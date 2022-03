Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τρία πολιτικά φιλμ που αξίζουν προσοχής και online [βίντεο] - iefimerida.gr

Αντίστροφη μέτρηση για το 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τη μεγάλη γιορτή του σινεμά.

Το 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 10 έως την Κυριακή 20 Μαρτίου τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και online, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στο 24ο ΦΝΘ θα προβληθούν 233 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους στην ιστορική έδρα του θεσμού, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, καθώς και στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές. Παράλληλα, παρακολουθούμε ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν προβολές ταινιών αφιερωμένων στην Ουκρανία.

Τρία φιλμ που ξεχωρίσουν στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ο Ρομπέν των τραπεζών | Robin Bank

Άννα Τζιράλτ Γκρις | Anna Giralt Gris

Ισπανία, Γερμανία | Spain, Germany 2022, 79΄

Διαγωνιστικό Newcomers, δείτε το τρέιλερ

Η ιστορία ενός Καταλανού ακτιβιστή, ο οποίος από το 2005 ως το 2008 έπαιρνε δάνεια της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία δεν αποπλήρωσε ποτέ. Αντί αυτού, αξιοποίησε τα χρήματα σε κοινωνικές δράσεις. Αφού φυλακίστηκε για δύο μήνες, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και, ενώ η δίκη του εκκρεμούσε, έφυγε από τη χώρα και αυτοανακυρήχθηκε καταζητούμενος. Δήλωσε ότι διέπραξε τη ληστεία ως πράξη πολιτικής ανυπακοής για να αναδείξει τις κακές πρακτικές του τραπεζικού συστήματος, αλλά και για να ενθαρρύνει τον κόσμο να σκεφτεί διαφορετικά και να συμμετάσχει στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια άλλη, πιο ίση και βιώσιμη πραγματικότητα. Υπάρχει όμως ακόμα χώρος στον 21ο αιώνα για αυτή τη δονκιχωτική ιδέα τού ενός ανθρώπου που μάχεται για έναν ολόκληρο πλανήτη; Ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ που ισορροπεί μεταξύ των ιδεαλιστικών ονείρων του ακτιβιστή και της πραγματικότητας.

Στρέψε το σώμα σου στον ήλιο | Αλιόνα φαν ντερ Χορσ

Αλιόνα φαν ντερ Χορστ | Aliona van der Horst

Ολλανδία | The Netherlands 2021, 93΄

Διεθνές Διαγωνιστικό, δείτε το τρέιλερ

Η απίστευτη ιστορία ενός Σοβιετικού Τατάρου αιχμαλώτου πολέμου, ο οποίος μεταφέρεται σ’ ένα από τα απάνθρωπα στρατόπεδα του Στάλιν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί ο έρωτας του για ένα άγνωστο κορίτσι γίνεται η σανίδα σωτηρίας του. Εξήντα χρόνια αργότερα, η κόρη του, η Σάνα, ιχνηλατεί το δρόμο του απρόσιτου πατέρα της. Η Σάνα προσπαθεί να καταλάβει τι ήταν αυτό που διαμόρφωσε τον άντρα που γνώρισε στην παιδική της ηλικία, μέσα από τα ημερολόγιά του, από διάφορα ιδιωτικά και δημόσια αρχεία ή και κρατικά μητρώα. Συνοδεύοντας την κόρη σ’ αυτό της το ταξίδι, η σκηνοθέτις κάνει τη δική της ανασκαφή σε κινηματογραφικά αρχεία, αναζητώντας τα ίχνη των εκατομμυρίων Σοβιετικών στρατιωτών που βρέθηκαν σε διασταυρωμένα πυρά ανάμεσα σε δυο δικτάτορες, που ήταν παρόντες εκείνη τη στιγμή, αλλά εκτοπίστηκαν από το αφήγημα του πολέμου.

Σπάντον εναντίον Γαλλικής Αστυνομίας Οβιντί

Οβιντί | Ovidie

Γαλλία | France 2022, 70΄

Διεθνές Διαγωνιστικό

Την 1 Φεβρουαρίου 2019, τρεις εβδομάδες μετά τη δίκη τους σε ποινικό δικαστήριο της Γαλλίας, δύο αστυνομικοί της Ταξιαρχίας Έρευνας και Παρέμβασης, ο Αντουάν Κ. και ο Νικολά Ρ., καταδικάστηκαν σε επτά χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό της Έμιλι Σ. στο αστυνομικό τμήμα της οδού Ορφέβρ 36. Το θέμα ήταν σοβαρό, και δεν αναγνωρίστηκαν ως ελαφρυντικά στοιχεία όπως η αμφίεσή της, τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα της, ούτε καν η υποτιθέμενα «σεξουαλική» συμπεριφορά της, όπως ανέφερε η υπεράσπιση· η γυναίκα δεν συναίνεσε στη σεξουαλική επαφή. Αυτή η καταδίκη είναι απόρροια της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στο θέμα της σεξουαλικής βίας, ενδεικτική της ευρύτερης αλλαγής νοοτροπίας. Μια συμβολική πλην οικουμενικού χαρακτήρα αφήγηση, στον απόηχο του #MeToo.

24o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 10-20/3/2022