Greek Sales: Αυτοί είναι οι Ελληνικοί πίνακες που έκαναν χαμό στη δημοπρασία Bonhams στο Παρίσι -Πόσο έπιασαν - iefimerida.gr

Σε μια μαραθώνια δημοπρασία που διήρκησε πάνω από πέντε ώρες, με έντονο bidding, στην αίθουσα του οίκου Bonhams στο Παρίσι, αλλά και μέσω τηλεφώνων και ίντερνετ, η ελληνική τέχνη έδωσε ξανά δυναμικό παρόν.

Οι πωλήσεις των έργων τέχνης ξεπέρασαν το 85%

Όπως ανέμεναν οι γνώστες, κορυφαίο έργο αναδείχθηκε η μουσειακή σύνθεση του Νικόλαου Γύζη «Ο ορνιθοκλέπτης στη Σμύρνη» που βρισκόταν για χρόνια στην Πινακοθήκη της Δρέσδης και έφτασε τις 466.000 ευρώ.

Νικόλαου Γύζη «Ο ορνιθοκλέπτης στη Σμύρνη»

Από τα έργα του 20ου αιώνα έλαμψαν οι «Τρείς φιλόσοφοι» του Νίκου Εγγονόπουλου και ένας πίνακας του 1937 που εθεωρείτο χαμένος και ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Αθήνα ( € 416.000 ) και το «Καφενείο του Μαυροκέφαλου», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά νεοκλασικά του Γιάννη Τσαρούχη ( € 328.000 ).

«Τρείς φιλόσοφοι» του Νίκου Εγγονόπουλου

Πάνω από 100.000 ευρώ κινήθηκαν επίσης «το μαγνητικό τραπέζι» του Takis (€ 126.000), η «Παναγία Νικοποιός» του Κωνσταντίνου Παρθένη (€ 107.000) και «Το Λαύριο» του Κωνσταντίνου Βολανάκη (€ 103.000).

Όπως επεσήμανε η υπεύθυνη της δημοπρασίας Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «η επιτυχία αυτη των ελληνικών έργων τέχνης αποτελεί συνέχεια της δυναμικής που έχουν αναπτύξει τα Greek Sales. Με την επιλογή ποιοτικών έργων ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη των συλλεκτών και συγχρόνως κερδίζουμε τα γαλλικό και ευρωπαϊκό κοινό. Κλειδί της επιτυχίας είναι η ποιότητα των έργων. Η ελληνική τέχνη αναγνωρίζεται πλέον στη διεθνή αγορά ως ποιοτική επιλογή και επενδυτική αξία».

Κατά τη δημοπρασία επωλήθη το 86% των έργων (by lot) και 100% (by value) με τζίρο 3.700.000 ευρώ.

«Καφενείο του Μαυροκέφαλου» του Γιάννη Τσαρούχη