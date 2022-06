Φεστιβάλ Αθηνών: Πρεμιέρα για την Επίδαυρο -Όλες οι παραστάσεις της εβδομάδας σε Ηρώδειο και Πειραιώς - iefimerida.gr

Ειναι η εβδομάδα που αρχίζουν οι παραστάσεις στην Επίδαυρο. Το φεστιβαλ Αθηνών πλούσιο και πολυσυλλεκτικό παρουσιάζει παραστάσεις σε Ηρώδειο, Πειραιώς 260 και την πρώτη παράσταση για το καλοκαίρι στο Αργολικό θέατρο.

Αυτη την εβδομάδα το φεστιβάλ αθηνών φιλοξενεί τον πολυβραβευμένο Γαλλολιβανέζο τρομπετίστα Ιμπραΐμ Μααλούφ, τον Max Richter και την Diana Krall στο Ηρώδειο, αλλά και τον διεθνούς φήμης Ολλανδό Γιόχαν Σίμονς που παρουσιάζει Αλκηστη στην Επίδαυρο.

Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών αυτη την εβδομάδα

Dusk / Λυκόφως, στην Πειραιώς

Dusk / Λυκόφως, στην Πειραιώς, 27/06 έως 28/06/2022 στις 20:00

Βασισμένο στην ταινία Dogville του Λαρς φον Τρίερ

Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από το καταπιεστικό, στα όρια του φασισμού, καθεστώς της χώρας της, η νεαρή Γκράσα εγκαταλείπει τη Βραζιλία. Βρίσκει καταφύγιο σε μια κοινότητα καλλιτεχνών του θεάτρου, που ανεβάζουν το Dogville του Λαρς φον Τρίερ εστιάζοντας ακριβώς στο πόσο ανεκτική είναι η κοινωνία μας απέναντι στον Άλλο. Αρχικά, η κοπέλα γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό. Στη συνέχεια, όμως, πέφτει θύμα εκμετάλλευσης και υφίσταται κάθε είδους ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές.

Ο ρατσισμός, σε όλες του τις μορφές, επανέρχεται διαρκώς στο έργο της διεθνώς αναγνωρισμένης Christiane Jatahy, που μόλις απέσπασε Χρυσό Λέοντα από την Μπιενάλε της Βενετίας (2022). Στο Dusk (Entre chien et loup στα γαλλικά), οι ερμηνευτές*τριες κινηματογραφούνται μεταξύ τους ζωντανά επί σκηνής, προσφέροντας πολλές διαφορετικές οπτικές έναντι της μίας και μοναδικής «αλήθειας».

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

Ibrahim Maalouf στο Ηρώδειο

Ibrahim Maalouf στο Ηρώδειο 28/06/2022 στις 21:00

Με δεκαπέντε χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας στα διεθνή μουσικά δρώμενα και με συναυλίες σε πάνω από 40 χώρες, ο πολυβραβευμένος Γαλλολιβανέζος τρομπετίστας Ιμπραΐμ Μααλούφ αναγνωρίζεται, στη Γαλλία αλλά και παγκοσμίως, ως ένας από τους σημαντικότερους τρομπετίστες της γενιάς του.

Ο Μααλούφ παντρεύει απρόσμενα τον μοναδικό ήχο του με την παράδοση διασχίζοντας χωροχρονικά σύνορα. Το ρεπερτόριό του, στο οποίο κυριαρχούν οι ιδιαίτεροι αυτοσχεδιασμοί, διατρέχει μουσικά είδη και παραδόσεις των μουσικών του κόσμου: τζαζ ενορχηστρώσεις αφήνουν χώρο σε αραβικές κλίμακες, αλλά και ποπ ήχους ή διασκευές, ενώ άλλοτε συνυφαίνονται με latin και αφροκουβανικούς ρυθμούς.

Max Richter στο Ηρώδειο

Max Richter στο Ηρώδειο 29/06/2022 στις 21:00

Ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους συνθέτες της τελευταίας εικοσαετίας, ο πολυβραβευμένος Μαξ Ρίχτερ, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Ηρώδειο. Δημιουργός με φανατικό κοινό από όλα τα είδη μουσικής, θεωρείται πρωτεργάτης της σύγχρονης ορχηστρικής νεοκλασικής μουσικής και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς, ενώ πολύ γνωστές και αγαπημένες είναι οι συνθέσεις του που ακούστηκαν σε κινηματογραφικές ταινίες.

Στο ρωμαϊκό ωδείο, ο Ρίχτερ θα παρουσιάσει δύο δισκογραφικές δουλειές του, το Infra (2010) και το The Blue Notebooks (2004). Σύμφωνα με τον Guardian, ανήκουν στα σημαντικότερα «instant classic» έργα των τελευταίων είκοσι ετών. Το Infra είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα που προέκυψε από συνεργασία του Ρίχτερ με τον χορογράφο Γουέην ΜακΓκρέγκορ (Wayne McGregor) και τον εικαστικό Τζούλιαν Όπι (Julian Opie). Η ποίηση του Τ.Σ. Έλιοτ και οι επιρροές από το έργο του Σούμπερτ το καθιστούν διαχρονικό.

Ακόμα, ο συνθέτης θα παρουσιάσει το αριστουργηματικό The Blue Notebooks, που έχει περιγράψει ως στοχασμό πάνω στη βία του πολέμου ‒γράφτηκε το 2003 με αφορμή την εισβολή στο Ιράκ. Στο απόγειο της μινιμαλιστικής δεξιοτεχνίας του Ρίχτερ, το έργο μας παρασύρει σε μια καλοκεντημένη ατμόσφαιρα μουσικής δωματίου, διάστικτης από αποσπάσματα του Κάφκα, που διατηρεί έντονο το στίγμα της πρώτης ηχογράφησής του με τη φωνή της Τίλντα Σουίντον.

Τζαζ με ελεύθερη είσοδο στο φεστιβάλ Αθηνών

Jazz στην Πλατεία, Πειραιώς 260

Τζαζ νότες συνοδεύουν φέτος τις φεστιβαλικές νύχτες, με ελεύθερη είσοδο. Πέντε ξεχωριστά ελληνικά τζαζ σχήματα, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του διακεκριμένου σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα, δίνουν την επίγευση των παραστάσεων και ζωντανεύουν μαγικά τις βραδιές μας στην Πειραιώς 260.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

30 Ιουνίου, 1 & 2 Ιουλίου | Αλεξάνδρα Σιετή Quartet

5 - 7 Ιουλίου | Μάνος Θεοδοσάκης Quartet

10, 11 & 13 Ιουλίου | Alexandros Affolter Quartet

14 - 16 Ιουλίου | Melina Paxinos Quartet

18 - 20 Ιουλίου | Δημήτρης Σεβδαλής Quartet

Diana Krall

Diana Krall στο Ηρώδειο, 30/06/2022 στις 21:00

Παλιά γνώριμη του Φεστιβάλ, η αγαπημένη τραγουδίστρια της τζαζ και πιανίστρια Diana Krall, που έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία Grammy για τις ερμηνείες της και την πλούσια δισκογραφία της, έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στο Ηρώδειο. Μετά από παρότρυνση του συζύγου της Elvis Costello, γράφει και τους στίχους των τραγουδιών της, ενώ πλέον ενσωματώνει και μουσικές επιρροές από τη Βραζιλία αλλά και ποπ αναφορές.

Η συναυλία της στο φετινό Φεστιβάλ διοργανώνεται από τη φιλανθρωπική οργάνωση για την καταπολέμηση της λευχαιμίας και άλλων αιματολογικών νόσων Aurora.

Mal – Embriaguez divina

Mal – Embriaguez divina / Το Κακό – Θεϊκή μέθη, Πειραιώς 260

Στο νέο της έργο, η αντισυμβατική χορογράφος Marlene Monteiro Freitas (Αργυρός Λέοντας για τον Χορό, Μπιεννάλε της Βενετίας, 2018), που είχε ξεσηκώσει το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο παρελθόν με τις παραστάσεις Βάκχες και of ivory and flesh - statues also suffer, επιστρέφει με ακόμα ένα έργο, όπου κυριαρχούν το δαιμονικό στοιχείο, η μεταμόρφωση, ο σουρεαλισμός, αλλά και το άφθονο χιούμορ.

Τοποθετημένη σε μια εξέδρα, ως χορωδία, η ομάδα χορευτών/τριών της εξερευνά το Κακό ως θεϊκή μέθη, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του έργου, αλλά και ως συνθήκη έκστασης, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής ανατροπής, με τη σκηνή του θεάτρου να γίνεται ο κατεξοχήν χώρος αποκάλυψής του.

Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών

30 Ιουνίου: Ακολουθεί συζήτηση με τη Marlene Monteiro Freitas. Συντονίζει η Stefanie Carp, με τον Κωνσταντίνο Τζήκα.

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Στις πρόβες ο Γιόχαν Σίμονς με την Αλκηστη

Άλκηστη, 01/07 έως 02/07/2022 στις 21:00

Ένα αλλόκοτο έργο: μια γυναίκα θυσιάζει τη ζωή της για να σώσει τη ζωή του ετοιμοθάνατου άντρα της. Θρήνοι, διαπραγματεύσεις, διαφωνίες· ποιος δεν φοβάται να πεθάνει, ποιος δικαιούται περισσότερο να ζήσει. Εντέλει, ο Ηρακλής κατεβαίνει στον Άδη για να φέρει πίσω την Άλκηστη, μόνο που τώρα η ηρωίδα είναι μια ξένη για την οικογένειά της.

Η μετάκληση στην Επίδαυρο του ιδρυτή του διάσημου Theater Hollandia (1985) και από τους πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής θεατρικής πρωτοπορίας, Ολλανδού Γιόχαν Σίμονς είναι γεγονός διεθνούς εμβέλειας.

Ο Σίμονς, που επισκέφθηκε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ το 2002 με τις Βάκχες του Ευριπίδη και επανήλθε το 2009 με το Καζιμίρ και Καρολίνα του Χόρβατ σε συν-σκηνοθεσία με τον συνεργάτη του Paul Koek, είναι γνωστός για την μουσική προσέγγισή του στα κείμενα και την εντυπωσιακά μινιμαλιστική αισθητική του. Στη νέα του αυτή παράσταση, φωτίζει την Άλκηστη του Ευριπίδη με όχημα τη μουσική της ομώνυμης όπερας του Γκλουκ τοποθετώντας τέσσερις τραγουδιστές και ένα εκκλησιαστικό όργανο στη θέση του Χορού.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους