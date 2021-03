Ελλάδα 2021: Οι δράσεις του Μαρτίου με μία ματιά -Διαδικτυακές εκθέσεις, εκδόσεις, ημερίδες, προβολές

Συνεχίζονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου οι δράσεις και οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Επετειακών Δράσεων και Εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ή φέρουν το σήμα της.

Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις αυτές καλύπτουν ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και περιλαμβάνουν εκθέσεις, εκδόσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις ιστορικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού χαρακτήρα και πολλά ακόμη.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα εγκαίνια της εμβληματικής έκθεσης του Μουσείου Μπενάκη με τίτλο «1821 πριν και μετά», η οποία καλύπτει με περισσότερα από 1.000 τεκμήρια τα έτη 1770 έως 1880. Ιδιαιτέρως εντυπωσιακή είναι, επίσης, η καταγραφή και παρουσίαση από το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας των «Δέντρων της Επανάστασης», αιωνόβιων δέντρων με ηλικία μεγαλύτερη των 200 ετών.

Ενδεικτική της οικoυμενικότητας του εορτασμού είναι, εξάλλου, η συμμετοχή του London School of Economics μέσω της κοινότητας των Ελλήνων φοιτητών του, ενώ υπάρχουν και σημαντικές δράσεις που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο των εορτασμών και έχουν το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τo webinar που διοργανώνει το Hellenic Innovation Network σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο τη Ελλάδας στην Βοστώνη για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επιστήμη Δεδομένων.

Ελλάδα 2021: Οι δράσεις για τον Μάρτιο

Αναλυτικά οι δράσεις και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, ξεκινούν ή συνεχίζονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου:

• Έκθεση του Μουσείου Μπενάκη με τίτλο «1821 πριν και μετά»

Η έκθεση θα εκτείνεται σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του κτηρίου της οδού Πειραιώς 138. Με περισσότερα από 1.000 τεκμήρια ιστορίας και τέχνης τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά όλα μαζί, η έκθεση αφηγείται την ιστορία των νεότερων Ελλήνων κατά τη διάρκεια των ετών 1770-1880. Θα διαρκέσει έως τις 7 Νοεμβρίου. Αναμένεται να αποτελέσει κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για την επετειακή χρονιά και πραγματοποιείται με την σύμπραξη του Μουσείου, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank.

Μία ιδεα απο την εκθεση στο παρακάτω βίντεο



• Ημερίδα για τον Λευκάδιο Χερν

Στις 13 Μαρτίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών οργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Το ταξίδι του Λευκάδιου Χερν στον Πολιτισμό». Στην ημερίδα έχουν κληθεί να μιλήσουν προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, ενώ στο πλαίσιο της, θα πραγματοποιηθεί έκδοση και έκθεση για τη ζωή και το έργο του μεγάλου συγγραφέα ιρλανδοελληνικής καταγωγής.

• Ο Εθνικός Ύμνος στην ελληνική νοηματική γλώσσα

Στις 15 Μαρτίου θα προβληθεί το ψηφιακό βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται για πρώτη φορά ο Εθνικός Ύμνος στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Το βίντεο, το οποίο θα παρουσιαστεί στο διαδίκτυο, είναι μια παραγωγή του Συλλόγου Διδασκόντων της νοηματικής στην χώρα μας.

• Ειδική ψηφιακή έκδοση από το ελληνικό προξενείο της Πέρθης στην Αυστραλία για την προβολή του εορτασμού των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση

Η ψηφιακή έκδοση, ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με θέματα από την ιστορία των 200 χρόνων του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους και ειδήσεις για τον εορτασμό της επετείου στη Δυτική Αυστραλία, έχει ήδη ανέβει στο διαδίκτυο. Η ύλη της έκδοσης θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα έως το τέλος του επετειακού έτους.

• Οι νέοι σχεδιάζουν το μέλλον τους

Μια σημαντική εκπαιδευτική δράση που αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας από 18 έως 30 ετών ξεκίνησε την 1η Μαρτίου. Η δράση με γενικό τίτλο «Entepreneur Learning», πραγματοποιείται ταυτοχρόνως σε 300 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη από ομάδες φοιτητών οι οποίες για τρεις μήνες εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας, έχοντας υποστήριξη από καθηγητές και μέντορες. Η ένταξη του ελληνικού σκέλους της στο πρόγραμμα του εορτασμού των 200 ετών αφορά την ενότητα «Παράθυρο στο μέλλον».

• Τα «Δέντρα της Επανάστασης»

Μια πρωτότυπη δράση, την ανάδειξη των αιωνόβιων δέντρων, η ύπαρξη των οποίων χρονολογείται πριν από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, ανέλαβε το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας. Η καταγραφή των δέντρων έχει ολοκληρωθεί, ενώ από την 1η Μαρτίου ξεκίνησε η παρουσίαση τους, με μικρές υπαίθριες εκδηλώσεις ανά δεκαπενθήμερο. Ραδιοφωνικές εκπομπές με την ίδια συχνότητα, στον σταθμό της Εκκλησίας, θα προβάλουν επίσης της συγκεκριμένη δράση.

Μια πρωτότυπη δράση, την ανάδειξη των αιωνόβιων δέντρων, η ύπαρξη των οποίων χρονολογείται πριν από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821

• Το ΕΚΠΑ καλεί τους μαθητές να εμπνευστούν από την Επανάσταση. Το Μουσείο Ιστορίας, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφιερώνει τον 6ο Μαθητικό Διαγωνισμό, στον Αγώνα για την Ελευθερία των Ελλήνων, καλώντας μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, να αφουγκραστούν τα μηνύματα της Επανάστασης και να αποδώσουν με το δικό τους τρόπο τους συμβολισμούς της Επετείου. Το θέμα του διαγωνισμού είναι «1821-2021: Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην καλλιέργεια της γνώσης. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο Νεοσύστατο κράτος».

• Webinars για την Ελλάδα του αύριο. Συνεχίζονται τα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) και οι ομιλίες που διοργανώνει το Hellenic Innovation Network σε συνεργασία με το Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, με συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων. Στις 11 Μαρτίου ο καθηγητής του ΜΙΤ και μέλος της Ολομέλειας της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, και η Φωτεινή Χριστιά, επίσης καθηγήτρια του ΜΙΤ, θα μιλήσουν για την “Επανάσταση του αύριο”, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επιστήμη των Δεδομένων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα προηγούμενα webinars εδώ

• Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας «Connect the Dots»:

Ξεκίνησε, ήδη, το πιλοτικό στάδιο της Δράσης που οργανώνει η Πρεσβεία των ΗΠΑ και η Hellenic Innitiative με γενικό τίτλο “Connect the Dots”. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό πρόγραμμα για την νεοφυή επιχειρηματικότητα, στο οποίο ηγετικές φυσιογνωμίες από τον αμερικανικό επιχειρηματικό κόσμο θα συμβουλεύουν νέους Έλληνες επιχειρηματίες. Στόχος είναι η δημιουργία μιας διαρκούς πλατφόρμας, ώστε το πρόγραμμα να συνεχιστεί και μετά το 2021. Είναι μια από τις δράσεις που ξεκινούν με αφορμή την επέτειο και φιλοδοξούν να βοηθήσουν την χώρα στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη.

• Podcasts για την Επανάσταση από το Hellenic Heritage Foundation στο Τορόντο. Η Ελληνική Επανάσταση στο Spotify. Μια σειρά podcasts με τίτλο «The idea of Greece: 1821» εξερευνά περιόδους της Επανάστασης, ρίχνοντας φως σε πρόσωπα και γεγονότα, προσελκύοντας ένα ευρύ και διεθνές ακροατήριο.

Tα πρώτα πέντε επεισόδια έχουν ανέβει στο Spotify ΕΔΩ

• Εκπαιδευτική δράση για την Επανάσταση στην Μολδοβλαχία από το ελληνικό σχολείο Βουκουρεστίου

Μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού σχολείου της Ρουμανίας «Αθηνά» μελετούν τις δραστηριότητες των Ελλήνων εμπόρων και λογίων στη περιοχή της Μολδοβλαχίας, στις αρχές του 19ου αιώνα. Επίσης, θα ερευνήσουν την συμβολή τους στην δημιουργία και την ανάπτυξη επαναστατικού πνεύματος. Η εκπαιδευτική αυτή δράση πραγματοποιείται διαδικτυακά ΕΔΩ .



• Ο ρόλος της Θράκης στην Επανάσταση. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, με ένα σύνολο δράσεων, και σε συνεργασία με τοπικούς κρατικούς και επιστημονικούς φορείς, αναδεικνύει τον ρόλο των Θρακιωτών στην Επανάσταση. Με περιοδικές εκθέσεις, μουσικοπαιδαγωγικά προγράμματα, ομιλίες, ραδιοφωνικές εκπομπές και άλλες εκδηλώσεις, που απευθύνονται σε όλους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μουσείου.

• GAPSTI @Greece 2021 - The Gianna Angelopoulos Programme for Science Technology and Innovation

Στο πλαίσιο της ανάδειξης του 2021 ως παραθύρου στην Ελλάδα του μέλλοντος, μέσα από το The Gianna Angelopoulos Programme for Science, Technology and Innovation στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές δράσεις καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες θα ενισχύσουν τους ακαδημαϊκούς δεσμούς ανάμεσα στο φημισμένο Πανεπιστήμιο και ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για το πρόγραμμα GAPSTI μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr