Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Εικονική έκθεση -Οι ενέργειές μας στο διαδίκτυο και οι αλυσιδωτές αντιδράσεις

Υπάρχει πραγματικότητα πέρα από τον ψηφιακό κόσμο; Υπάρχει ο ψηφιακός κόσμος έξω και πέρα από εμάς; Μας χρειάζονται οι μηχανές μας ή ζουν, αναπτύσσονται και αναπαράγονται έξω και πέρα από εμάς; Η νέα διαδικτυακή έκθεση Creatures in a Series of Tubes της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, έχει τις απαντήσεις.

Ποια είναι η αλυσιδωτή αντίδραση που πυροδοτείται από κάθε ενέργειά μας στο διαδίκτυο και ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης στον ψηφιακό κόσμο; Η εικονική έκθεση Creatures in a Series of Tubes, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά με μια σειρά καλλιτεχνικών έργων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την τέχνη των νέων μέσων (European Media Art Platform / EMAP). Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη έως τις 20 Δεκεμβρίου μέσα από την πλατφόρμα Mozilla Hubs και προσβάσιμη ΕΔΩ.

Εικονική έκθεση στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Τα οικοσυστήματα βρίθουν ανθρώπινης δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το αν εμείς οι άνθρωποι παραμένουμε παθητικοί παρατηρητές πίσω από οθόνες, πίσω από την εξαντλητική, καλωδιωμένη ρουτίνα των δραστηριοτήτων μας εν μέσω καραντίνας. Όμως, είμαστε πραγματικά παρόντες, καθώς δημιουργούμε τα εικονικά μας κοινά μέσα σε ένα διαρκώς διαδικτυακό περιβάλλον; Παραμένουμε οι ίδιοι μέσα από αυτή τη διαδικασία συλλογικής απομόνωσης ή μεταμορφωνόμαστε σε κάτι άλλο;

“The Eye of the Other” από τους Tizian Derme (Αυστρία), Daniela Mitterberger (Αυστρία) Φωτογραφία © Axel Heise

Μέσα από την εικονική έκθεση “Creatures in a Series of Tubes”, αναζητούμε τα όρια της ανθρώπινης υποκειμενικότητας, όπως αναδιαμορφώνεται από τις ψηφιακές μεγα-πλατφόρμες: Είμαστε το ίδιο όταν βλέπουμε κάτι με τα φυσικά μας μάτια κι όταν το καταναλώνουμε ως μέρος ενός συλλογικού αλγορίθμου; Και τι συμβαίνει όταν «απουσιάζουμε» από τον φυσικό κόσμο ενώ βρισκόμαστε πάντα σε αυτόν;

Κατά την υποτιθέμενη φυσική απουσία μας, το φυσικό περιβάλλον δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει, καθώς οι ροές ενέργειας και αποβλήτων, που έχουμε εδραιώσει, συνεχίζουν να υποστηρίζουν απρόσκοπτα τις αυξανόμενες ανάγκες μας. Κάθε ενέργειά μας στο διαδίκτυο δημιουργεί μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων, με απτές επιπτώσεις σε υβριδικά οικοσυστήματα ανθρώπων και αλγορίθμων, σε άμεση σύνδεση με τη βιολογία και την οικονομία. Η επιρροή του ανθρώπου στον πλανήτη έχει ονομαστεί «Ανθρωπόκαινος» εξαιτίας του αποτυπώματός μας, αλλά μήπως βρισκόμαστε ήδη πέρα από αυτήν την περίοδο;

Νέοι καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη –από την Ισπανία έως την Κροατία, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη Σερβία και από τη Γαλλία έως την Αυστρία– καταπιάνονται με αυτό το ερώτημα. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, γίνονται φανερές οι σύνθετες αυτές δομές και δοκιμάζεται ο τρόπος με τον οποίο τις αντιλαμβανόμαστε. Η επιλογή έργων από τους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες της «Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την τέχνη των νέων μέσων» (European Media Art Platform / EMAP) είναι καρπός έρευνας για τη σύνδεσή μας με τα άλλα είδη, την επιρροή μας σε απόμακρα οικοσυστήματα και την ανάδυση μοναδικά σύνθετων οικοσυστημάτων ανθρώπων και αλγορίθμων.

"aqua_forensic", Robertina Šebjanič (Σερβία) και Gjino Šutić (Κροατία) Ευγενική παραχώρηση των καλλιτεχνών

Το πιο σημαντικό είναι πως μας επιτρέπουν να ονειρευτούμε έναν άλλο κόσμο, να συνδεθούμε με την ύπαρξή μας σε ένα μέλλον που είναι πια παρόν.

Παράλληλες δράσεις / Tη διαδικτυακή έκθεση θα πλαισιώσουν ομιλίες των συμμετεχόντων καλλιτεχνών και διαδικτυακά εργαστήρια.

Ομιλίες καλλιτεχνών / Οι ομιλίες καλλιτεχνών γίνονται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του Zoom και είναι ανοιχτές για το κοινό, κατόπιν αίτησης συμμετοχής. Όλες οι συνομιλίες θα καταγραφούν και θα είναι διαθέσιμες στα κανάλια του Ιδρύματος Ωνάση στο Vimeo και στο YouTube.

Εργαστήρια / Τα εργαστήρια γίνονται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του Zoom και είναι ανοιχτά για το κοινό, κατόπιν συμπλήρωσης αίτησης ενδιαφέροντος. Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται μετά από αξιολόγηση του κειμένου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Τέχνη των Νέων Μέσων (European Media Art Platform), με την συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες /  “Beyond Human Perception” από τους María Castellanos και Alberto Valverde (Ισπανία) • “FANGO” από τον Martin Nadal (Ισπανία) “The Eye of the Other” από τους Tizian Derme και Daniela Mitterberger (Αυστρία) • “The Hidden Life of an Amazon User” από την Joana Moll (Ισπανία) • “aqua_forensic” από τους Robertina Šebjanič (Σερβία) και Gjino Šutić (Κροατία) κ.α.

Επιμέλεια: Χρήστος Καρράς, Πρόδρομος Τσιαβός, Ηρακλής Παπαθεοδώρου, Κατερίνα Βάρδα / Οργάνωση: Ηρακλής Παπαθεοδώρου, Κατερίνα Βάρδα, Βέρα Πετμεζά / Με την υποστήριξη Creative Europe Program of the European Union

Μέρος του προγράμματος EMAP – European Media Art Platform

Σχετικά με την EMAP / Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεχίζει να υποστηρίζει καλλιτεχνικές πρακτικές που κινούνται στη διατομή μεταξύ τέχνης, επιστήμης και τεχνολογίας, συμμετέχοντας μαζί με άλλους 10 εταίρους στην «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την τέχνη των νέων μέσων» (European Media Art Platform / EMAP), η οποία, με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέρει την ευκαιρία σε ανερχόμενους καλλιτέχνες των νέων μέσων, από τους χώρους των εικαστικών, του design, του κινηματογράφου, του ήχου και του βίντεο, να συμμετάσχουν σε φιλοξενίες καλλιτεχνών (residencies) και να δημιουργήσουν νέα καλλιτεχνικά έργα που θα παρουσιαστούν σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις στις χώρες των εταίρων.