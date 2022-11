«Μη φοβάσαι, είναι απλώς TV!» - Ο Βίκτορ Κίναζ, παραγωγός σειρών του Netflix στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

Στο πλαίσιο της νέας ενότητας, Agora Series, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μίλησε ο Βίκτορ Κίναζ.

Έκανε διαφημίσεις με πολύ λίγα χρήματα, μόνο και μόνο για να μπει στον χώρο. Έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία YouTuber για λίγο καιρό. Και ενώ ξεκίνησαν σαν αστείο, τα βιντεάκια του έγιναν viral και έτσι έμαθε πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Οι άνθρωποι του Χόλιγουντ ενθουσιάστηκαν με το υλικό και η πρώτη του ταινία ήταν το «Breakup at a wedding», που γυρίστηκε σε 11 ημέρες με λίγα χρήματα και πήγε καλά στη διανομή. Έδειχναν την ταινία σε ξενοδοχεία, σε γαμήλιες δεξιώσεις, όταν όμως βγήκε στα σινεμά, κανένας δεν πήγε να τη δει.

Ο σεναριογράφος και παραγωγός των σειρών Big Mouth και GLOW του Netflix περιέγραψε τη δική του ιστορία του στον κόσμο της ψυχαγωγίας και αναφέρθηκε στη σύγχρονη τηλεόραση και στη συνεργασία του με την κορυφαία πλατφόρμα streaming σε masterclass με τίτλο «Don't be scared, it's only TV!»

«Μου αρέσει να λέω ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος. Θα ήθελα οι ιστορίες μου να διαφωτίζουν και να είναι διαφορετικές», τόνισε ο Βίκτορ Κίναζ σημειώνοντας ότι από μικρός έλεγε ιστορίες γιατί ήταν μια απόδραση.

«Όταν προσπαθώ να πουλήσω μια σειρά μου, τους δίνω μια γεύση από την προσωπική μου ζωή ώστε να δουν ποιος είμαι. Θέλω για παράδειγμα ο κόσμος να ξέρει ότι είμαι από το Μαΐάμι και ότι ο πατέρας μου είναι μετανάστης από την Λισαβώνα. Ότι έχω θέμα με τη δέσμευση και την ανάγκη να με αγαπούν και πως πήρα υποτροφία στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσω υποκριτική. Μετά πήγα στη Νέα Υόρκη για να γίνω δημιουργός ταινιών. Και ότι θα πάρω τα λεφτά τους και θα τα επενδύσω σωστά» επισήμανε.

Αναφερόμενος στη σειρά animation για ενήλικες Big Mouth της οποίας είναι δημιουργός είπε ότι προβάλλει και ζητήματα που δεν συζητιούνται συχνά στην Αμερική. «Μιλάμε για γυναικολογικά θέματα, για το γυναικείο σώμα. Η σειρά έχει στο επίκεντρό της τη σεξουαλικότητα και το Netflix μάς άφησε να κάνουμε ό,τι θέλουμε» τόνισε.

Για τη σειρά Glow στον τρίτο κύκλο της οποίας εντάχθηκε ως σεναριογράφος, είπε ότι μιλά θαρραλέα για τις γυναίκες και τη διαφορετικότητα.

Παρουσιάζοντας λίστα με τις top streaming εταιρείες στον κόσμο, ανέφερε ότι το Netflix είναι στην πρώτη θέση με 225 εκατομμύρια χρήστες και ακολουθούν τα Prime Video και Spotify με 205 εκατομμύρια και 180 εκατομμύρια χρήστες αντίστοιχα.

Έπονται το Disney+ με 130 εκατομμύρια χρήστες, το HBO Max με 85 εκατομμύρια χρήστες, η Apple Music, με 80 εκατομμύρια χρήστες, η Amazon Music με 55 εκατομμύρια χρήστες, το YouTube Music με 50 εκατομμύρια χρήστες, το Hulu με 45 εκατομμύρια χρήστες και το SiriusXM με 35 εκατομμύρια χρήστες.

Ειδικότερα για το Netflix είπε ότι είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα σε 190 χώρες. «Πολλοί υποστηρίζουν ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στον αλγόριθμο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό» υπογράμμισε προσθέτοντας ότι έχει πολύ επιτυχημένες σειρές, την πρώτη σεζόν του Squid Game με 1,65 δισ. ώρες streaming παγκοσμίως, την τέταρτη σεζόν του Stranger Things με 1,35 δισ. ώρες και την πέμπτη σεζόν του Money Heist με 792,2 εκ. ώρες streaming.