Faliro Summer Theater: Νέο πρόγραμμα εκδηλώσεων πλάι στο κύμα -Από βραδιά Queen μέχρι Locomondo και Comedy Festival - iefimerida.gr

To Faliro Summer Theater, ο νέος χώρος εκδηλώσεων που στήθηκε στον προαύλιο χώρο του TΑΕ KBO NTO, στη Μαρίνα Φλοίσβου επιστρέφει με νέο πρόγραμμα.

Ενας πολιτιστικός χώρος 3000 θέσεων, με θαλασσινή αυρα για το αποκαλόκαιρο, φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες και παραστάσεις για όλα τα γούστα. Η αμφιθεατρική διάταξη των καθισμάτων σε 22 επίπεδα εξασφαλίζει άριστη ορατότητα στη σκηνή, από όλες τις θέσεις.

Δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Faliro Summer Theater

LOCOMODO

LOCOMODO / Θέλω να είσαι εκεί /

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

Oι Locomondo, ένα από τα πιο γνωστά, νεανικά και αγαπητά συγκροτήματα στην Ελλάδα, έρχεται στη σκηνή του Faliro Summer Theater την Τετάρτη 31 Αυγούστου, για να χαρίσει ένα αξέχαστο συναυλιακό πάρτι.

Με μια μίξη από reggae, ska, latin, rock και ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς, οι Locomondo καταφέρνουν να ξεσηκώνουν τα κοινά όλων των ηλικιών και να μας ενώνουν όλους σε μια μεγάλη παρέα ατελείωτου χορού.

Barcelona Gipsy BalKan Orchestra /  Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

Η Απάντηση στο σκοτάδι του Πολέμου, το πολυπολιτισμικό φως της μουσικής!!

Μια «multi culti» ορχήστρα που σμίγει χώρες, κουλτούρες, λαούς και πολιτισμούς, μία μπάντα με βαλκανικές και τσιγγάνικες επιρροές, η Barcelona Gipsy balKan Orchestra.

Οι BGKO είναι μία κολεκτίβα μουσικών από όλη την Ευρώπη που με ορμητήριό τους τη Βαρκελώνη, ξυπνούν το ενδιαφέρον του κοινού για τις παραδοσιακές μουσικές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και των Μεσογειακών ακτών, μέσω των αυθεντικών διασκευών τους.

Ελένη Τσαλιγοπούλου

Ελένη Τσαλιγοπούλου / «Λαϊκή βραδινή» Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Μαζί της, ένας καλλιτέχνης με σπάνιο ταλέντο στην ερμηνεία των λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών, ο Γιάννης Διονυσίου, ένας από τους πολλά υποσχόμενους δημιουργούς της νέας γενιάς, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, στη λαϊκή κιθάρα και στο τραγούδι, και πέντε σημαντικοί δεξιοτέχνες μουσικοί και δημιουργοί μουσικής, γνώστες και ανανεωτές του είδους:

Ο Μανώλης Πάππος στο μπουζούκι, ο Σάκης Καρακώστας στο βιολί, ο Στρατής Σκουρκέας στα κρουστά, ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Άγης Παπαπαναγιώτου στο κοντραμπάσο, ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, την ποιότητα και το μεγάλο ταλέντο του.

Αφορμή για τη δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο νέος δίσκος που ετοίμασε η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τραγούδια του πολύ αγαπημένου της συνθέτη Απόστολου Καλδάρα, ένα όνειρο ετών για εκείνη, που επιτέλους πραγματοποιήθηκε.

Eλευθερία Αρβανιτάκη -Γιώργος Περρής

Eλευθερία Αρβανιτάκη -Γιώργος Περρής, ‘‘Πάρε με αγκαλιά και πάμε’’ Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Δε χρειάζονται ιδιαίτεροι πρόλογοι και συστάσεις για την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πρωταγωνιστεί στην μουσική σκηνή της χώρας μας εδώ και τέσσερις δεκαετίες, έχει ένα ζηλευτό ρεπερτόριο με δεκάδες επιτυχίες που γίνανε μέχρι και συνθήματα, έχει ταξιδέψει σε όλη την υφήλιο με την μουσική και τα τραγούδια της κι έχει εμφανιστεί σε εμβληματικούς χώρους εντός κι εκτός συνόρων.

Καταξιωμένος ως ο νεότερος διεθνής τραγουδιστής της χώρας μας, ο Γιώργος Περρής έγινε ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής που συνδέθηκε με τα βραβεία Grammy καθώς τον επέλεξαν ως έναν από τους επιδραστικότερους τραγουδιστές της παγκόσμιας μουσικής.

Μαρίνα Σπανού

Μαρίνα Σπανού «Σε θερινό είπα μπύρα θα κεράσω» Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Η Μαρίνα Σπανού στην εκπνοή του καλοκαιριού παίρνει την κιθάρα της και μας καλεί σε μια αθηναϊκή μουσική περιπλάνηση, 9 Σεπτεμβρίου στο Faliro Summer Theater στις 21:00.

‘’Αν μαζέψουμε όλες τις μπύρες που θέλαμε να κεράσουμε και κάτι μισές μελωδικές γραμμές ίσως η Αθήνα ερωτευτεί ξανά. Λίγο πριν διπλώσουν τα παρεό και σβήσουν τα ροζ του ουρανού, εμείς τραγουδάμε.Τραγουδάμε και αγαπιόμαστε.’’

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Βασίλης Παπακωνσταντίνου / Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Πάντα σε εγρήγορση, ο «αιώνιος έφηβος» Βασίλης Παπακωνσταντίνου ετοιμάζεται για την καθιερωμένη καλοκαιρινή του βόλτα! Η συνταγή είναι σίγουρη και πετυχημένη: Ο Βασίλης στη σκηνή θα μας τραγουδήσει με τη χαρακτηριστική φωνή του, το έντονο συναίσθημά του και την τρυφερή του διάθεση όλα όσα αγαπάμε, μας συγκινούν, μας ξεσηκώνουν. Τα ερωτικά του, τα πιο ροκ κομμάτια του, τις μπαλάντες, τα κοινωνικά του τραγούδια. Και από κάτω θα μαζευτούμε όλοι -μικροί και μεγάλοι- και θα γίνουμε ένα. Κάτι που μόνο εκείνος καταφέρνει με την αυθεντική του παρουσία που συγκινεί γενιές και γενιές και μια πορεία με αμέτρητους δίσκους, μεγάλες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες, μια πορεία που έχει σημαδέψει τις ζωές όλων μας.

Μιλτος Πασχαλίδης

Μιλτος Πασχαλίδης, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαίσθητος, επικοινωνιακός, εκρηκτικός και αυθόρμητος και κυρίως χαρισματικός τραγουδοποιός με 27 χρόνια πορείας, μεγάλες συναυλίες, αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, 14 πετυχημένους δίσκους και πολλές σημαντικές συνεργασίες.

Η μεγάλη ανυπομονησία και η έντονη ανάγκη να ξανασυναντηθούμε και να τραγουδήσουμε μαζί, αποτελούν εγγυήσεις για ένα ραντεβού με αγαπημένες μουσικές, γνώριμους ήχους αλλά και αναπάντεχες εκπλήξεις!

A night of Queen

A night of Queen, With The Bohemians / Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022



Μέσα από ένα εκρηκτικό live ξαναζούμε όλες τις επιτυχίες των Queen , παρέα με τον τραγουδιστή Rob Cober που ενσαρκώνει με την καταπληκτική ομοιότητα την σκηνική παρουσία και την προσωπικότητα του Fred Mercury , η τον Christopher Gregory , ο οπoιος όχι μόνο μοιάζει εκπληκτικά στον Brian May, αλλά παίζει την κιθάρα με μια φανταστική δεξιότητα όπως ακριβώς το είδωλο του , παρασέρνουν και μαγνητίζουν το κοινό φτάνοντας ως το αποθεωτικό φινάλε που το κοινό τραγουδά σαν μια φωνή το «We Will Rock You» και το «We Are the Champions», σε μια αποθεωτική κορύφωση μιας ανεπανάληπτης μουσικής εμπειρίας.

«JUKEBOX» Νίκος Πορτοκάλογλου

«JUKEBOX» Νίκος Πορτοκάλογλου. Μαζί του ΜΠΛΕ, Στάθης Δρογώσης, Βύρωνας Τσουράπης, Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου



Στο Faliro summer theater, ο Νίκος δημιουργεί ένα μοναδικό ζωντανό Jukebox νοσταλγίας και αισιοδοξίας. Ένα Jukebox πολύχρωμο, γεμάτο με τραγούδια από διαφορετικές εποχές και γλώσσες. Γεμάτο με «τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν» όπως λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος υπογράφει αυτή τη μουσική παράσταση και μαζί με τους «Μπλε», τον Στάθη Δρογώση, τον Βύρωνα Τσουράπη, τον Θανάση Τσακιράκη και τον Ηλία Λαμπρόπουλο δημιούργησαν μία μοναδική παρέα που μας ταξιδεύει σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της μουσικής με τραγούδια που τους διαμόρφωσαν, χωρίς φόβο αλλά με περίσσιο πάθος.

Θέατρο στο Faliro Summer Theater

“ΗΛΕΚΤΡΑ” του Ευριπίδη / Σαββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη είναι ένα πρωτοποριακό και αμφιλεγόμενο έργο, γέννημα μιας εποχής όπου όλες οι βεβαιότητες έχουν γίνει αβεβαιότητες. Ο ποιητής δεν διστάζει να παρουσιάσει επί σκηνής τη δική του εκδοχή του μύθου, με τους ήρωές του σε έναν κόσμο ρεαλιστικής καθημερινότητας να θέτουν επιτακτικά ζητήματα πάνω στις έννοιες της εκδίκησης, της δικαιοσύνης, της ηθικής σύγκρουσης, του πάθους. Μια noir εκδοχή του μύθου, μια τραγωδία εκδίκησης αλλά ταυτόχρονα ένα έργο βαθιά, συγκλονιστικά ανθρώπινο.

Προμηθέας Δεσμώτης, Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

«Το μέλλον δεν ανήκει στη βία. Το μέλλον δεν ανήκει στη δύναμη. Στη λογική ανήκει το μέλλον…»

Μετά από μία συναρπαστική περιοδεία με τριάντα τρεις παραστάσεις που είδαν περισσότεροι από 50.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα και τρεις θριαμβευτικές sold out παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το Θέατρο Πορεία παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή καλοκαιρινή περίοδο τον «Προμηθέα Δεσμώτη», του Αισχύλου, σε μετάφραση Γιώργου Μπλάνα και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένα φεστιβάλ και θέατρα στην Αττική, την περιφέρεια και την Κύπρο.

Η Μεγάλη Πλεκτάνη, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου

Η ιστορία ξεκινά με μια πραγματική απειλή, εκείνη της διαρροής φυσικού αερίου, και τελειώνει με μια υποβόσκουσα απειλή πολύ διαφορετικής φύσης. Ο Γκαλθεράν δοσολογεί τις πληροφορίες αριστοτεχνικά, με τέτοιο τρόπο που ο θεατής ανακαλύπτει σε κάθε στροφή ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Μέσα από διαρκείς κλιμακώσεις και ανατροπές, που διαδέχονται η μια την άλλη με σφριγηλό ρυθμό και πινελιές ασυναρτησίας όπως ταιριάζει σε μια αυθεντική κωμωδία, ο θεατής μεταφέρεται από έκπληξη σε έκπληξη και μόνο προς το τέλος, αρχίζει να αισθάνεται την βόμβα που πρόκειται να εκραγεί.



Ο Γκαλθεράν, όπως σε όλα τα έργα του, καταπιάνεται και πάλι με ζητήματα κυρίαρχα στην κοινωνικοπολιτική ζωή, επιλέγοντας καυτά επίκαιρα θεμάτα, τα οποία ανιχνεύει με εκπληκτική ακρίβεια. Στο έργο ,Η μεγάλη πλεκτάνη, θέτει στο προσκήνιο την πολιτική διαφθορά, τις κακοποιητικές συμπεριφορές, τις απατεωνιές αλλά και τους εξαρτημένους ηλικιωμένους. Χτίζοντας το έργο του γύρω από μια καταγγελία υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους, μιλά για την απάτη και διαφθορά όχι μόνο στα ανώτερα κλιμάκια της πολιτικής, αλλά και στην καθημερινότητα του απλού πολίτη. Και το κάνει αυτό όχι με διάθεση καταγγελτική ή καταδεικτική, αλλά με μια πινελιά ελαφρότητας που βάζει τον θεατή σε βαθιές σκέψεις για το ποιο είναι τελικά το σωστό ή το λάθος, το δίκαιο ή το άδικο, ποιος το θύμα και ποιος ο θύτης, καθώς οι ρόλοι εναλλάσσονται διαρκώς ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

COMEDY FESTIVAL

COMEDY FESTIVAL / Athens Comedy Festival 16, 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2022

Το Athens Comedy Festival επιστρέφει για 4η χρονιά, 16 με 18 Σεπτεμβρίου πιο ανανεώμενο, πιο φεστιβαλικό και πιο αεράτο από ποτέ στο Faliro Summer Theater.

Μία σκηνή για τρεις ημέρες θα φιλοξενήσει περισσότερους από 40 κωμικούς δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να απολαύσει μοναδικά Comedy Clubs με 13 κωμικούς το καθένα, αλλά και τις καθιερωμένες και αγαπημένες του παραστάσεις Big Talk Live, Κάψε το Σενάριο, Comedy Battleκαι Logopaignia.

Ένας ευχάριστος ανοιχτός χώρος δίπλα στο κύμα! Δείτε το βίντεο