Ο ντουλαμάς, η φουστανέλα, τα νυφικά καπέλα -Το ευρωπαϊκό πρότζεκτ που συνδυάζει μόδα και παράδοση - iefimerida.gr

Eξι ευρωπαϊκοί καλλιτεχνικοί οργανισμοί στους δαιδαλώδεις και πάντα ενδιαφέροντες δρόμους της μόδας και της παράδοσης.

Συνεργάζονται, ερευνούν και εκπαιδεύουν νέους σχεδιαστές να αντλούν και να εμπνέονται από τους πολιτισμούς και τις ενδυματολογικές συνήθειες των χωρών και των λαών τους.

Το Fashioration project μιλά για τη μόδα και το ένδυμα

Το Fashioration project, που επικεντρώνεται στην μόδα, το ένδυμα, το θεατρικό και καθημερινό κοστούμι, έκανε οργανισμούς από διαφορετικές Βαλκανικές χώρες να συνεργαστούν, να ερευνήσουν βαθιά τις παραδόσεις τους, να βρουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία και να τα συνδέσουν με την σύγχρονη δημιουργία.

Μόδα και παραδοσιακά κοστούμια από τα Βαλκάνια

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ δέχτηκε την πρωτοποριακή πρόταση των έξι οργανισμών και χρηματοδότησε το Fashioration project. Έτσι, για 2 χρόνια οι οργανισμοί DAH theater από την Σερβία, BRAVO από την Βοσνία, PRONA από το Μοντενέγκρο, TOGETHER FOR ALL από την Αλβανία θα συνεργαστούν υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ και της ACTION SYNERGY.

Ο Ντουλαμάς, η φουστανέλα, τα νυφικά καπέλα

Μια μεγάλη δημιουργική ομάδα νέων και ταλαντούχων Fashion designers ηρθαν στην Αθήνα να ερευνήσουν τεχνικές ύφανσης, βαφής και ραψίματος. Πηγή της έρευνας και της έμπνευσης τους η ιστορία και η παράδοση των χωρών τους.

Ο Ντουλαμάς, η φουστανέλα, τα νυφικά καπέλα, σε συνδυασμό με τις ρηξικέλευθες σύγχρονες δημιουργίες Ελλήνων & Ευρωπαίων, αλλά και την υψηλή ραπτική των Galiano, Gautie , Alexander Mac Queen, θα είναι η αφετηρία για νέα συναρπαστικά σχέδια και κοστούμια. Απώτερος στόχος να βγουν οι συνθέσεις των νέων δημιουργών στη δημοσιότητα και να προκαλέσουν νέες τάσεις και μία νέα σχεδιαστική ταυτότητα για τους ίδιους και για την χώρα τους.

Στην Αθήνα έμειναν για τρεις μέρες (17 – 19 Μαΐου 2022) και επισκέφτηκαν μουσεία και συλλογές, ανακάλυψαν την ελληνική φορεσιά και μόδα και παρακολούθησαν workshops που οργανώθηκαν από το ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

Η ενδυματολόγος Μίκα Πανάγου και το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ

Η ενδυματολόγος – σκηνογράφος Μίκα Πανάγου είναι απόφοιτος της Σχολή Βακαλώ το 1992 και του Marymount University, Washington D.C. USA, Bachelor of Arts and Sciences το 1994. Έχει διδάξει Ιστορία του Κοστουμιού στις Σχολή Μόδας Βελουδάκη και πλέον διδάσκει στη Σχολή Μόδας PanSik, ένα πρωτότυπο μάθημα έρευνας και μελέτης των εποχών μέσω εικαστικών κατασκευών ενδύματος και αξεσουάρ μόδας. Επίσης, διευθύνει workshop σχετικά με τη μάσκα και το ένδυμα της Αρχαίας τραγωδίας και στα αγγλικά για ξένους επισκέπτες.

Είναι υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων Creative Europe σχετικά με το θέατρο, τη μυθολογία και την εκπαίδευση. Έχει σχεδιάσει τα σκηνικά και τα κοστούμια σε περισσότερες από 60 θεατρικές παραστάσεις, έχοντας εξειδίκευση στο παιδικό θέατρο και με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτότυπες θεατρικές και ενδυματολογικές κατασκευές (καπέλα, μάσκες, κούκλες και σκηνικά αντικείμενα).

Η Μίκα Πανάγου, μόνιμη costume designer του Θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ, θα εκμεταλλευτεί τη μεγάλη συλλογή κοστουμιών του θεάτρου, που συμμετέχει επίσης στο project, ανοίγοντας το βεστιάριο του που αποτελείται από 850 και πλέον κοστούμια.

Είναι βασικό στέλεχος του Θεάτρου Αερόπλοιο & Τόπος Αλλού και υπεύθυνη σχεδιασμού του project “Costume and Time” που αφορά αποκλειστικά την ιστορία του ενδύματος στην Ελλάδα από το 1900-1960. Διαθέτει προσωπική συλλογή αυθεντικών ενδυμάτων και αξεσουάρ του 20ού αιώνα. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ενδυμασιολογίας, με ενεργή ερευνητική συμμετοχή.

Η Μίκα Πανάγου, που έχει και τη γενική επίβλεψη του project, ως μόνιμη costume designer του Θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ, θα εκμεταλλευτεί τη μεγάλη συλλογή κοστουμιών του θεάτρου, που συμμετέχει επίσης στο project, δανείζοντας κοστούμια και ανοίγοντας το βεστιάριο του που αποτελείται από 850 και πλέον κοστούμια.

Στην Αθήνα το πανηγυρικό Fashion Gala

Επόμενοι σταθμοί για το Fashioration Project: Τίρανα και Σαράγιεβο για να τελειώσει πανηγυρικά με ένα τελικό πανηγυρικό Fashion Gala και πάλι στην Αθήνα. Παράλληλα θα παραδοθεί στο κοινό ένα εγχειρίδιο Μόδας, ένα ειδικευμένο site μία μέθοδο έρευνας, προσέγγισης και δημιουργίας και μία πλατφόρμα E-Learning.