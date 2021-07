Εκθεση εν πλω από τη Σαλαμίνα στον Αγιο Γεώργιο: Το νησάκι «φάντασμα» του 19ου για λεπρούς και ψυχικά ασθενείς -Πώς την επισκεπτόμαστε | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Η θάλασσα θέτει ξεκάθαρα τα όρια μεταξυ των «καθαρών» πολιτών και των υπόλοιπων, λεπρών και ασθενών, που είναι πάνω στη νησίδα στον Αγιο Γεώργιο στη Σαλαμίνα.

Ο Άγιος Γεώργιος το λοιμοκαθαρτήριο του 19ου αιώνα και μετέπειτα χώρος για ψυχικά ασθενείς μεταβιβάστηκε το 1967 στο Πολεμικό Ναυτικό, γεγονός που το καθιστά ερειπωμένο και απροσπέλαστο μέχρι και σήμερα. Γιατί από αυριο και για δύο μερες η έκθεση της Έρης Δημητριάδη με την υποστήριξη του ΝΕΟΝ μάς καλεί σε ένα ταξίδι με φερυ μποτ στον μαγικό χώρο του Αγίου Γεωργίου.

Η έκθεση της Έρης Δημητριάδη «both, as yet unwearied, will keep pretty well together», σε επιμέλεια Γαλήνης Λαζάνη, αφορά στην ανάδειξη της ιδιάζουσας ταυτότητας της νησίδας του Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, ενός τόπου με μακρά ιστορία, του οποίου η μνήμη κινδυνεύει να χαθεί.

Η έκθεση πραγματοποιείται πάνω στο φερυ μποτ και στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου

Το λοιμοκαθαρτήριο του Αγίου Γεωργίου στη Σαλαμίνα

Η χρήση που έχει χαρακτηρίσει τον Άγιο Γεώργιο για περίπου έναν αιώνα είναι η λειτουργία του αρχικά ως λοιμοκαθαρτήριο και στη συνέχεια ως τόπου περιορισμού ψυχιατρικά ασθενών. Πλέον ανήκει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, γεγονός που το καθιστά ερειπωμένο και απροσπέλαστο.

Υπήρξε διαχρονικά ένας τόπος με ξεχωριστή υπόσταση και ιδιότυπους όρους λειτουργίας, με τη θάλασσα να θέτει ένα ξεκάθαρο όριο, το οποίο όμως τόσο οι κάτοικοι του νησιού όσο και αυτοί της απέναντι ακτής προσπαθούσαν επανειλημμένα να σπάσουν.

Η έκθεση στο φέρυ μποτ και τα εγκαταλελειμμένα κτήρια στο νησί

Το έργο της Δημητριάδη υλοποιείται σε δύο μέρη. Το πρώτο λαμβάνει χώρα πάνω στο ειδικά ναυλωμένο ferry boat της γραμμής Πέραμα – Σαλαμίνα, που θα εκτελεί το συνηθισμένο δρομολόγιο σε κυκλικές διαδρομές. Αποτελείται από μία ηχητική εγκατάσταση με συνεντεύξεις κατοίκων της Σαλαμίνας που αφηγούνται όσα θυμούνται από το νησί, καθώς και από μία γλυπτική εγκατάσταση που εμπνέεται από μία διήγηση που κινείται μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας.

Λέγεται ότι, ένας ηλικιωμένος τρόφιμος του ψυχιατρείου προσπαθούσε να αδειάσει τη θάλασσα με ένα καλάθι, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με την απέναντι ακτή.

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης συνίσταται στη φωταγώγηση ορισμένων εγκαταλελειμμένων κτισμάτων πάνω στο ίδιο το νησί, δίνοντας την αίσθηση σε όσους βρίσκονται πάνω στο ferry boat ότι ακόμα κατοικείται. Εκεί που δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα πλέον να κατοικηθεί, κατοικεί η μνήμη και μοιάζει να είναι ό,τι πιο ζωντανό έχει απομείνει σε αυτόν τον τόπο.

Έρη Δημητριάδη both, as yet unwearied, will keep pretty well together

Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη του ΝΕΟΝ.

Τα δρομολόγια του ferry boat για την έκθεση θα πραγματοποιηθούν από Πέραμα για Σαλαμίνα (με επιστροφή) τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

Παρασκευή, 9 Ιουλίου, 8:30 μμ, Σάββατο, 10 Ιουλίου, 8:30 πμ

Ο Άγιος Γεώργιος είναι μία νησίδα που βρίσκεται στα βόρεια του Σαρωνικού κόλπου, ανατολικά της Σαλαμίνας και ενώνεται με με αυτήν με μία γέφυρα

