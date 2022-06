Ελληνικό animation με σούπερ ήρωες απέσπασε βραβείο Disney στο εξωτερικό - iefimerida.gr

Δύο «χάρτινοι» υπερήρωες έφεραν μία πρωτιά για το ελληνικό animation

Στο υψηλότερο σημείο του παγκόσμιου φεστιβαλικού χάρτη του animation, στο Ανεσί στις γαλλικές Άλπεις, ένα «χάρτινο» ζευγάρι υπερηρώων πέτυχε πριν από λίγες μέρες μια πρωτιά για το ελληνικό κινούμενο σχέδιο: απέσπασε το βραβείο Disney Plus της Αγοράς (MIFA) του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου που διεξάγεται εκεί.

Οι δύο σούπερ ήρωες από την Ελλάδα, σχεδιασμένοι και εμψυχωμένοι από την Αλεξάνδρα Ταγκαλή και τη Μικαέλα Δεληγιάννη, είναι οι βασικοί χαρακτήρες του animation «Ο υπερήρωας σύζυγός μου», πανέτοιμοι για νέες περιπέτειες που αναδεικνύουν μια πτυχή της καθημερινότητάς τους κάπως αλλιώτικη από τα στερεότυπα των mainstream κόμικς.

Στόχος ένα animation με 12 επεισόδια

Oι δύο Ελληνίδες δημιουργοί άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις κατά την παρουσίαση του εν λόγω σχεδίου τους στους επαγγελματίες της MIFA. Η βράβευσή του με το Disney Plus τις φέρνει πολύ κοντά στο όνειρό τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και να υλοποιήσουν την αρχική ιδέα τους για μια τηλεοπτική σειρά 12 επεισοδίων με ορίζοντα τη διεθνή διανομή.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συγχαίρει και τις δύο για την επιτυχία τους, αλλά και την Asifa Hellas που οργάνωσε και φέτος την ελληνική αποστολή animation στο Ανεσί. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του γιατί το πρώτο βήμα των δύο Ελληνίδων δημιουργών προς το Ανεσί και τη MIFA ήταν το ομότιτλο μικρού μήκους animation που χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΠΟΑ, μέσω του ΕΚΚ, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Covid -19 - χάρη στο Πρόγραμμα αυτό παρήχθησαν 25 μικρού μήκους ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Αλεξάνδρα Ταγκαλή και Μικαέλα Δεληγιάννη

Αισιοδοξία κι όρεξη για δουλειά

Η Αλεξάνδρα Ταγκαλή και η Μικαέλα Δεληγιάννη δηλώνουν ευτυχισμένες για τη σημαντική αυτή βράβευσή τους και αισιόδοξες για την προοπτική που ανοίγεται μπροστά τους. «Είναι δύσκολο να το πιστέψουμε, αλλά συνέβη. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός κι όρεξη για δουλειά. Μετά τη θετική ανταπόκριση που βρήκαμε στο Ανεσί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει πραγματικότητα η υπό ανάπτυξη σειρά με το ζευγάρι των υπερηρώων μας.

Η χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Covid -19 ήταν καθοριστική για το βήμα που μας έφερε μέχρι εδώ. Ήταν το έναυσμα για ν’ αναπτύξουμε την αρχική ιδέα μας και να φτιάξουμε τον πιλότο για τη σειρά, που παρουσιάσαμε στη MIFA. Τώρα έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές συναντήσεις και πολύ όμορφες συνεργασίες». Η επιτυχία τους έχει κάποιο μυστικό; «Το μόνο σίγουρο είναι πως το animation θέλει πολλή αγάπη και πολύ κυνηγητό. Είναι μια τέχνη που απαιτεί να βρίσκεσαι σε εγρήγορση και διασύνδεση με τον διεθνή χώρο. Βγαίνουν διαρκώς καινούργια πράγματα».

«Ο υπερήρωας σύζυγός μου»

Covid και animation

Η παραγωγή των 25 ταινιών μικρού μήκους animation μέσω του Ειδικού Προγράμματος Covid -19 έγινε αφορμή για να γίνουν σε μεγάλη κλίμακα ορατοί οι δημιουργοί του ελληνικού κινουμένου σχεδίου. Για πρώτη φορά το ΕΚΚ στο πλαίσιο των προωθητικών καταλόγων της Hellas Film κυκλοφόρησε ξεχωριστό κατάλογο για το animation για να τις συμπεριλάβει.

Το Πρόγραμμα αυτό του ΥΠΠΟΑ, που υλοποίησε το ΕΚΚ, έδωσε μια ανάσα δημιουργίας αλλά μια προοπτική για το είδος· ανέδειξε δε τον δυναμισμό της ελληνικής κοινότητας των animators, το ταλέντο και τις δυνατότητές τους.

Η επιτυχία του Ειδικού Προγράμματος Covid -19 ισχυροποίησε τους δεσμούς ΕΚΚ με τους Έλληνες δημιουργούς κινουμένου σχεδίου, αλλά και με θεσμούς όπως η Asifa Hellas που εδώ και χρόνια τους συσπειρώνει.

Το ΕΚΚ, αντιλαμβανόμενο τον ρόλο του animation στην ανάπτυξη της κινηματογραφίας μας και ευρύτερα του οπτικοακουστικού στην Ελλάδα, στον νέο χρηματοδοτικό κανονισμό του (2021) ενισχύει το είδος αυτό σε όλες τις φάσεις του θέλοντας να το καταστήσει ισότιμο με τα άλλα κινηματογραφικά είδη.

Οι συντελεστές του project που απέσπασε το βραβείο Disney Plus

«Ο υπερήρωας σύζυγός μου» (My Superhero Husband)

TV Series, 12 επεισόδια X 22΄

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ταγκαλή, Μικαέλα Δεληγιάννη

Παραγωγή: Addart, Funny Tales, The Alphabet Initiative Agency