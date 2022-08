Ελευσίνα: Με αυτές τις 16 δράσεις θα υποδεχτεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2023 [πρόγραμμα] - iefimerida.gr

Μπαίνοντας στη τελική ευθεία για να υποδεχτεί τη χρονιά του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 η Ελευσίνα παρουσιάζει το νέο της πρόγραμμα.

Η Ελευσίνα έχει προγραμματίσει από το τέλος Αυγούστου ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων, που περιλαμβάνει Εικαστικές Εκθέσεις, Θεατρικές παραστάσεις, Εκπαιδευτικές δράσεις, Προγράμματα κατάρτισης, Φεστιβάλ, Σύνθετες Δράσεις Τέχνης και Ανοιχτές Προσκλήσεις σε πρωτότυπα προγράμματα.

Δράσεις παρακαταθήκης όπως το πρώτο Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού της ευρύτερης περιοχής στο εγκαταλελειμμένο πρώην κάμπινγκ Όαση, και η 3η έκδοση του συνεδρίου για την Πολιτιστική Βιομηχανία, Πολιτισμός 2030, καθώς και πρωτότυπες εκδηλώσεις, όπως η σύνθετη δράση της Γεωργίας Μαυραγάνη, Μουσική των Σπιτιών με επίκεντρο τα ίδια τα σπίτια της Ελευσίνας, το αφιέρωμα στη Μικρασία μέσα από την παράσταση κουκλοθεάτρου για το ρεμπέτικο τραγούδι (REBETIKO) και την παράσταση E – ΦΥΓΑ Μικρασία της Γιολάντα Μαρκοπούλου που επιστρέφει στους συνοικισμούς της πόλης, αγαπημένες δράσεις όπως οι Νύχτες Βραδύτητας στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και τα Λόγια του Ρολογιού μέσα στον Αρχαιολογικό χώρο είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που φέρνουν αυτό το φθινόπωρο την Ελευσίνα στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Οι συνεργασίες της Ελευσίνας Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δοθεί στις στρατηγικές συνεργασίες της 2023 Ελευσίς όπως η πλέον σταθερή και σημαντική συνεργασία με το Φεστιβάλ Αισχύλεια για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης του Κωστή Βελώνη, «Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια δάπεδα».

Στις νέες συνεργασίες συγκαταλέγονται αυτή με το Μουσείο Μπενάκη για την έκθεση – ύμνο στην πόλη της Ελευσίνας με τίτλο Ελευσίνα – Ωμό Μουσείο σε επιμέλεια της Ερατώς Κουτσουδάκη, καθώς και αυτή με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΚΠΑ και το ΠΑΔΑ για την ίδρυση του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου – IN SITU με επίκεντρο το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Από το πρόγραμμα δεν λείπουν και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά όπως το Mystikit Ελευσίνα – Εκπαιδευτική Βαλίτσα που θα ταξιδέψει σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, όπως και το εργαστήριο κηποτεχνίας για παιδιά 7 έως 12 ετών, Αρθρωτοί Κήποι, που συνδυάζει την καλλιέργεια με τις νέες τεχνολογίες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης:

Μυστήριο 22 | Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια δάπεδα – Κωστής Βελώνης

Εικαστικά

Από τις 28 Αυγούστου έως τις 23 Οκτωβρίου, η 2023 Ελευσίς σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αισχύλεια φιλοξενεί στο Ανοιχτό Θέατρο Παλαιού Ελαιουργείου την in situ γλυπτική εγκατάσταση του διακεκριμένου εικαστικού Κωστή Βελώνη, που αντλεί έμπνευση από τη μυθολογική και ιστορική παράδοση της Ελευσίνας.

Μυστήριο 52 | Mystikit Ελευσίνα – Εκπαιδευτική Βαλίτσα

Εκπαίδευση

Αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινά η δράση Μυστήριο 52 | Mystikit Ελευσίνα – Εκπαιδευτική Βαλίτσα στα σχολεία της Ελευσίνας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ομάδας Very Young Contemporary Art, με τη μορφή ενός ολοκληρωμένου Dο It Yourself – kit δράσης και εξερεύνησης, που εφοδιάζει τους μαθητές με τον απαραίτητο εξοπλισμό για έρευνα, περιδιάβαση, επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον, με σκοπό τη θέαση της καθημερινής ζωής ως μια ευκαιρία καλλιτεχνικής πράξης.

Άξια αναφοράς είναι και η υποστήριξη της 2023 Ελευσίς στην Ένωση Προφορικής Ιστορίας, που διοργανώνει στην Ελευσίνα το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου το εργαστηριακό σεμινάριο “Η προφορική Ιστορία στα Μουσεία”. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες αξιοποίησης προφορικών μαρτυριών σε μουσειακούς και ευρύτερα εκθεσιακούς χώρους.

Μυστήριο 50 | EcoCulture Festival

Φεστιβάλ # Περιβάλλον

Το πρώτο Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού στην Ελευσίνα, έρχεται το διήμερο 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Αντλώντας τη θεματική του από το περιβάλλον, την οικολογία και τη βιωσιμότητα, ο πρότυπος αυτός θεσμός και μια από τις βασικές δράσεις παρακαταθήκης του προγράμματος της 2023 Ελευσίς, συνδυάζει τον διεπιστημονικό διάλογο με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις τέχνες, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί το πρώην κάμπινγκ ΟΑΣΙΣ σε μια γιορτή για το περιβάλλον ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες. Στο πλαίσιο της πρώτης έκδοσης θα λάβει χώρα και το ΕcocultureDialogues, μια σειρά ποικίλων και ενδιαφερουσών δράσεων και συζητήσεων για τη βιώσιμη καινοτομία αλλά και την αγροδιατροφή, καθώς και το Μυστήριο 41 | Design Campus, ένα συμμετοχικό εργαστήριο διερεύνησης των περιβαλλοντικών προκλήσεων της πόλης με στόχο τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και στρατηγικών στην κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Τέλος, οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Μυστήριο 46 | Αρθρωτοί Κήποι, ένα εργαστήριο κηποτεχνίας για παιδιά 7 έως 12 ετών, που συνδυάζει την καλλιέργεια με τις νέες τεχνολογίες.

Μυστήριο 38 | Μουσική των σπιτιών

Σύνθετη Δράση Τέχνης

Παράλληλα το διήμερο 24 και 25 Σεπτεμβρίου και υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια της Γεωργίας Μαυραγάνη, το κοινό καλείται να συμμετέχει σε επιτόπιες διαδρομές μέσα στους Συνοικισμούς της πόλης ακούγοντας επιλεγμένες μουσικές που διαχέονται στον δημόσιο χώρο μέσα από τις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών.

Μυστήριο 49 | Συμπόσια

Γαστρονομία

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται και από μια δράση για τις γαστρονομικές παραδόσεις του τόπου με τη συμμετοχή εθνοτοπικών Συλλόγων της Ελευσίνας.

Μυστηρίου 5 | Λόγια των Τοίχων – Η πόλη ως ανάγνωσμα

Μια ξεχωριστή δράση που περιλαμβάνει μια σειρά προβολών σύντομων κειμένων, ποιημάτων και φράσεων μεσαίας και μικρής κλίμακας, που μετατρέπουν για λίγες ώρες τους τοίχους της πόλης σε σελίδες βιβλίου/ Φωτό: Γιάννης Στάθης

Σύνθετη Δράση Τέχνης

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η τρίτη έκδοση του, αντλεί τη θεματική της από τη Μικρασιατική καταστροφή. Μια ξεχωριστή δράση που περιλαμβάνει μια σειρά προβολών σύντομων κειμένων, ποιημάτων και φράσεων μεσαίας και μικρής κλίμακας, που μετατρέπουν για λίγες ώρες τους τοίχους της πόλης σε σελίδες βιβλίου.

Μυστήριο 8 | Με το βλέμμα στην Ιαπωνία

Ανοιχτή Πρόσκληση

Μία δράση της 2023 Ελευσίς σε συνεργασία με τον οργανισμό EU Japan Fest, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Mikiko Kikuta, που αφορά στην καλλιτεχνική φιλοξενία ενός Έλληνα φωτογράφου στην Οσάκα και στη συνέχεια, στην Ελευσίνα, και την παρουσίαση των πρωτότυπων φωτογραφιών – καρπών των παραπάνω φιλοξενιών, που θα εκδοθούν και θα εκτεθούν στην Ελευσίνα. Ο φωτογράφος θα επιλεγεί από την Kikuta μετά από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για επαγγελματίες εικαστικούς φωτογράφους, που θα ανακοινωθεί από την 2023 Ελευσίς τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μυστήριο 7 | Ελεύθερο Πανεπιστήμιο – IN SITU

Εκπαίδευση

Στη θέσπιση και λειτουργία του Μυστηρίου 7 | Ελεύθερο Πανεπιστήμιο – IN SITU προχωρά η 2023 Ελευσίς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΚΠΑ και το ΠΑΔΑ. Το πρόγραμμα του νέου φορέα, που θα απευθύνεται κυρίως στους κατοίκους της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών, έχει ως στόχο την καλλιέργεια της ελεύθερης σκέψης και την παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής γνώσης σε πολυπληθές και διαφορετικό ηλικιακά, κοινωνικά και μορφωτικά κοινό. Τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι δυο πρώτες ημερίδες παρουσίασής του, ενώ τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας (ΕΚΕΔΑ) από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο 2023.

Μυστήριο 13 | E – ΦΥΓΑ Μικρασία

Μυστήριο 13 | E – ΦΥΓΑ Μικρασία / Φωτό: Ελίνα Γιουνανλή

Θέατρο

Ένα σημαντικό θεατρικό χρονικό για τις εξαναγκασμένες μετεγκαταστάσεις και την προσφυγιά που σφράγισε την Ελευσίνα από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, επιστρέφει στους συνοικισμούς της πόλης: το Μυστήριο 13 | E – ΦΥΓΑ Μικρασία, σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκοπούλου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενότητας RefuGe, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου. Πόντιοι και οι Μικρασιάτες άλλαξαν τη ζωή της Ελευσίνας και δίνουν τη θέση τους στους σημερινούς πρόσφυγες που παλεύουν με τη σειρά τους να βρουν τη θέση τους στον κόσμο και την περιοχή.

Οκτώβριος

Μυστήριο 62 | Νύχτες Βραδύτητας – Ομιλίες για τον Χρόνο

Eleusis 2023 | Νύχτες βραδύτητας. Φωτογράφος: Παντελής Λαδάς

Σύνθετη Δράση Τέχνης

Στις 9 Οκτωβρίου επιστρέφει η δράση – ορόσημο υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιάννη Λεοντάρη στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση της σειράς πρωτότυπων ομιλιών πάνω στην έννοια του χρόνου, με διακεκριμένους προσκεκλημένους υπό το φως της Πανσελήνου.

Μυστήριο 29 | Ελευσίνα – Ωμό Μουσείο

Μυστήριο 29 | Ελευσίνα – Ωμό Μουσείο

Εικαστικά #Ιστορία

Από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου, η πόλη της Ελευσίνας συστήνεται στο ευρύ κοινό και στην Πρωτεύουσα με την Έκθεση Μυστήριο 29 | Ελευσίνα – Ωμό Μουσείο, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138). Ένα εμβληματικό έργο της διοργάνωσης, υπό την επιμέλεια της αρχιτέκτονος-μουσειολόγου Ερατώς Κουτσουδάκη, στο πλαίσιο της θεματικής Άνθρωποι-Κοινωνία, για τις ψηφίδες που συνθέτουν το φαινόμενο ΕΛΕΥΣΙΝΑ στο παρόν και το παρελθόν.

Μυστήριο 82 | REBETIKO

Κουκλοθέατρο

Στις 22 Οκτωβρίου πρόκειται να παρουσιαστεί στο X – Bowling Art Center το Μυστήριο 82 | REBETIKO από το Anima Theatre (FR), σε σκηνοθεσία Γιώργου Καρακάντζα. Το Ρεμπέτικο είναι ένα έργο κουκλοθέατρου που «αφηγείται» την ιστορία του αναγκαστικού ξεριζωμού και της άκαρπης επιβίωσης, και συλλαμβάνεται με τη μορφή Οδύσσειας. Μια περιπλανώμενη μετατόπιση στον χώρο και τον χρόνο, που αντλεί το υλικό της από προγενέστερες και σύγχρονες αφηγήσεις προσφύγων, αλλά και από τους ιδιαίτερους μουσικούς δρόμους της παράδοσής τους.

Μυστήριο 54 | Κινητό Εργαστήριο

Εκπαίδευση

Τον Οκτώβριο εγκαινιάζονται τα εργαστήρια γνωριμίας με τις νέες τεχνολογίες κατασκευής, σύντομης διάρκειας, για παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τόσο το εκπαιδευτικό, όσο και το πρακτικό κομμάτι του εργαστηρίου, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος “Κέντρο Ανάπτυξης Ικανοτήτων και Εφαρμοσμένης Καινοτομίας”, βασίζεται στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και την ηλεκτρονική σκέψη των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Νοέμβριος

Μυστήριο 56 | 3η Συνάντηση ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 2030

Εκπαίδευση

Πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου στο ΕΚΕΔΑ, μετατρέποντας για τέσσερις μέρες την Ελευσίνα σε ένα εργαστήριο εξερεύνησης ενός νέου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας. Ένα σημαντικό πρόγραμμα παρακαταθήκης, μία τετραήμερη γιορτή με συζητήσεις, εργαστήρια και εκδηλώσεις δικτύωσης πάνω στα θέματα του artistic citizenship, του art of sociability και της πολιτιστικής ανάπτυξης των πόλεων και των κοινοτήτων εν γένει, που περιλαμβάνει παρουσιάσεις καλλιτεχνικών έργων, με τη συμμετοχή θεωρητικών, καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και απλών πολιτών και κατοίκων της πόλης.

Μυστήριο 2 | Λόγια του Ρολογιού

Σύνθετη Δράση Τέχνης

Έχοντας πλέον χαρακτήρα σταθερής περιοδικότητας, η σειρά πρωτότυπων καλλιτεχνικών συναντήσεων στο Ρολόι του Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, επιστρέφει στις 13 Νοεμβρίου με ξεχωριστούς καλεσμένους που θα ανακοινωθούν σύντομα. Η ενεργοποίηση του τοπόσημου του Ρολογιού σε συμβολικό και κυριολεκτικό επίπεδο τοποθετεί τη δράση στην καρδιά της Ελευσίνας, ενώ ο πεζόδρομος παράπλευρα του αρχαιολογικού χώρου λειτουργεί ως χώρος δημόσιας συνάντησης των κατοίκων, των επισκεπτών και των θεατών της δράσης.

Μυστήριο 7 | Αtelier για Παραγωγούς Τέχνης

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου από το FESTIVAL ACADEMY VZW, σε συνεργασία με τους φορείς Drosos Foundation και Zoukak Theatre Company Beirut. Διερευνώντας όλες τις φάσεις προγραμματισμού ενός φεστιβάλ, καθώς και την παραγωγή ενός καλλιτεχνικού έργου, στόχος της δράσης είναι να εμβαθύνει σε όλες τις φάσεις και τις προκλήσεις του επαγγελματικού πεδίου των συμμετεχόντων, που επιλέχθηκαν από διάφορα σημεία του κόσμου μέσω ανοιχτής πρόσκλησης.

