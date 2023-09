Εθνικό Θέατρο -Νέο πρόγραμμα: Οι συντελεστές μιλούν για τις παραστάσεις και λένε και ένα τραγούδι! [βίντεο] - iefimerida.gr

Το ΕΘνικό Θέατρο παρουσίασε το νέο του πρόγραμμα για τη σεζόν 2023-2024 με νέες παραγωγές και σημαντικούς συντελεστές που καταπιάνονται με Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Στρίντμπεργκ.

Το φετινό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου αποτελείται από 17 παραγωγές, παραστάσεις που θα επαναληφθούν σε σκηνές εκτός του Εθνικού, δράσεις για μεγάλους και παιδιά και early bird, δηλαδή επιλογή παραστάσεων με εισιτήριο 10 ευρώ, μόνο για 7 ημέρες. «Το πρόγραμμα που σχεδιάσαμε περιλαμβάνει όλες τις θεατρικές τάσεις» είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιάννης Μόσχος, για όσα θα δούμε τη νέα σεζόν.

Δείτε τις 17 παραγωγές του Εθνικού, με μια ματιά, στο παρακάτω βίντεο

Στον φετινό προγραμματισμό του Εθνικού σκηνοθέτες καταπιάνονται με ελληνική και ξένη δραματουργία, Βασίλης Παπαβασιλείου με Γκολντόνι, Γιάννης Χουβαρδάς με Σαίξπηρ, Γεωργία Μαυραγάνη με Στρίντμπεργκ, Θωμάς Μοσχόπουλος με Ουάιλντερ, ενώ στο Εθνικό θα σκηνοθετήσουν οι, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Σοφία Βγενοπούλου, Μάριο Μπανούσι, Γιώργος Κουτλής και πολλοί άλλοι.

Στο παρακάτω βίντεο οι σκηνοθέτες μιλούν για τις παραστάσεις που θα παρουσιάσουν στο Εθνικό, απαντούν σε απρόσμενες ερωτήσεις και... λένε και ένα τραγούδι.

Παραστάσεις του Εθνικού με 10 ευρώ για 7 μέρες

Από σήμερα Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στις 12 το πρωί έως και την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στις 12 τα μεσάνυχτα, παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής, της Σκηνής «Νίκος Κούρκουλος», της Σκηνής «Μαρίκα Κοτοπούλη» και της Σκηνής «Κατίνα Παξινού» κοστίζουν 10 ευρώ.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα παρουσιάστηκαν και τα οικονομικά μεγέθη με αύξηση στα εισιτήρια των παραστάσεων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι συγκριτικά με τη θεατρική περίοδο 2021-2022 τα συνολικά έσοδα του οργανισμού τη θεατρική περίοδο 2022-2023 αυξήθηκαν κατά 75,5%, ενώ τα έσοδα από τα εισιτήρια των παραστάσεων σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 92%.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Γιάννης Μόσχος μίλησε για πολυσυλλεκτικότητα. «Αυτή είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Εθνικού Θεάτρου για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024. Το πρόγραμμα που σχεδιάσαμε περιλαμβάνει όλες τις θεατρικές τάσεις: εντάσσει στο ρεπερτόριό του μεγάλα κλασικά έργα σε σύγχρονες αναγνώσεις, συστήνει άπαιχτα θεατρικά έργα, δοκιμάζει πειραματικές συγγραφικές φόρμες, συμπεριλαμβάνει σκηνοθέτες όλων των γενιών και όλων των αισθητικών αντιλήψεων.

Σε συνδυασμό με τη πολυποίκιλη δραστηριότητά μας στις χειμερινές σκηνές μας, το Εθνικό θα προβεί τον ερχόμενο χειμώνα και σε πολλά άλλα ανοίγματα «εκτός των τειχών» του. Επεκτείνουμε τις δράσεις μας και σε δύο άλλα θέατρα των Αθηνών, όπου θα επαναληφθούν πολύ επιτυχημένες –καλλιτεχνικά και εισπρακτικά– παραστάσεις της περασμένης θεατρικής περιόδου, ενώ θα αποκτήσουμε –επιτέλους– και μια αυτόνομη στέγη για τα θεατρικά μας εργαστήρια, σε απόσταση αναπνοής από το κτήριο του Τσίλλερ, σε έναν άρτι ανακαινισθέντα πολυχώρο» είπε ο Γάννης Μόσχος.

Το Εθνικό, εντός και εκτός

«Τα εν λόγω ανοίγματα του οργανισμού δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό, αλλά επεκτείνονται και στο εξωτερικό: τον χειμώνα που μας έρχεται το Εθνικό θα ταξιδέψει με το Goodbye, Lindita του Μάριο Μπανούσι σε Βελιγράδι, Δρέσδη, Άμστερνταμ και στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Κι αυτό χάρη στο πρώτο Showcase στην ιστορία του Εθνικού που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Απρίλιο. Ένας θεσμός που θα έχει ασφαλώς και συνέχεια: σχεδιάζουμε ήδη το δεύτερο Showcase για την άνοιξη του 2024, όπου και πάλι θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις φετινές παραγωγές μας επιμελητές/-τριες και διευθυντές/-τριες οργανισμών του εξωτερικού, αλλά και ξένοι δημοσιογράφοι. Παράλληλα, την άνοιξη του 2024 θα λάβουν χώρα και τα πρώτα Residencies Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό και θα κληθούν και ξένοι ομότεχνοί τους, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα. Και τα δύο προγράμματα θα υλοποιηθούν χάρη στην οικονομική αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης. Το άνοιγμα του Εθνικού στο εξωτερικό, που είναι μία από τις βασικές στοχεύσεις μου για το μέλλον του οργανισμού, έχει αρχίσει να υλοποιείται, και υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα σχέδια και συζητήσεις με ξένους οργανισμούς που θέλω να πιστεύω ότι θα αποδώσουν καρπούς μέσα στον επόμενο χρόνο.

Για την υλοποίηση του χειμερινού προγραμματισμού μας έχουμε και φέτος τη χαρά να συνεργαζόμαστε με ένα εκλεκτό επιτελείο ηθοποιών, σκηνοθετών, μεταφραστών, δραματουργών, κινησιολόγων, σκηνογράφων, ενδυματολόγων, μουσικών, φωτιστών, που δουλεύουν εντατικά –σε συνεργασία με όλο το προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου– για την προετοιμασία των παραγωγών μας. Όλοι τους ονειρεύονται, και επιμένουν να ονειρεύονται, μέσα σε μια πραγματικότητα που δεν είναι και τόσο φωτεινή.

Το καλοκαίρι που πέρασε σημαδεύτηκε από πολλά δυσάρεστα γεγονότα: φυσικές καταστροφές, αθώα θύματα, σοκαριστικά περιστατικά βίας και ρατσισμού, υπέρμετρη αύξηση της ρητορικής μίσους στα social media, επανεμφάνιση με ορμή της ακροδεξιάς. Μια κοινωνία που βρίσκεται σε αναβρασμό, μια κοινωνία που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα της χώρας και που ακόμα την τρομάζει η διαφορετικότητα. Μέσα σε αυτό το τοπίο το Εθνικό Θέατρο δεν μπορεί παρά να σταθεί δίπλα σε κάθε κοινωνική ομάδα που είναι περιθωριοποιημένη, κάθε φυλής, φύλου, θρησκείας, σωματικής διαφορετικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού. Να ανοίξει τις πόρτες του και να καλοδεχτεί άπαντες.

Ένα θέατρο ανοιχτό σε όλες, όλους, όλα» καταλήγει ο Γιάννης Μόσχος.

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΣΚΗΝΩΝ 2023-24

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

Ο Ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη του Κάρλο Γκολντόνι

Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου

Βασιλιάς Ληρ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Ονειρόδραμα του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ

Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»-ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

Goodbye, Lindita του Μάριο Μπανούσι

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Όλοι εμείς πουλιά του Ουαζντί Mουαουάντ

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Generation Lost του Γρηγόρη Λιακόπουλου

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Γιαννοπούλου

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Ευαγγελισμός, το μιούζικαλ

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Λιμπρέτο: Γιάννης Αστερής

Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου-Δημήτρης Σταυρόπουλος

Η προξενήτρα του Θόρντον Ουάιλντερ

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

YES, WE CAN’T της Μαριλένας Κατρανίδου

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

ΧΟΡΟΣ: We are here prepared for tragedy της Σοφίας Μαυραγάνη

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Σοφία Μαυραγάνη

Μπατόν σαλέ

Ζωντανές συνεντεύξεις σε ελαφριά ατμόσφαιρα

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη

Σε συνεργασία με τη Μαρία Φιλίνη

The life and death of Jessica Brown

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Τζέο Πακίτσας-Σοφία Πριόβολου

Κείμενο: Γεράσιμος Μπέκας

Καταποντισμός του Βασίλη Βηλαρά

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Βασίλης Βηλαράς

Η γραμμή του ορίζοντος του Χρήστου Βακαλόπουλου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παύλου

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Στα όρια του Κρις Κούπερ

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Πινόκιο

Μια διασκευή του έργου του Κάρλο Κολόντι από τον Κρις Κούπερ

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Θέατρο Κιβωτός

Ο άνθρωπος απ’ το Παντόλσκ του Ντμίτρι Ντανίλοφ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

«Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Σκηνοθεσία: Αμάλια Μπένετ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ



Ο ΙΜΠΡΕΣΑΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

του Κάρλο Γκολντόνι

Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου

Από 26 Οκτωβρίου 2023

Έργο γραμμένο το 1757, Ο ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη καταδεικνύει με γκολντονική ευφυΐα ότι ποτέ δεν θα μας λείψει το υλικό για μια σπαρταριστή κωμωδία θεατρικών ηθών! Ο πλούσιος έμπορος Αλή σκοπεύει να συστήσει την τέχνη της όπερας στη Σμύρνη και απευθύνεται σε δύο ατζέντηδες, προκειμένου να τον βοηθήσουν να οργανώσει τον θίασό του. Ο ίδιος, εξάλλου, έλκεται από τρεις σοπράνο, αλλά οι διαρκείς αψιμαχίες τους για το ποια θα είναι η πριμαντόνα του θιάσου και οι αλλοπρόσαλλες απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων, τον κάνουν να ξανασκεφτεί την απόφασή του.

Η απλή αυτή υπόθεση τραβάει με τόλμη την κουίντα των παρασκηνίων και μας επιτρέπει να ρίξουμε μια ματιά στα ματαιόδοξα φερσίματα των καλλιτεχνών, τα αλαζονικά ξεσπάσματά τους αλλά και στον ευάλωτο ρομαντισμό τους και την υπόσχεση μυθολογίας που τους κατατρύχει. Ακριβώς αυτή η διαρκής ιλιγγιώδης (αμφι)ταλάντευση από το μεγαλείο στη μικρότητα και πίσω, ωθεί τον Βασίλη Παπαβασιλείου να επιστρέψει στον μέγα αναθεωρητή της ιταλικής κωμωδίας και να καταθέσει τη δική του πρόταση για το θεατρικό συνεταιρίζεσθαι.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου

Κείμενο παράστασης: Λουίζα Μητσάκου-Βασίλης Παπαβασιλείου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου

Συνεργάτις σκηνοθέτις: Νικολέτα Φιλόσογλου

Σκηνικά-Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Φωκάς Ευαγγελινός

Μουσική: Γιώργος Δούσος

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Α’ βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Β’ βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Αποστολόπουλος

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Αλέγια Παπαγεωργίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αντώνης Αντωνιάδης, Πάνος Αποστολόπουλος, Αλίκη Ζαχαροπούλου, Βάσια Ζαχαροπούλου, Σμαράγδα Κάκκινου, Αλέξης Κωτσόπουλος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Λαέρτης Μαλκότσης, Ιωάννα Μαυρέα, Σπύρος Μπιμπίλας, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Αγορίτσα Οικονόμου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Θέμης Πάνου, Κατερίνα Πλεξίδα, Περικλής Σιούντας, Εύα Φρακτοπούλου, Ταξιάρχης Χάνος, Στράτος Χρήστου

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ

του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Από 9 Δεκεμβρίου 2023

Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Βασιλιά Ληρ, κατά πολλούς το απόγειο της δραματουργίας του Σαίξπηρ, μια τραγωδία που εκτυλίσσεται σε ένα σύμπαν, όπου η εξουσία σημαίνει τα πάντα και η αμφισβήτησή της οδηγεί στο τίποτα. Το έργο ακολουθεί την πτώση του Ληρ, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να μοιράσει την επικράτειά του στις τρεις κόρες του, μόνο για να γνωρίσει την περιφρόνηση και να αναγνωρίσει την αλήθεια της αδυναμίας του. Η τραγωδία που τίθεται σε κίνηση στη συνέχεια, δεν θα αφήσει αλώβητο κανέναν από τους ήρωες.

Ο Βασιλιάς Ληρ είναι μια αριστουργηματική απεικόνιση του πατριάρχη που καταρρέει σωματικά, κοινωνικά και πνευματικά, του επιπόλαιου βασιλιά που έχασε το στέμμα του, του άντρα-παιδιού που ψάχνει απεγνωσμένα να επανενωθεί με τη μητέρα. Πολύ περισσότερο όμως είναι και ένα διαχρονικό έργο για την παρακμή και την πτώση του κόσμου, που συμβαίνει κάτω από τη σφραγίδα της παραφροσύνης.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Σύμβουλος δραματουργίας-Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Gary Salomon

Κίνηση: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Βίντεο: Παντελής Μάκκας

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Σκηνική πάλη: Κρις Ραντάνοφ

Βοηθοί σκηνοθέτη:

Ιλιάνα Αντωνιάδου-Δέσποινα Λάρδη-Αμαλία Τσεκούρα-Νίνα Φραντζεσκάκη

Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Βλάχμπεη

Βοηθός φωτίστριας: Μαριέττα Παυλάκη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μιχάλης Αφολαγιάν, Γιώργος Γιαννακάκος, Παντελής Δεντάκης, Ανθή Ευστρατιάδου, Μίνως Θεοχάρης, Λεωνίδας Κακούρης, Αλεξία Καλτσίκη, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Λουλές, Γιάννης Νταλιάνης, Αργύρης Ξάφης, Γιώργος Παπαγεωργίου, Κρις Ραντάνοφ, Κωνσταντίνος Σιώζος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αμαλία Τσεκούρα, Χάρης Τσιτσάκης, Νίνα Φραντζεσκάκη

Μουσικοί επί σκηνής: Νίκος Λιάσκος, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης, Gary Salomon

Κάμερα: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Sibylle Mender KindlerΤΑΣΗΣ

ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ

του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ

Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη

Από 20 Μαρτίου 2024

Ο Στρίντμπεργκ γράφει αυτό το βαθιάς ποιητικής πνοής έργο το 1901, μεταφέροντας στη σκηνή την ανορθόδοξη δομή ενός ονείρου, εκεί όπου ο χώρος και ο χρόνος καταργούνται και τα πρόσωπα είναι όλα διαφορετικές όψεις του ατόμου που ονειρεύεται.

Στο όνειρο αυτό, η Αγνή, κόρη των θεών, έρχεται στη Γη για να γνωρίσει την ανθρώπινη φύση και όσα βιώνει αυτό το άγνωστο για εκείνη είδος. Τα πολλά και διαφορετικά πρόσωπα που γνωρίζει μοιράζονται μαζί της το καθένα το δικό του σύμπαν, στο οποίο η Αγνή εισχωρεί άλλοτε ως θεατής και άλλοτε ως συμμέτοχη. Όσο πορεύεται μαζί τους, από πλάσμα του ουρανού, αρχίζει να γίνεται ολοένα και περισσότερο άνθρωπος, γνωρίζοντας από κοντά τις δυσκολίες της ζωής, τις ελπίδες και τις διαψεύσεις της.

Η Γεωργία Μαυραγάνη μαζί με την ομάδα των συνεργατών/-τριών της και έναν δυναμικό θίασο ηθοποιών επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο και σκηνοθετεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του Σουηδού δραματουργού σαν μια χορική αφήγηση, ένα χειροποίητο θέατρο μεγάλης κλίμακας που θέτει όπως ένα μικρό παιδί τα μεγάλα ερωτήματα: Γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι; Γιατί είναι έτσι φτιαγμένος ο κόσμος; Πώς να ζει κανείς;

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Λίλη Κυριλή

Μουσική: Χάρης Νείλας

Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Νίκη Δουλγεράκη

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Βοηθός ενδυματόλογου: Μαρία Ηλιάδη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αλίκη Αλεξανδράκη, Ασημίνα Αναστασοπούλου, Κορίνα-Άννα Γκουγκουλή, Θανάσης Δόβρης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Βασίλης Καραμπούλας, Ράνια Κελαϊδίτη, Μελίνα Κοτσέλου, Ερμής Μαλκότσης, Νίκος Μάνεσης, Παναγιώτης Παναγοπούλος, Μαρίνα Παπούλια, Ελίνα Ρίζου, Μαριάμ Ρουχάτζε, Κωνσταντίνος Σιώζος, Γιώργος Σκαρλάτος, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Μαρία Τσιμά

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» – ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

GOODBYE, LINDITA

του Μάριο Μπανούσι

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Από 20 Σεπτεμβρίου 2023

Η παράσταση που ενθουσίασε το κοινό και τους κριτικούς επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο λίγο πριν ξεκινήσει η παγκόσμια περιοδεία της, που μέχρι στιγμής περιλαμβάνει τους εξής σταθμούς: Βελιγράδι, Δρέσδη, Άμστερνταμ, Αδελαΐδα (Αυστραλία).

Το Goodbye, Lindita εστιάζει σε μια αρχέγονη ανθρώπινη εμπειρία, αυτή της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου. Σε ένα σπίτι μια οικογένεια πενθεί βυθισμένη στη σιωπή, ώσπου μια σειρά από παράδοξα γεγονότα ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν κόσμο όπου η ανάμνηση μπλέκεται με τη φαντασίωση, η πραγματικότητα με το όνειρο∙ ένα σύμπαν όπου οι νεκροί και οι ζωντανοί μπορούν να συναντηθούν για λίγο πριν τον ύστατο αποχαιρετισμό. Η ιστορία που παρακολουθούμε να εκτυλίσσεται στη σκηνή έχει γνώριμα συστατικά, αλλά εδώ το καθημερινό και το οικείο αποκτά μεταφυσικές προεκτάσεις που αποκαλύπτουν τις εσωτερικές ψυχικές διαδρομές των προσώπων.

Ο Μάριο Μπανούσι, ένας πολυσχιδής νέος καλλιτέχνης που προτείνει ένα προσωπικό, χειροποίητο εικαστικό θεατρικό σύμπαν, εμπνέεται από δικά του βιώματα και από ταφικά έθιμα και παραδόσεις των Βαλκανίων για να φτιάξει μέσα από μια συνειρμική ακολουθία ποιητικών εικόνων μια παραβολή για τη ζωή μετά τον θάνατο. Χωρίς να ακούμε ποτέ τα πρόσωπα να μιλούν, γινόμαστε μάρτυρες της πορείας τους, ενός εσωτερικού ταξιδιού που προσπαθεί να απαντήσει σε ένα αιώνιο ερώτημα: Πώς λέμε αντίο σε ένα πολυαγαπημένο πρόσωπο; Στο Goodbye, Lindita ο αποχαιρετισμός είναι ένα τέλος και ταυτόχρονα μια νέα αρχή.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Σκηνικά-Κοστούμια: Σωτήρης Μελανός

Μουσική: Εμμανουήλ Ροβίθης

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Αφροδίτη Καποκάκη, Θεοδώρα Πατητή

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Χρυσή Βιδαλάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελένη Άμπια Νζάνγκα, Εριφύλη Κιτζόγλου, Κατερίνα Κρίστο, Μάριο Μπανούσι, Βασιάνα Σκοπετέα, Ευτυχία Στεφάνου*, Αλεξάνδρα Χασάνι

*Από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2023 τον Μάριο Μπανούσι αντικαθιστά ο Άρης Μπαλής.

*Από την 1η Φεβρουαρίου 2024 και έπειτα τη Βασιάνα Σκοπετέα αντικαθιστά η Ευτυχία Στεφάνου.

ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥΛΙΑ

του Ουαζντί Mουαουάντ

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Από 20 Δεκεμβρίου 2023

Το βραβευμένο έργο του Λιβανο-Καναδού συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιού Ουαζντί Μουαουάντ Όλοι εμείς πουλιά, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, εξερευνά την έννοια της ταυτότητας ως στοιχείο αυτοπροσδιορισμού αλλά και ως κίνδυνο εγκλωβισμού μέσα σε δύσκαμπτα πλαίσια που μας έχουν επιβληθεί από την καταγωγή, τη θρησκεία, τις παραδόσεις, την οικογένεια και τον εαυτό μας.

Ο Εϊτάν, Γερμανοεβραίος φοιτητής γενετικής στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, γνωρίζει και ερωτεύεται τη Γουαχίντα, Αμερικανίδα φοιτήτρια αραβικής καταγωγής. Η σχέση τους συναντά την εχθρότητα της εβραϊκής οικογένειας του Εϊτάν. Το ταξίδι του ζευγαριού στο Ισραήλ και μια βομβιστική ενέργεια που θα στείλει τον Εϊτάν στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση, θα γίνει η απαρχή για να αποκαλυφθεί το παρελθόν μιας οικογένειας, να έρθουν στην επιφάνεια τα μυστικά της και να βρεθούν τα πρόσωπα του έργου αντιμέτωπα με αναπάντεχες, αβάσταχτες αλήθειες. Ένα έργο για τις ταυτότητες, που ενώ εξασφαλίζουν την ασφάλεια του ανήκειν, ταυτόχρονα χτίζουν την προσωπική μας φυλακή.

Μέσα σε αυτό το δυσοίωνο σύμπαν, ο Ουαζντί Μουαουάντ καταφέρνει και οραματίζεται μια ανθρωπότητα όπου οι εθνικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή όποιου άλλου τύπου ταυτότητες δεν γίνονται εργαλείο χειραγώγησης, μια ανθρωπότητα που δεν θεωρεί καθήκον της την εξόντωση του διαφορετικού. Οραματίζεται έναν άνθρωπο που μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με τον έξω κόσμο, αλλά και με τις εσωτερικές του αντιφάσεις. Έναν άνθρωπο «που να φλογίζεται από τον πόθο για το άλλο, το διαφορετικό, κι αυτός ο πόθος να είναι τόσο απόλυτος, τόσο απέραντος, τόσο πνευματικός…».

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ελένη Βαροπούλου

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Μουσική: Πάνος Γκίνης

Κίνηση: Αυγουστίνος Κούμουλος

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μπάμπης Αλεφάντης, Γιώργος Ζιόβας, Άννα Μάσχα, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Δημήτρης Παπανικολάου, Μελίνα Πολυζώνη, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Στεφανία Σαμαρά, Πηνελόπη Τσιλίκα

GENERATION LOST

του Γρηγόρη Λιακόπουλου

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Γιαννοπούλου

Από 13 Μαρτίου 2024

Ποιοι είναι οι Millennials*; Είναι μια εγωκεντρική ή μια χαμένη γενιά, που είδε τα όνειρά της να καταστρέφονται πριν την ενηλικίωσή της; Διακατέχονται από απογοήτευση ή από την ελπίδα ότι θα βελτιώσουν τον κόσμο; Τα βρήκαν όλα πιο εύκολα ή πιο δύσκολα από τις προηγούμενες γενιές; Είναι αιώνιοι έφηβοι ή συνειδητοποιημένοι υπερασπιστές των δικαιωμάτων τους; Θα καταφέρουν να αγοράσουν ποτέ δικό τους σπίτι; Τι θα κάνουν με όλη αυτή την ακαδημαϊκή γνώση που έχουν σωρεύσει; Τι νιώθουν για τη σημερινή εποχή των μεγάλων προσδοκιών και των συντριπτικών πραγματικοτήτων, πώς βιώνουν το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που έχουν και αυτά που επιθυμούν;

Ένα κείμενο που προέκυψε από έρευνα και συνεντεύξεις με νέους από έξι διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, θα αποπειραθεί να φωτίσει τις σκέψεις και τις αγωνίες της πιο περίπλοκης και πιο μπερδεμένης ίσως απ’ όλες τις γενιές. Η δραματουργία συνδυάζει στοιχεία μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης και επιφυλάσσει έναν ρόλο-έκπληξη για την απόλυτη Millennial, Britney Spears. Μια παράσταση για τη Δάφνη, την Ερμελίνα, τον Νίκο, τη Μαρία, τον Γιώργο, τον Πέτρο και για όσους-ες-α ανήκουν σε αυτή τη γενιά, αλλά και για όσους-ες-α ταυτίζονται με τα όνειρα και τις απογοητεύσεις της.

*Millennials είθισται να ονομάζονται όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1981-1996.

Το έργο γράφτηκε στο πλαίσιο του προγράμματος New Stages Southeast, μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Γιαννοπούλου

Σκηνικά-Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Μουσική: Γιάννης Βεσλεμές

Επιμέλεια κίνησης: Δάφνη Δρακοπούλου

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Βίντεο: Γιώργος Κυβερνήτης

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Τζώρτζης Χορταριάς

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Πηνελόπη Χάνσεν

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Δάφνη Δρακοπούλου, Γιώργος Κισσανδράκης, Γωγώ Παπαϊωάννου, Μιχάλης Πητίδης, Βασίλης Σαφός

ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ» - ΘΕΑΤΡΟ REX

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

σε μουσική Άγγελου Τριανταφύλλου και λιμπρέτο Γιάννη Αστερή

Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου-Δημήτρης Σταυρόπουλος

Από 8 Νοεμβρίου 2023

Στην Α´ Παθολογική κλινική του Ευαγγελισμού γίνεται πραγματικότητα μια βαθιά ανθρώπινη φαντασίωση: η κατάλυση του θανάτου. Ο ίδιος ο Χάρος βρίσκεται σε καταστολή σε έναν θάλαμο του νοσοκομείου, και ο αναπόδραστος νόμος που θέλει την ανθρώπινη ζωή να σφραγίζεται πάντοτε από ένα τέλος, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.

Μέσα στο μεγαλύτερο Γενικό Νοσοκομείο της χώρας συμβαίνουν κι άλλα πολλά: οι θάλαμοι και οι διάδρομοι πλημμυρίζουν από ανθρώπους που ξαφνικά συνέρχονται, τα γάντια μολύνονται από άγνωστους μύκητες, τα ασανσέρ εξακολουθούν να μην λειτουργούν, αν και δεν φαίνεται να έχουν κάποια βλάβη: τα πάντα απορρυθμίζονται και όλοι παρακαλούν για μια λύση, παραδομένοι στην αδιάλλακτη ορμή των οιωνών. Ακόμα και απέναντι, στην Εθνική Πινακοθήκη, στον Δρομέα του Βαρώτσου, κατά μήκος των λεωφόρων, η ζωή μοιάζει να ζητάει πίσω τη χαμένη της νομοτέλεια.

Η παράσταση Ευαγγελισμός, το μιούζικαλ είναι ένα ονειρόδραμα για την αγάπη, ένας μεταφυσικός ύμνος στη ζωή που λόγω της αναπόφευκτης περατότητάς της, είναι τόσο γοητευτική και πολύτιμη. Μέσα από το Φως του Ευαγγελισμού, ο θάνατος αποκτά τη διάσταση μιας αποκάλυψης, δίνει στη ζωή το νόημά της, ορίζει την αξία της, και μας κάνει να ψιθυρίσουμε:

Είναι απίστευτο πράγμα ο άνθρωπος

του λες ότι το πλοίο μπάζει

κι αυτός

μπαρκάρει και ξανοίγεται στη θάλασσα

και τραγουδάει

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου-Δημήτρης Σταυρόπουλος

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Λιμπρέτο: Γιάννης Αστερής

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Βίντεο-Συνεργάτης σκηνοθέτης: Ορέστης Σταυρόπουλος

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθετών: Γιώργος Μπραουδάκης

Βοηθός χορογράφου: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Βοηθός σκηνογράφου: Άννα Ζούλια

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Λητώ Αμπατζή, Χάρης Ανδριανός, Μαρία Γεωργιάδου, Γιώργος Γκιόκας, Γιώργος Γλάστρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Ερατώ Καραθανάση, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ελένη Κοκκίδου, Μάριος Κρητικόπουλος, Χρήστος Λούλης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Λυγερή Μητροπούλου, Δώρα Μπάκα, Βασίλης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Παπουτσάκη, Έλλη Πασπαλά, Φοίβος Ριμένας, Γιάννης Σαμψαλάκης

Guests: Νατάσσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριντζήλα

Μουσικοί επί σκηνής: Ανδρέας Γυφτάκης, Σοφία Ευκλείδου, Bασίλης Mαντζούκης, Γιώργος Πούλιος, Αλέξης Στενάκης, Δημήτρης Τίγκας

Ο Χάρης Ανδριανός θα συμμετέχει από 22/11/2023 έως 21/01/2024

Η Δώρα Μπάκα θα συμμετέχει από 8/11/2023 έως 19/11/2023

Η Νατάσσα Μποφίλιου θα συμμετέχει από 8/11/2023 έως 03/12/2023

Η Μάρθα Φριντζήλα θα συμμετέχει από 4/12/2023 έως 21/01/2024

Η ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΑ

του Θόρντον Ουάιλντερ

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Από 9 Φεβρουαρίου 2024

Η Προξενήτρα (1954) του, βραβευμένου με το βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέα, Θόρντον Ουάιλντερ, είναι μια απολαυστική κωμωδία για την επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων για συντροφικότητα και συμφιλίωση με τη δύσκολη πραγματικότητα.

Η Ντόλυ Λεβί είναι μια γυναίκα πολυπράγμων, δυναμική, αλλά κυρίως αποφασισμένη να μην αφήσει τη ζωή να κυλήσει μέσα απ’ τα χέρια της. Καθώς διαχειρίζεται με μεγάλη επιδεξιότητα τα προσωπικά των γύρω της, αναλαμβάνει με ενθουσιασμό να βρει την ιδανική σύζυγο στον δύστροπο, τσιγκούνη, αλλά πλούσιο έμπορο Οράτιο.

Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα ξεκινάει για τους ήρωες του έργου: την Ντόλυ, τον Οράτιο, τους δύο νεαρούς υπαλλήλους του και την ανιψιά του που μαραζώνει από έρωτα, αφού ο θείος της δεν της επιτρέπει να παντρευτεί τον ζωγράφο με τον οποίο είναι ερωτευμένη. Κοινός στόχος όλων των ηρώων σ’ αυτό το ταξίδι είναι να διαλύσουν τον φαύλο κύκλο της μοναξιάς τους. Απρόσμενες καταστάσεις σκηνοθετημένες με μαεστρία από την τετραπέρατη Ντόλυ στήνουν ένα φαρσικό σκηνικό με καταιγιστικό ρυθμό κωμικών καταστάσεων αλλά πολύ σοβαρό υπόβαθρο, καθώς η πρώιμη μορφή του έργου, γραμμένη το 1938 με τίτλο The Merchant of Yonkers, απηχεί το Κραχ του 1929 και την «Μεγάλη Ύφεση» που ακολούθησε. Οι ήρωες, ζώντας σε ένα αβέβαιο κόσμο, δεν έχουν χρόνο για περιττές εξιδανικεύσεις. Το κυνήγι του απόλυτου και του ιδανικού είναι γι’ αυτούς άσκοπη πολυτέλεια. Αποφασισμένοι να ζήσουν όσο μπορούν καλύτερα, μπαίνουν στο παιχνίδι της συντροφικότητας με ρεαλιστικές προσδοκίες, αναζητώντας την εφικτή ευτυχία.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Κίνηση: Σοφία Πάσχου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Παύλου

Βοηθός σκηνογράφου: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μελίνα Βαμπούλα, Θανάσης Δήμου, Σίμος Κακάλας, Άλκης Μπακογιάννης, Ιωάννης Μυστακίδης, Ράνια Οικονομίδου, Πάνος Παπαδόπουλος, Θανάσης Ραφτόπουλος, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιάννης Σαμψαλάκης, Φώτης Στρατηγός, Βιβή Φωτοπούλου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη

ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ» - ΘΕΑΤΡΟ REX - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

YES, WE CAN’T

της Μαριλένας Κατρανίδου

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Από 7 Νοεμβρίου 2023

Tα πρόσωπα της παράστασης συναντιούνται σε έναν ιδιότυπο χώρο, ένα μουσείο του μέλλοντος στο οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του μουσείου γίνονται προοδευτικά το κεντρικό έκθεμα. Η βαθιά επιθυμία του ανθρώπου να αναπαυθεί έστω και για μια στιγμή είναι μια σκέψη που δύσκολα αρθρώνεται δημόσια. Στον χώρο υπάρχει ένα οίκημα, ένα κοιμητήριο ζωντανών. Εκεί τους δίνεται η ευκαιρία να μελετήσουν την κατάσταση της κόπωσης και της ψυχικής αποτελμάτωσης στην οποία έχουν περιέλθει. Εφόσον η κούραση είναι συστατικό της ανθρώπινης ζωής από τα πρώτα βήματα του είδους μας, τι συνέβη στην πορεία και έγινε ανυπόφορη; Από πότε η ξεκούραση μοιάζει μάταιη; Τι κουβαλούν όλες αυτές οι τσάντες στους ώμους; Τα πρόσωπα αποπειρώνται να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, προκειμένου να αποκτήσουν έστω και για λίγο μια ειλικρινή σχέση με τους εαυτούς τους.

Η σκηνοθέτρια Μαριλένα Κατρανίδου υπογράφει μια ποιητική σκηνική σύνθεση που εκκινεί από τις ιδέες του φιλοσόφου Byung-Chul Han για την «κοινωνία της κόπωσης» και καταθέτει ένα ρέκβιεμ για τον σύγχρονο κόσμο που κρύβει την κούρασή του κάτω από τη σκόνη της υπερδραστηριότητας και της παραγωγικότητας. Μια παράσταση από, και για, τους απανταχού κουρασμένους ανθρώπους.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Δραματουργική σύνθεση: Ηλιάνα Καλαδάμη-Γιώργος Κριθάρας

Σκηνικά-Κοστούμια: Διδώ Γκόγκου

Φωτισμοί: Ελένη Χούμου

Μουσική: Δήμος Βρύζας

Κίνηση: Αλέξης Τσιάμογλου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Ιωάννα Κανελλοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Στυλιάνα Ιωάννου, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Αλέξης Τσιάμογλου, Jason Ally

Μουσικός επί σκηνής: Δήμος Βρύζας

ΧΟΡΟΣ: WE ARE HERE PREPARED FOR TRAGEDY

της Σοφίας Μαυραγάνη

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Σοφία Μαυραγάνη

Από 1 Δεκεμβρίου 2023

Μια παράσταση στα όρια της διάλεξης, του χορού, της συναυλίας και του θεάτρου για τις τραγωδίες που αξίζει να ζούμε και εκείνες που δεν αξίζει να ζούμε. Εκκινώντας από τους χορούς των αρχαίων τραγωδιών η παράσταση θέτει σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τη συλλογική δράση και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει κριτικές παρεμβάσεις, να διεκδικεί την κοινωνική αλλαγή και να απαιτεί το αδύνατο. Πρωταγωνιστής της παράστασης είναι ο ΧΟΡΟΣ.

Η χορογράφος Σοφία Μαυραγάνη σε συνεργασία με την ομάδα των περφόμερ και υπό τους ήχους της μουσικής του Larry Gus στήνει έναν αιρετικό χορό για τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Χορικά τραγωδιών και απόψεις σημαντικών διανοητών/-τριών της εποχής μας συνθέτουν ένα ενιαίο, συλλογικό και ταυτόχρονα πρωτότυπο κείμενο. Μέσα από τη συνάντηση της υποκριτικής, του χορού, και της περφόρμανς, δημιουργείται ένα σώμα πολυφωνικό και ανομοιογενές που διεκδικεί, καταγγέλλει, προβληματίζεται, διχάζει και διχάζεται. Πώς το υποκείμενο διατηρεί την αυτονομία του και ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζεται μέσα σε ένα σύνολο; Πώς λειτουργεί ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας και πώς ορίζεται το ποιος/ποια ανήκει στην ομάδα; Ποιου/ποιας η τραγωδία είναι άξια να θρηνηθεί;

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Σοφία Μαυραγάνη

Σύμβουλος δραματουργίας: Ειρήνη Μουντράκη

Επιστημονική συνεργάτιδα: Έλενα Τζελέπη

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Μιράντα Μανασιάδη

Μουσική: Larry Gus (Παναγιώτης Μελίδης)

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα

Επιμέλεια σκηνικού χώρου: Θάλεια Ιωαννίδου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αντώνης Αντωνόπουλος, Μαρία Βούρου, Νέγρος του Μοριά (Kevin Zans Ansong), Μαρία Τσιμά, Αντιγόνη Φρυδά, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη, Larry Gus (Παναγιώτης Μελίδης)

ΜΠΑΤΟΝ ΣΑΛΕ

Ζωντανές συνεντεύξεις σε ελαφριά ατμόσφαιρα

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη

Σε συνεργασία με τη Μαρία Φιλίνη

Από 7 Ιανουαρίου 2024

Έχεις ακούσει γι’ αυτήν, ξέρεις τη δουλειά της, ίσως την έχεις δει στους δρόμους της Αθήνας, τι θα ήθελες να τη ρωτήσεις; Η Ευδοξία Ανδρουλιδάκη μαζί με τη Μαρία Φιλίνη μάς καλούν σε μια σειρά από «ζωντανές συνεντεύξεις σε ελαφριά ατμόσφαιρα», στις οποίες συνομιλούν με γυναίκες που θαυμάζουν και τους θέτουν μια σειρά από ερωτήσεις για την επαγγελματική τους πορεία, τις επιλογές τους, το πώς αυτές διασταυρώνονται με τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία αλλά και για τις καθημερινές τους συνήθειες σε μια προσπάθεια να (μας) τις γνωρίσουν καλύτερα και να συζητήσουν για όλα όσα μας απασχολούν.

Αντλώντας στοιχεία από την αμερικανική παράδοση των ζωντανών συνεντεύξεων σε θεατρικούς χώρους παρουσία θεατών και από τις παιγνιώδεις συνομιλίες καλεσμένων και παρουσιαστριών/τών σε τηλεοπτικά σόου, το Μπατόν σαλέ μάς φιλοξενεί σε ένα σαλόνι όπου, μαζί με το τσάι και τα βουτήματα, το θεατρικό βαριετέ συναντά ένα τηλεοπτικό νούμερο, η εξομολόγηση τη stand-up comedy και τα κύματα του φεμινισμού την αθηναϊκή πραγματικότητα.

Πέντε Κυριακές, πέντε η ώρα το απόγευμα, πέντε γυναίκες καλεσμένες: Τι μπορούμε να μάθουμε ένα κυριακάτικο απόγευμα από μια δικηγόρο, μια τρανς ακτιβίστρια, μια τραγουδίστρια, μια μετανάστρια φοιτήτρια, μια φιλόσοφο; Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τις γυναικείες εμπειρίες μιας κοινής ζωής που διαπερνά και αγκαλιάζει το ιδιωτικό και το κοινωνικό, το υψηλό και το ευτελές, τα τετριμμένα ερωτήματα της καθημερινότητας και αυτά που εξακολουθούν να μένουν αναπάντητα;

Ταυτότητα παράστασης:

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη

Συνεργασία στη δραματουργία και στη σκηνοθεσία: Μαρία Φιλίνη

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Ραμαντάνης

Σκηνογραφική-ενδυματολογική επιμέλεια: Έλενα Σκουλά

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Ζωή Μυλωνά

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

THE LIFE AND DEATH OF JESSICA BROWN

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Τζέο Πακίτσας-Σοφία Πριόβολου

Κείμενο: Γεράσιμος Μπέκας

Από 25 Ιανουαρίου 2024

Ο Τζέο Πακίτσας και η Σοφία Πριόβολου σκηνοθετούν το πιο αναπάντεχο live της σεζόν: το τελευταίο live της τραγουδίστριας Jessica Brown, μία εμφάνιση που θα συζητιέται για χρόνια μετά τον θάνατό της. Η καλύτερη στιγμή της πανκ ροκ μουσικής τώρα τελειώνει. Η Jessica Brown κηδεύεται επί σκηνής μπροστά στους θεατές σε ένα μοναδικό σόου που θα κλείσει στο φέρετρο την ιστορία μιας εμβληματικής μπάντας. Η μεγάλη ώρα πλησιάζει. Η ένταση κορυφώνεται. Πού είναι όμως η Jessica Brown; Γιατί δεν έχει έρθει; Τι ξέρουμε πραγματικά για εκείνη πριν αποφασίσει να κάνει την τελευταία της παγκόσμια εμφάνιση στο Εθνικό Θέατρο; Τα προβλήματα της μπάντας βγαίνουν στην επιφάνεια ενώ μοιάζει να την περιμένουν για πάντα. Ένας ολοκληρωμένος οδηγός αυτοκαταστροφής ή πώς να γίνεις το επόμενο icon σε επτά απλά βήματα.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Τζέο Πακίτσας-Σοφία Πριόβολου

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Μουσική: Gary Salomon-Γιώργος Χανός

Σκηνικά: Δημήτρης Μαϊρόπουλος

Κοστούμια: Ηλέκτρα Σταμπούλου

Ηχητικός σχεδιασμός: Γιώργος Χανός

Φωτισμοί: Παναγιώτης Λαμπής

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Στυλιάνα Ιωάννου, Τζέο Πακίτσας, Σοφία Πριόβολου, Χρυσάνθη Τσουκαλά, Jason Ally, Kristof, Chris Scott

ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ

του Βασίλη Βηλαρά

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Βασίλης Βηλαράς

Από 21 Μαρτίου 2024

Τα πρόσωπα της παράστασης Καταποντισμός επισκέπτονται την gay Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και μεταφέρουν τις επιθυμίες, τις σκέψεις και τις αγωνίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων εκείνης της περιόδου, όπως τις αποτύπωσαν τα ίδια, σε πρώτο πρόσωπο, μέσα από τις επιστολές που έστελναν στο επαναστατικό περιοδικό Αμφί, το πρώτο μέσο που άρθρωσε δημόσιο λόγο στην Ελλάδα για την queer εμπειρία. Τα προσωπικά βιώματα του χτες αναμιγνύονται με τις αντίστοιχες εμπειρίες των ατόμων επί σκηνής και γίνονται υλικό εξομολογήσεων και εκμυστηρεύσεων διεκδικώντας την ορατότητα και μια αναπολογητική στάση ζωής. Εδώ μπορεί να δοθεί ο χώρος στις ιστορίες των ανθρώπων που έχουν αμέτρητη αγάπη μέσα τους, αλλά τα πάσης φύσεως στεγανά τούς καθηλώνουν στη μοναξιά. Οι μαρτυρίες αυτών που υποφέρουν από την απαξιωτική συμπεριφορά γονέων και συγγενών, από τα περιστατικά εκφοβισμού και κάθε είδους βίας. Οι αφηγήσεις για τραγελαφικά coming out, για στιγμές λαχτάρας, διασκέδασης και κλεφτής ηδονής, για τη gay κουλτούρα που ζυμώθηκε στα σινεμά της Ομόνοιας και για το βαθύ αίσθημα ανακούφισης επειδή «υπάρχουν κι άλλα άτομα εκεί έξω σαν εμένα». Ιστορίες μιας ολόκληρης γενιάς που σβήστηκε από τον χάρτη λόγω της επιδημίας του HIV/AIDS και της κοινωνικής και κρατικής αδιαφορίας.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Βασίλης Βηλαράς, μετά τις παραστάσεις Λοιμός και Σεισμός, υπογράφει το τελευταίο μέρος μιας τριλογίας που γιορτάζει τη ζωή και την ταυτότητα έξω από την ετεροκανονικότητα και την πατριαρχική νόρμα, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που εμπεριέχει ακόμα και σήμερα αυτή η μη συμμόρφωση.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σύνθεση κειμένου-Σκηνοθεσία: Βασίλης Βηλαράς

Αρχειακή έρευνα-Συνεργάτιδα δραματουργός: Λεμονιά Γιαννίρη

Σκηνικά: Δήμος Κλιμενώφ

Κοστούμια: Χρύσανθος Χριστοδούλου

Μουσική: Ecati

Κίνηση: Ευστράτιος Γιαννίκος

Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Θάλεια Γρίβα

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Βασίλης Βηλαράς, Ανδρέας Λαζαράκος, Kristof, Niko Rupllem, Dolly Vara

Στην παράσταση φιλοξενούνται τα πορτρέτα του ζωγράφου Θανάση Μέγκου.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ

του Χρήστου Βακαλόπουλου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παύλου

Από 15 Μαΐου 2024

«Μια ιστορία φυγής» χαρακτήριζε ο πρόωρα χαμένος συγγραφέας (αλλά και κριτικός, δοκιμιογράφος, σκηνοθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός) το εν πολλοίς βιωματικό και ίσως ωριμότερο έργο του. Μια 32χρονη γυναίκα, η Ρέα Φραντζή, βρίσκεται σε μια μεταιχμιακή στιγμή της ζωής της: έχει μόλις χωρίσει –χωρίς να ξέρει γιατί– και καταφεύγει στην Πάτμο, στο μυσταγωγικό νησί της Αποκάλυψης, όπου καταδύεται σε έναν επώδυνο απολογισμό ζωής. Η αναδρομή της δεν είναι μόνο μια καταμέτρηση προσωπικών απωλειών, αλλά και ένας αποχαιρετισμός σε μια γενιά που συνθηκολόγησε, μια Αθήνα που χάθηκε ανάμεσα στους συρμούς, μια Ελλάδα που απορροφήθηκε από τον υλισμό, μια κοινωνία που παρέδωσε την ταυτότητά της στην επίφαση.

Η Γραμμή του Ορίζοντος γράφτηκε το 1991 σε μία γλώσσα αφοριστική και αφοπλιστική, γεμάτη ολοζώντανες εικόνες και υποβλητική σιωπή, με έντονη χρήση ποιητικής ειρωνείας και επαναλήψεων, με υπονομευτικό χιούμορ και ιδιότυπο ρυθμό. Είναι ένα έργο που βρίθει από προφητικές ενοράσεις, εντυπωσιάζει με τη σκληρή αλήθεια του, μιλάει για το σήμερα όπως λίγα τωρινά κείμενα, και δεν διστάζει να φέρει όλους ενώπιον των ευθυνών μας για την ύψωση του τόπου μας σε μια φαντασιακή χώρα, όπου όλοι θέλουν να ζήσουν…

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παύλου

Δραματουργική Επεξεργασία-Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Σκηνικά: Όλγα Βλάσση-Άννα Ζήση

Κοστούμια: Ουρανία Φραγγέα

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Κίνηση: Μαίρη Γιαννούλα

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός δραματουργίας: Γεράσιμος Γιοβανάκης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Νίκος Γιαλελής, Σπύρος Μπόσγας, Άγγελος Προκόπιος Νεράντζης, Αθηνά Παπαδάκη, Ανδρομάχη Φουντουλίδου

ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ» - ΘΕΑΤΡΟ REX - ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΤΑ ΟΡΙΑ

του Κρις Κούπερ

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

Από 21 Οκτωβρίου 2023

Μια πορεία στα όρια. Όμως ποια είναι τα όρια του κόσμου, της ζωής, των κοινωνιών, του ανθρώπου και της ανθρωπότητας; Ποιος τα αποφασίζει και πώς μπαίνουν; Και τι συμβαίνει όταν φτάνουμε σε αυτά ή όταν τα ξεπερνάμε; Από τη μία πλευρά άνθρωποι που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους και για το δικαίωμα στη ζωή, ένας κόσμος που καταρρέει, και από την άλλη πλευρά ένας κόσμος γεμάτος ανασφάλειες και αγωνίες, που ζει σε μια επισφαλή και εύθραυστη ισορροπία. Δύο κόσμοι αντίθετοι αλλά και όμοιοι ταυτόχρονα, όψεις του ίδιου σύμπαντος, φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό.

Το νέο έργο του συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιού Κρις Κούπερ που έχει μακρά θητεία στο θέατρο και στην εκπαίδευση για εφηβικό κοινό παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Σοφίας Βγενοπούλου, ως επιστέγασμα της νέας συνεργασίας του Εθνικού Θεάτρου και της Unicef στο πρόγραμμα «Κάνουμε θέατρο για την ειρήνη». Νεαροί πρόσφυγες από χώρες εμπόλεμης ζώνης δούλεψαν με Έλληνες-ίδες συνομήλικούς-ες τους αλλά και με θεατρο-παιδαγωγούς και ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου, μετασχηματίζοντας εμπειρίες και βιώματα, μετατρέποντας το προσωπικό σε συλλογικό, προσφέροντας παράλληλα βιωμένο υλικό για τη δημιουργία του έργου και της παράστασης. Μια παράσταση φτιαγμένη από το υλικό της ζωής και τα όνειρα των νέων ανθρώπων.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

Σύμβουλος δραματουργίας: Ειρήνη Μουντράκη

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Κίνηση: Σταυρούλα Σιάμου

Μουσική: Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης

Φωτισμοί: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Ευτυχία Χαραλαμπάκη

Βοηθός σκηνοθέτριας: Πάνος Κούγιας

Βοηθός σκηνογράφου: Σταύρος Μπαλής

Βοηθός ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Βοηθός μουσικού: Γιάννης Κονσολάκης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Ασημίνα Αναστασοπούλου, Μαλαματένια Γκότση, Ελένη Ζαραφίδου, Βασίλης Καλφάκης, Βασίλης Καραμπούλας, Μελίνα Κοτσέλου, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Μιχαήλ Μελίσσης, Νάνσυ Σιδέρη, Γιώργος Σκαρλάτος

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΙΝΟΚΙΟ

Μια διασκευή του έργου του Κάρλο Κολόντι από τον Κρις Κούπερ

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Από 10 Νοεμβρίου 2023

Μια κρύα νύχτα του χειμώνα σε ένα δάσος, όπου τα δέντρα σιγά σιγά λιγοστεύουν, ένας κομμένος κορμός αποκτά πνοή. Ο ξυλουργός Τζεπέτο αφουγκράζεται τους ήχους του μικρού κορμού και φτιάχνει από αυτόν μια όμορφη ξύλινη μαριονέτα: τον Πινόκιο! Ο Πινόκιο, αξιαγάπητος και σκανταλιάρης, μιλάει, παίζει, κάνει φίλους και ονειρεύεται να γίνει αληθινό αγόρι. Κι έτσι ο Τζεπέτο του προσφέρει ένα πολύτιμο δώρο: ένα βιβλίο για να ξεκινήσει το σχολείο. Όμως η Αλεπού και ο Γάτος παραμονεύουν. Έχουν τα δικά τους σχέδια για τον Πινόκιο, τον παρασύρουν μακριά από τον πατέρα του με ψεύτικες υποσχέσεις. Στο σχολείο των παιδιών χρειάζεται υπομονή και δουλειά για να τα καταφέρεις, ενώ στο σχολείο της ζωής, θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Πινόκιο τους πιστεύει και έτσι μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες.

Θα χρειαστεί να περάσει από χίλια κύματα, να αντισταθεί στους πειρασμούς, να αλλάξει, να δυναμώσει και να ωριμάσει για να καταφέρει στο τέλος να βρεθεί και πάλι μαζί με τον Τζεπέτο, όχι πια σαν μαριονέτα χωρίς ψυχή αλλά σαν ένα στοργικό αγόρι. Ο Πινόκιο, ανακαλύπτει μέσα από μια μεγάλη περιπέτειά του την αξία της ειλικρίνειας, της φιλίας και της οικογένειας και πόσο σημαντικό είναι να πιστεύει κανείς στον εαυτό του.

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου σκηνοθετεί την πολυαγαπημένη συναρπαστική ιστορία του Κάρλο Κολόντι, σε μια σύγχρονη εκδοχή της από τον Κρις Κούπερ, σε μια παράσταση που υπόσχεται να αναδείξει το έργο που μαγεύει εκατοντάδες χρόνια τώρα μικρούς και μεγάλους.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση-Στίχοι: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Σκηνικά: Θάλεια Μέλισσα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κίνηση: Πάρης Μαντόπουλος

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Σκηνική πάλη: Θάνος Δερμάτης

Δραματολόγος παράστασης: Μαρία Καρανάνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική Ασίκογλου

Βοηθός σκηνογράφου: Έλλη Παπαδάκη

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρίνα Κουλούρη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Βουρδαμής, Αντώνης Γκρίτσης, Χρήστος Δαλκυριάδης, Μιχάλης Κοιλάκος, Ιώ Λατουσάκη, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Βασίλης Ντάρμας, Τίτος Πινακάς, Δήμητρα Σταύρου, Ανδρομάχη Φουντουλίδου

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Θέατρο Κιβωτός- Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΝΤΟΛΣΚ

του Ντμίτρι Ντανίλοφ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Από 20 Σεπτεμβρίου 2023

Μία ακόμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου που ενθουσίασε το κοινό πέρυσι τον χειμώνα και σημείωσε διαδοχικά sold out, επιστρέφει αυτήν τη θεατρική περίοδο στο Θέατρο Κιβωτός. Ο Νικολάι συλλαμβάνεται κατά τη διαδρομή Μόσχα-Παντόλσκ, μεταφέρεται σε ένα αστυνομικό τμήμα και εκεί υποβάλλεται σε μια εκκεντρική ανάκριση, που δοκιμάζει τα όρια της λογικής του. Έπειτα από μια σειρά ερωτήσεων πατριδογνωσίας και γενικών γνώσεων, ασκήσεων παρατηρητικότητας και κιναισθησίας, άβολων παραδοχών και θαμμένων αναμνήσεων, ο Νικολάι «καταδικάζεται» να συνειδητοποιήσει ότι η μονότονη ζωή του δεν πρόκειται να αλλάξει· αυτό που επιβάλλεται να αλλάξει, όμως, είναι η στάση του απέναντί της…

Ο άνθρωπος απ’ το Παντόλσκ αποτελεί μια ενοχλητική σάτιρα με καφκικές αναφορές, που θέτει εν αμφιβόλω την κυρίαρχη κουλτούρα της εποχής μας, η οποία επιβάλλει να αντλούμε ευχαρίστηση απ’ ό,τι μας περιβάλλει, να έχουμε υποχρεωτικά θετική ενέργεια, να ζούμε μια ζωή με νόημα. Την ίδια στιγμή το έργο χτυπάει ένα καμπανάκι κινδύνου για το πώς οι μηχανισμοί καταστολής χρησιμοποιούν τους πλέον ευφάνταστους και εκλεπτυσμένους τρόπους για να οδηγήσουν τελικά τον πολίτη στην… αυτοκαταστολή.

Ο Ντμίτρι Ντανίλοφ (1969), είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και ποιητής με αρκετά βραβεία στο βιογραφικό του. Έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο με τον Άνθρωπο απ’ το Παντόλσκ, που του εξασφάλισε το σημαντικότερο θεατρικό βραβείο της Ρωσίας, τη Χρυσή Μάσκα, το 2018.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση-Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Κουτλής

Σύμβουλος δραματουργίας: Βασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική-Ηχητική επιμέλεια: Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης)

Κίνηση: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Σιάτρας

Β’ βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Κούγιας

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Αλέγια Παπαγεωργίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Θανάσης Δόβρης, Ελένη Κουτσιούμπα, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Άρης Μπαλής, Αλέξανδρος Σιάτρας, Γιλμάζ Χουσμέν

«Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» - ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

του Τσάρλι Τσάπλιν

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Σκηνοθεσία: Αμάλια Μπένετ

Από 18 Οκτωβρίου 2023

Μία ακόμη μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία της περσινής σεζόν επαναλαμβάνεται φέτος στο «Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Τα Φώτα της πόλης σε μουσική Θοδωρή Οικονόμου, στίχους Σταύρου Σταύρου και σκηνοθεσία Αμάλιας Μπένετ ανοίγουν ξανά για να αφηγηθούν την ιστορία της εμβληματικής ταινίας του Τσάρλι Τσάπλιν.

Ένας άνεργος περιπλανώμενος, ο Σαρλώ, ερωτεύεται μια τυφλή ανθοπώλισσα και κάνει τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα για την εγχείρηση που θα της χαρίσει την όραση. Με κεντρικό άξονα τον ρακένδυτο ήρωα που αγωνίζεται να επιβιώσει στο βίαιο περιβάλλον του ακραίου οικονομικού φιλελευθερισμού, η ταινία-μύθος του αμερικανικού κινηματογράφου παίρνει τη μορφή ενός ιδιότυπου θεατρικού μιούζικαλ που αφηγείται μέσα από τη γλώσσα της μουσικής και του χορού, μια οικουμενική ιστορία αγάπης που ξεπερνά τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια. Η ζωντανή μουσική, το τραγούδι και η ενέργεια των δημιουργών συστρατεύονται, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ιδιοφυή «μελαγχολικό κλόουν», τον ηρωισμό των απλών ανθρώπων και τις αρχετυπικές αξίες της ζωής.

Με φόντο το οικονομικό Κραχ της Αμερικής, τα Φώτα της πόλης, είναι ταυτόχρονα μια συγκινητική κωμωδία και μια αστική παραβολή που πραγματεύεται την κοινωνική αδικία αλλά και την άδολη αγάπη. Μια ταινία με το ωραιότερο φινάλε στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα έργο-καθρέφτης της τραχιάς μεσοπολεμικής εποχής που αποθεώνει την ασυμβίβαστη ζωή, την ανιδιοτελή προσφορά και τον έρωτα χωρίς όρια.

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή: Αμάλια Μπένετ-Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Αμάλια Μπένετ

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Σύμβουλος δραματουργίας: Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Ηχητικός σχεδιασμός: Κώστας Μπώκος

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας: Κατερίνα Γεβετζή

Βοηθός σκηνογράφου: Σταύρος Μπαλής

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλέγια Παπαγεωργίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αλίκη Αλεξανδράκη, Στέλλα Αντύπα, Φίλιππος Άνθης, Θοδωρής Βράχας, Κατερίνα Γεβετζή, Σαβίνα Γιαννάτου, Θανάσης Δήμου, Νίκος Ιατρού, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργος Κοψιδάς, Έντι Λάμε, Ιωάννα Μπιτούνη, Φίλιππος Μπούρας, Νικόλας Ντούρος, Μίκης Παντελούς, Γιάννης Πρωτόπαππας, Θανάσης Ραφτόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Κωνσταντίνος Σάμαα, Izel Seylani, Φώτης Στρατηγός

Μουσικοί επί σκηνής: Δημήτρης Βεντουράκης, Διονύσης Βερβιτσιώτης, Δημήτρης Χουντής, Παρασκευάς Κίτσος, Ιώ Le Moller

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ

42 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου, με εκατοντάδες συμμετέχοντες/-ουσες τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζονται για ακόμη μια χρονιά με ανανεωμένες προτάσεις για παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες κάθε ηλικίας. Στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου σε ένα υποστηρικτικό, δημιουργικό, ομαδο-συνεργατικό περιβάλλον. Και, συνεχίζοντας την παράδοσή μας, θέτουμε στο κέντρο της θεατρικής διαδικασίας τους ίδιους τους συμμετέχοντες/-ουσες, κάνοντάς τους συν-δημιουργούς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Στα εργαστήρια διδάσκουν οι:

Ανατολή Αθανασιάδου, Μαρία-Όλγα Αθηναίου, Βάσια Ατταριάν, Κατερίνα Γαβαλά, Γεωργία Γεωργόνη, Παναγιώτης Εξαρχέας, Κωνσταντίνος Ζαμάνης, Ελένη Ζαχοπούλου, Παναγιώτα Καλλιμάνη, Μυρτώ Μακρίδη, Εύα Μανιδάκη, Άρτεμις Μάνου, Έλενα Μαρσίδου, Δήμητρα Νικολοπούλου, Μυρτώ Πανάγου, Άννα Παντελάκου, Μαριλένα Ρασιδάκη, Στέλλα Σερέφογλου, Φλώρα Σπύρου, Φοίβος Συμεωνίδης, Μαρία Τζάνη, Αγγελική Τόμπρου, Κατερίνα Χατζάκη, Έλενα Χούντα

Αναλυτικά, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τακτικά εργαστήρια εδώ:

https://www.n-t.gr/el/educ/workshops

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΠΑΚ)

ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Το Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ) που υλοποιείται από το Εθνικό Θέατρο στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων του Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) και στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (ΨΚΚ) συνεχίζεται και φέτος. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται η δέκατη πρωτότυπη παράσταση που βασίζεται αποκλειστικά σε βιώματα των συμμετεχόντων. Χαρακτηριστικό του ΕΠΑΚ είναι ότι δεν σταματάει να λειτουργεί, όπως άλλα προγράμματα και θεσμοί (π.χ. σχολείο) εντός της φυλακής, αλλά συνεχίζει, βασιζόμενο στη συνέπεια, τη συνέχεια και τον σεβασμό μεταξύ εμψυχωτή και κρατούμενου. Οι συνεργασίες με συμβουλευτικό χαρακτήρα με τις Γυναικείες Φυλακές Θήβας και το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών (ΚΑΤΚΘ) επίσης συνεχίζουν. Παράλληλα με το άνοιγμα συνεργασιών στην περιφέρεια, η μέθοδος του ΕΠΑΚ παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο για το θέατρο στη φυλακή με τίτλο Destini Incrociati (Crossed Fates) που φιλοξενήθηκε στη Βενετία το Νοέμβριο του 2022 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βενετίας και το Διεθνές Δίκτυο για το Θέατρο στις Φυλακές.

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Εμψυχωτής και Σκηνοθέτης Στάθης Γράψας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ

Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πεντάμηνο πρόγραμμα εργαστηρίων με άτομα από την απεξάρτηση, τα οποία έχουν ολοκληρώσει κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα σε εξειδικευμένη δομή (18 Άνω, ΚΕΘΕΑ) και βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξης. Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους συμμετέχοντες/-ουσες σε επαφή με το θέατρο, δίνοντάς τους ένα βήμα για να εκφραστούν δημιουργικά και να μοιραστούν τις καλλιτεχνικές τους ευαισθησίες. Φέτος το πρόγραμμα σχεδιάζεται ώστε να ολοκληρωθεί με μια μουσικοθεατρική παράσταση, βασισμένη στους μύθους του Αισώπου, τον Μάιο του 2024 σε σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου η οποία είναι και υπεύθυνη του σεμιναρίου, με την συμμετοχή της εικαστικού και θεραπεύτριας στο 18 Άνω, Κλειούς Μακρή. Το κείμενο είναι της Ροδούλας Παππά και τη μουσική υπογράφει ο Βέβηλος.

Το πρόγραμμα έρχεται να πλαισιώσει ένα φάσμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, με τις οποίες το Εθνικό Θέατρο ενισχύει έμπρακτα την έννοια της συμπερίληψης.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΤHΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Τετάρτη, Πέμπτη Διακεκριμένη Ζώνη 18€

Α΄ Ζώνη 16€

Β΄ Ζώνη 15€

Παρασκευή (ενιαία τιμή) 13€

Σάββατο, Κυριακή Διακεκριμένη Ζώνη 25€

Α΄ Ζώνη 20€

Β΄ Ζώνη 18€

Γ΄ Ζώνη 10€

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Τετάρτη, Πέμπτη 16€

Παρασκευή 13€

Σάββατο, Κυριακή 20€

ΘΕΑΤΡΟ REX

ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Τετάρτη, Πέμπτη Διακεκριμένη Ζώνη 18€

Α΄ Ζώνη 16€

Β΄ Ζώνη 15€

Παρασκευή (ενιαία τιμή) 13€

Σάββατο, Κυριακή Διακεκριμένη Ζώνη 25€

Α’ Ζώνη 20€

Β’ Ζώνη 18€

ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

Ενιαία τιμή 13€

ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»- ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών

Ενιαία τιμή ενηλίκων 4€

ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»- ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ενήλικες 10€

Παιδικό 8€

Περιορισμένης ορατότητας 5€

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φοιτητικό – Νεανικό έως 28 ετών (εκτός διακεκριμένης ζώνης) 10€

Άνω των 65 ετών: Τετάρτη (εκτός διακεκριμένης ζώνης) 10€ & Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή (εκτός διακεκριμένης ζώνης) 13€

Κάρτα ανέργων: Όλες τις ημέρες εκτός διακεκριμένης ζώνης 5€

ΑΜΕΑ (καθημερινά & Σαββατοκύριακο) 5€ - Συνοδός 5€

Πολύτεκνοι (καθημερινά & Σαββατοκύριακο εκτός διακεκριμένης ζώνης) 10€

Θέσεις μειωμένης ορατότητας 10€

Ατέλειες Δραματικών Σχολών, ΣΕΗ, Θεατρολογίας ισχύουν εκτός Σαββατοκύριακου

Τις επίσημες αργίες ισχύουν οι τιμές Σαββατοκύριακου

Δράσεις Πειραματικής 8€

ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 20€

Πέμπτη (ενιαία τιμή) 15€

Φοιτητικό – Άνω των 65 ετών, Πολύτεκνοι 15€

Κάρτα ανέργων: Όλες τις ημέρες εκτός διακεκριμένης ζώνης 5€

ΑΜΕΑ, Συνοδός ΑΜΕΑ, Κάρτα ανέργων 10€

Ατέλειες Δραματικών Σχολών, ΣΕΗ, Θεατρολογίας ισχύουν εκτός Σαββατοκύριακου

«ΘΕΑΤΡΟΝ», ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διακεκριμένη Ζώνη 40€

Α΄ Ζώνη 35€

Β΄ Ζώνη 25€

Γ΄ Ζώνη 20€

Δ΄ Ζώνη 18€

Πλαϊνές θέσεις 15€

Θεωρείο Α΄ 15€

Θεωρείο Β’ 12€

Credits:

 Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας / Artwork: Σάκης Στριτσίδης

Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας / Artwork: Σάκης Στριτσίδης Video παρουσίασης καλλιτεχνικού προγραμματισμού: Aποστόλης Κουτσιανικούλης, Κωνσταντίνος Καρδακάρης

Μουσική για video: Θοδωρής Οικονόμου

Motion logo: busybuilding