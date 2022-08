Οι δωρεάν εκδηλώσεις ανά την ελλάδα για την εβδομάδα -Σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους - iefimerida.gr

Συνεχίζονται με επιτυχία οι εκδηλώσεις του ΥΠΠΟ σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

«Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», καλοκαίρι με 140 εκδηλώσεις θεάτρου, μουσικής, χορού, εικαστικών- performance, μουσικού θεάτρου και παραστάσεων/ δράσεων για παιδιά και εφήβους, 70 παραγωγές σε 66 αρχαιολογικούς χώρος και μουσεία, σε 12 περιφέρειες της χώρας. Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν στο κοινό.

Η εβδομάδα που μολις ξεκινά περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδηλώσεις

— Οι βάρδιες των πουλιών / 17 & 18 Αυγούστου • Κάστρο Χίου

Μια παράσταση βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Γιάννη Μακριδάκη (εκδ. Εστία) και σε ένα οδοιπορικό εικόνων και ήχων από τον τόπο του ξεριζωμού και της νέας πατρίδας. Ένα ναυάγιο ανάμεσα σε Χίο και Τσεσμέ είναι η αφορμή για να ξεδιπλωθεί μια πολυπρισματική ιστορία εμνευσμένη από ιστορικές οικογενειακές αφηγήσεις, που επιχειρεί βαθιά ενδοσκόπηση στη μνήμη και τη φθαρτότητα.

Ο ναυαγισμένος Ανέστης πασχίζει να βάλει το παρελθόν του σε τάξη και να αποφασίσει για το παρόν του. Τα ταχυδρομικά περιστέρια του, ως φορείς μνήμης, μαθημένα να επιστρέφουν πάντα στην «πατρίδα» τους, αψηφούν τα σύνορα και γίνονται συνδετικοί κρίκοι του παρελθόντος και του παρόντος. Εικόνες και ήχοι από τη διαδρομή Σμύρνη – Χίο, φωτίζουν το πολυδαίδαλο ταξίδι της μνήμης.

Γενιές περιστεριών και γενιές ανθρώπων σε παράλληλες πορείες που τις καθορίζει η Ιστορία ή η σύμπτωση και τους αλλάζει τη φορά.

Συντελεστές

Κείμενο: Γιάννης Μακριδάκης

Σκηνοθεσία, σχεδιασμός ήχου: Σταύρος Γιαννουλάδης

Δραματουργία, βοηθός σκηνοθέτη: Νεφέλη Μαϊστράλη

Ενδυματολογία: Μάρθα Φωκά

Video art: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Κινησιολογία: Πάνος Τοψίδης

Παίζουν: Θανάσης Ζερίτης, Χάρης Κρεμμύδας, Αριστέα Σταφυλαράκη

ΑΜΚΕ: 4 FRONTAL

— Πατρίδα λέω τα τραγούδια , 17 & 18 Αυγούστου • Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου Σάμου (Ξύλινο)

Η ερμηνεύτρια Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου και έξι δεξιοτέχνες μουσικοί μάς προσκαλούν σε ένα ταξίδι μέσα από νότες και λέξεις στις αρχές του 20ού αιώνα, γεμάτο από την κοσμοπολίτικη αύρα της πόλης εκείνης που θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού.

Η Σμύρνη, με τη θρυλική ομορφιά και την τραγική της κατάληξη, θα είναι για πάντα η πιο αγαπημένη «χαμένη πατρίδα» των Ελλήνων.

Εκατό χρόνια μετά τη θλιβερή επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής, η Ελένη Τσαλιγοπούλου αποδίδει διαχρονικά τραγούδια της Σμύρνης και δημιουργίες συνθετών της εποχής και η Ελένη Κοκκίδου αφηγείται μαρτυρίες του ξεριζωμού και αποσπάσματα από σχετικά έργα της ελληνικής λογοτεχνίας. Μια συναυλία γεμάτη ιστορία για τη μνήμη που «πατρίδα της λέει τα τραγούδια», από δύο κορυφαίες καλλιτέχνιδες.

Συντελεστές

Επιμέλεια προγράμματος: Απόστολος Τσαρδάκας

Καλλιτεχνική επιμέλεια, επιλογή κειμένων: Χρήστος Παπαμιχάλης

Μουσικοί

Ούτι: Ταξιάρχης Γεωργούλης

Κρουστά: Βαγγέλης Καρίπης

Κοντραμπάσο: Άγης Παπαπαναγιώτου

Βιολί: Γιάννης Πούλιος

Κανονάκι: Απόστολος Τσαρδάκας

Κιθάρα: Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου

Τραγουδά: Ελένη Τσαλιγοπούλου

Ερμηνεύει: Ελένη Κοκκίδου

ΑΜΚΕ: ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ARTERO CULTURA

— Η πολιτεία ψηλά, 17 & 18 Αυγούστου • Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Πέλλας

Ένας τόπος αναγέννησης, ένα μέρος συνδιαμόρφωσης, ένα καφέ παλιό, με σύγχρονη μουσική. Από θεατές θαμώνες, από πρόσφυγες κάτοικοι, αποχαιρετώντας τις μνήμες, κρατώντας τις προσωπικές αφηγήσεις σαν κληρονομιά.

Η παράσταση διαπερνά τα ιστορικά μονοπάτια με εργαλεία θεατρικά, αλλά και με τα κινητά μας, τα smartphones μας, τη σύγχρονη τεχνολογική ανάγκη μας, η οποία μπορεί να μας επιτρέψει τελικά να δημιουργήσουμε τη δική μας προσωπική αφήγηση, να φτιάξουμε με νέα μέσα τη δική μας θέση στον κόσμο. Η ιστορία μπορεί να διαμορφωθεί, αν γνωρίζουμε την Ιστορία κι αν αισθανόμαστε μέρος της.

Σημείωση: Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου Πέλλας, από τις 19.00, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην εικαστική εγκατάσταση που θα συντονίζει ο Γιώργος Γεροντίδης και στην περφόρμανς που θα συνενώνει τον χώρο με την παράσταση και τους θεατές της.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Άννα Μαρία Ιακώβου

Σύμβουλος δραματουργίας, καλλιτεχνικός συνεργάτης: Θέμης Πάνου

Δραματολόγος: Λένα Σιταρά

Εικαστική εγκατάσταση, σχεδιασμός χώρου: Γιώργος Γεροντίδης

Μουσική: Familie Lautari, Νίκος Μήτσης

Ενδυματολογία: Ελίζα Μοσχοπούλου

Υπεύθυνος παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτριας: Αλέξανδρος Καλτζίδης

Οπτική ταυτότητα, γραφιστικά: Άνια Βουλούδη

Ερμηνεύουν: Σοφία Αποστολίδου, Αλέξανδρος Καλτζίδης, Μαργαρίτα Κούτοβα, Νίκος Μήτσης, Περικλής Σταύρου, Κώστας Χατζηγεωργίου, Θέμης Πάνου (βίντεο), Γιώργος Γεροντίδης (εικαστικός)

Η έρευνα για το αρχειακό υλικό και τις προφορικές μαρτυρίες πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Ευκαρπίας «ΟΥΣΑΚ».

Τον σχεδιασμό του engineering ανέλαβε ο Δημήτρης Δόντσιος.

ΑΜΚΕ: Dulcinea

Μουσείο Ερετριας

— Παράλληλα κείμενα ή Οι επισκέπτριες, 18 & 19 Αυγούστου • Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

Τι γλυκιά καλοκαιρινή βραδιά… Ό,τι πρέπει για μια βεγγέρα, μια δεξίωση ένα garden party έστω. Κάπως έτσι είναι ο παράδεισος, δεν συμφωνείτε; Ένας τόπος αναψυχής ίσως. Μια παραδεισένια πόλη. Και μετά τίποτα.

Στο αναψυκτήριο του Μουσείου Ερέτριας, τέσσερις επισκέπτες και επισκέπτριες πίνουν αναψυκτικά, τρώνε πατατάκια και, υπό την ηχητική ξενάγηση του μουσείου για τη Μικρασιατική Καταστροφή, συνδέονται με την ιστορία, τη μνήμη, την έννοια της πόλης, του κοσμοπολιτισμού, της εξόντωσης και της καταστροφής. Όσο η ώρα περνάει, οι ερωτήσεις από το μεγάφωνο, τα τραγούδια και οι χοροί εναλλάσσονται με τις ιστορικές πληροφορίες, την έννοια του ελληνισμού, της Ιστορίας, τις μυθικές πόλεις, τις συνθήκες που άλλαξαν τον κόσμο, τις λογοτεχνικές αφηγήσεις και την εικόνα της Σμύρνης.

Τελικά τι πρέπει να θυμάται κανείς από την παγκόσμια μνήμη; Και τι θα έσβηνε;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία, φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη

Επιμέλεια κίνησης, χορογραφία: Έλενα Γεροδήμου

Μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Τάσαινας

Σκηνογραφική επιμέλεια: Αλεξία Χρυσοχοΐδου

Φωτογραφίες: Αναστασία Γιαννάκη

Σχεδιασμός αφίσας: Ηλιάνα Πασπαλά

Ερμηνεύουν: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Μυρτώ Μακρίδη, Προμηθέας Nerattini-Δοκιμάκης, Μαρία Φιλίνη

Ακούγεται η φωνή του Δημήτρη Τάσαινα

ΑΜΚΕ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BUG

— ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ, 19 & 20 Αυγούστου • Επταπύργιο Θεσσαλονίκης

Στις 15 Νοεμβρίου 1922 οι Δ. Γούναρης, Ν. Στράτος, Π. Πρωτοπαπαδάκης, Ν. Θεοτόκης, Γ. Μπαλτατζής και Γ. Χατζηανέστης καταδικάστηκαν σε θάνατο για εσχάτη προδοσία, ως οι κύριοι υπαίτιοι της Μικρασιατικής Καταστροφής και εκτελέστηκαν στο Γουδί. Το πρωί της ίδιας μέρας, ο Πρόεδρος του Έκτακτου Στρατοδικείου Αλ. Οθωναίος διαβάζει την ετυμηγορία και αποχωρεί χωρίς να πει «λύεται η συνεδρίασις». Η δίκη των έξι τυπικά δεν λύθηκε ποτέ.

Το Ελευθερία εις Θάνατον είναι η δίκη και η παράσταση των γεγονότων που ακολούθησαν την ετυμηγορία και όλων όσων βιαστικά αποσιωπήθηκαν «διά να πεισθή η κοινή γνώμη ότι οι νόμιμοι τύποι ετηρήθησαν».

Στην εποχή μας άραγε, πόσα και τι μορφής δικαστήρια στήνονται «για να πεισθεί η κοινή γνώμη»; Πόσα πραγματικά γεγονότα μεταμφιέζονται σε φανταστικά και αντίστροφα; Και ο καθένας από μας, πώς αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον κόσμο που τον περιβάλλει;

Συντελεστές

Σύλληψη ιδέας, σκηνοθεσία: Ηλέκτρα Ελληνικιώτη

Μελέτη σκηνικού χώρου, κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Μουσική, σχεδιασμός ήχου: Γρηγόρης Ελευθερίου

Φωτισμοί: Ισμήνη Σταρίδα

Συνεργάτιδα σκηνοθέτρια: Τέρψη Κονταργύρη

Επιστημονικός συνεργάτης: Μάνος Λαμπράκης

Φωτογραφίες - Βίντεο: Μαρίλη Ζάρκου, Φάνης Παυλόπουλος

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ελεάννα Γεωργίου

Ερμηνεύουν: Ηλέκτρα Ελληνικιώτη, Μαρία Μαμούρη, Ηρώ Σοφία Σμυρνιούδη, Άννα Μαρία Παπαϊωάννου

ΑΜΚΕ: Θέρος – Εταιρία Θεάτρου

Η τελετουργία του αμανέ, Σαβίνα Γιαννατου

— Η τελετουργία του αμανέ, 19 & 20 Αυγούστου • Αρχαία Άβδηρα

Η συνθετική ιδέα της μουσικής παράστασης αφορά έναν δομημένο διαδραστικό αυτοσχεδιασμό (που ακολουθεί τις επιταγές της ίδιας της φόρμας του αμανέ), όσο και μια σύνδεσή του με την ελληνική ποίηση της γενιάς του ’30.

Η μουσική κινείται τόσο στο πλαίσιο του ιστορικού / παραδοσιακού αμανέ όσο και πέραν αυτού, ανοίγοντας χώρο και σε πιο σύγχρονους και ελεύθερους μουσικούς πειραματισμούς. Στόχος είναι να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μουσειακή μουσική παράδοση αλλά για μια δυνάμει ζωντανή φόρμα, που μπορεί να λειτουργεί στο παρόν ακόμα και έξω από το πλαίσιο της ιστορικής της ακμής.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο στιχουργικού περιεχομένου τηρείται επίσης η φόρμα του αμανέ, αλλά, στη θέση της λαϊκής ανώνυμης ποίησης, χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από τη λεγόμενη λόγια / «έντεχνη» ποίηση της εποχής.

Συντελεστές

Ιδέα, σύνθεση: Ευγένιος Βούλγαρης

Στιχουργική επιλογή: Ευγένιος Βούλγαρης, Βασίλης Βανταράκης

Σκηνοθετική επιμέλεια: Ασπασία Λυκουργιώτη

Ηθοποιός, περφόρμερ: Σαβίνα Γιαννάτου

Μουσικοί

Γιαϊλί ταμπούρ, ούτι, φωνή: Ευγένιος Βούλγαρης

Νέυ: Χάρης Λαμπράκης

Κανονάκι: Ουρανία Λαμπροπούλου

Βιόλα ντα γκάμπα: Ανδρέας Λινός

ΑΜΚΕ: Creativa

Το Αϊβαλί η πατρίδα μου

— Το Αϊβαλί η πατρίδα μου, 20 & 21 Αυγούστου • Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας

Το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου είναι για μια συλλογή αφηγημάτων που δημοσιεύτηκε το 1962 και αποτελεί μια νοσταλγική αναφορά του συγγραφέα στον χρόνο και τον χώρο των παιδικών του χρόνων, το Αϊβαλί της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, της μικρής πολιτείας που είναι κρυμμένη μες στα μπουγάζια και τις ακρογιαλιές της Ανατολής.

Διυλίζοντας τα συγγράμματα αυτά, επιλέγονται τα σημεία που συνομιλούν πυρηνικά με τις φυγές του προηγούμενου αιώνα και ταυτόχρονα με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση τού σήμερα. Αναζητείται η γλώσσα του Κόντογλου και ο δρόμος προς μια βαθύτερη κατανοήση και μια πιο ενεργή συμμετοχή στα «παράξενα ρέματα» που δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων.

Το Αϊβαλί η πατρίδα μου είναι μια παράσταση τεσσάρων δημιουργών-ερμηνευτών οι οποίοι, μέσα από τις ιστορίες διάφορων πρωταγωνιστών μιας υπέροχης συλλογής διηγημάτων, εμφανίζουν αυτούς τους χαρακτήρες βάζοντάς τους σε κοινό τόπο και χρόνο, συνθέτοντας μια παράξενη, κοινή ιστορία.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Φώτης Κόντογλου

Σκηνοθεσία, μουσική σύνθεση: Τώνια Ράλλη

Δραματουργία: Γιώργος Σίμωνας

Κίνηση: Κική Μπάκα

Ηθοποιοί: Κική Μπάκα, Γιώργος Σίμωνας, Τώνια Ράλλη

ΑΜΚΕ: Νοσταλγία – Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας

— In the presence of Absence, 20 & 21 Αυγούστου • Αρχαίο Θέατρο Μήλου

Ένα έργο που επιχειρεί να ερευνήσει το θέμα της συλλογικής μνήμης, το πώς η Ιστορία στέκεται όχι μόνο στην εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος. Σε μια ιστορική διαδρομή που δεν είναι σαφές αν είναι ευθύγραμμη ή κυκλική, τα σώματα προοδευτικά γνωρίζουν πώς να χειριστούν την ευθραυστότητα της ένωσης αλλά και την αναζήτηση ενός νέου εδάφους.

Έννοιες όπως εκτοπισμός, αποξένωση, βίαιος εκπατρισμός, διάρρηξη της αίσθησης του «ανήκειν» και της ταυτότητας, επαναλαμβάνονται και εναλλάσσονται διαρκώς.

Ένα νήμα από το χτες στο σήμερα, όπου η συλλογική μνήμη συναντάει την προσωπική βιωμένη ιστορία, τον τόπο του σώματος και τις διεκδικήσεις του. Ίσως ο άνθρωπος πρέπει να υποστεί πολλούς μικρούς, διαδοχικούς θανάτους, να περιηγηθεί πέρα από τα σύνορα και τις διαχωριστικές γραμμές που ενυπάρχουν κυρίως μέσα του για να καταφέρει να αναζητήσει μια ουτοπία λυτρωτική, ένα «αλλού», έναν νέο τόπο.

Συντελεστές

Σύλληψη, χορογραφία, σκηνοθεσία: Αθανασία Κανελλοπούλου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου

Βοηθός χορογράφου: Βασιάνα Σκοπετέα

Σκηνογράφος, ενδυματολόγος: Σωτήρης Μελανός

Επιστημονική μελέτη, έρευνα: Βασίλης Παγγός, Αθανασία Κανελλοπούλου

Βίντεο, φωτογραφία: Ξένια Τσιλοχρήστου, Στράτος Τσιαλίκης

Βοηθός παραγωγής: Φιλιώ Λούβαρη

Γραφίστρια: Μαρία Χριστοπούλου

Αφήγηση: Έλενα Τοπαλίδου

Ερμηνεύουν: Βασιάνα Σκοπετέα, Μαρία Φουντούλη, Λία Χαμηλοθώρη, Ματίνα Κωστιάνη, Αθανασία Κανελλοπούλου

Στην παράσταση ακούγεται απόσπασμα από το ποίημα του Κ. Χ. Μύρη «Η στάχτη που ταξίδευε».

ΑΜΚΕ: Ομάδα Παραστατικών Τεχνών Αθανασίας Κανελλοπούλου