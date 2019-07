Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν δεινός ζωγράφος -Πέντε έργα του σε έκθεση στην Αθήνα [εικόνες]

Τον Ιούλιο 2001 ο Νοτιοαφρικανός ηγέτης Νέλσον Μαντέλα ζωγράφισε πέντε δυνατές εικόνες χεριών.

Στους πίνακες αυτούς, απεικονίζονταν, όπως είπε, πώς ο κόσμος «ένωσε τα χέρια του πάνω από κοινωνικούς διχασμούς και εθνικά όρια, μεταξύ ηπείρων και ωκεανών» για να λυθούν οι συγκρούσεις.

Τον Ιούλιο 2001 ο Νοτιοαφρικανός ηγέτης Νέλσον Μαντέλα ζωγράφισε πέντε δυνατές εικόνες χεριών

Τα «χέρια» του Μαντέλα στο Σεράφειο

Σχεδόν δυο δεκαετίες αργότερα, οι λιθογραφίες του Μαντέλα με τίτλο «Struggle series» παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια πρωτότυπη έκθεση.

O Μαντέλα με τα έργα του ήθελε να δείξει πώς ο κόσμος «ένωσε τα χέρια του πάνω από κοινωνικούς διχασμούς και εθνικά όρια

Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δικτύου Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων με στόχο τη συνεργασία φορέων του πολιτισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την παραγωγή και προώθηση του πολιτισμού, τη διάχυση του πολιτισμού στην Αθήνα και την πρόσβαση όλων των κατοίκων.

Εκθεση με έργα του Νέλσον Μαντέλα

Το Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων, Athens Culture Net, στηρίζει την τέχνη και παρουσιάζει στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων μεγάλη διεθνή έκθεση με τίτλο «Τέχνη: Απάντηση στη Σύγκρουση». Η έκθεση διαρκεί από τις 17 μέχρι τις 31 Ιουλίου και περιλαμβάνει έργα 23 καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Νέλσον Μαντέλα.

Η έκθεση διαρκεί από τις 17 μέχρι τις 31 Ιουλίου και περιλαμβάνει έργα 23 καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Νέλσον Μαντέλα, με τα περίφημα χέρια ελευθερίας

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου στις 7.30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων (Πειραιώς & Π. Ράλλη). Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 6 μμ στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) πραγματοποιείται συζήτηση και παρουσίαση του βιβλίου «Can Art Aid in Resolving Conflicts?» - ένας συλλογικός καλλιτεχνικός τόμος που αποτέλεσε την έμπνευση και αφετηρία για την έκθεση.

23 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σε μία έκθεση

Ανάμεσα στους 23 καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση, είναι η Esther Mahlangu, 84 χρονών σήμερα και σύμβολο της Νότιας Αφρικής, με λιθογραφίες της σε συνεργασία με τον Μαντέλα, ο ακτιβιστής και multimedia artist Wu Yuren από την Κίνα, η διακεκριμένη δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια Asra G. Nomani από τις ΗΠΑ, οι media artists Daniel landau και Ron Amir από το Ισραήλ, ο αρχιτέκτονας Θεόδωρος Σπυρόπουλος από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Valerio Rocco Orlando από την Ιταλία, κ.ά. Επίσης συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως η visual artist και κινηματογραφίστρια Εύα Στεφανή, μια από τις Ελληνικές συμμετοχές στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας, η audiovisual artist Ελένη Φωτιάδου από τη Θεσσαλονίκη και οι κύπριες καλλιτέχνιδες Μελίνα Shukuroglou, Βίκυ Περικλέους και Έφη Σαββίδη.

Στην έκθεση συμμετέχει και ο Esther Mahlangu, 84 χρονών σήμερα και σύμβολο της Νότιας Αφρικής

«Η τέχνη κοινή γλώσσα των λαών»

«Οι εκθέσεις είναι μέσο επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ των λαών, καθώς και επίλυσης συγκρούσεων», σχολίασε η Βάσια Δεληγιάννη, επιμελήτρια της έκθεσης και καλλιτέχνης με έδρα την Ουάσιγκτον DC. «Η τέχνη πάντα υπήρξε η κοινή γλώσσα μεταξύ λαών και εθνών, ο ειρηνικός τρόπος έκφρασης ανησυχιών και προβλημάτων κι έτσι ναι, μπορεί να επιλύσει συγκρούσεις. Εύχομαι να αποτελέσει μια δίοδο για κατανόηση και ειρήνη, τόσο εξωτερικά, γύρω μας, όσο και εσωτερικά, μέσα μας».

Εργο του Ron Amir από το Ισραήλ

«Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω στη σημαντική αυτή έκθεση», είπε η δημοσιογράφος Asra G. Nomani. «Μας ενδυναμώνει όλους με το απλό μήνυμα ότι η τέχνη είναι το μέσον επίλυσης συγκρούσεων στις ζωές – και στις καρδιές- μας! Είναι επίσης σπουδαίο, το ότι η έκθεση πραγματοποιείται στην Αθήνα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, γιατί υπογραμμίζει ότι η τέχνη είναι μια δημοκρατία όπου όλοι εκφράζονται, στην παγκόσμια επιδίωξη για πνευματική ειρήνη».

Η έκθεση έχει εμπνευστεί από το βιβλίο με τίτλο Can Art Aid in Resolving Conflicts? (Frame Publishers, 2018). Το βιβλίο είναι καρπός συνεργασίας μεταξύ του καθηγητή Noam Lemelshtrich Latar, πρύτανη, Sammy Ofer School of Communications, Πρόεδρο Daniel Pearl International Journalism Institute (DPIJI), IDC Herzliya- Ισραήλ, του καθηγητή Jerry Wind, The Lauder Professor Emeritus και Professor of Marketing, The Wharton School, The University of Pennsylvania, ΗΠΑ, και του Δρ. Ornat Lev-Er, ιστορικού τέχνης, IDC Herzliya.

Οι δύο παραπάνω καθηγητές θα συμμετέχουν στην παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 6μμ και τη συζήτηση με επικεφαλής σημαντικών ελληνικών και διεθνών πολιτιστικών οργανισμών και μουσείων, και συγκεκριμένα τους: Δρ Γιώργη Μαγγίνη, Επιστημονικό Διευθυντή Μουσείου Μπενάκη, Θεόδωρο Σπυρόπουλο, αρχιτέκτονα, καλλιτέχνη, διευθυντή του Architectural Association Design research Lab, καθηγητή αρχιτεκτονικής στο Staedelschule, Φοίβο Σακαλή, δημοσιογράφο, εκπρόσωπο της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-ΕΑΤΑ, Ντένη Ζαχαρόπουλο, καλλιτεχνικό σύμβουλο της Πινακοθήκης, των Μουσείων και των Συλλογών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων – ΟΠΑΝΔΑ, Πάνο Χαραλάμπους, Πρύτανη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και Asra Nomani, δημοσιογράφο, τ. ρεπόρτερ στη Wall Street Journal, συγγραφέα, ακτιβίστρια, συνδιευθύντρια του Pearl Project.

«Τέχνη: Απάντηση στη Σύγκρουση» / Μεγάλη έκθεση καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο στο Σεράφειο, 17-31 Ιουλίου 2019