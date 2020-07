Ενιο Μορικόνε: Πέντε εμβληματικά σάουντρακ που έμειναν στην ιστορία [βίντεο]

Ενιο Μορικόνε, ο μουσικός που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες κινηματογραφικών ταινιών.

Ο σπουδαίος συνθέτης που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 του χρόνια, έχει γράψει αριστουργήματα για περισσότερες από 500 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Μάλιστα το 2007 έλαβε Οσκαρ για την υπέροχη και πολύπλευρη συνεισφορά του στην τέχνη της κινηματογραφικής μουσικής.

Η μουσική του Μορικόνε έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 60 βραβευμένες ταινίες, ωστόσο κάποιες από αυτές έχουν χαρακτηρίσει μία ολόκληρη εποχή. Είναι δύσκολο να επιλέξεις μόνο κάποιες από τις μουσικές του Ενι Μορικόνε ωστόσο κάποια σαουντρακ του έχουν μείνει στην ιστορία.

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος-The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Είναι η τρίτη ταινία στη λεγόμενη «Τριλογία των Δολαρίων» μετά το «Για μια χούφτα δολάρια» και τη «Μονομαχία στο Ελ Πάσο». Τρεις πιστολέρο ανταγωνίζονται να βρουν θαμμένο χρυσό. Ίσως το πιο διάσημο σάουντρακ του Μορικόνε συνδυάζει ένα κλασικό θέμα με ηλεκτρικές κιθάρες. Ακουστε τη μουσική

Κάποτε στην Αμερική

Κάποτε στην Αμερική-Once Upon a Time in America (1984)

Υπέροχη μελωδικη μουσική ποτ σου μένει. Φυσαρμόνικες, φωνητικά για την επική ταινία του Σέρτζιο Λεόνε με Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέιμς Γουντς και θέμα τους Εβραϊους γκάνγκστερς στη Νέα Υόρκη. Με αυτή τη μουσική ο Μορικόνε κέρδισε το βραβείο BAFTA.

Σινεμά ο Παράδεισος

Σινεμά ο Παράδεισος-Cinema Paradiso (1989) Η υπέροχη ιστορία του Τζουζέπε Τορνατόρε για τη φιλία ενός νεαρού αγοριού με έναν μηχανικό προβολής κινηματογράφου ενέπνευσε μερικές από τις πιο συγκινητικές και μελωδικές μουσικές του Ενιο Μορικόνε. Το σάουντρακ κέρδισε βραβείο BAFTA το 1990.

Για μια χούφτα δολάρια

Για μια χούφτα δολάρια-A Fistful of Dollars (1964). Αγαπούσε τα γουέστερν και τα «έντυνε» μελωδικα. Ο Κλιντ Ίστγουντ έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε αυτο το φιλμ του Σέρτζιο Λεόνε όπου ο Μορικόνε εμπνεύστηκε ένα σάουντρακ με ψαλμωδίες, κιθάρες, σφυρίγματα και κουδούνια. Ουσιαστικά αυτα ήταν και τα κομμάτια που εκτόξευσαν τη φημη του Ιταλού συνθέτη.

Η αποστολή

Η αποστολή-The Mission (1986) Υπέροχες ερμηνείες από Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέρεμι Άιρονς αλλά η μουσική του Ενιο Μορικόνε έκλεψε την παράσταση. Το υποψήφιο για Όσκαρ σάουντρακ κατάφερε να συνδυάσει με αριστουργηματικό τρόπο μπαρόκ χορωδίες ωστε να αποτυπώσει την πολιτισμική σύγκρουση του 18ου αιώνα, μεταξύ Ιησουιτών Ισπανών και Ινδιάνων του Αμαζονίου.