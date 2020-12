Καλλιτέχνες, πρόσφυγες και άστεγοι σε μία φεστιβαλική περιήγηση στο διαδίκτυο -Τι μας προτείνουν

«Αληθινές ιστορίες με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που τις έζησαν» σε μία φεστιβαλική περιήγηση στο διαδίκτυο, που πραγματεύεται την έννοια του χώρου. Αυτό είναι το mind the fact festival.

Το mind the fact festival έρχεται αυτή τη φορά στον κυβερνοχώρο, εν μέσω πανδημίας, συστήνοντας μία διαδικτυακή περιήγηση σε έναν φεστιβαλικό μικρόκοσμο. Η φετινή θεματική «we need more space» πραγματεύεται την έννοια του χώρου: ψηφιακού, φυσικού, προσωπικού, κοινωνικού, πλανητικού.

Το διαδικτυακό φεστιβάλ που προτείνει έναν πιο ειλικρινή κόσμο

Το δεύτερο mind the fact festival πρόκειται να παρουσιαστεί από την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, διαδικτυακά ΕΔΩ, καθημερινά στις 21:00. Σε μία πρωτόγνωρη για την κοινωνική συνύπαρξη συνθήκη, άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικά μέρη της γης ενώνουν τις φωνές τους και δημιουργούν.

«Ερευνώντας τις Ικέτιδες»

Πρόσφυγες που διαμένουν σε διαφορετικές ηπείρους συναντιούνται σε μια κοινή θεατρική πρόβα στο διαδίκτυο. Άστεγοι συμπολίτες μας μιλούν για το δικό τους εγκλεισμό, μέσα από το τηλέφωνο. Αυτόχθονες της Αμερικής διεκδικούν πίσω τη γη τους, ενώ πολίτες της Ευρώπης στέλνουν μηνύματα για την αλληλεγγύη και γράφουν μουσική για τη δημοκρατία. Καλλιτέχνες εξερευνούν νέες ιδέες και πρακτικές για να προσεγγίσουν το απομακρυσμένο κοινό τους.

Ερατώ Τζαβάρα «καλάθι αγορων»

Στο mind the fact festival 2020 συμπράττει η διεθνής δράση: ‘Allothroe Europe: Polyphony, Echo, Solidarity’, ένα τρίπτυχο έργο που έχει δημιουργηθεί με τη συνέργεια καλλιτεχνών από την Ελλάδα και την Ευρώπη ΕΔΩ. Αντλώντας το όνομα από τους ‘αλλοθρόους’, αλλόγλωσσους συνταξιδιώτες του Οδυσσέα, η δράση έχει στόχο να γεφυρώσει καλλιτέχνες και κατοίκους που ζουν και δημιουργούν (σ)τις πόλεις της Ευρώπης, σε μία χρονική συγκυρία που τα σύνορά της επιστρέφουν και πληθαίνουν.

Τι είναι το φεστιβάλ mind the fact

Το mind the fact είναι μία πολιτιστική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε το 2016 από τη Γιολάντα Μαρκοπούλου και την Ιωάννα Βαλσαμίδου. Αποτελεί ένα υβριδικό μοντέλο καλλιτεχνικής παραγωγής που φιλοδοξεί να στρέψει το βλέμμα στον Άλλο, αναδεικνύοντας αληθινές ιστορίες που συμβαίνουν στην κοινότητα, στην πόλη, στον κόσμο. Μέσα από έργα που πραγματεύονται τη διαφορετικότητα, την πολυσυλλεκτικότητα και την πολυφωνία, όλοι οι συμμετέχοντες του mind the fact προτείνουν στους θεατές έναν κόσμο, αν όχι καλύτερο, ενδεχομένως πιο ειλικρινή.

Συμμετέχουν: Σπύρος Αγγελόπουλος, Δημήτρης Ζάχος, Σοφία Μαυραγάνη, Δημήτρης Τράκας, Πάρις Μέξης, Γιάννης Παναγόπουλος, Δάφνη Καλαφάτη, peqpez.net, Ελένη Ευθυμίου, Δημήτρης Ντάσκας, Θάλεια Μαρί Παπαδοπούλου, Ερατώ Τζαβάρα, Βασίλης Τζαβάρας, Σοφία Μαραθάκη, Φάνης Ματσόπουλος, Sara Galassini, Onni Johnson, Γιολάντα Μαρκοπούλου, Ιωάννα Βαλσαμίδου, Λευτέρης Βενιάδης, Μανώλης Μανουσάκης, Νικόλας Αγγελόπουλος, Δημήτρης Μπρέντας, Ντάνα Παπαχρήστου – akoo.o collective, Μικές Γλύκας, Βασιλική Μουρίκη, Αλέξανδρος Λαβράνος, Κατερίνα Χριστοδουλίδου, Barbara Ehnes, Frau VonDa, Nada Gambier, Emma Naughton, Marike Splinter, Sarit Streicher, Rusnam, Jan-S. Beyer, Jörg Wockenfuß κ.α.

Δημήτρης Τράκας

Συντονισμός Πρωτοβουλίας & Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ιωάννα Βαλσαμίδου, Γιολάντα Μαρκοπούλου Σύμβουλος Επικοινωνίας: Πάρις Μέξης Διεύθυνση Παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη Παραγωγή: POLYPLANITY Productions Παραγωγή Allothroe Europe: Electropera.tors / To φεστιβάλ mind the fact πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διεθνής δράση Allothroe Europe πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.