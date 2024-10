Εθνική Λυρική Σκηνή: Η προπώληση για τις παραγωγές Ιανουαρίου–Μαρτίου 2025 ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου - iefimerida.gr

H προπώληση για τις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα παρουσιαστούν από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2025 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ ξεκινά την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024 στις 9.00.

Το πρόγραμμα της ΕΛΣ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η νέα φιλόδοξη παραγωγή «Η δύναμη του πεπρωμένου» του Τζουζέππε Βέρντι σε μουσική διεύθυνση Πάολο Καρινιάνι και σκηνοθεσία Ροδούλας Γαϊτάνου. Τον Ιανουάριο στην Εναλλακτική Σκηνή έρχονται οι συναυλίες «Dare to Dance Try» / «Not to Dance» της Μάτας Κατσούλη και «You Don't Know My Place» / «The Music of Julius Eastman» του πιανιστικού ντούο P42 (Piano for two) των Μπεάτας Πίντσετιτς και Χρήστου Σακελλαρίδη, καθώς και η θρυλική οπερέτα «Θέλω να δω τον Πάπα!» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη.

Τον Φεβρουάριο το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τη νέα συναρπαστική παραγωγή Τσαϊκόφσκι, για τη ζωή του μεγάλου Ρώσου συνθέτη Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, σε χορογραφία Καγιετάνο Σότο και μουσική διεύθυνση Φιλίπ Φορζέ. Στην Εναλλακτική Σκηνή έρχεται η συναυλία «My Bloody Valentine» της Αφροδίτης, καθώς και η παράσταση κουκλοθεάτρου «Mythos» του Γιώργου Καρακάντζα, σε κείμενο Παναγιώτη Ευαγγελίδη, η οποία αποτελεί τη νέα διεθνή συμπαραγωγή με τη γαλλική ομάδα Anima Théâtre.

Τον Μάρτιο στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος έρχεται σε νέα παραγωγή ένα άγνωστο διαμάντι της Επτανησιακής Σχολής, η όπερα «Flora mirabilis» του Σπυρίδωνα Σαμάρα σε μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνου Τερζάκη και σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη - bijoux de kant. Στην Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιαστεί η αναβίωση της συναυλίας «Μακάριοι οι μαστοί οι ουκ εθήλασαν…», βασισμένη στα έργα «Via crucis» του Φραντς Λιστ και «Ο δρόμος του Σταυρού» του Πωλ Κλωντέλ, σε σύλληψη και μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, ενορχήστρωση και διασκευή Πάνου Ηλιόπουλου και αφηγήτρια την ηθοποιό Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση της σύγχρονης όπερας «Ο πεθαμένος και η Ανάσταση», που είναι βασισμένη στο ομώνυμο πεζογράφημα του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, του συνθέτη Νικόλα Τζώρτζη, σε σκηνοθεσία Αναστασίας Κουμίδου.

Αναλυτικά, η προπώληση αφορά τις ακόλουθες παραγωγές:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ

-Η δύναμη του πεπρωμένου - Τζουζέππε Βέρντι

26, 29 Ιανουαρίου & 2, 6, 9, 12, 15, 18 Φεβρουαρίου 2025

-Τσαϊκόφσκι - Καγιετάνο Σότο / Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

14, 16, 21, 22, 23 Φεβρουαρίου 2025

-Flora mirabilis - Σπυρίδων Σαμάρας

18, 20, 23, 30 Μαρτίου 2025

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ

-Dare to Dance Try / Not to Dance - Μάτα Κατσούλη

18 Ιανουαρίου 2025

-You Don't Know My Place / The Music of Julius Eastman - P42 (Piano for two): Μπεάτα Πίντσετιτς, Χρήστος Σακελλαρίδης

19 Ιανουαρίου 2025

-Θέλω να δω τον Πάπα! - Θεόφραστος Σακελλαρίδης

31 Ιανουαρίου & 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 Φεβρουαρίου 2025

-My Bloody Valentine - Αφροδίτη

12 Φεβρουαρίου 2025

-Mythos - Γιώργος Καρακάντζας

21, 22, 23 Φεβρουαρίου 2025

-Μακάριοι οι μαστοί οι ουκ εθήλασαν… - Μάρκελλος Χρυσικόπουλος / Πάνος Ηλιόπουλος / Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

1, 2 Μαρτίου 2025

-Ο πεθαμένος και η Ανάσταση - Νικόλας Τζώρτζης / Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης

14, 15, 16, 21, 22, 23 Μαρτίου 2025

