Φεστιβάλ Αθηνών: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για το καλοκαίρι -Τι θα δούμε σε Ηρώδειο και Επίδαυρο - iefimerida.gr

Με 93 παραγωγές μέσα σε 85 ημέρες, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για το καλοκαίρι, με σημαντικές μετακλίσεις ξένων καλλιτεχνών, παραστάσεις θεάτρου και χορού, συναυλίες, εικαστικά.

Η Λορίνα ΜακΚένιτ και ο Sting επιστρέφoυν στην Ελλάδα για συναυλίες στο Ηρώδειο, ο Λεωνίδας Καβάκος και Γιο-Γιο Μα ενώ αυτό το καλοκαίρι μυθικός τζαζίστας Τσαρλς Λόιντ θα εμφανιστεί στην Αθήνα.

Πολυφωνικό, μαχητικό, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών

Το πρόγραμμα του Ηρωδείου ανοίγει και φέτος η Εθνική Λυρική Σκηνή, που παρουσιάζει μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου, την Τόσκα του Πουτσίνι, με τη συμμετοχή πρωταγωνιστών διεθνούς ακτινοβολίας.

Η Τόσκα του Ούγκο ντε Άνα (αναβίωση σκηνοθεσίας από την Κατερίνα Πετσατώδη) είναι συναρπαστική, δραματική και απολύτως συνεπής στο πνεύμα του συνθέτη, καθώς και στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται το λιμπρέτο. Τα εντυπωσιακά σκηνικά –ένας τεράστιος Εσταυρωμένος, μια ιερή τράπεζα, ένα εργαστήρι ζωγραφικής– πλαισιώνονται από θεαματικές προβολές μνημείων της Ρώμης, θρησκευτικών συμβόλων, αλλά και βίντεο που δίνουν μια κινηματογραφική διάσταση στην παραγωγή.

Το πρόγραμμα της Επιδαύρου ανοίγει στις 5 Ιουλίου σε παγκόσμια πρώτη με την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Τιμοφέι Κουλιάμπιν. Στην Επίδαυρο θα κατέβουν το ΚΘΒΕ, το Εθνικό Θέατρο στην πρώτη του συνεργασία με τον Θεόδωρο Τερζόπουλο, το Θεατρο Τεχνης.

«Ενα πρόγραμμα πολυφωνικό, μαχητικό, παρηγορητικό, πολιτικό» σημειώνει η Κατερίνα Ευαγγελάτου

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου Κατερίνα Ευαγγελάτου σημειώνει για το νέο πρόγραμμα. «Μέσα σε έναν κόσμο που φλέγεται, σηκώνει αυλαία φέτος το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Με 93 παραγωγές, σε 85 ημέρες και τη συμμετοχή περίπου 2.500 περφόρμερ και δημιουργών από κάθε γωνιά της γης, με ένα πρόγραμμα πολυφωνικό, μαχητικό, παρηγορητικό, πολιτικό αλλά γεμάτο αληθινή ομορφιά, με αστέρες διεθνούς βεληνεκούς από τους χώρους του Θεάτρου και της Μουσικής, αλλά και νέα ονόματα στην αιχμή της σύγχρονης πρωτοπορίας, με παραστάσεις Χορού, συναυλίες, περφόρμανς, προβολές, συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδόσεις, πάρτι, δράσεις με ελεύθερη είσοδο, τιμητικά αφιερώματα, νέες συνεργασίες, ειδικές πλατφόρμες για επαγγελματίες του χώρου και πολλά άλλα, φιλοδοξούμε να σας δείξουμε αυτόν τον κόσμο κάτω από ένα καινούριο φως και να διαστείλουμε τον χρόνο μέσα σας τα βράδια που θα έρθετε μαζί μας».

Ολόκληρο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών για το καλοκαίρι του 2024

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ – HUGO DE ANA

Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι

ANOHNI AND THE JOHNSONS

It’s Time to Feel What’s Really Happening

EMANUEL AX – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΒΑΚΟΣ – YO-YO MA

Έργα Μπετόβεν

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ένας αιώνας Μίμης Πλέσσας

PHILHARMONIA ORCHESTRA – SANTTU-MATIAS ROUVALI – PATRICIA KOPATCHINSKAJA

Έργα Γκλίνκα, Στραβίνσκι και Τσαϊκόφσκι

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΡΤ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, MESKEREM MEES, JEAN-MARIE AERTS, CARLOS GARBIN / Rosas

EXIT ABOVE – after the tempest

LOREENA MCKENNITT

The Mask and Mirror – 30th Anniversary Tour

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ – NEEME JÄRVI

Ενάτη του Μπετόβεν

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE – SIMON RATTLE – MAGDALENA KOŽENÁ

Έργα Ντβόρζακ, Μάλερ, Μπάρτοκ, Σούμπερτ

GRAZER PHILHARMONIKER (ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΚΡΑΤΣ) – ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΞΙΑ ΜΟΥΖΑ

Έργα Στράους, Μότσαρτ, Μάλερ

STING

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η δική μας Μεταπολίτευση

THE PHILHARMONIC BRASS – PHILIPPE AUGUIN

Έργα Γκέρσουιν, Γουίλιαμς, Μορικόνε, Σοστακόβιτς, Βέρντι

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ – KHATIA BUNIATISHVILI

Έργα Τσαϊκόφσκι και Μπάρτοκ

ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ

50 καλοκαίρια και χειμώνες

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI – IL POMO D’ORO

Beyond

CHARLES LLOYD SKY QUARTET

Καλεσμένη η ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – PIER GIORGIO MORANDI – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ

Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

NOWY TEATR – KRZYSZTOF WARLIKOWSKI

Elizabeth Costello / J. M. Coetzee. Επτά μαθήματα και πέντε παραβολές

DRESDEN FRANKFURT DANCE COMPANY – ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ

À la carte

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ

THE VERSO

Ξ. ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ – ΧΡ. ΜΑΡΙΝΟΣ – ΧΡ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ / ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Μεταπολίτευση

SERGE AIMÉ COULIBALY – FASO DANSE THÉÂTRE

C la vie

CAROLINE GUIELA NGUYEN

Lacrima

ΒΑΛΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Ενενήντα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ – bijoux de kant

Τραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριο

AEF URBAN DANCE CONTEST

Hip hop battle & All styles battle

RABIH MROUÉ

Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται

ΝΙΚΑΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥΡΗ

Κρυπτόγαμα του Μιχάλη Αλμπάτη

GUY CASSIERS

Η αγαπημένη του κυρίου Λιν του Philippe Claudel

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Προβολή παράστασης (Αντιγόνη, Επίδαυρος 2007) και συζήτηση

FORCED ENTERTAINMENT

Signal to Noise

ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

50 χρόνια, μια νύχτα

ROGER BERNAT

The Rite of Spring / Η ιεροτελεστία της άνοιξης

AYELEN PAROLIN

ZONDER

ΤΖΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΜΙΝΤΑΤΙ

SUSANNE KENNEDY – MARKUS SELG

ANGELA (a strange loop)

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Scared – Μια κινητική αλληγορία για τον φόβο

ΕΡΜΙΡΑ ΓΚΟΡΟ

TELOS

KAT VÁLASTUR

Strong Born

KORNÉL MUNDRUCZÓ – PROTON THEATRE

Parallax

PRE-SHOW & POST-SHOW TALKS

Πρόλογος – Έξοδος

LIVE ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

grape – Greek Agora of Performance

ΕΥΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

Ετυμολογίες

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΖΑΣ

Τα σκυλιά

ΧΑΡΑ ΚΟΤΣΑΛΗ

Borborygmi

ΖΩΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Amalia melancholia, η βασίλισσα των φοινίκων

ΑΡΓΥΡΩ ΧΙΩΤΗ

Αναψυκτήριο

MARIO BANUSHI

Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

Bless this mess

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΟΜΑΔΑ STATION ATHENS

Σφάλμα σύνδεσης

SUBSET FESTIVAL

Φεστιβάλ νέας μουσικής στο Ωδείο Αθηνών

Επιμέλεια Σταύρος Γασπαράτος

KLARA LEWIS & NIK COLK VOID - Live visuals PEDRO MAIA

ARVE HENRIKSEN & ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ – Live visuals ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΝΤΑ

RAED YASSIN

Phantom Orchestra

ΑΝΤΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ

«β»

ΟΝ OFF ENSEMBLE – NEFELI STAMATOGIANNOPOULOU

άιζο / Iso – the bird. Opus II

GIORGOS POULIOS

trespassing

SOLISTENENSEMBLE KALEIDOSKOP & MAYA DUNIETZ

Sound οf difference

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΥΜΩΝΙΤΗΣ feat. ARTEFACTS ENSEMBLE

Techno unplugged

EVI NAKOU & VASSULA DELLI

We habitually maintain

LAUREL HALO – LEILA BORDREUIL

Atlas

ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΣΤΕΡΙΔΟΥ

Twist

ΚΟΚΚΙΝΑΡΗΣ – ΜΙΖΙ – ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

ΜΑΖΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Ryuichi Sakamoto: Opus του Neo Sora

BEN FROST feat. GREG KUBACKI & TARIK BARRI

CLOSING PARTY

Αλλοι χώροι του Φεστιβάλ Αθηνών

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Indie Playground Festival

WHERESWILDER – AMKA – KOOBA TERCU – PUTA VOLCANO – PROMPT – METAMAN – VASSILINA – LARRY GUS

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

MAZOHA

Νοσοκομείο Σωτηρία – Εθνική Βιβλιοθήκη – Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

What We Owe Democracy – Τι οφείλουμε στη Δημοκρατία

Θέατρο Παλλάς

INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM – SIMON STONE

Μήδεια

Βασισμένο στον Ευριπίδη

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Future Perfect. Η εποχή της αμηχανίας

Κύκλος συζητήσεων με επιμέλεια Δημήτρη Παπανικολάου

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΤΙΜΟΦΕΪ ΚΟΥΛΙΑΜΠΙΝ

Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ορέστεια του Αισχύλου

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣ

Πλούτος του Αριστοφάνη

COMÉDIE-FRANÇAISE – TIAGO RODRIGUES

Not Hecuba

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Βάκχες του Ευριπίδη

ΑΡΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ

Όρνιθες του Αριστοφάνη

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΜΠΑΡΗ

Ικέτιδες του Αισχύλου

EΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ιππόλυτος – Φαίδρα

Περιοδική έκθεση

«Μικροί Ιχνευτές»

Δημιουργική απασχόληση παιδιών στην Επίδαυρο

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

STUDIO RESIDENCY

Πάροδος

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εγώ, μια δούλα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

Εμπνευσμένο από την Εκάβη του Ευριπίδη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ιφιγένεια / Βορά της Βίβιαν Στεργίου

Εμπνευσμένο από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη

ΑΛΕΞΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ – JAN ROELOF WOLTHUIS

Έρως, αγάπη και θάνατος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Masters’ Voice: Μάνος Χατζιδάκις, Βασίλης Τσιτσάνης

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

Σε άλλα μονοπάτια

Οπως σημειώνει η Κατερίνα Ευαγγελάτου «Θέματα Αρχείου και Ιστορίας μάς απασχόλησαν ιδιαιτέρως. Ο Καταλανός Roger Bernat θα παρουσιάσει τη δική του οπτική πάνω στη θρυλική χορογραφία της Πίνα Μπάους The Rite of Spring. Σε ένα αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή, για τα 80 χρόνια από τη γέννησή του, θα προβληθεί η αρχειακή βιντεοσκόπηση της ιστορικής Αντιγόνης που σκηνοθέτησε στην Επίδαυρο (2006 και 2007), ενώ στενοί του συνεργάτες θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές από τη δημιουργία της παράστασης.

Με έμφαση στη διάσταση του Αρχείου, αφιερώνουμε έναν Κύκλο στη Μεταπολίτευση: Η Ξένια Καλπακτσόγλου, ο Χριστόφορος Μαρίνος και ο Χρήστος Χρυσόπουλος αναβιώνουν τη θρυλική τηλεοπτική εκπομπή του Ροβήρου Μανθούλη «Μια ταινία, μια συζήτηση» (ΕΡΤ, 1976 - 1982), σε μια σκηνική εγκατάσταση που ζωντανεύει τη διαλεκτική της Μεταπολίτευσης μέσα από ανοιχτές συζητήσεις, περφόρμανς και προβολές. Ο Μάνος Καρατζογιάννης, με αφορμή την πρόσφατη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σκηνοθετεί την παράσταση 50 χρόνια, μια νύχτα, που επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση της οριακής αυτής στιγμής από τη σκοπιά του θεάτρου. Ο Κύκλος κορυφώνεται με μια συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου, που, με πρωτοβουλία του Φεστιβάλ, αναλαμβάνει ρόλο οικοδεσπότη και καλεί σπουδαίους ερμηνευτές να ενώσουν τις φωνές τους σε τραγούδια δικά του και άλλων συνθετών (Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Μαρκόπουλου κ.ά.), συνυφασμένα με το πνεύμα της εποχής.

Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ως διαχρονικές διεκδικήσεις αποτελούν λέξεις κλειδιά στο πρόγραμμά μας: What We Owe Democracy είναι ο τίτλος μιας τριήμερης πλατφόρμας δράσεων σε συμπαραγωγή με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και σκηνοθεσία Νίκου Διαμαντή, που εστιάζοντας στο τρίπτυχο Υγεία - Γλώσσα - Τροφή θα διεξαχθεί στο Νοσοκομείο Σωτηρία, στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.

Και το ρεπερτόριο στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, όμως, φωτίζει αυτές τις έννοιες, μέσα από έργα όπως η Ορέστεια, που ανεβάζει ο Θεόδωρος Τερζόπουλος με το Εθνικό Θέατρο –το οποίο παρουσιάζει επίσης τις Βάκχες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου–, οι Ικέτιδες του Αισχύλου που σκηνοθετεί η Μαριάννα Κάλμπαρη με το Θέατρο Τέχνης και το Θέατρο του Νέου Κόσμου, οι Όρνιθες σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, και ο Πλούτος σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα για το ΚΘΒΕ.

Αρχαίο δράμα με διεθνείς υπογραφές

Ιδιαίτερη σημασία έχουν για εμάς οι παραστάσεις δύο Ευρωπαίων δημιουργών που πρωτοστατούν στη διεθνή σκηνή: Ο Τιμοφέι Κουλιάμπιν, μετά από δική μας ανάθεση, θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, με έναν εξαιρετικό θίασο Ελλήνων ηθοποιών σε μια σύγχρονη πολιτική ανάγνωση του κλασικού έργου – η παράσταση εγγράφεται στο πλαίσιο της σταθερής επίδιωξής μας να φέρουμε σε επαφή το ελληνικό θέατρο με εξέχουσες μορφές της σύγχρονης σκηνοθεσίας. Ο Tiago Rodrigues, Πορτογάλος σκηνοθέτης και νέος διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν, έρχεται με το Not Hecuba, έργο όπου ο τραγικός μύθος της Εκάβης πλέκεται με την ιστορία μιας ηθοποιού και μητέρας, σε μια παράσταση που, όπως λέει ο τίτλος της, δεν είναι η Εκάβη του Ευριπίδη – η παραγωγή αυτή σηματοδοτεί τη νέα κάθοδο της Κομεντί Φρανσαίζ στην Επίδαυρο, κι έχουμε τη χαρά να την παρουσιάζουμε αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Αβινιόν. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις του Αρχαίου Δράματος, καθώς ο Κουλιάμπιν ακολουθεί το πρωτότυπο έργο του Ευριπίδη, ενώ ο Ροντρίγκες υπογράφει, ως συγγραφέας, ένα νέο θεατρικό έργο με έμπνευση από το αρχαίο πρωτότυπο.

Στην Αθήνα, σε ανάλογη δραματουργική κατεύθυνση κινείται και ο κορυφαίος δημιουργός Simon Stone, που το Φεστιβάλ παρουσιάζει περήφανα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως σκηνοθέτη, με τη θρυλική παραγωγή Μήδεια από το Internationaal Theater Amsterdam, στο Θέατρο Παλλάς. Ο Στόουν, πολυσχιδής auteur, με παρουσία στις μεγαλύτερες σκηνές θεάτρου και όπερας του κόσμου αλλά και σημαντικό κινηματογραφικό έργο, υπογράφει μια σύγχρονη μεταφορά του μύθου, υψηλής αισθητικής πνοής, με συνταρακτικές ερμηνείες.

Contemporary Ancients και Μουσική

Στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου συνεχίζεται, για τέταρτη χρονιά, ο επιτυχημένος Κύκλος Contemporary Ancients, με δύο παραστάσεις σε ενιαία βραδιά οι οποίες συνομιλούν με έργα που θα συναντήσουμε και στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Εγώ, μια δούλα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, εμπνευσμένο από την Εκάβη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου, και Ιφιγένεια / Βορά της Βίβιαν Στεργίου, εμπνευσμένο από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι, σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Στη Μικρή Επίδαυρο θα απολαύσουμε επίσης διαφορετικά είδη μουσικής, όπως κλασικά lieder με τη διεθνή μας υψίφωνο Αλεξία Βουλγαρίδου, τζαζ διασκευές Χατζιδάκι και Τσιτσάνη από τον μετρ του είδους Δημήτρη Καλαντζή, αλλά και μια ξεχωριστή βραδιά με την Ελεονώρα Ζουγανέλη, που θα ερμηνεύσει αγαπημένα λαϊκά και αρχοντορεμπέτικα.

Εξάλλου, συνεχίζεται και η Πάροδος, το επιτυχημένο διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα (studio residency) που εγκαινιάσαμε το 2021, με συντονιστή φέτος τον σκηνοθέτη Σίμο Κακάλα, o οποίος θα δουλέψει με νέες καλλιτέχνιδες και νέους καλλιτέχνες πάνω στον Ορέστη του Ευριπίδη.

grape – Greek Agora of Performance

Η καινοτόμα πρωτοβουλία grape για τη συστηματική προώθηση και προβολή του ελληνικού Θεάτρου και Χορού, που άρχισε ήδη να δίνει τους πρώτους καρπούς της, συνεχίζεται και φέτος. Οκτώ έργα θα παρουσιαστούν σε ένα συμπυκνωμένο πενθήμερο (21 - 25 Ιουλίου) για επαγγελματίες, διεθνείς καλεσμένους του Φεστιβάλ, αλλά και για το αθηναϊκό κοινό. Για εμάς, η αποστολή του Φεστιβάλ είναι διττή: να παρουσιάσουμε σημαντικούς ξένους καλλιτέχνες στο ελληνικό κοινό αλλά και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, τα εργαλεία, για την ανάδειξη Ελλήνων δημιουργών στις διεθνείς σκηνές.

Όλα τα έργα του grape θέτουν, κατά κάποιον τρόπο, το ερώτημα «Μπορούμε να αντιστρέψουμε για λίγο την οπτική του κόσμου;». Είτε αγγίζουν θέματα πολιτικοκοινωνικά, είτε υπαρξιακά, μέσα από μια πιο ποιητική οπτική, με εργαλεία τον μύθο και τη λαϊκή παράδοση, οι παραστάσεις αυτές φωτίζουν, η καθεμιά με τη δική της καλλιτεχνική γλώσσα, τη σχέση μας με το σήμερα.

Οι καλλιτέχνες του grape φέτος είναι: Ανέστης Αζάς, Κατερίνα Ανδρέου, Mario Banushi, Χαρά Κότσαλη, Γιολάντα Μαρκοπούλου - Ομάδα Station Athens, Ευθύμης Φιλίππου - Αγγελική Παπούλια, Ζωή Χατζηαντωνίου και Αργυρώ Χιώτη.

«Οι μάγοι στη σκηνή»*

Στο Ηρώδειο παρουσιάζουμε ένα πολύ στιβαρό πρόγραμμα με μεγάλες ορχήστρες, κορυφαίους μαέστρους και ερμηνευτές, όπως και σπουδαίες μορφές της σύγχρονης και της ελληνικής Μουσικής, ενώ, μετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει ο Χορός, με ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, τη νέα δημιουργία της Anne Teresa De Keersmaeker και των Rosas, σε μια χορογραφία που θα κατακλύσει τη σκηνή με την εκρηκτική της ενέργεια.

Ως προς το κλασικό ρεπερτόριο, επιδιώξαμε μια ισορροπία ανάμεσα σε νεότερες ορμητικές δυνάμεις της μουσικής, όπως ο ιδιοσυγκρασιακός κόντρα τενόρος Jakub Józef Orliński και ο αρχιμουσικός Santtu-Matias Rouvali, καταξιωμένα ονόματα, όπως οι Emanuel Ax, Λεωνίδας Καβάκος και Yo-Yo Ma, και σπουδαία ορχηστρικά σύνολα: την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με τον Λουκά Καρυτινό και τον διάσημο Αμερικανό, εσθονικής καταγωγής μαέστρο Neeme Järvi, την Chamber Orchestra of Europe, με τον Simon Rattle, τη Φιλαρμονική του Γκρατς, με τον Βασίλη Χριστόπουλο, τη Philarmonic Brass, με τον Philippe Auguin, και τη Philharmonia Orchestra. Σπουδαίες γυναίκες ερμηνεύτριες θα λαμπρύνουν επίσης το πρόγραμμά μας: Khatia Buniatishvili, Patricia Kopatchinskaja, Magdalena Kožená και Αλεξία Μουζά. To πρόγραμμα του Ηρωδείου ανοίγει και κλείνει με τις δύο παραγωγές όπερας από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Στο ελληνικό μας πρόγραμμα συναντάμε τρεις προσωπικότητες της εγχώριας μουσικής σκηνής: τον Διονύση Σαββόπουλο, με τη συναυλία – αφιέρωμα στη Μεταπολίτευση, την Τάνια Τσανακλίδου, με μια μουσική παράσταση που διασχίζει τα 50 χρόνια της δισκογραφίας της, και τον Μίμη Πλέσσα, ο οποίος φέτος κλείνει 100 χρόνια ζωής και τον τιμούμε με μια συναυλία- αφιέρωμα στη μυθική πορεία του.

Ως προς τη σύγχρονη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την αντισυμβατική καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια ΑΝΟΗΝΙ με τους Johnsons, στην παγκόσμια πρεμιέρα της περιοδείας τους, τις αγαπημένες μελωδίες της Loreena McKennitt, το φαινόμενο Sting αλλά και τον θρύλο της τζαζ Charles Lloyd, με το κουαρτέτο του και την guest συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη.

«Άλλοι γαλαξίες»*

Με το βλέμμα στην επέτειο των 70 χρόνων διαδρομής του Φεστιβάλ, το 2025, διευρύνουμε τη συνεργασία μας με ιστορικούς θεσμούς και ποικίλους χώρους στην πόλη, από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ως το Θέατρο Παλλάς, από την αλάνα του ΙΜΕ ως την ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, από το ΕΜΣΤ και την Εθνική Βιβλιοθήκη ως το Νοσοκομείο Σωτηρία, το Σύγχρονο Θέατρο και το Ωδείο Αθηνών.

Σε συμπαραγωγή με το Ωδείο Αθηνών επανέρχεται ανανεωμένο το Subset Festival, η πολυπρισματική μουσική πλατφόρμα που εστιάζει στον διάλογο της σύγχρονης μουσικής με τα νέα μέσα. Αναθέσεις σε ελληνικά σύνολα και καλλιτέχνες, αλλά και workshops, προβολές και ξένοι καλεσμένοι θα συνθέσουν και φέτος ένα πανόραμα μουσικής έκφρασης, που κατέχει ξεχωριστή θέση στο Φεστιβάλ και συσπειρώνει ένα καινούργιο κοινό. Από τον Raed Yassin μέχρι τον Αλέξανδρο Δρυμωνίτη, και από τη Laurel Halo μέχρι τον Ben Frost και τους Kaleidoskop με τη Maya Dunietz, μεταξύ άλλων, αλλά και μια σπέσιαλ προβολή, του Ryūichi Sakamoto: Opus σε σκηνοθεσία του Ιάπωνα Neo Sora, το φετινό Subset Festival θα μας απογειώσει.

Μια νέα συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ξεκινάει μέσα από τον κύκλο συζητήσεων Future Perfect - Η εποχή της αμηχανίας. Γνωστά ονόματα της ελληνικής indie και alternative σκηνής θα φιλοξενήσει το Indie Playground Festival, που διοργανώσαμε πρώτη φορά πέρυσι, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και τη United We Fly, και επιστρέφει φέτος στον βιομηχανικό χώρο Playground 260. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, συζητήσεις, πάρτι, live στην Πλατεία της Πειραιώς 260, μαζί με pre- και post-show talks ενισχύουν τη φεστιβαλική εμπειρία.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους ανθρώπους του Φεστιβάλ, και ιδιαίτερα τους Καλλιτεχνικούς Συμβούλους, για την πολύτιμη δημιουργική συμβολή τους στην προετοιμασία του προγράμματος. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στη Διοίκηση, στον Γενικό Διευθυντή Γιάννη Καπλάνη, αλλά ιδιαιτέρως στον Πρόεδρο, Δημήτρη Πασσά, με τον οποίο συμπορευόμαστε αρμονικά εδώ και πέντε χρόνια. Ειδικές ευχαριστίες στους χορηγούς μας, παλιούς και νέους, που στηρίζουν το όραμα για ένα τολμηρό πρόγραμμα.

Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με το Φεστιβάλ εδώ και 69 χρόνια. Σας περιμένουμε!» καταλήγει η Κατερίνα Ευαγγελάτου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

*Στίχοι του Διονύση Σαββόπουλου

Δείτε παρακάτω ολόκληρο το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες