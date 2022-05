Φεστιβάλ Καννών: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Φόρεστ Γουίτακερ - iefimerida.gr

Ο Φόρεστ Γουίτακερ θα λάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στην τελετή έναρξης του 75ου Φεστιβάλ των Καννών, ακολουθώντας τα βήματα της Τζόντι Φόστερ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης θα παραλάβει το βραβείο στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ των Καννών, στις 17 Μαΐου.

Το βραβείο αποτελεί φόρο τιμής «σε ένα λαμπερό καλλιτεχνικό ταξίδι, μια σπάνια προσωπικότητα καθώς και σε μια διακριτική, αλλά ισχυρή ανθρωπιστική προσήλωση σε κρίσιμης σημασίας επίκαιρα ζητήματα» ανέφεραν οι διοργανωτές του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ.

Ως μέρος του αφιερώματος, η ταινία των Κριστόφ Καστάν και Τομά Σαμτίν «For the Sake of Peace» παραγωγός της οποίας είναι ο Φόρεστ Γουίτακερ, θα προβληθεί στο πλαίσιο των Ειδικών Προβολών, στις 18 Μαΐου.

Φόρεστ Γουίτακερ: Απίστευτη τιμή για μένα αυτό το βραβείο

«Πριν από 34 χρόνια, η παρουσία μου στις Κάννες για πρώτη φορά άλλαξε τη ζωή μου και με έκανε να βεβαιωθώ ότι είχα πάρει τη σωστή απόφαση να αφοσιωθώ στην εύρεση σύνδεσης στην ανθρωπιά μέσω του κινηματογράφου» είπε ο Φόρεστ Γουίτακερ. «Είναι πάντα προνόμιο να επιστρέφω σε αυτό το όμορφο Φεστιβάλ για να προβάλω τη δική μου δουλειά και να εμπνέομαι από πολλούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του κόσμου – και νιώθω απίστευτη τιμή που θα λάβω τιμητική διάκριση στο πλαίσιο της σημαντικής επετείου των 75 χρόνων του Φεστιβάλ», πρόσθεσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

Ο Γουίτακερ κέρδισε στο παρελθόν το βραβείο Ανδρικού Ρόλου στις Κάννες για την ερμηνεία του στην ταινία «Bird» του Κλιντ Ίστγουντ.

Πρωταγωνίστησε επίσης σε τρεις άλλες ταινίες που διαγωνίστηκαν στο Φεστιβάλ: «A Rage in Harlem» του Μπιλ Ντιουκ, «Body Snatchers» του Έιμπελ Φεράρα και «Ghost Dog: The Way of the Samurai» του Τζιμ Τζάρμους.

«Όταν καλωσόρισα τον Φόρεστ Γουίτακερ στις Κάννες, μπόρεσα να γνωρίσω και να θαυμάσω έναν καλλιτέχνη με έντονο χάρισμα και φωτεινή παρουσία» δήλωσε ο Τιερί Φρεμό, διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. «Η φιλμογραφία του είναι ταυτόχρονα εκθαμβωτική και πλήρως ολοκληρωμένη».

Ο Τιερί Φρεμό είπε ότι έχει επίσης «παρατηρήσει στενά τις πεποιθήσεις του ως ανθρώπου και την προσοχή που δίνει στη νέα γενιά» και πρόσθεσε ότι ο ηθοποιός και παραγωγός «συμβάλλει στο να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος» μέσω της πίστης του ότι είναι εφικτό.