχαστρο τον τρόπο που ζούμε, που καταναλώνουμε, που κινούμαστε και συμβιώνουμε με τα άλλα έμβια όντα, τον τρόπο που εν τέλει ζούμε στο όποιο πλαίσιο μας περιβάλλει.

Μέσα από τους συνεχείς επαναπροσδιορισμούς εννοιών ο Γιώργος Γεροντίδης παρουσιάζει, όπως είχε εξαρχής στο νου του, ένα μουσείο α-φυσικής ιστορίας, με προεκτάσεις βέβαια και εκτός των συγκεκριμένων μουσείων, καθώς μας βάζει σε μια διαδικασία να αναρωτηθούμε και περαιτέρω για όλα τα μουσεία, για όλη την τέχνη, για όλη τη φύση και για όλη την αλήθεια.

Ο Γιώργος Γεροντίδης που εκπροσωπείται από την zina athanassiadou gallery είναι ο νικητής του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, του καινούριου θεσμού που καθιέρωσε η φουάρ το 2022 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Βάσει του νεοσύστατου θεσμού, δυνατότητα υποψηφιότητας για το βραβείο είχαν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση.

Για το πρώτο βραβείο που αποτελεί πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, η Art Athina συνεργάστηκε με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). Το έργο του Γιώργου Γεροντίδη χαρακτηρίστηκε θετικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης για τη συνοχή, τη συνέπεια, την ευρύτητα των εικαστικών αναζητήσεων και των προβληματισμών του, την έντονη ερευνητική διάθεση, τον προσανατολισμό σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και συνθήκες, τον πειραματισμό και την τεχνική του αρτιότητα.

Την έκθεση επιμελείται ο Θοδωρής Μάρκογλου, Ιστορικός της Τέχνης, Επιμελητής MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ο Γιώργος Γεροντίδης συνεργάστηκε σε όλα τα στάδια οργάνωσης της έκθεσης με τους Post Spectacular. Η έκθεση υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, την 3D Hub Greece και το Research and Innovation Centre on Interactive Media, Smart System and Emerging Technologies – CYENS Centre of Excellence

Παράλληλες δράσεις:

Περφόρμανς - ξεναγήσεις στην εγκατάσταση «Εργοστάσιο θαλάσσιου γυαλιού» από τον εικαστικό Δημήτρη Αμελαδιώτη 18, 25 Μαΐου & 10 Ιουνίου, 18:00

Ξεναγήσεις στην έκθεση με το εισιτήριο εισόδου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:00 (εκτός 21.05) Δηλώσεις συμμετοχής, τ. 210 3215717 ή email: reception.mam@momus.gr