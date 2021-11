Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Πώς η πόλη έγινε hot spot για Χολιγουντιανά γυρίσματα -Τα πλεονεκτήματα, τι λέει παραγωγός από το L.A. | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Μετά τον Αντόνιο Μπαντέρας, η ταινία του Σταλόνε και σταδιακά η πόλη της Θεσσαλονίκης πρωταγωνιστεί σε κινηματογραφικά γυρίσματα με Χολιγουντιανούς σταρ.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης άρχισε πανηγυρικά στην πόλη, με προσκεκλημένους, κοινό και ασφάλεια, πραγματοποιώντας παράλληλα και έναν κύκλο συζητήσεων με άξονα το σινεμά.

To Σάββατο 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Αποθήκη Γ΄, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που εντάσσεται στο πλαίσιο των Αgora Talks του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση προλόγισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, ο οποίος καλωσόρισε θερμά το κοινό και στάθηκε αρχικά στη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε. «Ήταν ένα δύσκολο διάστημα. Αλλά είμαστε εδώ ξανά. Είμαστε μαζί ξανά. Είμαστε στην Κεντρική Μακεδονία για να μάθουμε πώς να γυρίζουμε ταινίες στην Κεντρική Μακεδονία. Το καλύτερο μέρος για να γυρίσεις μια ταινία».

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας όλους όσοι έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εδραίωση της Ελλάδος ως ιδανικού προορισμού για κινηματογραφικές παραγωγές. Ειδικότερα, ευχαρίστησε αρχικά τον Τομεάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αλέξανδρο Θάνο, ο οποίος έχει παράσχει τεράστια βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον κ. Πάνο Κουάνη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) ο οποίος δημιούργησε το υπόβαθρο και τους νέους νόμους που βοήθησαν την Ελλάδα να μπει στην καρδιά της παραγωγής ταινιών. Ευχαρίστησε, επίσης, τη γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ, κ. Ελίζ Ζαλαντό, αλλά και τον παραγωγό και υπεύθυνο παραγωγής της Millennium Media, Rob van Norden.

Από το Χόλυγουντ στη Θεσσαλονίκη

Στη συνέχεια, ο κ. Τζιτζικώστας, έκανε μια περιεκτική παρουσίαση για την ίδρυση και τη λειτουργία του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είναι το πρώτο Film Office που λειτούργησε στην Ελλάδα. «Ήμασταν η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που δημιούργησε Film Office. Έγινε αμέσως μόλις έμαθα ότι ο Πάνος Κουάνης φέρνει νέους νόμους, οι οποίοι θα δώσουν την ευκαιρία στη βιομηχανία κινηματογράφου να έρθει εδώ. Αποφασίσαμε ως διοίκηση να φτιάξουμε ένα Film Office και ήμασταν οι πρώτοι που το πράξαμε. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ταξιδέψω στο Χόλιγουντ με τους βοηθούς μου για να παρουσιάσω σε όλες τις μεγάλες εταιρείες του Χόλιγουντ την Κεντρική Μακεδονία».

Ακολούθως, ο κ Τζιτζικώστας απαρίθμησε όλα τα στοιχεία που κάνουν την Κεντρική Μακεδονία έναν τόπο ιδανικό για την παραγωγή ταινιών. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως τόσο η γεωμορφολογική ποικιλία του τοπίου, που επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή του σκηνικού, όσο και οι καλές καιρικές συνθήκες, που την καθιστούν ιδανική για γυρίσματα καθόλη τη διάρκεια του έτους, αποτελούν βασικά στοιχεία που τη διακρίνουν ως τόπο γυρίσματος ταινιών. Στάθηκε όμως και στο ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής, το οποίο δρα άκρως υποστηρικτικά ως προς την παραγωγή. «Πρώτα απ’ όλα, είναι μια πολύ μεγάλη Περιφέρεια, με διαφορετικά φυσικά τοπία, από βουνά, μέχρι λίμνες και δάση. Χειμώνα ή καλοκαίρι, και τις τέσσερις εποχές είναι δυνατό να γυρίσεις μια ταινία. Ο καιρός είναι καλός. Έχουμε υπέροχες πόλεις και φυσικά τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τέτοια εγχειρήματα».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε έπειτα στις ταινίες που έχουν γυριστεί ή αναμένεται να γυριστούν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας το τρέχον έτος, μεταξύ των οποίων είναι η ταινία The Enforcer, με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας, η ταινία Οι Αναλώσιμοι (The Expendables) με το εξαιρετικό καστ των ηθοποιών του γνωστού franchise, αλλά και η ταινία Behind the Haystacks, η οποία γυρίστηκε στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς. Δήλωσε, επίσης, ότι έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την παραγωγή ταινιών στην Κεντρική Μακεδονία τόσο από ελληνικές εταιρείες όσο και από διεθνείς εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ορισμένες του Bollywood. Επίσης, συμπλήρωσε πως το Film Office είναι δραστήριο και έτοιμο να παράσχει όποια βοήθεια χρειαστούν οι παραγωγές και πως η δυναμική της περιφέρειας στην παραγωγή ταινιών αναμένεται να αυξηθεί μετά τη δημιουργία των νέων κινηματογραφικών στούντιο που ανεγείρονται στην περιοχή της Θέρμης.

Πώς γίνονται τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη

«Είχα ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συναντήσεις με το Bollywood. Το Χόλιγουντ είναι ασφαλώς η νούμερο ένα βιομηχανία στον κόσμο, αλλά υπάρχουν και άλλοι που έχουν αρχίσει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ για να διευκολύνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Από το να κόψουμε κόκκινη ταινία μέχρι το να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν τις άδειες που χρειάζονται. Από το να κλείσουμε τον δρόμο μέχρι το να πάρουμε άδειες για εκρηκτικά. Ένα άλλο θέμα που συζήτησα με τους ανθρώπους της Millennium Productions στο Χόλιγουντ είναι η κατασκευή στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκονται στη Θέρμη, σε μια πολύ ωραία περιοχή. Είμαι σίγουρος ότι θα προσελκύσουν αρκετές παραγωγές στο μέλλον».

Τέλος, επισήμανε πως και το 2022 αναμένεται να είναι συναρπαστική χρονιά για την παραγωγή ταινιών, διαβεβαιώνοντας το κοινό πως η Κεντρική Μακεδονία είναι και θα συνεχίσει να είναι στο επίκεντρο της παραγωγής νέων ταινιών. «Έχουμε αρκετές ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες ταινίες που συζητάμε για το έτος 2022. Αμέσως μετά την περίοδο των Χριστουγέννων θα έχουμε νέα να ανακοινώσουμε για μια νέα μεγάλη ταινία. Η Κεντρική Μακεδονία είναι στο κέντρο της κινηματογραφικής παραγωγής, ακριβώς εκεί που θέλαμε να είναι. Έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες ως διοίκηση και είμαστε αποφασισμένοι να τις υλοποιήσουμε». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη συμβολή του στην εδραίωση της Θεσσαλονίκης ως ενός χώρου πολιτισμού και κινηματογραφικής δημιουργίας. «Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου βοήθησε πολύ. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά του γυρίσματος ταινιών και όλα ξεκίνησαν χάρη σε σας, μέσα από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, τα οποία εμείς ως Περιφέρεια υποστηρίζουμε. Κάνετε φοβερή δουλειά».

Στη Θεσσαλονίκη ο υπεύθυνος παραγωγής της Millennium Media

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του κ. Τζιτζικώστα, τον λόγο πήρε ο παραγωγός ταινιών και υπεύθυνος παραγωγής της Millennium Media, Rob Van Norden. Ανάμεσα στις παραγωγές του περιλαμβάνονται γνωστοί κινηματογραφικοί τίτλοι όπως Rambo: Last Blood, The Protégé, Jolt, Hitman’s Wife’s Bodyguard κ.ά. Η Millennium Media, με έδρα παραγωγής το Λος Άντζελες, είναι από τις παλαιότερες ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής στον κόσμο. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή ταινιών από το 1992, σε όλο το φάσμα της κινηματογραφικής παραγωγής, ενώ συνεργάζεται στενά και με τη Nu Boyana Film Studios, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ταινιών στην Ευρώπη με σύγχρονο εξοπλισμό.

Όπως εξήγησε ο κ. Van Norden, οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα ήταν αρκετοί. Αρχικά, υπήρχαν συγκεκριμένα πρόσωπα – κλειδιά που έστρωσαν τον δρόμο για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα. «Υπάρχουν δύο άτομα υπεύθυνα για αυτό. Ο Πάνος Κουάνης, πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ, μας εξήγησε τους νέους νόμους, τι έκανε η Ελλάδα και ποιες ήταν οι προτεραιότητές της. Ο Πάνος άνοιξε την πόρτα για εμάς. Επίσης, ο Γιάννης Καλαφάτης, συνεργάστηκε με το στούντιό μας για να αρχίσουμε να χτίζουμε στούντιο ηχογράφησης εδώ στη Θεσσαλονίκη και για να κάνουμε το πείραμά μας εδώ μόνιμο. Να μην κάνουμε απλώς μια ταινία, αλλά να χτίσουμε μια βιομηχανία από την αρχή. Είναι μια οργανική διαδικασία. Δουλεύοντας με τον Γιάννη και με την καθοδήγηση του Πάνου, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα ένα αληθινό κέντρο για κινηματογραφικά γυρίσματα στην Ευρώπη.

Γιατί στη Θεσσαλονίκη

O Rob Van Norden αναφέρθηκε όμως και στους λόγους που τον οδήγησαν ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά, όπως εξήγησε στο κοινό, η γεωγραφική εγγύτητα της Θεσσαλονίκης με τη βάση παραγωγής στη Βουλγαρία, εξυπηρέτησε το σκοπό της γρήγορης μεταφοράς εξειδικευμένου εξοπλισμού για τις ταινίες. Και όπως ο ίδιος τόνισε, το ζητούμενο σε τέτοιου είδους παραγωγές είναι η ταχύτητα. «Είναι πολύ κοντά στο δικό μας κέντρο στη Σόφια. Μπορούσαμε να φέρουμε ειδικό εξοπλισμό, τρέιλερ για τους ηθοποιούς, φώτα. Μέχρι να οργανωθούμε πλήρως εδώ και να τα έχουμε όλα εδώ μόνιμα, χρειαζόμασταν έναν τρόπο να κινούμαστε γρήγορα. Ως μια ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, δουλεύουμε γρήγορα. Δουλεύουμε με κινηματογραφικούς αστέρες σύμφωνα με τα προγράμματά τους και τα προγράμματά τους είναι φορτωμένα. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι».

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης

Όπως επισήμανε, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης ως περιοχής είναι οι άνθρωποί της, από απλούς πολίτες ως διοικητικούς φορείς και η προθυμία τους να βοηθήσουν τις παραγωγές να ξεπεράσουν κάθε πιθανό εμπόδιο που ανακύπτει. «Έχουμε τη συνεργασία όλων εδώ. Εδώ ο κόσμος επενδύει στην επιτυχία σου. Θα σου δώσουν αυτό που χρειάζεσαι. Από το Film Office, το γραφείο του Περιφερειάρχη, από τον Υφυπουργό κ. Σταύρο Καλαφάτη, τους δήμους, την αστυνομία, όλες αυτές τις διαφορετικές ομάδες. Χρειάζεσαι βοήθεια για να κάνεις τις ταινίες γρήγορα. Δεν υπάρχουν πολλές άλλες πόλεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη δημιουργία μιας ταινίας όπως το The Enforcer», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο, όπως εξήγησε, στέκεται αρωγός στην παραγωγή των ταινιών από την αρχή ως το τέλος. «Η πρώτη μας στάση είναι το Film Office, εκεί μαθαίνεις πώς λειτουργούν τα πράγματα. Οι άνθρωποι στο γραφείο ήταν απίστευτα βοηθητικοί. Μας βοήθησαν με τη γραφειοκρατία - και υπάρχει πολλή γραφειοκρατία σε αυτή τη χώρα. Μας βοήθησαν να βρούμε τοποθεσίες για γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη. Με τη βοήθειά τους κάναμε γυρίσματα στη Μηχανιώνα, την Περαία, το Καλοχώρι».

Η εξαιρετική εμπειρία κατά τη διάρκεια της πρώτης προσπάθειας, με τα γυρίσματα του The Enforcer, τους έκανε, όπως είπε, να θέλουν να επιστρέψουν στην πόλη και να δοκιμάσουν να γυρίσουν μια καθαρόαιμη ταινία δράσης, όπως τους Αναλώσιμους, τα γυρίσματα των οποίων ξεκινούν σύντομα. Όπως είπε, η συνεργασία των αρχών είναι ήδη εμφανής και σημαντική. «Δουλεύουμε μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ηθοποιοί μας χρειάζονται βίζα, άδειες παραμονής, έγγραφα για τον Covid. Και το Υπουργείο Άμυνας μας βοήθησε. Κάνουμε γυρίσματα με ελληνικά τανκ και άρματα μάχης. Το να βρεις άτομα με τέτοια προσόντα στη Βόρεια Ελλάδα ήταν μια πρόκληση. Η βιομηχανία εδώ είναι μικρή. Το να δουλέψουμε με τη Σχολή Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου, ήταν μεγάλη υπόθεση. Για κάθε τομέα της δημιουργίας ταινιών, βρήκαμε νέους, πεινασμένους και ταλαντούχους ανθρώπους. Θα μάθουν όπως μάθαμε και εμείς, κάνοντας πράγματα».

Τους ισχυρισμούς του κ. Norden ήρθε να επιβεβαιώσει ο unit production manager, Δημήτρης Καμπάς, ο οποίος εξήγησε πως η γραφειοκρατία υπήρξε ζήτημα που ξεπεράστηκε με την αρωγή του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και του ΕΚΟΜΕ. Την ίδια στάση κράτησε και ο επόμενος ομιλητής της βραδιάς, ο παραγωγός της ταινίας Behind the Haystacks, Πάνος Παπαχατζής. Η ταινία ήταν η πρώτη που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του Film Office της Περιφέρειας. Ο δημιουργός ευχαρίστησε το Film Office για τη μεγάλη υποστήριξη που προσέφερε στην παραγωγή. «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Film Office και τον κ. Τζιτζικώστα. Ξεκινήσαμε νωρίς φέτος, μέσα στην πανδημία, και ένα μέρος των γυρισμάτων ήταν εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, στο Κιλκίς». Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, παρουσιάστηκαν οι επερχόμενες δράσεις του Film Office, που συνίστανται στη δημιουργία ενός εύχρηστου οδηγού για τη βιομηχανία κινηματογράφου, αλλά και στην ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης που θα περιλαμβάνει τις ιδανικές τοποθεσίες για γυρίσματα, στην περιοχή.

«Αναπτύσσουμε έναν οδηγό βιομηχανίας, με εταιρείες και άτομα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν την παραγωγή ταινιών. Θέλουμε να τους έχουμε όλους μαζί και να τους συνδέουμε με τους επαγγελματίες που έρχονται εδώ να γυρίσουν ταινίες. Αναπτύσσουμε επίσης μια Βιβλιοθήκη Τοποθεσιών, με φωτογραφικό υλικό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τοποθεσίες που μπορούν να προσαρμοστούν σε πρότζεκτ όλων των ειδών, ώστε να διαφημίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη Μακεδονία ως προορισμό για το γύρισμα ταινιών. Και τα δύο αυτά εργαλεία θα είναι έτοιμα στην αρχή του έτους και θα είναι διαθέσιμα εντύπως και online. Καλούμε όσους θέλουν να συμπεριληφθούν ως επαγγελματίες στον οδηγό βιομηχανίας να μας στείλουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο filmoffice.pkm.gov.gr».

Στο τέλος της εκδήλωσης, που συντόνισε η Σταυρούλα Γερωνυμάκη του Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το κοινό ενημερώθηκε για την ημέρα εκπαίδευσης που διοργανώνει για τα περιφερειακά Film Offices της χώρας, η Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου σε συνεργασία με το European Film Commissions Network (EUFCN), στο πλαίσιο της Αγοράς του 62ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Athens Film Office. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου, μεταξύ 10:30 και 16:30, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace.