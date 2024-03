Η Ελλάδα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Λονδίνου, με 40 εκδότες -Το πρόγραμμα - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά, με δυναμική παρουσία και με τη συμμετοχή Ελλήνων εκδοτών και πολιτιστικών φορέων, η Ελλάδα λαμβάνει μέρος στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Λονδίνου.

Η έκθεση βιβλίου θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 12 - Πέμπτη 14 Μαρτίου, διοργανώνεται από το 1971 και υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από τριάντα χιλιάδες επαγγελματίες του εκδοτικού κλάδου, ενδυναμώνοντας τη δικτύωση κι ενημέρωση της παγκόσμιας εκδοτικής κοινότητας. Τη συμμετοχή προετοίμασε το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί η Διεύθυνση Γραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου.

Το περίπτερο της Ελλάδας στην εκθεση βιβλιου

Στο εθνικό περίπτερο της Ελλάδας, (Stand 6A110), στη ΔΕΒ, στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Olympia, θα φιλοξενηθούν περίπου 40 Έλληνες εκδότες και πολιτιστικοί φορείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή που απηύθυνε το Υπουργείο Πολιτισμού προς τον εκδοτικό κόσμο της χώρας.

Συνολικά, θα μεταφερθούν και θα προβληθούν πάνω από 700 εκδόσεις στα ελληνικά και άλλες γλώσσες, όπως και εκδόσεις του ΥΠΠΟ και των εποπτευόμενων φορέων του και των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Θα παρουσιαστούν, επίσης, τα μεταφρασμένα σε άλλες γλώσσες βιβλία που εκδόθηκαν με την υποστήριξη του GreekLit, του προγράμματος επιδότησης μεταφράσεων τίτλων, κάθε κατηγορίας, της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής σε άλλες γλώσσες. Η πολυδιάστατη εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στη ΔΕΒ του Λονδίνου ενισχύεται επιπλέον με ειδικά σχεδιασμένο έντυπο ενημερωτικό υλικό, καθώς και προβολή πρωτότυπου ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού, με τους συμμετέχοντες Έλληνες συγγραφείς.

Το επαγγελματικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας στη ΔΕΒ του Λονδίνου περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε επαγγελματικά σεμινάρια και στρογγυλά τραπέζια και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εντός και εκτός του εκθεσιακού χώρου, παρέχοντας μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τον ελληνικό εκδοτικό κόσμο, προάγοντας τη δικτύωση με συγγραφείς, εκδότες, επιμελητές και λογοτεχνικούς πράκτορες.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους εκδότες, μέλη του ευρωπαϊκού μεταφραστικού δικτύου ENLIT (European Network for Literary Translation), του GreekLit, της Εταιρείας Συγγραφέων κι άλλους φορείς και φεστιβάλ ποίησης, εκπροσώπους της παγκόσμιας ένωσης συγγραφέων PEN International, με ελληνιστές και γλωσσολόγους καθηγητές σε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας (King's College, Oxford, Cambridge), με μεταφραστές ελληνικής λογοτεχνίας στην αγγλική γλώσσα, Ελληνίδες και Βρετανίδες ποιήτριες, τους μη κερδοσκοπικούς φορείς Όμιλος Εξυπηρετητών και Greek Library of London, και με τη συμβολή του The Hellenic Centre και της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, καθώς και του British Council στην Ελλάδα.

Στις ελληνικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ειδικότερα, με κεντρικό θεματικό άξονα τη μετάφραση και τη σύγχρονη ελληνική ποίηση, το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει με μια δυναμική ομάδα γυναικών, τις βραβευμένες Ελληνίδες ποιήτριες Φοίβη Γιαννίση, Μυρσίνη Γκανά, Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Άννα Γρίβα, Λένα Καλλέργη, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε κοινές εκδηλώσεις με ομότεχνές τους, από τη Μ. Βρετανία (Shasha Dugdale, Jennifer Wong).

Θα οργανωθεί στρογγυλό τραπέζι για τη μετάφραση της ελληνικής λογοτεχνίας, με τη συμμετοχή διακεκριμένων Βρετανών συγγραφέων, μεταφραστών, πανεπιστημιακών με γνωστικό αντικείμενο τις ελληνικές σπουδές σε βρετανικά πανεπιστήμια, όπως ο David Ricks, ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο King's College, ο Brian Sneeden, ποιητής, μεταφραστής κι εκδότης, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, ο Ναπολέων Κάτσος, Καθηγητής Γλωσσολογίας, στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ / Fellow in Linguistics, Trinity College, Κέιμπριτζ) και μέλη της ομάδας εργασίας του προγράμματος GreekLit για την υποστήριξη της μετάφρασης ελληνικών βιβλίων σε άλλες γλώσσες, με τη Σίσσυ Παπαθανασίου, διευθύντρια της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και την Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, ποιήτρια και μεταφράστρια.

Η ελληνική ομάδα, η οποία πλαισιώνεται από 15 Έλληνες εκδότες, θα έχει ενεργή συμμετοχή στα επαγγελματικά σεμινάρια και εργαστήρια που οργανώνει η ΔΕΒ στο πλαίσιο του International Rights Centre-Olympia London. Θα πάρει μέρος και σε προγραμματισμένες συναντήσεις εργασίας με άλλες εθνικές αποστολές, λογοτεχνικούς πράκτορες κι εκπροσώπους διεθνών εκδοτικών οίκων και φεστιβάλ.

Το Πρόγραμμα αναλυτικά:

Δευτέρα 11 Μαρτίου, International Rights Centre - Olympia London

Συναντήσεις με εκδότες, λογοτεχνικούς πράκτορες, Σωματεία Συγγραφέων και Φεστιβάλ, μεταφραστές και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Λογοτεχνική Μετάφραση ENLIT.

Τρίτη 12 Μαρτίου, 16:00-16:45, International Μarkets Theatre - Olympia London

Φωνές από την Ελλάδα. Νέες προκλήσεις και προοπτικές

Συζήτηση για τη μετάφραση της ελληνικής λογοτεχνίας, όπου συμμετέχουν οι: Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, ποιήτρια και μεταφράστρια, μέλος της επιτροπής του προγράμματος επιδότησης μεταφράσεων GreekLit, Σίσσυ Παπαθανασίου, συγγραφέας, μεταφράστρια, διευθύντρια της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, μέλος της επιτροπής του προγράμματος επιδότησης μεταφράσεων GreekLit, David Ricks, ο ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας, King's College, ο Brian Sneeden, ποιητής, μεταφραστής, εκδότης, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Συντονισμός: Ναπολέων Κάτσος, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ / Fellow in Linguistics, Trinity College, Κέιμπριτζ.

Τετάρτη 13 Μαρτίου, 19:00, The Hellenic Centre

Ελληνίδες και Βρετανίδες ποιήτριες συνομιλούν για την ποίηση και διαβάζουν ποιήματά τους

Συμμετέχουν οι: Φοίβη Γιαννίση, Μυρσίνη Γκανά, Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Άννα Γρίβα, Λένα Καλλέργη, Shasha Dugdale, Jennifer Wong.

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Δρ Ελένη Δουνδουλάκη.

Πέμπτη 14 Μαρτίου, 11:00, Ελληνικό Περίπτερο - Stand 6A110

Συνάντηση με τις Ελληνίδες ποιήτριες

Παρασκευή 15 Μαρτίου & Σάββατο 16 Μαρτίου (σε διάφορους χώρους και ώρες), Greek Library of London

Λογοτεχνικές αναγνώσεις και παρουσιάσεις των Εθνικών Λογοτεχνικών Βραβείων και των Λογοτεχνικών Ετών, του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας

Συμμετέχουν οι: Μυρσίνη Γκανά, Λένα Καλλέργη, Σίσσυ Παπαθανασίου.

Η εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στη ΔΕΒ του Λονδίνου, αποτελεί την συνέχεια των επιτυχημένων εθνικών αποστολών του περασμένου έτους, που υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού (41η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Liber στη Μαδρίτη στην Ισπανία, 75η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης στη Γερμανία, 42η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, 37η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό).

Την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας, στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, για τα έτη 2023 έως και 2025 υλοποιεί η Διεύθυνση Γραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με γενικό τίτλο GREECE: Greek books & writers και με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας, στον διεθνή χώρο, και την προώθηση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, η Διεύθυνση Γραμμάτων συνεργάζεται με τις τοπικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και φορείς ελληνικών συμφερόντων, με τις ακαδημαϊκές δομές ελληνικών σπουδών ανά χώρα και τις ενώσεις τους ανά ήπειρο, καθώς και με ξένα μορφωτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις.