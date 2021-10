Dune: Το Game of Thrones του διαστήματος - 12 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν δεις την ταινία | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Είναι αδιαμφισβήτητα η Sci-Fi ταινία που περίμεναν όχι μόνο οι λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας, ούτε μόνο οι χιλιάδες φαν της ομώνυμης σειράς βιβλίων που έχουν γίνει διεθνώς εκδοτικό φαινόμενο, αλλά όσοι απολαμβάνουν τις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ. Το Dune βρίσκεται στη μεγάλη οθόνη από αυτή την Πέμπτη με ένα πολύ δυνατό καστ από τον σκηνοθέτη του Blade Runner 2049, Denis Villeneuve.

Δυο νέοι μεγάλοι σταρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ του Call Me By Your Name, και η super star της μουσικής βιομηχανίας Zendaya, πρωταγωνιστούν στην κινηματογραφική μεταφορά του Dune. Και οι δύο αποτελούν τα πουλέν της σόουμπιζ, αφού προέρχονται από τη γενιά η οποία καθορίζει αυτή τη στιγμή όλες τις τάσεις σε κάθε τομέα, από τη μουσική, και τη διασκέδαση μέχρι τη τη μόδα, την τεχνολογία και την κατανάλωση. Οι δυο σταρ των Millennials δίνουν έναν πιο δυναμικό, νεανικό χαρακτήρα σε ένα θρυλικό έργο επιστημονικής φαντασίας που μεσουρανεί από τα 60ies και φέρνουν στο σήμερα μια λογοτεχνική ιστορία που έχει αγαπηθεί πολύ από το 1965, όταν ο Φρανκ Χέρμπερτ παρέδωσε στον εκδότη του τον πρώτο τόμο του Dune. Μαζί με τους Σαλαμέ και Zendaya ένα μεγάλο καστ πρωταγωνιστεί μεταξύ των οποίων και οι Όσκαρ Άιζακ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζος Μπρόλιν, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Σάρλoτ Ράμπλινγκ κ.ά. Η ταινία που προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην τελετή λήξης του κινηματογραφικού φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας και προβάλλεται από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους, έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές ως η πιο άρτια και εύληπτη κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού Sci-Fi μυθιστορήματος. Το Dune (στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αnubis) δεν είναι η πρώτη φορά που φλερτάρει με τη μεγάλη οθόνη και μάλλον δεν θα είναι ούτε η τελευταία καθώς είναι αθάνατο λογοτεχνικό έργο που περνά από γενιά σε γενιά και παραμένει σπουδαίο.

Σκηνή από την ταινία Dune του Denis Villeneuve.

12 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για το Dune πριν δεις την ταινία

1. Το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας Dune του Αμερικανού συγγραφέα Φρανκ Χέρμπερτ δημοσιεύθηκε πρώτη φορά το 1963, σε δύο μέρη -το Dune World και το Prophet of Dune- στο περιοδικό Analog. Παρά το γεγονός ότι το χειρόγραφο των 215.000 λέξεων απορρίφθηκε 23 φορές από τους εκδότες στους οποίους το έστελνε ο συγγραφέας, το βιβλίο κατάφερε να γίνει μέσα στις επόμενες δεκαετίες το πιο δημοφιλές μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας στον κόσμο, έχοντας πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα.

2. Το Dune διαδραματίζεται σε ένα πολύ μακρινό μέλλον, όπου η ανθρωπότητα έχει μετοικήσει σε άλλους γαλαξίες, έχοντας δημιουργήσει μια διαστρική φεουδαρχική κοινωνία, όπου την εξουσία έχουν φεουδάρχες που κατέχουν πλανητικά φέουδα. Ο αναγνώστης παρακολουθεί την ιστορία του νεαρού Πολ Ατρείδη, γόνου μιας φεουδαρχικής οικογένειας που αναλαμβάνει τη διαχείριση του πλανήτη Αρράκη. Πρόκειται για έναν δυστοπικό αφιλόξενο τόπο γεμάτο ερήμους, όπου όμως φύεται μια ουσία, το μελανζέ. Αυτό «το μπαχαρικό» όπως αναφέρεται στο βιβλίο προσφέρει πολύ σημαντικές ικανότητες στους ταξιδιώτες και πολεμιστές του διαστήματος, μεταξύ των οποίων είναι η μακροζωία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η δυνατότητα που παρέχει σε όποιον το καταναλώσει να μπορεί να διαβλέπει το μέλλον. Εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτό το πολύτιμο μπαχαρικό υπάρχει μόνο εδώ, ο πλανήτης Αρράκη γίνεται το μήλον της έριδας μεταξύ των αντίπαλων οίκων της αυτοκρατορίας που το διεκδικούν.

3. Ο Φρανκ Χέρμπερτ εμπνεύστηκε την ιστορία του από τους αμμόλοφους του Όρεγκον, ένα φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο οι αμμόλοφοι που ωθούνταν από σταθερούς ανέμους συσσωρεύονταν σε κύματα ανάλογα με τα κύματα των ωκεανών και μπορούσαν να μετακινηθούν με ταχύτητα που προβλημάτιζε τους επιστήμονες και τα κλιμάκια ειδικών του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ τη δεκαετία του '50, αφού με την ορμητικότητά τους δημιουργούσαν εκτεταμένες ζημιές θάβοντας δάση, οικισμούς, καταστρέφοντας την πανίδα και την χλωρίδα της περιοχή.

4. Το «Μelange» ή μπαχαρικό, το πολύτιμο αυτό βρώσιμο αγαθό στο σύμπαν του Dune που δημιούργησε ο Χέμπερτ, είναι εμπνευσμένο από τα μανιτάρια. Για να συνθέσει όλη αυτή την ιστορία ο Χέμπερτ έκανε έρευνα με τη βοήθεια ενός ειδικού στους μύκητες, του Paul Stamets, για τις πιο παράξενες ιδιότητες των μανιταριών.

O πρωταγωνιστής τπυ Dune Τιμοτέ Σαλαμέ.

5. To 1965, μετά από πολλές απορρίψεις, ο Χέρμπερτ δεν χάνει την πίστη του και απευθύνεται σε μια μικρή εταιρεία που εκδίδει manual για αυτοκίνητα. Έτσι το Dune εκδίδεται για πρώτη φορά ως βιβλίο από την Chilton Publishing με έδρα τη Φιλαδέλφεια.

6. Σε μία από τις απόπειρες το Sci-Fi αριστούργημα του Φρανκ Χέρμπερτ να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, στο καστ ήταν ο Μικ Τζάγκερ και ο Σαλβαντόρ Νταλί στο ρόλο του αυτοκράτορα Shaddam Corrino IV, ενώ τη μουσική θα υπέγραφαν οι Pink Floyd. Τελικά, η παραγωγή της φιλόδοξης αυτής ταινίας του Alejandro Jodorowsky εγκαταλείφθηκε στα μισά τη δεκαετία του 1970.

7. Πολλά στοιχεία από τη φιλοσοφία του ΖΕΝ και γενικότερα από τον Βουδισμό και τον ισλαμικό Σουφισμό υπάρχουν ως συμβολισμοί στην ιστορία του Dune, όπως αποκάλυψε ο γιος του Φρανκ Χέρμπερτ στη βιογραφία του πατέρα του «Dreamer of Dune: The Biography of Frank Herbert».

8. Την εποχή που έγραφε το Dune ο Φρανκ Χέρμπερτ, τη δεκαετία του 1950, έβγαζε τα προς το ζην συντάσσοντας πολιτικούς λόγους για υποψήφιους γερουσιαστές, κανένας από τους οποίους δεν εκλέχθηκε ποτέ.

9. Όταν η κινηματογραφική μεταφορά του Dune από τον Ντέιβιντ Λιντς βγήκε στους κινηματογράφους, επειδή ήταν εντελώς δυσνόητη και χαοτική για όποιον δεν είχε διαβάσει το βιβλίο, οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να τυπώσουν και να μοιράζουν στους θεατές ένα φυλλάδιο με μια πολύ συμπυκνωμένη περίληψη του μυθιστορήματος ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την ταινία. Η κριτική υποδέχτηκε το φιλμ ως το πιο χαοτικό σενάριο που γράφτηκε ποτέ.

Η πρωταγωνίστρια του Dune, Zendaya.

10. Ο Τζορτζ Λούκας είχε εμπνευστεί για τo Star Wars από το Dune, αν και ποτέ δεν το παραδέχτηκε ανοιχτά. Ο Χέρμπερτ αστειευόταν διαρκώς ότι θα ζητούσε από τον Λούκας ποσοστά από τα πνευματικά δικαιώματα.

11. Η Nasa έδωσε ονόματα στο δορυφόρο του Κρόνου, τον Τιτάνα, και σε διάφορα σκοτεινά δυσπρόσιτα εδάφη κάνοντας άμεσες αναφορές στους φανταστικούς πλανήτες που αναφέρονται στο Dune.

12. Το Dune έχει υπάρξει ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για την ποπ κουλτούρα εδώ και δεκαετίες. Για παράδειγμα τόσο στην ταινία Beetlejuice του Τιμ Μπάρτον όσο και στα επεισόδια της θρυλικής σειράς κινουμένων σχεδίων The Simpsons, υπάχουν πλούσιες αναφορές στο Dune, ενώ στην πρόσφατη δημοφιλή σειρά Stranger Things του Netflix υπάρχουν σαφή δάνεια και ομοιότητες.