Το ΕΜΣΤ κάνει πάρτι και το κοινό επιλέγει μουσική -Με «παραγγελιές» ερωτικά τραγούδια και ελεύθερη είσοδο - iefimerida.gr

Το ΕΜΣΤ διοργανώνει πάρτι την Παρασκευή και μάς καλεί να επιλέξουμε τραγούδια για να αφιερώσουμε στους αγαπημένους μας και να φτιάξουμε το πρόγραμμα με τα κομμάτια της βραδιάς.

Ενα πάρτι στο μπαρ του ΕΜΣΤ

Μια βραδινή εκδήλωση στο μπαρ του ΕΜΣΤ, στο πλαίσιο του Modern Love Festival. «Ερωτευτήκατε ποτέ κάποιο άτομο που δεν έπρεπε να ερωτευτείτε; Διαλυθήκατε ποτέ από έρωτα, να μην ξέρετε τι να κάνετε και να παίζετε τον ίδιο δίσκο ξανά και ξανά; Ο «ερωτοχτυπημένος» σας δίσκος και οι ιστορίες ερωτικής απογοήτευσής σας μπορούν να γίνουν μέρος της Longing Disco: μια μοναδική εκδήλωση την οποία οργανώνει ο καλλιτέχνης Nick Fox στο πλαίσιο του MODERN LOVE Festival, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο ΕΜΣΤ | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην Αθήνα».

Η Longing Disco είναι μια ζωντανή καλλιτεχνική εκδήλωση, η οποία διαμορφώνεται από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή.

Κάθε τραγούδι της Longing Disco έχει μια μοναδική ιστορία να πει. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ζητούν ανώνυμα το τραγούδι που συνδέεται περισσότερο με προσωπικές τους ιστορίες που εξιστορούν σχέσεις στα ουράνια, ειδύλλια με τραγική κατάληξη, ανεκπλήρωτους έρωτες, ξαφνικούς αποχωρισμούς, απώλειες, ελπίδες και όνειρα.

«Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας ανώνυμα τα τραγούδια που σας ξυπνούν τις πιο δυνατές ερωτικές αναμνήσεις και τις ιστορίες που συνδέονται με αυτά. Θα παίζουμε αυτά τα τραγούδια στο μπαρ του ΕΜΣΤ όλες τις μέρες που διαρκεί το φεστιβάλ MODERN LOVE, ενώ την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου θα έχουν κεντρική θέση στη Longing Disco, μια πανηγυρική βραδιά μουσικής, χορού και επιθυμίας εμπνευσμένη από το συναισθηματικό φάσμα της αγάπης και του ερωτικού πόθου».

22:30 - 01:30 ΣΤΟ ΕΜΣΤ Bar

Για να συμμετάσχετε στη Longing Disco, στείλτε μας το τραγούδι σας συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα ΕΔΩ

Θα πρέπει να συμπεριλάβετε:

Τίτλο τραγουδιού

Όνομα καλλιτέχνη/συγκροτήματος

Μια σύντομη ιστορία σας για την επιλογή του τραγουδιού

Προαιρετικά: μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ιστορίας σας

Όλες οι υποβολές θα παραμείνουν ανώνυμες, ενώ μπορείτε να μοιραστείτε την ιστορία σας για ένα τραγούδι ακόμα κι αν δεν παραστείτε στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση έχει ελεύθερη είσοδο.

Υποβάλετε το ερωτικό τραγούδι σας εδώ

Τι είναι το MODERN LOVE Festival του ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ παρουσίαζει ένα τριήμερο φεστιβάλ καθώς η έκθεση Modern Love: Αγάπη στα Χρόνια της Ψυχρής Οικειότητας πλησιάζει στο τέλος της. Κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου θα λάβει χώρα ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών, πάνελ, προβολών, μουσικής και παραστάσεων που εξετάζουν, όπως και η έκθεση, τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον έρωτα και τις στενές ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή του ύστερου καπιταλισμού, της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής συνδεσιμότητας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων: Gabriel Abrantes, Melanie Bonajo, Maja Borg, Nathalie Dixon, Sunny Dolat, Arjon Dunnewind, Cecile B. Evans, Nick Fox, Johan Grimonprez, Κυριακή Γονή, Srećko Horvat, Juliet Jacques, Βάλερυ Κοντάκου, Ariane Loze, Jonas Lund, Lauren Lee McCarthy, Kyle McDonald, Marge Monko, Nora Ó Murchu, The Nest Collective, Δημήτρης Παπανικολάου, Shelly Silver, Έρικα Σκούρτη, Εύα Στεφανή, Θεόφιλος Τραμπούλης, Μαρία Τσάγκαρη.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το IMPAKT Centre for Media Culture (NL). Οργάνωση-επιμέλεια: Κατερίνα Γρέγου, Άννα Μυκονιάτη, Ιόλη Τζανετάκη

Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει την Παρασκευή 29/9 με τα εγκαίνια της έκθεσης Stories of Our Lives: in Search of Queer Sanctuaries (Ιστορίες της ζωής μας: σε αναζήτηση queer καταφυγίων) της καλλιτεχνικής ομάδας Nest και την πρεμιέρα της ταινίας της κολλεκτίβας Stories of Our Lives, στην Ελλάδα.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ MODERN LOVE στο ΕΜΣΤ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.09-ΚΥΡΙΑΚΗ 01.10