Διαδικτυακή διανομή έργων τέχνης με αφορμή τον Τζούλιαν Ασάνζ -Πώς τα «εκθέτουμε» στο σαλόνι μας

Ο εικαστικός Μίλτος Μανέτας, μετρ των ψηφιακών δικτύων, παράγει έργα τέχνης με αφορμή τον Τζούλιαν Ασάνζ, όσα και οι μέρες φυλάκισής του. Mία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα με εχθρούς και θιασώτες.

«Κατάσταση Ασάνζ-Επείγον»

Πώς η διαρροή ψηφιακών δεδομένων με μεγάλη σημασία μπορεί να ωθήσει την ακτιβιστική, καλλιτεχνική δράση; Πώς μπορεί το κοινό να συμμετέχει σε όλο αυτό, σε συνθήκες πανδημίας και αυτοπεριορισμού; Η διαδικτυακή δράση με τίτλο «Κατάσταση Ασάνζ-Επείγον» του εικαστικού Μίλτου Μανέτα επιχειρεί αυτή τη σύνδεση, που υποστηρίζεται από το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, με ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς το κοινό.

O Τζούλιαν Ασάνζ (Julian Assange), Αυστραλός εκδότης και ακτιβιστής του διαδικτύου, αναφερόμενος συχνά ως ιδρυτής των WikiLeaks (2006), αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία, υποκλοπή δεδομένων, παραβίαση υπολογιστών και δημοσίευση στρατιωτικών εγγράφων των Η.Π.Α. από το WikiLeaks, κατηγορίες που έχουν επιφέρει την φυλάκισή του μέχρι την απόφαση της έκδοσής του ή μη στις Η.Π.Α..

Καθημερινή ψηφιακή ανάρτηση έργων με το προσωπο του Ασανζ

Ο Μίλτος Μανέτας, εικαστικός που ασχολείται με τα ψηφιακά δίκτυα και αντιλαμβάνεται το Ίντερνετ όχι ως μέσο, αλλά ως χώρο, έχοντας μάλιστα ορίσει τις ιστοσελίδες ως τα πιο ριζοσπαστικά και σημαντικά αντικείμενα τέχνης που δημιουργούνται σήμερα ("Websites Are The Art Of Our Times", 1999), συνεχίζει τη διαδικτυακή δράση του, παράγοντας έργα όσες και οι μέρες φυλάκισης του Ασάνζ.

Μετά την καθημερινή ψηφιακή ανάρτηση έργων και τη δωρεάν διάθεσή τους εκ μέρους του καλλιτέχνη στον πρώτο διαδικτυακό επισκέπτη-θεατή που δηλώνει την επιθυμία απόκτησής τους, το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών αναστρέφει το ρόλο του και προσκαλεί το κοινό να φιλοξενήσει στον ιδιωτικό του χώρο έργα της σειράς «Κατάσταση Ασάνζ-Επείγον», συμμετέχοντας στη διαδικτυακή δράση διανομής και έκθεσης έργων τέχνης. Οι συμμετέχοντες στην δράση μπορούν να δηλώσουν τη μέρα και ώρα της διαδικτυακή επίσκεψης του κοινού και του εικαστικού Μίλτου Μανέτα στον χώρο τους, δημιουργώντας έτσι «ένα σπίτι για τον Ασάνζ» και προωθώντας τον διάλογο γύρω από τη δράση.

«Κατάσταση Ασάνζ-Επείγον» του εικαστικού Μίλτου Μανέτα

Τα έργα που θα αναπαραχθούν θα εκτεθούν, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στην Αποθήκη Β1, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, μαζί με όσα εκτέθηκαν στο Μουσείο Palazzo delle Esposizioni στην Ρώμη το 2019.

Εν αναμονή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση ή μη στις Η.Π.Α., το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών «διαχέει αλλά και συμμετέχει στην δωρεάν διακίνηση της πληροφορίας και της τέχνης και αναδεικνύει, εν μέσω διαφορετικών εγκλεισμών του/της καθενός/μίας, τη συμμετοχικότητα στη διακίνηση της πληροφορίας, το πώς αυτή η πληροφορία καθίσταται έργο στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, καθώς και την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται διαμέσου των συγκοινωνούντων δοχείων ‘δημόσιο-ιδιωτικό, ιδιωτικό-δημόσιο’ και στέλνει ένα διαδικτυακό μήνυμα φιλοξενίας, στην εποχή του παγκόσμιου εγκλεισμού», σημειώνει η επιμελήτρια της δράσης Δωροθέα Κοντελετζίδου.

Posted by Miltos Manetas on Monday, January 4, 2021

Διαδικτυακή δράση: «Κατάσταση Ασάνζ-Επείγον», Μίλτος Μανέτας, εως 31 Ιανουαρίου 2021