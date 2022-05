Φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη -Βετεράνοι ρεμπέτες «συναντούν» βιρτουόζους τζαζίστες - iefimerida.gr

Από τις 5 έως τις 11 Μαΐου 2022 πραγματοποιείται στην Αποθήκη Δ' στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ στον κόσμο.

Βετεράνοι ρεμπέτες «συναντούν» βιρτουόζους τζαζίστες, ο Nick Cave τον Laurent Garnier και οι Beatles την Billie Holiday στο «In-Edit 2022 Thessaloniki Edition».

Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 5 Μαΐου και για μία ολόκληρη κινηματογραφική εβδομάδα, μέχρι την Τετάρτη 11 Μαΐου, το Λιμάνι γίνεται σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της μουσικής και του κινηματογράφου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών ντοκιμαντέρ που αποτυπώνουν σπουδαίες μουσικές ιστορίες από όλο τον κόσμο, σε ένα επταήμερο γεμάτο Billie Holiday, Beatles, Moby, Laurent Garnier, Sirens, Patti Smith, ZZ Top, Max Richter, Σινέντ Ο' Κόνορ, New Order, A-ha, Μάρκο Βαμβακάρη, Νατ Μπέρτσαλ και Δημήτρη Σκύλλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο In-Edit 2022 Thessaloniki Edition θα γίνει και η πρώτη παγκόσμια προβολή του νέου μουσικού ντοκιμαντέρ για τον Nick Cave «This much I know to be true» στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου event, που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα στις 11 Μαΐου, σε πάνω από 300 αίθουσες σε όλον τον κόσμο και θα αποτελέσει την ταινία λήξης του φεστιβάλ.

Συμπερίληψη στον πολιτισμό

Το In-Edit Greece θέλοντας να συμβάλει στην εξασφάλιση της συμπερίληψης στον πολιτισμό, σε συνεργασία με την ALL (Accessible Limitless Living) παρουσιάζει την ταινία «The Beatles and India» με ειδικό υποτιτλισμό για κωφούς αλλά και ακουστική περιγραφή για τυφλούς θεατές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα υλοποιηθεί ένα workshop για την αναπηρία στην τέχνη, με τη συμμετοχή ειδικών, ανάπηρων καλλιτεχνών αλλά και των εμπλεκομένων στη διαδικασία προσβασιμοποίησης με στόχο την ανάδειξη του δικαιώματος των αναπήρων και των εμποδιζόμενων ατόμων στην ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό, τόσο ως θεατές όσο και ως παραγωγοί πολιτιστικών προϊόντων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το In-Edit υποστηρίζουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Film Office Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.