ΦΝΘ: Στην ταινία «Κάτω από τον ουρανό της Δαμασκού» ο Χρυσός Αλέξανδρος -Ολα τα βραβεία, πώς βλέπουμε τα φιλμ - iefimerida.gr

Η ταινία «Κάτω από τον ουρανό της Δαμασκού» απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονικης.

Το 25o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε μέσα σε αυτή την ανείπωτη θλίψη του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Σε ένδειξη σεβασμού το Φεστιβάλ ματαίωσε την τελετή λήξης, όπως ματαίωσε την τελετή έναρξης και τις εορταστικές του εκδηλώσεις και ανακοίνωσε τους νικητές και τα βραβεία.

Απο το ΦΝΘ στην λίστα προεπιλογής των Οσκαρ

Τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος κέρδισε το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ Κάτω από τον ουρανό της Δαμασκού των Χέμπα Χαλέντ, Ταλάλ Ντερκί και Αλί Γουαζί και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στέλνει αυτομάτως την ταινία στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Δείτε το τρέιλερ του φιλμ

«Κάτω από τον ουρανό της Δαμασκού»

Μια σφιχτοδεμένη ομάδα πέντε γυναικών από τη Συρία αποφασίζουν να αναλάβουν ένα ριζοσπαστικό εγχείρημα: την παραγωγή ενός θεατρικού έργου που αποκαλύπτει την κουλτούρα μισογυνισμού και σεξουαλικής κακοποίησης, η οποία μαστίζει τη ζωή των γυναικών της χώρας από γενιά σε γενιά. Η Φαράχ, η Ελιανά, η Ινάνα, η Σουχίρ και η Γκρέις επιθυμούν να καταγγείλουν τη γυναικεία καταπίεση, όμως γνωρίζουν πως η παράσταση θα τους φέρει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανεύρεση εργασίας. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους με εξόριστους Σύρους δημιουργούς, δηλαδή την Χέμπα Χαλίντ (στην πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους) και τον Ταλάλ Ντερκί (σκηνοθέτη του υποψήφιου για Όσκαρ Of Fathers and Sons), και τον Άλι Γουαζί, από την καρδιά της Δαμασκού, οι γυναίκες διασκορπίζονται σε μια πόλη ρημαγμένη από τον πόλεμο, ώστε να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες που θα αποτελέσουν τη βάση του έργου τους. Καταγράφουν μαρτυρίες ανθρώπων από όλο το κοινωνικο-οικονομικό φάσμα, από γυναίκες ηθοποιούς και εργάτριες εργοστασίων μέχρι μητέρες και νοικοκυρές. Το αποτέλεσμα φανερώνει διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου οδυνηρού αφηγήματος: ιστορίες κακοποίησης, εκβιασμού, ακόμα και ιστορίες γυναικών που βρίσκονται δέσμιες συζύγων, αδερφών, πατεράδων, εργοδοτών και ανδρών σε θέσεις εξουσίας· ανθρώπων στους οποίους η πατριαρχία επιτρέπει να ασκούν ανεξέλεγκτη εξουσία, κρατώντας τις γυναίκες παγιδευμένες, στερώντας τους την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές «Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε και θέλοντας να δώσουμε τη δυνατότητα στους θεατές να ανακαλύψουν ελληνικές ταινίες, οι οποίες καταπιάνονται με θέματα που απασχολούν παρατείνονται έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου οι online προβολές των ταινιών των τμημάτων Πλατφόρμα και Από οθόνη σε Οθόνη (online.filmfestival.gr)».

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού ΦΝΘ

Το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα ταινίες άνω των 70 λεπτών. Η ταινία που κερδίζει τον Χρυσό Αλέξανδρο μπαίνει αυτομάτως στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Ρέα Αποστολίδη, παραγωγός και συνιδρύτρια του δικτύου CineDoc,

Αλίν Ταστσιάν, κριτικός κινηματογράφου, αναπληρώτρια γενική γραμματέας της FIPRESCI

Τζέφρι Γουίντερ, εκτελεστικός συν-διευθυντής για τη The Film Collaborative

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12.000€, κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Κάτω από τον ουρανό της Δαμασκού των Χέμπα Χαλέντ, Ταλάλ Ντερκί και Αλί Γουαζί

Σκεπτικό της επιτροπής: «Μέσα από τη δύναμη της καλλιτεχνικής δημιουργίας το Κάτω από τον ουρανό της Δαμασκού περιγράφει με ακρίβεια τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια των μεγαλύτερων προβλημάτων της ανθρωπότητας: η βαθιά ριζωμένη έμφυλη βία και πατριαρχική καταπίεση».

Ο Αργυρός Αλέξανδρος που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Τι δεν είμαι της Τούντε Σκόβραν

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Το Τι δεν είμαι είναι ένα ντοκιμαντέρ που επανακαθορίζει με τρόπο θαρραλέο τη σημασία του να γεννιέσαι θηλυκό ή αρσενικό, μέσα από ένα έντονα συναισθηματικό και επιδραστικό κινηματογραφικό ταξίδι».

Ειδική μνεία κερδίζει η ταινία: Το μονοπάτι για την ευτυχία της Κάτα Όλα

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Το μονοπάτι για την ευτυχία είναι μια απολαυστική ερωτική ιστορία που ξεπηδά από το πιο αναπάντεχο μέρος για να προκαλέσει με τρόπο ευχάριστο τις συμβάσεις της οικογένειας, του φύλου, της κουλτούρας, της φήμης και του μουσικού θεάτρου».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ NEWCOMERS

Νέοι σκηνοθέτες δοκιμάζουν με το πρώτο ή δεύτερο ντοκιμαντέρ τους να αποτυπώσουν την πραγματικότητα με τα δικά τους μοναδικά εργαλεία.

Τα μέλη της φετινής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers είναι οι: Ντίτε Χάαρλοβ Γιόνσεν, σκηνοθέτρια ντοκιμαντέρ και φωτογράφος,

Κατερίνα Κακλαμάνη, σεναριογράφος και σύμβουλος σεναρίου για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Κάρεν ΜακΜάλεν, επιμελήτρια και προγραμματίστρια ταινιών

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος - Δημήτρης Εϊπίδης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Η φωνή της Ντομίνικα Μοντεάν-Πάνκοβ

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Μέσα από τις ιστορίες νεαρών ανδρών που επιθυμούν να ενταχθούν στον κλήρο, η σκηνοθέτιδα Ντομίνικα Μοντεάν-Πάνκοβ διεισδύει στα ενδότερα της αναζήτησης του ανθρώπου να βρει τη θέση του στον κόσμο. Η πολυεπίπεδη φωτογραφία αιχμαλωτίζει τις φαινομενικά ανιαρές στιγμές των καθημερινών τελετουργικών, αλλά και τις προκλήσεις που επιφέρουν οι επιλογές ζωής. Αυτή η ματιά στον κατά κανόνα αθέατο κόσμο των μαθητευόμενων μοναχών του τάγματος των Ιησουιτών εμβαθύνει σε οικουμενικά ζητήματα πίστης και ταυτότητας, με έντονη ενδοσκοπική προσέγγιση, διακριτικό χιούμορ και λεπτεπίλεπτη αίσθηση».

Ο Αργυρός Αλέξανδρος που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€, κερδίζει το ντοκιμαντέρ:

Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα του Χρήστου Αδριανόπουλου

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Αυτή η τρυφερή απεικόνιση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού καθώς διανύει το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του προσφέρει μία αφτιασίδωτη οπτική της αγάπης, της μνήμης και της σκιάς του θανάτου. Μέσα από την ποιητική και επιμελώς προσεγμένη φωτογραφία, το έργο του Χρήστου Αδριανόπουλου αφηγείται μία τρυφερή και χιουμοριστική ιστορία με πρωταγωνιστές την αγαπημένη του γιαγιά και τον αγαπημένο του παππού, προσπερνώντας τα ταμπού για τη γήρανση του σώματος και τον θάνατο».

Ειδική μνεία κερδίζει το ντοκιμαντέρ:

Ladies in Waiting της Ιωάννας Τσουκαλά

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Η κριτική επιτροπή απονέμει Ειδική Μνεία στο Ladies in Waiting για την πρωτότυπη οπτική της στον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας. Μέσα από τη ματιά των καθηλωτικών χαρακτήρων της Ιωάννας Τσουκαλά, η ταινία αυτή που ξεχειλίζει από συναίσθημα αμφισβητεί και αποδομεί βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις για την έννοια της κανονικότητας».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ >>FILM FORWARD

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών, επεκτείνοντας τα όρια της κινηματογραφικής γλώσσας.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι οι:

Αλεξάνδρα Κατσαρού, σεναριογράφος, θεατρική συγγραφέας και πεζογράφος

Τιμ Λέιεντεκερ, εικαστικός καλλιτέχνης, πολιτιστικός παραγωγός και προγραμματιστής

Φαμπρίτσιο Μαλτέζε, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και βραβευμένος φωτογράφος

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος - >>Film Forward», που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 6.000€, κερδίζει το ντοκιμαντέρ:

Ζωή σε δόσεις των Άλεξ Φράι, Ρεμπέκα Λόιντ Έβανς και Λίζα Σέλμπι

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Η επιτροπή με ικανοποίηση βραβεύει ένα ωμό και ταυτόχρονα τρυφερό φιλμ, το οποίο αναπαριστά τη διαγενεαλογική πάλη για να μεταμορφωθεί ο εθισμός σε ανθρώπινη επαφή. Για τη γενναιοδωρία και την επιδραστική χρήση μιας πολυεπίπεδης καλλιτεχνικής πρακτικής, ο Χρυσός Αλέξανδρος απονέμεται στην ταινία Ζωή σε δόσεις».

Ο Αργυρός Αλέξανδρος, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, κερδίζει το ντοκιμαντέρ:

Βάρδια του Γρηγόρη Ρέντη

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Για τη βαθιά εξερεύνηση της στερεοτυπικής αρρενωπότητας μέσα από μια γεμάτη δύναμη κινηματογράφηση και μια φόρμα που θολώνει τις γραμμές ανάμεσα στην αντίληψη και την πραγματικότητα, ο Αργυρός Αλέξανδρος απονέμεται στο φιλμ Βάρδια».

ΒΡΑΒΕΙΟ IMMERSIVE

Το διαγωνιστικό τμήμα «Immersive: All Around Cinema» αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής Immersive είναι:

Ματιέ Γκαγιέ, αρχισυντάκτης της πλατφόρμας XRMust

Γιολάντα Μαρκοπούλου, σκηνοθέτρια και παραγωγός

Στεν Κρίστιαν Σαλουβέερ, στρατηγικός σύμβουλος και επικεφαλής του Cannes NEXT του Marché du Film του Φεστιβάλ των Καννών

Ο Χρυσός Αλέξανδρος για την καλύτερη ταινία του τμήματος «Immersive: All Around Cinema», ο οποίος συνοδεύεται από 2.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία:

Συσκότιση του Οντρζέι Μόραβετς

Σκεπτικό της επιτροπής: «Η επιτροπή βραβεύει την ταινία Συσκότιση του Οντρζέι Μόραβετς για την ευαίσθητη, ποιητική και βαθιά συγκινητική προσωπική απεικόνιση της κατάθλιψης, καθώς και του προσωπικού αγώνα που έδωσε ο δημιουργός στη μάχη του απέναντι στην ασθένεια. Η ταινία συνδυάζει δεξιοτεχνικά τη σπαρακτική προσωπική αφήγηση, το συμβολικό και γεμάτο υποδόριες αποχρώσεις animation, καθώς και το απλό στη δομή του κι όμως γεμάτο εκπλήξεις immersive storytelling, ενσωματώνοντας τον θεατή στον καθημερινό αγώνα ενός ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με την ψυχική ασθένεια. Η Συσκότιση προσκαλεί τους θεατές σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και ελπίδας, καθώς γίνονται μάρτυρες των στιγμών απελπισίας, αλλά συγχρόνως και όλων εκείνων των μικρών χαρών, που ρίχνουν φως στο σκοτάδι που βιώνουν πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας».

Ειδική μνεία απονέμεται στην ταινία: Ο άνδρας που δεν μπορούσε να φύγει του Σινγκίνγκ Τσεν

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Εκκινώντας από μια ιστορική προοπτική αναγκαία και απαραίτητη για τη χώρα από την οποία προέρχεται, η ταινία Ο άνδρας που δεν μπορούσε να φύγει προσφέρει το όραμα μιας αληθινής all around κινηματογραφικής εμπειρίας. Η δεξιοτεχνική διεύθυνση των ηθοποιών και μια εικονογραφία που υπερβαίνει τα καθιερωμένα επίπεδα της εικονικής πραγματικότητας συγκροτούν ένα πλήρες έργο τέχνης».

ΒΡΑΒΕΙΑ PODCAST

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, από τα πρώτα κινηματογραφικά φεστιβάλ στον κόσμο που παρουσίασε Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast, εξερευνά τις εκλεκτικές συγγένειες των podcast με τον κινηματογράφο.

Τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής είναι οι:

Λένα Βασιλάκου, δημοσιογράφος-ραδιοφωνική παραγωγός

Λέανδρος Ντούνης, sound designer

Βαρβάρα Σαββίδη, ραδιοφωνική παραγωγός

Το Βραβείο Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ, κερδίζει το podcast: Από το θαύμα στο τραύμα του Κωνσταντίνου Βρεττού

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Ένα podcast που μας συγκίνησε με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το δύσκολο θέμα της μάνας που χάνει το παιδί της. Το σενάριο απέδωσε ισορροπημένα τη διαδρομή από το θαύμα στο τραύμα, ενώ οι μαρτυρίες των τριών μανάδων ανέδειξαν τη διαχείριση της απώλειας, αλλά και τη δυσκολία επούλωσης του τραύματος. Παράλληλα, η δύναμη των τριών αυτών γυναικών και η προτροπή τους να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων φωτίζει έναν ενεργό τρόπο αντιμετώπισης της έμφυλης βίας».

Ειδική Μνεία κερδίζει το podcast: Αλκυόνη της Φαίδρας Χατζοπούλου. Μουσική, ηχητική επεξεργασία και συμπαραγωγή Σταύρος Γεωργιόπουλος

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Ένα πρωτότυπο podcast, με ευρηματική παρουσίαση, το οποίο συνδυάζει την αφηγηματική δομή, την ιδιαίτερη χρήση του ήχου και της μουσικής, με στοιχεία ντοκιμαντέρ».

Βραβείο-υποτροφία ENS Louis Lumière – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ

Και φέτος, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Louis Lumière και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προσφέρουν το βραβείο-υποτροφία ENS Louis Lumière – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι οι:

Φρεντερίκ Πρεσμάν, σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ και καλλιτέχνις του ήχου

Θοδωρής Κουτσαύτης, ακόλουθος για τα οπτικοακουστικά μέσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Το βραβείο-υποτροφία κερδίζει: Ο Δημήτρης Ροΐδης για το podcast Μια βόλτα στην πόλη (σενάριο, αφήγηση Ιωάννα Σίσκου)

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID

Το βραβείο Mermaid του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απονέμεται στην καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος.

Τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής είναι οι:

Χάνα Μπιορκ Βαλσντότιρ, παραγωγός ντοκιμαντέρ και σκηνοθέτρια

Ίρις Ζαχμανίδη, σκηνοθέτρια, δημοσιογράφος και μέλος των Rainbow Seniors Greece

Aντριάν Σιλβέστρε, σκηνοθέτης

Το Βραβείο Mermaid κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Τι δεν είμαι της Τούντε Σκόβραν

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Θα θέλαμε αρχικά να σταθούμε στην πρωτοτυπία και στην ποικιλομορφία που είχαν οι ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής σε όλα τα τμήματα του προγράμματος. Επιλέγουμε να απονείμουμε το βραβείο μας στο Τι δεν είμαι επειδή, εκτός από την κινηματογραφική και καλλιτεχνική του αξία, μας επιστρέφει στα βασικά όσον αφορά τη φυσική αβεβαιότητα στο φύλο, δηλαδή τη διαφυλικότητα. Επιπλέον, η ταινία εισάγει δύο δυνατούς χαρακτήρες που μας οδηγούν με ευγένεια και ειλικρίνεια σε ένα ταξίδι αναζήτησης της έκφρασης φύλου στην πιο γνήσια μορφή του».

Ειδική μνεία κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Λεόν του Βόιτσεκ Γκοστόμτσικ

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Θα θέλαμε να απονείμουμε Ειδική Μνεία στην ταινία Λεόν για την all-queer προσέγγισή της σε ζητήματα ζωής. Πρόκειται για ένα φρέσκο και εμπνευσμένο πορτρέτο ενός καλλιτέχνη για τον οποίο δεν υπάρχουν φραγμοί στην αγάπη και στην καλλιτεχνική έκφραση».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers.

Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι:

Άρης Φατούρος, Σύμβουλος Προγράμματος και βραβευμένος παραγωγός και σκηνοθέτης

Βασίλης Δούβλης, προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής και βραβευμένος σκηνοθέτης ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ

Κώστας Δήμος, Συνεργάτης Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής

Το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες» κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Αντιπερισπασμός του Κιτ Βίνσεντ

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες της Βουλής των Ελλήνων απονέμεται σε ένα ντοκιμαντέρ του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος Newcomers που καταγράφοντας με θάρρος, ειλικρίνεια, αλλά και χιούμορ την προσπάθεια του νεαρού σκηνοθέτη της ταινίας να αντιμετωπίσει μια ανίατη ασθένεια, συνθέτει ένα συγκινητικό πορτρέτο μιας δυσλειτουργικής οικογένειας μπροστά στον φόβο του θανάτου και αναδεικνύει την αξία της ζωής, της ανθρώπινης επικοινωνίας και της αγάπης».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει το πρώτο βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI.

Το βραβείο κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Χρήστος, το τελευταίο παιδί της Τζούλια Αμάτι

Το Βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

The Man With The Broken Arm

Σκηνοθεσία: Αθανάσιος Βασιλείου, Παραγωγή: Orlane Dumas - Les films de l'Aube Sauvage, Κωνσταντίνος Βασίλαρος - StudioBauhaus, Γαλλία, Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει βραβείο σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη / πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδος του ελληνικού προγράμματος, που πραγματοποιεί πρεμιέρα στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του ΕΚΚ είναι οι:

Μαρία Κουφοπούλου, Δ/ντρια του Hellenic Film Commission του ΕΚΚ

Γιώργος Αγγελόπουλος Δ/ντής της Δ/νσης Ανάπτυξης & Παραγωγής του ΕΚΚ

Δημήτρης Μπούρας, κριτικός κινηματογράφου-Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου του ΕΚΚ

Το βραβείο κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα του Χρήστου Αδριανόπουλου

Σκεπτικό της επιτροπής:

«O Χρήστος Αδριανόπουλος, παρατηρώντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον επίλογο της ζωής του, δημιούργησε ένα κινηματογραφικό έργο γύρω από τον έρωτα και τη συμβίωση, την απώλεια, τη φθορά και τον θάνατο, αλλά και την αγάπη ως απόσταγμα. Με ελάχιστα μέσα κατάφερε ένα λιτό και πυκνό ντοκιμαντέρ επιλέγοντας έναν εύστοχο τίτλο».

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου χορηγεί και φέτος χρηματικό βραβείο, αξίας 3.000 ευρώ, σε ταινία τεκμηρίωσης που συμμετείχε στο τμήμα Docs in Progress.

Το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ κερδίζει το ελληνικό πρότζεκτ:

Ιερά Οδός ~ 21 χλμ

Σκηνοθεσία: Νικολέτα Παράσχη, Παραγωγή: Μαρία Καραγιαννάκη - Chase The Cut, Συμπαραγωγή: Νικολέτα Παράσχη, Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται σε έργο που προωθεί και προβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταγγέλλει την καταπάτησή τους.

Τη φετινή κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι:

Eλένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Φαίη Κατσάρη, παραγωγός οπτικοακουστικών έργων

Ευτυχία Βουτυρά, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαριάνα Λεονταρίδου, μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας, κριτικός κινηματογράφου

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Ιθάκη - Μια μάχη για την απελευθέρωση του Τζούλιαν Ασάνζ του Μπεν Λόρενς

Σκεπτικό της επιτροπής: «Από την ίδρυση της, η Διεθνής Αμνηστία ασχολείται και προωθεί τις συνθήκες για να ακουστεί η φωνή αυτών που βρίσκονται αποκλεισμένοι και φιμωμένοι. Η επιλογή του ντοκιμαντέρ: Ιθάκη: Η Μάχη για την απελευθέρωση του Τζούλιαν Ασάνζ του Μπεν Λόρενς είναι μια προσπάθεια να ακουστούν οι φωνές και οι ιστορίες των οικείων του που ζουν δίχως να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί του, καθώς κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπελμάρς από τις βρετανικές αρχές. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την οπτική της οικογένειας του Ασάνζ σε βάθος χρόνου και η Διεθνής Αμνηστία οφείλει να συμβάλει ώστε αυτή η προσπάθεια να δημοσιευτεί και να δημοσιοποιηθεί στο ευρύ κοινό. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγεται η βράβευση του ντοκιμαντέρ Ιθάκη: Η Μάχη για την απελευθέρωση του Τζούλιαν Ασάνζ».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (FIPRESCI)

Η φετινή κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) απαρτίζεται από τους:

Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλο

Δήμητρα Μπούρα

Πέτρα Μέτερτς

Το βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Μου αρέσει εδώ του Ραλφ Άρλικ

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Πρόκειται για μία ταινία για την οποία συμφωνήσαμε ομόφωνα πως συνιστά μια γνήσια κινηματογραφική απόλαυση. Και αυτό, χάρη στην πανέμορφη αφήγηση, την έγνοια και την καλλιτεχνική αρτιότητα με την οποία ο σκηνοθέτης απεικονίζει την οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες, το παρελθόν, ενώ αναστοχάζεται τη δική του ζωή και το πέρας του χρόνου».

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Χρήστος, το τελευταίο παιδί της Τζούλια Αμάτι

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Για την τρυφερή απεικόνιση μιας υπό άλλες συνθήκες, αφανούς ζωής, για τον ευγενή σκοπό και τη μελαγχολική αίσθηση ελπίδας, το βραβείο FIPRESCI για ελληνικό ντοκιμαντέρ απονέμεται στο Χρήστος, το τελευταίο παιδί της Τζούλια Αμάτι».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της στην καλύτερη ελληνική ταινία του Επίσημου Προγράμματος.

Το βραβείο κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης της Βάλερυ Κοντάκου

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία της Βάλερυ Κοντάκου Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης γιατί αποφεύγει την εύκολη "αγιογραφική προσέγγιση" και κινηματογραφεί συναρπαστικά, μια "αυστηρώς ακατάλληλη" προσωπική διαδρομή επιβίωσης, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την ιστορία».

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το Βραβείο WIFT GR απονέμεται από το ελληνικό παράρτημα του WIFT (Women in Film & Television-Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση) σε γυναίκα δημιουργό ταινίας, επιλεγμένης για το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της φετινής επιτροπής είναι οι:

Μαρία Γιαννούλη, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, μέλος WIFT GR

Μιρέλλα Λεγάκη, οικονομολόγος και αντιπρόεδρος της ΟΚΛΕ, μέλος Δ.Σ. WIFT GR

Όλγα Μαλέα, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, ταμίας Δ.Σ. WIFT GR



Το βραβείο WIFT GR κερδίζει η Τούντε Σκόβραν για το ντοκιμαντέρ Τι δεν είμαι

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Απονέμουμε το Βραβείο WIFT GR στη δυνατή και συγκινητική ταινία Τι δεν είμαι, διότι με διακριτική κινηματογράφηση και εξαιρετικό μοντάζ ρίχνει φως στην αναζήτηση της ταυτότητας και τα συναισθήματα των διαφυλικών ατόμων, αναδεικνύοντας τον καθημερινό τους αγώνα για αποδοχή, απελευθέρωση, αγάπη και διατήρηση της ελπίδας πάνω από κοινωνικά στεγανά και διαχωρισμούς. Η ταινία φωτίζει με ευαισθησία ένα γενναίο ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης με ενσυναίσθηση, χιούμορ και ανθρωπιά υπενθυμίζοντας την κοινή μας υπόσταση».

ΒΡΑΒΕΙΟ WWF ΕΛΛΑΣ

Το βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Tην επιτροπή αποτελούν οι:

Ιάσονας Κάντας, επικεφαλής Επικοινωνίας και Κινητοποίησης Πολιτών του WWF Ελλάς

Mαρία Λεωνίδα, σκηνοθέτρια, διευθύντρια του Κέντρου Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας «Καρπός»

Νατάσσα Σαρρή, ζωγράφος



Το βραβείο κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Mighty Afrin: In the Time of Floods του Άγγελου Ράλλη

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Ένα ταξίδι με αφετηρία την κλιματική κρίση, τις επιπτώσεις της, τη ματαιότητα της απόλυτης φτώχειας, αλλά και την πανίσχυρη θέληση μιας έφηβης, της Αφρίν και προορισμό τη δύναμη της ψυχής, αλλά και την ανάγκη για δράση ενάντια στα νέα κλιματικά δεδομένα. Αυτό το ταξίδι με τους πανίσχυρους συμβολισμούς του, αλλά και την προσωπική Οδύσσεια της ηρωίδας να σαγηνεύει και να συγκλονίζει, βραβεύεται φέτος με το βραβείο WWF Ελλάς. Η ταινία βύθισε τους ανθρώπους της κριτικής επιτροπής στη μοναξιά της Αφρίν, την απελπιστική της κατάσταση και την αίσθηση της ματαιότητας που ενυπάρχει στις συγκυρίες της ζωής της. Τους συμπαρέσυρε, όμως, και στην επιμονή της και στην ανθεκτικότητά της. Τους έκανε να ελπίζουν για αυτή την ηρωίδα που συμβολίζει ίσως το οδοιπορικό ενός ολόκληρου είδους, του Ανθρώπου».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιμέλεια Επιτροπής Βραβείου Νεότητας: Απόστολος Καρακάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η φετινή πενταμελής επιτροπή απαρτίζεται από τους Θανάση Ανδρεάδη, Ίριδα Θεοχάρη, Κατερίνα Κανελλοπούλου, Μαξιμιλιανό Μαγγίνα, Ελένη Ροντρίγκες Γκουνταρούλη, Χρήστο Σταφυλίδη και Γεωργία Χλιάρα.

Το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας κερδίζει το ντοκιμαντέρ: Χρήστος, το τελευταίο παιδί της Τζούλια Αμάτι

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Το ντοκιμαντέρ Χρήστος, το τελευταίο παιδί, κατάφερε με λιτές και ουσιαστικές εικόνες να αναδείξει το σιωπηλό θάρρος του Χρήστου, ο οποίος έκανε την υπέρβαση κόντρα στον κοινωνικό του περίγυρο. Μας συγκίνησε το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν σε τόσο απομονωμένες κοινωνίες, όπου η ευκαιρία για εκπαίδευση δεν είναι δεδομένη».

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας κερδίζει το ντοκιμαντέρ:

Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα του Χρήστου Αδριανόπουλου

Σκεπτικό της επιτροπής:

«Ένα βαθιά ανθρώπινο και ευαίσθητο ντοκιμαντέρ, το οποίο μας συγκίνησε με την ειλικρινή στάση του απέναντι στις σχέσεις των ανθρώπων και στη φθορά του ανθρώπινου σώματος. Με λεπτό χιούμορ διαπραγματεύεται θέματα όπως τα γηρατειά, η απώλεια, η αγάπη και η αποδοχή του θανάτου».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Πέντε Βραβεία Κοινού απονέμονται σε τρεις ελληνικές και δύο ξένες ταινίες.

Για διεθνή ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer «Peter Wintonick» απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Το γελαστό παιδί του Άλαν Γκίλσεναν

Για διεθνή ταινία διάρκειας έως 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: Στην καρδιά της Καμπούλ των Καρολίν Γκιγιέ και Ντενί Βαλγκενβίτς

Για ελληνική ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του…) του Ιωσήφ Βαρδάκη

Για ελληνική ταινία διάρκειας έως 50' το Βραβείο Κοινού Fischer απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: My Cut του Θανάση Ταταύλαλη

Για ελληνική ταινία που προβάλλεται διαδικτυακά στις ενότητες Πλατφόρμα και Από οθόνη σε Οθόνη, το Βραβείο Κοινού Fischer απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: Being an Islander του Δημήτρη Μπούρα

Το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας και του προγράμματος MEDIA. Πολύτιμη είναι η στήριξη της ΕΡΤ, επίσημου χορηγού επικοινωνίας του Φεστιβάλ, της COSMOTE TV, Mεγάλου Xορηγού του Φεστιβάλ, της Alpha Bank χορηγού προσβασιμότητας, της Fischer, χορηγού των Βραβείων Κοινού, της Aegean, επίσημου αερομεταφορέα, και της Jameson.

Ακολουθούν τα βραβεία της Αγοράς τα οποία απονεμήθηκαν στη διάρκεια του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Βραβεία Thessaloniki Pitching Forum:

Την επιτροπή του Thessaloniki Pitching Forum απαρτίζουν οι:

Ελένη Χανδρινού, Σύμβουλος & Παραγωγός - CigaleFilms, Βέλγιο

Nevena Milašinović, Sales and Acquisitions Executive - Lightdox, Ελβετία

Sara Rüster, International Distribution Manager - Swedish Film Institute, Σουηδία

Το βραβείο Thessaloniki Pitching Forum που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

THE NATIVE DANCE

Σκηνοθεσία: Alaa Dajani, Παραγωγή: Kesmat ElSayed, Laura Kloeckner - SEERAFILMS, Αίγυπτος, Γερμανία

Σκεπτικό:

«Μια ταινία που υπόσχεται μια συναρπαστική οπτική προσέγγιση, συνδυάζοντας αρχειακό υλικό και κινούμενα σχέδια, αφηγούμενη την ιστορία Βρετανών που ανάγκασαν αγρότες από την Αίγυπτο να σκάψουν χαρακώματα στην Ευρώπη, στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Η κριτική επιτροπή βρήκε την ιδέα της ομάδας εμπνευσμένη και τους ευχήθηκε τα καλύτερα σε αυτό το δύσκολο και δημιουργικό έργο».

Onassis Film Award

Το Onassis Culture, στηρίζοντας με συνέπεια την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Φεστιβάλ, τιμά με το Onassis Film Award (5.000 ευρώ) ένα από τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετέχουν στο Thessaloniki Pitching Forum ή στο Agora Docs in Progress.

Το Onassis Film Award απονεμήθηκε στο πρότζεκτ που συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum:

HOLY HUMAN ANGEL

Σκηνοθεσία: Αγγελική Αριστομενοπούλου, Παραγωγή: Γιούρι Αβέρωφ, Ρέα Αποστολίδη – Anemon Productions, Βίκυ Μίχα - Asterisk*, Heather Millard - Compass Films, Ελλάδα, Ισλανδία

Το σκεπτικό του Onassis Culture:

«Μια συγκινητική ιστορία για ένα γενναίο άτομο και την αποδοχή που λαμβάνει από μια οικογένεια τόσο τρομερά υποστηρικτική που σε γεμίζει ελπίδα. Ένα ντοκιμαντέρ που ξεχειλίζει από ατμοσφαιρικές, συναρπαστικές και συναισθηματικά φορτισμένες εικόνες. Το Holy Human Angel είναι μια αριστοτεχνική και σφαιρική προσφορά που θα θέλαμε να δούμε να προβάλλεται σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες».

Το βραβείο DAE - Documentary Association of Europe που προσφέρει συμβουλευτικές συνεδρίες και δωρεάν συνδρομή μέλους, απονέμεται στα πρότζεκτ:

JANA

Σκηνοθεσία: Muhammad Reza Azadi, Παραγωγή: Ali Haider - Filmkhaana, Maaria Sayed - Draw4Films, Πακιστάν, Ιταλία

Σκεπτικό:

«Jana σημαίνει ζωή και αυτή η ταινία μιλάει για τον εκτοπισμό, την ανθεκτικότητα και την ελπίδα ενός ζευγαριού και του νεογέννητου παιδιού τους, που δραπετεύουν από τους Ταλιμπάν. Μια ταινία που δίνει φωνή σε μια γυναίκα που ζει σε μια κοινωνία που της έχει στερήσει αυτό το δικαίωμα. Mia ιστορία που είναι απαραίτητο να μην ειπωθεί πολλές φορές ακόμη».

OUR FEMININE WARS

Σκηνοθεσία: Zaina Erhaim, Παραγωγή: Brian Hill - Century Films, Ηνωμένο Βασίλειο, Συρία Σε συνεργασία με CIRCLE Women Doc Accelerator

Σκεπτικό:

«Ένα δυνατό πρότζεκτ που προκύπτει από ένα μωσαϊκό φωνών από γυναίκες που ζουν στην εξορία και δείχνει τον τρόπο που βοηθούν η μία την άλλη να θεραπευτούν. Επιστρέφοντας στο παρελθόν τους, οι ηρωίδες διεκδικούν το δικαίωμά τους σε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον. Μια ταινία που φιλοδοξεί να δώσει δύναμη και ελπίδα».

Το βραβείο Aylon Productions Digital Services (Ψηφιοποίηση υλικού από την Aylon Productions) απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

FAR FROM MAINE

Σκηνοθεσία: Roy Cohen, Παραγωγή: Roy Cohen – Roy Cohen Films, Serge Gordey – Temps Noir, Ισραήλ, Γαλλία

Σκεπτικό:

«Μια ιστορία για την ελπίδα και την εξαπάτηση που διαδραματίζεται στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο την ειρηνευτική διαδικασία των τελευταίων δεκαετιών. Ο σκηνοθέτης κάνει ένα προσωπικό ταξίδι πίσω στις μέρες όπου η νέα γενιά προσπαθούσε να χτίσει γέφυρες ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές».

Το βραβείο Beldocs Networking που προσφέρει διαμονή και διαπίστευση για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beldocs στις 9-13 Μαΐου 2023 απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

MAOMI - LARGER THAN LIFE

Σκηνοθεσία: Judit Oláh, Παραγωγή: Inez Mátis – Pi Productions, Annika Mayer - Majmun Films, Anna Stylińska, Katarzyna Slesicka – My Way Studio, Ουγγαρία, Γερμανία, Πολωνία

Σκεπτικό:

«Ένα ζευγάρι που ζει εκτός των κανόνων για δεκαετίες, μια ιστορία που ξεδιπλώνεται με τη χρήση όμορφου αρχειακού υλικού από τα νεανικά τους χρόνια, καθώς και πλάνα από το σήμερα. Μια εμψυχωτική ταινία για μια επαναστατική γυναίκα μιας επαναστατικής γενιάς».

Επίσης, απονεμήθηκε το βραβείο Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου που αντιστοιχεί σε υποτροφία για το Doc Lab, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων ντοκιμαντέρ, αξίας 2.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος MFI Script 2 Film, όπου αναπτύσσονται σενάρια για 35 ταινίες μεγάλου μήκους. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα εργαστήριο συγγραφής σεναρίου διάρκειας δύο εβδομάδων στο νησί της Νισύρου, στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου, καθώς και από μια ακόμη συνάντηση διάρκειας μίας εβδομάδας, τον Οκτώβριο στη Ρόδο. Το βραβείο απονεμήθηκε στο πρότζεκτ:

THE MAN WITH THE BROKEN ARM

Σκηνοθεσία: Αθανάσιος Βασιλείου, Παραγωγή: Orlane Dumas - Les films de l'Aube Sauvage, Κωνσταντίνος Βασίλαρος - StudioBauhaus, Γαλλία, Ελλάδα

Σκεπτικό:

«Φέτος το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε ένα έργο που μας υπενθυμίζει τη δύναμη των εικόνων, τόσο στη σημερινή μας ζωή όσο και στο προσωπικό και συλλογικό μας παρελθόν. Το έργο χρησιμοποιεί αρχειακό υλικό που διεγείρει το ιστορικό μας ασυνείδητο και κάνει τις μνήμες να αναδύονται στην επιφάνεια, σε παρόντα χρόνο. Οι εικόνες έρχονται αντιμέτωπες με την αντίληψή μας για το τι είναι πραγματικό και τι επινοημένο. Αν το παρελθόν μας είναι κατασκευασμένο από επινοήσεις της προπαγάνδας, πώς μπορούν οι αναμνήσεις μας να είναι αυθεντικές; Πώς να περιηγηθούμε σε ό,τι είναι κατασκευασμένο; Και τι είναι αληθινό; Για να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση μιας σύνθετης αφήγησης για τη μνήμη, τις εικόνες και την τραυματική ιστορική κληρονομιά, απονέμουμε το βραβείο MFI 2023 στην ταινία The Man with the Broken Arm σε σκηνοθεσία Αθανάσιου Βασιλείου και παραγωγή Orlane Dumas - Les films de l'Aube Sauvage, Κωνσταντίνου Βασίλαρου–StudioBauhaus».

Στο πλαίσιο της νεοσύστατης συνεργασίας ανάμεσα στην Αγορά και στο Dok Leipzig, το βραβειο Dok Leipzig Accelerator απονεμήθηκε στην ταινία: JANA

Σκηνοθεσία: Muhammad Reza Azadi, Παραγωγή: Ali Haider - Filmkhaana, Maaria Sayed - Draw4Films, Πακιστάν, Ιταλία

Σκεπτικό:

«Ένα νεαρό ζευγάρι Αφγανών μαθαίνει πως περιμένει το πρώτο του παιδί ακριβώς τη μέρα όπου οι Ταλιμπάν καταλαμβάνουν την εξουσία στη χώρα. Η προσωπική ιστορία των Sajjad και Leila είναι μια σπαρακτική αποτύπωση της μάχης για ζωή κάτω από αδιανόητα δύσκολες συνθήκες».

Τα βραβεία Docs in Progress:

Την κριτική επιτροπή των Docs in Progress αποτελούν οι:

Maëlle Guenegues, Εκπρόσωπος πωλήσεων, CAT&Docs - Γαλλία

Laurien ten Houten, Industry Relations και Talks Manager στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ [IDFA], - Ολλανδία

Ηλίας Γεωργιόπουλος, Διανομέας – Danaos Cinema & Danaos Films - Ελλάδα

Το βραβείο 2|35 Post-Production απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: POST LOVE

Σκηνοθεσία: Alexis Taillant, Παραγωγή: Nadège Labé – Wendigo Films, Γαλλία

Σκεπτικό:

«Επειδή το POST LOVE ρίχνει ένα ζεστό και στοργικό φως σε ένα θέμα που ξεπερνά την εμπειρία της LGBTQ+ κοινότητας και μιλάει σε όλους μας. Οι συντελεστές προσεγγίζουν τους χαρακτήρες της ταινίας με τρυφερότητα και απόλυτο σεβασμό».

Το βραβείο MuSou για υπηρεσίες ήχου και μουσικής, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

SAVANNA AND THE MOUNTAIN

Σκηνοθεσία-Παραγωγή: Paulo Carneiro - BAM BAM CINEMA, Συμπαραγωγή: Alex Piperno – La Pobladora Cine, Πορτογαλία, Ουρουγουάη

Το βραβείο της εταιρείας Νεανικό Πλάνο για τον υποτιτλισμό στα αγγλικά ή τα γαλλικά απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

THE GOSPEL ACCORDING TO CIRETTA

Σκηνοθεσία: Caroline von der Tann, Παραγωγή: Antonella Di Nocera - Parallelo 41 Produzioni, Ιταλία

Σκεπτικό: «Η πληθωρική προσωπικότητα του Ciretta καταφέρνει να δημιουργήσει ένα νέο ευαγγέλιο σαν χιονοστιβάδα. Κηρύσσει έναν καταιγισμό λέξεων, τραγουδιών και συναισθημάτων που αξίζουν τις καλύτερες υπηρεσίες μετάφρασης και υποτιτλισμού».

Το βραβείο Guidance Award της Paradiddle Pictures για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διανομή, τα φεστιβάλ, την προβολή ενός πρότζεκτ στο πλαίσιο του Agora Lab απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

KATERINA

Σκηνοθεσία: Άλκηστη Ευθυμίου, Παραγωγή: Μίνα Ντρέκη – Marni Films, Ελλάδα

Σκεπτικό: «Αποφασίσαμε να δώσουμε το βραβείο σε μια νεοσύστατη ομάδα για να ενισχύσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ επιτυχημένη και δημιουργική συνεργασία».