Φεστιβάλ Αθηνών: Οσα ετοιμάζει στην Πειραιώς ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι -Μία σύγχρονη Οδύσσεια | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Η Οδύσσεια μιας γυναίκας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ζωντανεύει στην παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών.

Μιας σύγχρονης Πηνελόπης, που διακινδύνευσε τη ζωή της για την επιστροφή του άντρα της και που, όπως μαρτυρά ο τίτλος, θα μπορούσε να εμπνεύσει ακόμα και σενάριο χολιγουντιανής ταινίας, ζωντανεύει στη νέα παράσταση του διακεκριμένου Πολωνού σκηνοθέτη Κριστόφ Βαρλικόφσκι (Krzysztof Warlikowski).

Με κεντρικό θεματικό άξονα την ομηρική επιστροφή στην πατρίδα, ο Βαρλικόφσκι επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μια ολοκαίνουργια παράσταση σε δικό του κείμενο και σκηνοθεσία. Η παράσταση θα παρουσιαστεί 17-18-19 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, Πειραιώς 260.

Αντλώντας έμπνευση από το έπος του Ομήρου, η διεθνής συμπαραγωγή βασίζεται στο άρθρο της Χάννα Κραλ (Hanna Krall) A Tale for Hollywood (Μια ιστορία για το Χόλυγουντ), καθώς και στο μυθιστόρημά της Chasing the King of Hearts (Κυνηγώντας τον ρήγα κούπα), που αφηγούνται τον τιτάνιο άθλο της Ιζόλντα, μιας Εβραίας η οποία, εν μέσω Β’ Παγκοσμίου, αγωνίζεται για να σώσει τον σύντροφο της ζωής της.

Ο Βαρλικόφσκι συνθέτει ένα μωσαϊκό αναπάντεχων συναντήσεων, ένα ταξίδι ελευθέρων συνειρμών μέσα από απρόσμενα τοπία και χαρακτήρες, μεταφέροντας στη σκηνή ένα έργο χτισμένο πάνω σε δύο παράλληλες κολοσσιαίες συγκρούσεις, τον «πρώτο πόλεμο» της ανθρωπότητας, την πολιορκία της Τροίας και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο παγκοσμίου φήμης, πολυβραβευμένος θεατρικός και οπερατικός σκηνοθέτης, έχει σκηνοθετήσει περισσότερα από 40 θεατρικά έργα και όπερες στην Πολωνία και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία το Ισραήλ και η Ελλάδα.

Το 2008 ίδρυσε το Nowy Teatr της Βαρσοβίας, το οποίο, υπό τη διεύθυνσή του, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θιάσους. Το σκηνοθετικό ρεπερτόριό του περιλαμβάνει Αρχαίο Δράμα (Ηλέκτρα, Βάκχες κ.ά), Σαίξπηρ (Άμλετ, Μάκβεθ, Δωδέκατη νύχτα κ.ά.) και σύγχρονα έργα των Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, Σάρα Κέην κ.ά. Παραστάσεις του φιλοξενούνται στα σημαντικότερα φεστιβάλ διεθνώς (Φεστιβάλ της Αβινιόν, Φεστιβάλ Εδιμβούργου, Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου του Σαντιάγο).

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχουν παρουσιαστεί τα έργα του Κρουμ (2008), βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό του Χανόχ Λεβίν, Ένα λεωφορείο (2010), βασισμένο στο Λεωφορείο ο πόθος του Τεννεσσή Ουίλλιαμς, (A)pollonia (2011), βασισμένο σε κείμενα Ευριπίδη, Αισχύλου, Κραλ, Τζόναθαν Λίτελ, Τζ. Μ. Κούτσι κ.ά. (2011) και We Are Leaving (2018), βασισμένο στο Suitcase Packers του Χανόχ Λεβίν.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Από τον Nowy Teatr της Βαρσοβίας και τον Κριστόφ Βαρλικόφσκι

17-18-19 Σεπτεμβρίου, 20:00, Πειραιώς 260 – Χώρος Δ

Σκηνοθεσία Κrzysztof Warlikowski / Κείμενο Krzysztof Warlikowski, Piotr Gruszczyński

Μαζί τους ο Adam Radecki

Συνεργασία στο κείμενο Szczepan Orłowski, Jacek Poniedziałek

Καλλιτεχνική συνεργασία Claude Bardouil / Δραματουργία Piotr Gruszczyński

Δραματουργική συνεργασία Anna Lewandowska

Σκηνικά - Κοστούμια Małgorzata Szczęśniak

Μουσική Paweł Mykietyn / Φωτισμοί Felice Ross

Βίντεο - Animation Kamil Polak / Διευθυντής φωτογραφίας της σκηνής της ανάκρισης Paweł Edelman

Παίζουν Mariusz Bonaszewski, Stanisław Brudny, Agata Buzek, Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Bartosz Gelner, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Hiroaki Murakami, Maja Ostaszewska, Jaśmina Polak, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek

Συμμετέχουν Maja Komorowska, Krystyna Zachwatowicz-Wajda

Συμπαραγωγή Nowy Teatr, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Comédie de Clermont-Ferrand, La Colline théâtre national (Παρίσι) , Printemps des Comédiens-Montpellier, Schauspiel Stuttgart

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισιτήρια ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 40€ • ΖΩΝΗ Α΄ 30€ – ΦΟΙΤΗΤΙΚO / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 24€ • ΖΩΝΗ Β΄20€ – ΦΟΙΤΗΤΙΚO / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 16€ • ΑΜΕΑ / ΑΝΕΡΓΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚO ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

